🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 18 отзывов Лучше гор только горы и вино: эксклюзивное путешествие в Батуми Погрузитесь в мир грузинских гор, исторических поселений и вкусов Аджарии. Эта экскурсия - ваш шанс насладиться красотой и гостеприимством Грузии «По желанию можно заменить застолье пикником у водопада» € 150 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 35 отзывов Великолепная горная Аджария: экскурсия в мини-группе с вином и застольем Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье Начало: У вашего отеля «На обед мы отправимся в гости к местной душевной семье: вас ждут радушная атмосфера грузинского застолья, вкуснейшие аджарские блюда из экопродуктов, домашнее вино и медовая чача» Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00 € 36 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 47 отзывов Мачахельское ущелье: путешествие по историческим и природным сокровищам Аджарии Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии Начало: В вашем месте проживания «Приготовьтесь отведать вкуснейшие блюда домашней грузинской кухни, угоститься аджарским вином и чачей» от 130 € 117 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 119 отзывов Путешествие в грузинские тропики: Индивидуальная экскурсия в Батуми Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки Начало: В вашем месте проживания «Отведаете форель, вкуснейшие блюда грузинской кухни и аджарское вино» от 120 € 108 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 85 отзывов Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина Начало: В вашем отеле в Батуми «Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: дегустация вина — 3-5$, обед по меню — 10$, крепость Апсарос — 1,5$» от € 130 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Кулинарный мастер-класс в Батуми: хинкали и хачапури по-аджарски Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури по-аджарски под руководством шеф-повара Начало: На улице Шерифа Химшиашвили «🍷 Обед в грузинских традицияхЛогичным продолжением нашего гастрономического мастер-класса станет настоящее грузинское застолье — Картули супра — из приготовленных блюд» от € 150 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 22 отзыва Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день Погрузитесь в атмосферу Грузии: горы, реки, водопады и старинные деревни. Вкусные блюда и вино ждут вас на настоящем грузинском застолье Начало: У вашего отеля «Попробуете местные блюда и вино, рассмотрите водяные мельницы и представите, как люди жили в этих краях несколько столетий назад» € 175 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 14% скидка Мини-группа 3.5 часа 5 отзывов Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс в Батуми Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури в уютной винодельне Батуми Начало: У вашего отеля «Затем перейдём к главной гастрономической гордости Аджарии — хачапури по-аджарски» Расписание: ежедневно в 14:00 51 € 44 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 14 отзывов В гостях у винодела: уникальное путешествие в мир вина и гастрономии Исследуйте секреты грузинского виноделия и кулинарии в уютном семейном винном доме, расположенном в живописной горной Аджарии «Хозяин поместья, он же потомственный винодел, проведет дегустацию и расскажет об особенностях разных сортов винограда» € 290 за всё до 2 чел.

🚗 На машине 5% скидка Групповая 2 часа 5 отзывов Популярное предложение Мастер-класс: Грузинские блюда своими руками в Батуми Погрузитесь в мир грузинской кухни! Научитесь готовить хачапури и хинкали, наслаждаясь процессом и узнавая секреты от шеф-повара в Батуми Начало: У вашего отеля «Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-аджарски» Расписание: ежедневно в 12:00 42 € 40 за человека

🚗 На машине 19% скидка Мини-группа 3.5 часа 21 отзыв Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми с мастером Тамазом Вас ждет незабываемое путешествие в сердце грузинского виноделия. Познакомьтесь с искусством создания вина и насладитесь аутентичным ужином Начало: У вашего отеля «В стоимость экскурсии включены: трансфер, дегустации, ужин» Расписание: ежедневно в 15:00 47 € 38 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Из Батуми - в живописную горную Аджарию Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто «Еда и напитки оплачиваются дополнительно» € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства Начало: У Батумского морского порта «Я дам рекомендации по выбору вин и, пока вы наслаждаетесь напитками, расскажу, какие бывают дегустации, зачем они нужны и как получить от них максимальное удовольствие» от € 60 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы «Дополнительные расходы: ужин с шоу-программой (60 лари с человека) и дегустации трёх видов вина (15 лари с человека)» € 90 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед Начало: В селе Чайсубани «Меню, как в ресторане, не будет: но вас ждет вкусная местная еда, как ее бы приготовили для своих друзей и близких» от € 39 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Мини-группа 5 часов 45 отзывов Батуми: кулинарный мастер-класс с грузинской семьей и застольем Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, научитесь готовить хачапури и хинкали в живописной деревне Начало: У вашего отеля «Вы научитесь делать аджарский хачапури «Лодочка» с молодым сыром, раскроете особенности теста для хинкали и другие секреты традиционной грузинской кухни» Расписание: ежедневно в 14:00 € 49 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона Насладиться зеленью и водопадами, а также проникнуться местными традициями и кухней «Мастер-класс на выбор: народные танцы или приготовление хачапури/чурчхелы/мчади/шашлыка (продолжительность — 15 мин» от € 140 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Из Батуми в сказочную Имеретию: путешествие по историческим сокровищам Погрузитесь в мир грузинской истории и природы, посетив из Батуми уникальные места Имеретии, включая Кутаиси и пещеру Прометея Начало: У канатной дороги Арго «А завершится экскурсия ужином в ресторане с национальным колоритом, где вы почувствуете все великолепие местной кухни» € 230 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Путь гедониста: винный тур по Батуми Откройте для себя уникальный винный тур по Батуми! Узнайте о культуре грузинского виноделия, посетите три заведения и попробуйте семь образцов вина Начало: В Старом Батуми, около Драматического театра «От черенка до шашлыка: сок на вино и чурчхелу, листья на долму, мезгу на чачу, и даже сухая лоза послужит на благо» € 94 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 11 отзывов Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели «А также посетите винный дом Шервашидзе, где позже у вас будет дегустация» от € 125 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 10 часов 74 отзыва Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором Начало: Батуми «Здесь вас ждут танцы, песни и вкуснейшая еда» Расписание: Ежедневно в 10:00 $ 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Сладкая экскурсия и Мтиральский лес Начало: Chaisubani Расписание: Ежедневно в 11:00 $ 39 за человека

