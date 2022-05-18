Что вас ждет

Для любителей природы, красивых видов и захватывающих дух эмоций, мы предлагаем поездку по природным достопримечательностям западной Грузии.

Аккуратные домики поселков перемежаются чайными плантациями и земельными наделами огородников, а обрамляют всю эту красоту укрытые, словно пушистым одеялом, зеленые горы.

Каньон Окаце

Среди гор и затаились такие природные чудеса, как знаменитый каньон Окаце и спрятавшийся в горах, образующий красивое горное озеро, водопад Ломиси.

Каньон является ущельем реки Окаце, от чего и получил свое название. Уникальность его в том, что здесь можно смотреть на каньон сверху вниз, а не снизу вверх, как это обычно бывает. Вдоль скал в ущелье реки на высоте 140 м. над землей сделана подвесная пешеходная тропа (мосты и балконы). Где еще так погуляешь над пропастью на высоте 45-ти этажного дома?

Изюминкой тропы является узкий подвесной мост выступающий на 25 м. над обрывом, здесь возникает ощущение, что ты паришь над всей этой красотой.

Фабрика чурчхелы и обед

После каньона мы отправимся к красивейшему водопаду, где желающие могут даже искупаться, а после вас ждет дегустация вин и обед.

Направляясь к следующему каньону мы заглянем на фабрику чурчхелы, где можно пополнить запасы полезных сладостей.

Обед с вином включен в стоимость тура.

Мартвильский каньон

Еще одно уникальное творение природы — Мартвильский каньон. Здесь река Абаши пересекает скалы из известняка, и в этом месте за много тысяч лет образовалось завораживающей красоты ущелье.

Протяженность каньона составляет 2 400 метров, а глубина достигает 40 метров. В середине каньона имеется уступ, в котором вода падает вниз, образуя бурный ступенчатый водопад высотой 12 м. Стены каньона представляют собой каменную арку. Благодаря очень высокой влажности здесь растут красивые лианы, а стены каньона покрывают многолетние мхи.

Место само по себе очень красивое — белые скалы поднимаются вертикально вверх, чистейшая вода, в которой плавают рыбки, водопады, зелень и живописные изгибы реки. Некоторое время назад палеонтологи обнаружили в этом месте следы динозавров. Окаменелым останкам около 75 миллионов лет.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь. Возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки, крем, фотоаппарат, купальник, полотенце.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

трансфер,

вода для каждого участника тура,

обед, вино.

Туристы оплачивают самостоятельно: