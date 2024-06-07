Гастрономические экскурсии Батуми

Найдено 34 экскурсии в категории «Гастрономические» в Батуми, цены от €28, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лучше гор только горы и вино
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Лучше гор только горы и вино: эксклюзивное путешествие в Батуми
Погрузитесь в мир грузинских гор, исторических поселений и вкусов Аджарии. Эта экскурсия - ваш шанс насладиться красотой и гостеприимством Грузии
«По желанию можно заменить застолье пикником у водопада»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Великолепная горная Аджария в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
35 отзывов
Великолепная горная Аджария: экскурсия в мини-группе с вином и застольем
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
«На обед мы отправимся в гости к местной душевной семье: вас ждут радушная атмосфера грузинского застолья, вкуснейшие аджарские блюда из экопродуктов, домашнее вино и медовая чача»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
36 за человека
Мир за стенами Мачахельского ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Мачахельское ущелье: путешествие по историческим и природным сокровищам Аджарии
Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии
Начало: В вашем месте проживания
«Приготовьтесь отведать вкуснейшие блюда домашней грузинской кухни, угоститься аджарским вином и чачей»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 130117 за всё до 6 чел.
Путешествие в грузинские тропики
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
119 отзывов
Путешествие в грузинские тропики: Индивидуальная экскурсия в Батуми
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки
Начало: В вашем месте проживания
«Отведаете форель, вкуснейшие блюда грузинской кухни и аджарское вино»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 120108 за всё до 6 чел.
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
85 отзывов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
«Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: дегустация вина — 3-5$, обед по меню — 10$, крепость Апсарос — 1,5$»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 130 за всё до 7 чел.
Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Кулинарный мастер-класс в Батуми: хинкали и хачапури по-аджарски
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури по-аджарски под руководством шеф-повара
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
«🍷 Обед в грузинских традицияхЛогичным продолжением нашего гастрономического мастер-класса станет настоящее грузинское застолье — Картули супра — из приготовленных блюд»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 150 за всё до 8 чел.
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Грузии: горы, реки, водопады и старинные деревни. Вкусные блюда и вино ждут вас на настоящем грузинском застолье
Начало: У вашего отеля
«Попробуете местные блюда и вино, рассмотрите водяные мельницы и представите, как люди жили в этих краях несколько столетий назад»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
175 за всё до 6 чел.
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
🚗 На машине
скидка
14%
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс в Батуми
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури в уютной винодельне Батуми
Начало: У вашего отеля
«Затем перейдём к главной гастрономической гордости Аджарии — хачапури по-аджарски»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
5144 за человека
В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
14 отзывов
В гостях у винодела: уникальное путешествие в мир вина и гастрономии
Исследуйте секреты грузинского виноделия и кулинарии в уютном семейном винном доме, расположенном в живописной горной Аджарии
«Хозяин поместья, он же потомственный винодел, проведет дегустацию и расскажет об особенностях разных сортов винограда»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
290 за всё до 2 чел.
Грузинские блюда своими руками
🚗 На машине
скидка
5%
Групповая
2 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Мастер-класс: Грузинские блюда своими руками в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской кухни! Научитесь готовить хачапури и хинкали, наслаждаясь процессом и узнавая секреты от шеф-повара в Батуми
Начало: У вашего отеля
«Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-аджарски»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
4240 за человека
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
🚗 На машине
скидка
19%
Мини-группа
3.5 часа
21 отзыв
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми с мастером Тамазом
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце грузинского виноделия. Познакомьтесь с искусством создания вина и насладитесь аутентичным ужином
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии включены: трансфер, дегустации, ужин»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
4738 за человека
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Винные бары Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
«Я дам рекомендации по выбору вин и, пока вы наслаждаетесь напитками, расскажу, какие бывают дегустации, зачем они нужны и как получить от них максимальное удовольствие»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 60 за всё до 6 чел.
Национальный парк Мачахела и водопады горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми
Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы
«Дополнительные расходы: ужин с шоу-программой (60 лари с человека) и дегустации трёх видов вина (15 лари с человека)»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
90 за всё до 3 чел.
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед
Начало: В селе Чайсубани
«Меню, как в ресторане, не будет: но вас ждет вкусная местная еда, как ее бы приготовили для своих друзей и близких»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 39 за всё до 10 чел.
Батуми: кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
45 отзывов
Батуми: кулинарный мастер-класс с грузинской семьей и застольем
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, научитесь готовить хачапури и хинкали в живописной деревне
Начало: У вашего отеля
«Вы научитесь делать аджарский хачапури «Лодочка» с молодым сыром, раскроете особенности теста для хинкали и другие секреты традиционной грузинской кухни»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
49 за человека
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Насладиться зеленью и водопадами, а также проникнуться местными традициями и кухней
«Мастер-класс на выбор: народные танцы или приготовление хачапури/чурчхелы/мчади/шашлыка (продолжительность — 15 мин»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 140 за всё до 6 чел.
Из Батуми - в сказочную Имеретию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Из Батуми в сказочную Имеретию: путешествие по историческим сокровищам
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы, посетив из Батуми уникальные места Имеретии, включая Кутаиси и пещеру Прометея
Начало: У канатной дороги Арго
«А завершится экскурсия ужином в ресторане с национальным колоритом, где вы почувствуете все великолепие местной кухни»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
230 за всё до 5 чел.
Путь гедониста: винный тур по Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Путь гедониста: винный тур по Батуми