Групповая 4 часа 3 отзыва Вино и семейный погреб в Батуми: история, культура и дегустация Приглашаем вас на увлекательное путешествие по семейному винному погребу в Батуми, где вы познакомитесь с историей и традициями грузинского виноделия Начало: УЛ.Ш. Руставели, № 1 (театр драмы), Батуми «Во время дегустации я расскажу вам об истории, культуре и традициях виноделия и употребления этого напитка» $ 28 за человека

Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии» Начало: Ваше место пребывания в Батуми «В рамках кулинарного мастер-класса Вы побываете в деревенском доме и, под руководством профессионального повара, приготовите три вида хачапури (по-аджарски, по-имеретински, по-мегрельски) и аутентичный хинкали с рубленым мясом» Расписание: Ежедневно в 11:00 $ 90 за человека

Индивидуальная 6 часов Врата Рая - поход к водопаду с элементами экстрима Начало: По договоренности «Путь к водопаду начнется чашкой кофе «по-батумски» на высоте 300 м» Расписание: каждый день в 09.30 $ 90 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 5 часов Аджария - то что следует исследовать Начало: Площадь Пьяцца «Вкуснейший обед на берегу горной реки: запечённая с ореховом соусе форель, сыр, овощи, тёплый хлеб и холодное домашнее вино (гостям предоставляется возможность поймать понравившуюся рыбку)» $ 190 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Один день в Национальном парке Мачахела Начало: Батуми, Гонио, Кобулети «Что вас ожидает: Загадочная Мачахела: Величие и Кулинарное Искушение • Маршрут начинается с крепости Гонио-Апсарос, величественного сооружения с уникальным стратегическим значением» Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00 от $ 40 за человека

Индивидуальная 5 часов Тур-пикник «По дороге к Мачахела» Начало: Ваше место пребывания в Батуми «Пикник на берегу в национальном парке Мачахела (домашние котлетки, ароматный сыр, хрустящие огурцы, мясистые помидоры, свежий хлеб, холодное вино)» Расписание: Ежедневно в 11:00 $ 90 за человека

Индивидуальная 6 часов Водопады. Мост. Вино Начало: Ваше место пребывания в Батуми «Горячий кофе/чай на высоте 560 м» Расписание: Ежедневно в 11:00 $ 90 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Потайная Аджария: Хуло и Таго Побывать в абсолютно секретных горных локациях с уникальным ландшафтом, культурой и кухней Начало: Возле канатной дороги Арго от € 180 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа История грузинского застолья: культурное погружение в Батуми Познайте дух грузинского застолья, его традиции и ритуалы, ставшие частью нематериального наследия ЮНЕСКО «На ваш выбор мы можем встретиться на Батумском бульваре, в одном из ресторанов города (я посоветую) или устроить пикник на живописной лужайке над городом» € 70 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов Вкусная Аджария: научитесь готовить хинкали в уютной атмосфере Погрузитесь в мир грузинской кулинарии с мастер-классом по хинкали в Батуми. Насладитесь вкусом и традициями в кругу новых друзей Начало: в парке 6 мая «В стоимость входит: транспортное обслуживание по маршруту, кулинарный мастер-класс, дегустация закусок» Расписание: в четверг в 08:30 € 90 за человека

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 2.5 часа Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено) Отправиться на частную винодельню рядом с Батуми, узнать о традициях и обычаях и попробовать вино Начало: у вашего отеля «как правильно дегустировать вино и вести дневник дегустации» 150 € 113 за всё до 6 чел.