Каньоны западной Грузии

Мы отправимся в путешествие по красивейшим местам западной Грузии

Мы отправимся в путешествие по красивейшим местам западной Грузии.

Пройдем по подвесной тропинке (высота над уровнем моря 140 метров) над каньоном реки Окаце, поплаваем на лодочке в Мартвильском каньоне, попробуем вина западной Грузии, побываем на фабрике чурчхелы и искупаемся в горном озере.
Каньоны западной Грузии
Каньоны западной Грузии
Каньоны западной Грузии
Каньоны западной Грузии
Каньоны западной Грузии

Что вас ожидает 🤩

  • Река Окаце
  • Каньон Окаце
  • Водопад Ломиси
  • Мартвильский каньон
  • Река Абаши

Что вас ждет

Для любителей природы, красивых видов и захватывающих дух эмоций, мы предлагаем поездку по природным достопримечательностям западной Грузии.
Аккуратные домики поселков перемежаются чайными плантациями и земельными наделами огородников, а обрамляют всю эту красоту укрытые, словно пушистым одеялом, зеленые горы.

Каньон Окаце

Среди гор и затаились такие природные чудеса, как знаменитый каньон Окаце и спрятавшийся в горах, образующий красивое горное озеро, водопад Ломиси.
Каньон является ущельем реки Окаце, от чего и получил свое название. Уникальность его в том, что здесь можно смотреть на каньон сверху вниз, а не снизу вверх, как это обычно бывает. Вдоль скал в ущелье реки на высоте 140 м. над землей сделана подвесная пешеходная тропа (мосты и балконы). Где еще так погуляешь над пропастью на высоте 45-ти этажного дома?
Изюминкой тропы является узкий подвесной мост выступающий на 25 м. над обрывом, здесь возникает ощущение, что ты паришь над всей этой красотой.

Фабрика чурчхелы и обед

После каньона мы отправимся к красивейшему водопаду, где желающие могут даже искупаться, а после вас ждет дегустация вин и обед.
Направляясь к следующему каньону мы заглянем на фабрику чурчхелы, где можно пополнить запасы полезных сладостей.
Обед с вином включен в стоимость тура.

Мартвильский каньон

Еще одно уникальное творение природы — Мартвильский каньон. Здесь река Абаши пересекает скалы из известняка, и в этом месте за много тысяч лет образовалось завораживающей красоты ущелье.
Протяженность каньона составляет 2 400 метров, а глубина достигает 40 метров. В середине каньона имеется уступ, в котором вода падает вниз, образуя бурный ступенчатый водопад высотой 12 м. Стены каньона представляют собой каменную арку. Благодаря очень высокой влажности здесь растут красивые лианы, а стены каньона покрывают многолетние мхи.
Место само по себе очень красивое — белые скалы поднимаются вертикально вверх, чистейшая вода, в которой плавают рыбки, водопады, зелень и живописные изгибы реки. Некоторое время назад палеонтологи обнаружили в этом месте следы динозавров. Окаменелым останкам около 75 миллионов лет.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь. Возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки, крем, фотоаппарат, купальник, полотенце.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер,
  • вода для каждого участника тура,
  • обед, вино.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты (Мартвильский каньон — 17.5 лари, катание на лодке — 15 лари, каньон Окаце — 15 лари).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Вода для каждого участника тура
  • Обед, вино
Что не входит
  • Входные билеты (Мартвильский каньон — 17.5 лари, катание на лодке — 15 лари, каньон Окаце — 15 лари)
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
  • Для прогулки выбирайте удобную обувь. Возьмите с собой головной убор
  • Солнцезащитные очки
  • Крем
  • Фотоаппарат
  • Купальник
  • Полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми

👥Групповые🏡Выездные🍤Гастрономические☀️На весь деньКаньоны

Еще несколько похожих предложений в Батуми

Групповой тур по Грузии: Батуми (Аджария) , Местия и Ушгули (Сванетия)
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
Travel
Нет отзывов
Групповой тур по Грузии: Батуми (Аджария) , Местия и Ушгули (Сванетия)
Отправляемся исследовать живописные места - Аджария, Сванетия и Местия (Местиа) - самые «медвежьи уголки» Грузии
$198.35 за 1 человека
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Robert
4.8
57 отзывов
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
Посетить красивейшие природные уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды
Сегодня
Завтра
20 мая
150 за 1-4 чел.
Каньоны Окаце и Мартвильский + пещера Прометея
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алина
4.7
3 отзыва
Каньоны Окаце и Мартвильский + пещера Прометея
Приглашаем вас в путешествие по самым живописным каньонам Грузии
$300 за 1-8 чел.
Мартвильский & Окаце каньон и Миниатурни парк
9 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
INVESTOR
5
1 отзыв
Мартвильский & Окаце каньон и Миниатурни парк
Что может быть лучше гор
от $150 за 1-2 чел.
Путешествие по горной Аджарии
6 часов
Индивидуальная
Сергей
5
2 отзыва
Путешествие по горной Аджарии
Горная Аджария - один из самых живописных регионов юго-западной Грузии
от $96 за 1-3 чел.
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
10 часов
🚶 Пешая
Мини-группа
Алина
5
1 отзыв
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Мы с вами отправимся в захватывающее путешествие вдоль побережья Черного моря
Завтра
20 мая
21 мая
$32 за 1 человека
Мартвильский каньон
12 часов
Индивидуальная
Георгий
5
3 отзыва
Мартвильский каньон
Проведите целый день в окружении грузинской природы
$220 за 1-5 чел.
Мартвильский каньон и пещера Прометея + термальные источники
12 часов
🚶 Пешая
Мини-группа
Алина
4.8
10 отзывов
Мартвильский каньон и пещера Прометея + термальные источники
Приглашаем вас съездить в один из самых живописных регионов Грузии на машине
20 мая
21 мая
27 мая
$39 за 1 человека
Сванети-Местия, Ушгу́ли Грузия
14 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
INVESTOR
Нет отзывов
Сванети-Местия, Ушгу́ли Грузия
от $375 за 1-3 чел.
Из Батуми - в горную Сванетию
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Алина
4.5
2 отзыва
Из Батуми - в горную Сванетию
Автомобильное путешествие в один из самых красивых и труднодоступных регионов Грузии
2 авг
3 авг
4 авг
350 за 1-7 чел.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Levan
5
2 отзыва
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день
Увидеть самые живописные места Имеретинского края и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии
27 мая
28 мая
29 мая
от 165 за 1-3 чел.
Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили
10 часов
Индивидуальная
Давид
Нет отзывов
Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили
Вы увидите знаменитые каньоны Мартвили, Окаце и Балда, сможете спуститься на лодках к водопадам, искупаться
$170 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Батуми
ХОРОШО
🧭
ТАМ