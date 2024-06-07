1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Лучше гор только горы и вино: эксклюзивное путешествие в Батуми
Погрузитесь в мир грузинских гор, исторических поселений и вкусов Аджарии. Эта экскурсия - ваш шанс насладиться красотой и гостеприимством Грузии
«По желанию можно заменить застолье пикником у водопада»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Великолепная горная Аджария: экскурсия в мини-группе с вином и застольем
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
«На обед мы отправимся в гости к местной душевной семье: вас ждут радушная атмосфера грузинского застолья, вкуснейшие аджарские блюда из экопродуктов, домашнее вино и медовая чача»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€36 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Мачахельское ущелье: путешествие по историческим и природным сокровищам Аджарии
Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии
Начало: В вашем месте проживания
«Приготовьтесь отведать вкуснейшие блюда домашней грузинской кухни, угоститься аджарским вином и чачей»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 130€117 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в грузинские тропики: Индивидуальная экскурсия в Батуми
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки
Начало: В вашем месте проживания
«Отведаете форель, вкуснейшие блюда грузинской кухни и аджарское вино»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 120€108 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
«Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: дегустация вина — 3-5$, обед по меню — 10$, крепость Апсарос — 1,5$»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от €130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Батуми: хинкали и хачапури по-аджарски
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури по-аджарски под руководством шеф-повара
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
«🍷 Обед в грузинских традицияхЛогичным продолжением нашего гастрономического мастер-класса станет настоящее грузинское застолье — Картули супра — из приготовленных блюд»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Грузии: горы, реки, водопады и старинные деревни. Вкусные блюда и вино ждут вас на настоящем грузинском застолье
Начало: У вашего отеля
«Попробуете местные блюда и вино, рассмотрите водяные мельницы и представите, как люди жили в этих краях несколько столетий назад»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€175 за всё до 6 чел.
скидка
14%
Мини-группа
3.5 часа
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс в Батуми
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури в уютной винодельне Батуми
Начало: У вашего отеля
«Затем перейдём к главной гастрономической гордости Аджарии — хачапури по-аджарски»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
51€44 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
В гостях у винодела: уникальное путешествие в мир вина и гастрономии
Исследуйте секреты грузинского виноделия и кулинарии в уютном семейном винном доме, расположенном в живописной горной Аджарии
«Хозяин поместья, он же потомственный винодел, проведет дегустацию и расскажет об особенностях разных сортов винограда»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€290 за всё до 2 чел.
скидка
5%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Мастер-класс: Грузинские блюда своими руками в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской кухни! Научитесь готовить хачапури и хинкали, наслаждаясь процессом и узнавая секреты от шеф-повара в Батуми
Начало: У вашего отеля
«Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-аджарски»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
42€40 за человека
скидка
19%
Мини-группа
3.5 часа
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми с мастером Тамазом
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце грузинского виноделия. Познакомьтесь с искусством создания вина и насладитесь аутентичным ужином
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии включены: трансфер, дегустации, ужин»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
47€38 за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
«Я дам рекомендации по выбору вин и, пока вы наслаждаетесь напитками, расскажу, какие бывают дегустации, зачем они нужны и как получить от них максимальное удовольствие»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми
Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы
«Дополнительные расходы: ужин с шоу-программой (60 лари с человека) и дегустации трёх видов вина (15 лари с человека)»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед
Начало: В селе Чайсубани
«Меню, как в ресторане, не будет: но вас ждет вкусная местная еда, как ее бы приготовили для своих друзей и близких»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €39 за всё до 10 чел.