Откройте для себя уникальный винный тур по Батуми! Узнайте о культуре грузинского виноделия, посетите три заведения и попробуйте семь образцов вина
Начало: В Старом Батуми, около Драматического театра
«От черенка до шашлыка: сок на вино и чурчхелу, листья на долму, мезгу на чачу, и даже сухая лоза послужит на благо»
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
94 за всё до 5 чел.
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
«А также посетите винный дом Шервашидзе, где позже у вас будет дегустация»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 125 за всё до 5 чел.
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
74 отзыва
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Начало: Батуми
«Здесь вас ждут танцы, песни и вкуснейшая еда»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
$39 за человека
Сладкая экскурсия и Мтиральский лес
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Сладкая экскурсия и Мтиральский лес
Начало: Chaisubani
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$39 за человека
Вино и семейный погреб
Групповая
4 часа
3 отзыва
Вино и семейный погреб в Батуми: история, культура и дегустация
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по семейному винному погребу в Батуми, где вы познакомитесь с историей и традициями грузинского виноделия
Начало: УЛ.Ш. Руставели, № 1 (театр драмы), Батуми
«Во время дегустации я расскажу вам об истории, культуре и традициях виноделия и употребления этого напитка»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$28 за человека
Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
«В рамках кулинарного мастер-класса Вы побываете в деревенском доме и, под руководством профессионального повара, приготовите три вида хачапури (по-аджарски, по-имеретински, по-мегрельски) и аутентичный хинкали с рубленым мясом»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Врата Рая - поход к водопаду с элементами экстрима
Индивидуальная
6 часов
Врата Рая - поход к водопаду с элементами экстрима
Начало: По договоренности
«Путь к водопаду начнется чашкой кофе «по-батумски» на высоте 300 м»
Расписание: каждый день в 09.30
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$90 за человека
Аджария - то что следует исследовать
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
Аджария - то что следует исследовать
Начало: Площадь Пьяцца
«Вкуснейший обед на берегу горной реки: запечённая с ореховом соусе форель, сыр, овощи, тёплый хлеб и холодное домашнее вино (гостям предоставляется возможность поймать понравившуюся рыбку)»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$190 за человека
Один день в Национальном парке Мачахела
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Один день в Национальном парке Мачахела
Начало: Батуми, Гонио, Кобулети
«Что вас ожидает: Загадочная Мачахела: Величие и Кулинарное Искушение • Маршрут начинается с крепости Гонио-Апсарос, величественного сооружения с уникальным стратегическим значением»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $40 за человека
Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
Индивидуальная
5 часов
Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
«Пикник на берегу в национальном парке Мачахела (домашние котлетки, ароматный сыр, хрустящие огурцы, мясистые помидоры, свежий хлеб, холодное вино)»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Водопады. Мост. Вино
Индивидуальная
6 часов
Водопады. Мост. Вино
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
«Горячий кофе/чай на высоте 560 м»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Потайная Аджария: Хуло и Таго
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Потайная Аджария: Хуло и Таго
Побывать в абсолютно секретных горных локациях с уникальным ландшафтом, культурой и кухней
Начало: Возле канатной дороги Арго
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 180 за всё до 10 чел.
История грузинского застолья: от духанов до крафтовых баров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
История грузинского застолья: культурное погружение в Батуми
Познайте дух грузинского застолья, его традиции и ритуалы, ставшие частью нематериального наследия ЮНЕСКО
«На ваш выбор мы можем встретиться на Батумском бульваре, в одном из ресторанов города (я посоветую) или устроить пикник на живописной лужайке над городом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
70 за всё до 5 чел.
Вкусная Аджария: мастер-класс по приготовлению хинкали в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Вкусная Аджария: научитесь готовить хинкали в уютной атмосфере
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии с мастер-классом по хинкали в Батуми. Насладитесь вкусом и традициями в кругу новых друзей
Начало: в парке 6 мая
«В стоимость входит: транспортное обслуживание по маршруту, кулинарный мастер-класс, дегустация закусок»
Расписание: в четверг в 08:30
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
90 за человека
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Отправиться на частную винодельню рядом с Батуми, узнать о традициях и обычаях и попробовать вино
Начало: у вашего отеля
«как правильно дегустировать вино и вести дневник дегустации»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
150113 за всё до 6 чел.
Экскурсия в горную Аджарию с застольем и народными танцами (в мини-группе)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
Экскурсия в горную Аджарию с застольем и народными танцами (в мини-группе)
Посетить самые красивые места региона и проникнуться духом грузинского гостеприимства
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
«Попробуете аджарские аутентичные блюда — синори, чирбули, мчади, хачапури, а также вино, чачу и родниковую воду»
Расписание: в понедельник и четверг в 11:00
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    7 июня 2024
    Мир за стенами Мачахельского ущелья
    Спасибо Федору за чудесную поездку, прекрасный маршрут и интересные беседы! А ужин у Автандила просто не забываем!!! Настоящее гостеприимство, вкуснейшая еда и потрясающая природа!
    Спасибо Федору за чудесную поездку, прекрасный маршрут и интересные беседы! А ужин у Автандила просто неСпасибо Федору за чудесную поездку, прекрасный маршрут и интересные беседы! А ужин у Автандила просто неСпасибо Федору за чудесную поездку, прекрасный маршрут и интересные беседы! А ужин у Автандила просто не
  • J
    Jevgeni
    6 июня 2024
    Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
    Все было замечательно, еще там были крутые коты, которых мы потом гладили
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Все прошло замечательно! Особенно понравилось завершение экскурсии с национальным колоритом, танцами, блюдами. Спасибо большое за ваше гостеприимство!
  • С
    Слава
    5 июня 2024
    Грузинские блюда своими руками
    Были на мастер-классе по хинкали и хачапури по-аджарски, отличный опыт. Место -- небольшой ресторан на территории усадьбы. Атмосфера уюта и лета.
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    Хозяйка подстроилась под наши предпочтения, и узнав, что мы вегетарианцы, предложила сделать хинкали с сыром и с грибами вместо мясных (и это были самые вкусные хинкали с грибами, что мы когда-либо ели, без шуток). В целом поддержка чувствовалась на протяжении всего мастер-класса, беседа была приятной и ненавязчивой, нам ответили на все вопросы. Спасибо большое за такой незабываемый опыт!

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Грузинские блюда своими руками
    Сходили на потрясающий мастер-класс по приготовлению хачапури по аджарски и хинкалей. Рецепты несложные, их можно повторить и дома, поскольку нам
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    их выдали. Атмосфера была невероятная, готовить национальные местные блюда от местных жителей очень познавательно. Благодарим повара Марту за индивидуальный мастер-класс для нас двоих. Воспоминания на всю жизнь. Лучше любых экскурсий в Батуми!

    Сходили на потрясающий мастер-класс по приготовлению хачапури по аджарски и хинкалей. Рецепты несложные, их можно повторить
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
    Заказали экскурсию на месте с выездом на следующий день. С нами сразу связались, уточнили все детали, согласовали подачу авто. Машина была
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    подана точно в срок на локацию. винодельня расположена недалеко от города, на ее территории расположен интереснейший археологический объект, про который нам подробно и увлекательно рассказал хозяин участка Томаз. Осмотрели еоо винодельню, продегустировали прекрасное вино, после чего отобедали в его компании национальными блюдами, любезно приготовленными супругой хозяина Ингой. Провели чудесные 4 часа, получили массу удовольствия, окунулись в атмосферу прекрасной Абхазии и знаменитого грузинского гостеприимства. Всем рекомендуем!!!

  • С
    Степан
    1 июня 2024
    Лучше гор только горы и вино
    Замечательный гид, очень интересно рассказал и показал нам Грузию! Очень рекомендую!
    Замечательный гид, очень интересно рассказал и показал нам Грузию! Очень рекомендую!
  • Р
    Руслана
    1 июня 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Очень благодарим Малхаза за приятное времяпрепровождение. Что очень понравилось, даже несмотря на то, что не набралась полная группа - нам
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    с мужем провели экскурсию для двоих. Места очень красивые, Аджария потрясающая. Много интересных мелких деталей, о которых рассказал Малзах, составили полную картину этого региона и вызвали ещё большее уважение и любовь к Грузии. Финальное застолье в грузинской семье - выше всех похвал: душевно, вкусно и в меру пьяно)) Большое спасибо!)

  • L
    Leonid
    31 мая 2024
    Мир за стенами Мачахельского ущелья
    Все понравилось. Рекомендую. Федор - вежливый, знающий гид. Через полчаса общаетесь, как со старым знакомым. Можно конечно самостоятельно все объездить,
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    но половину интересных мест пропустите и потребуется 2-3 дня. Под руководством гида посмотрите все необходимое за 8 часов. (Впрочем никто никого не торопит - Федор всегда отвечает - наслаждайтесь столько времени, сколько Вас нужно).

  • H
    Heidmets
    30 мая 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась, спасибо Малхазу!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
  1. Лучше гор только горы и вино
  2. Великолепная горная Аджария в мини-группе
  3. Мир за стенами Мачахельского ущелья
  4. Путешествие в грузинские тропики
  5. Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Гастрономические" можно забронировать 34 экскурсии от 28 до 290 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 578 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Батуми, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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