Мини-группа
5 часов
Батуми: кулинарный мастер-класс с грузинской семьей и застольем
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, научитесь готовить хачапури и хинкали в живописной деревне
Начало: У вашего отеля
«Вы научитесь делать аджарский хачапури «Лодочка» с молодым сыром, раскроете особенности теста для хинкали и другие секреты традиционной грузинской кухни»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€49 за человека
Индивидуальная
7 часов
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Насладиться зеленью и водопадами, а также проникнуться местными традициями и кухней
«Мастер-класс на выбор: народные танцы или приготовление хачапури/чурчхелы/мчади/шашлыка (продолжительность — 15 мин»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Батуми в сказочную Имеретию: путешествие по историческим сокровищам
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы, посетив из Батуми уникальные места Имеретии, включая Кутаиси и пещеру Прометея
Начало: У канатной дороги Арго
«А завершится экскурсия ужином в ресторане с национальным колоритом, где вы почувствуете все великолепие местной кухни»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путь гедониста: винный тур по Батуми
Откройте для себя уникальный винный тур по Батуми! Узнайте о культуре грузинского виноделия, посетите три заведения и попробуйте семь образцов вина
Начало: В Старом Батуми, около Драматического театра
«От черенка до шашлыка: сок на вино и чурчхелу, листья на долму, мезгу на чачу, и даже сухая лоза послужит на благо»
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
€94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
«А также посетите винный дом Шервашидзе, где позже у вас будет дегустация»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от €125 за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Начало: Батуми
«Здесь вас ждут танцы, песни и вкуснейшая еда»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
$39 за человека
Индивидуальная
6 часов
Сладкая экскурсия и Мтиральский лес
Начало: Chaisubani
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$39 за человека
Групповая
4 часа
Вино и семейный погреб в Батуми: история, культура и дегустация
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по семейному винному погребу в Батуми, где вы познакомитесь с историей и традициями грузинского виноделия
Начало: УЛ.Ш. Руставели, № 1 (театр драмы), Батуми
«Во время дегустации я расскажу вам об истории, культуре и традициях виноделия и употребления этого напитка»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$28 за человека
Индивидуальная
7 часов
Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
«В рамках кулинарного мастер-класса Вы побываете в деревенском доме и, под руководством профессионального повара, приготовите три вида хачапури (по-аджарски, по-имеретински, по-мегрельски) и аутентичный хинкали с рубленым мясом»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Индивидуальная
6 часов
Врата Рая - поход к водопаду с элементами экстрима
Начало: По договоренности
«Путь к водопаду начнется чашкой кофе «по-батумски» на высоте 300 м»
Расписание: каждый день в 09.30
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$90 за человека
Мини-группа
5 часов
Аджария - то что следует исследовать
Начало: Площадь Пьяцца
«Вкуснейший обед на берегу горной реки: запечённая с ореховом соусе форель, сыр, овощи, тёплый хлеб и холодное домашнее вино (гостям предоставляется возможность поймать понравившуюся рыбку)»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$190 за человека
Индивидуальная
2 часа
Один день в Национальном парке Мачахела
Начало: Батуми, Гонио, Кобулети
«Что вас ожидает: Загадочная Мачахела: Величие и Кулинарное Искушение • Маршрут начинается с крепости Гонио-Апсарос, величественного сооружения с уникальным стратегическим значением»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $40 за человека
Индивидуальная
5 часов
Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
«Пикник на берегу в национальном парке Мачахела (домашние котлетки, ароматный сыр, хрустящие огурцы, мясистые помидоры, свежий хлеб, холодное вино)»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Индивидуальная
6 часов
Водопады. Мост. Вино
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
«Горячий кофе/чай на высоте 560 м»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Индивидуальная
10 часов
Потайная Аджария: Хуло и Таго
Побывать в абсолютно секретных горных локациях с уникальным ландшафтом, культурой и кухней
Начало: Возле канатной дороги Арго
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История грузинского застолья: культурное погружение в Батуми
Познайте дух грузинского застолья, его традиции и ритуалы, ставшие частью нематериального наследия ЮНЕСКО
«На ваш выбор мы можем встретиться на Батумском бульваре, в одном из ресторанов города (я посоветую) или устроить пикник на живописной лужайке над городом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за всё до 5 чел.
Мини-группа
8 часов
Вкусная Аджария: научитесь готовить хинкали в уютной атмосфере
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии с мастер-классом по хинкали в Батуми. Насладитесь вкусом и традициями в кругу новых друзей
Начало: в парке 6 мая
«В стоимость входит: транспортное обслуживание по маршруту, кулинарный мастер-класс, дегустация закусок»
Расписание: в четверг в 08:30
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
€90 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Отправиться на частную винодельню рядом с Батуми, узнать о традициях и обычаях и попробовать вино
Начало: у вашего отеля
«как правильно дегустировать вино и вести дневник дегустации»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
150€113 за всё до 6 чел.
Мини-группа
7 часов
Экскурсия в горную Аджарию с застольем и народными танцами (в мини-группе)
Посетить самые красивые места региона и проникнуться духом грузинского гостеприимства
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
«Попробуете аджарские аутентичные блюда — синори, чирбули, мчади, хачапури, а также вино, чачу и родниковую воду»
Расписание: в понедельник и четверг в 11:00
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария7 июня 2024Спасибо Федору за чудесную поездку, прекрасный маршрут и интересные беседы! А ужин у Автандила просто не забываем!!! Настоящее гостеприимство, вкуснейшая еда и потрясающая природа!
- JJevgeni6 июня 2024Все было замечательно, еще там были крутые коты, которых мы потом гладили
- ММарина5 июня 2024Все прошло замечательно! Особенно понравилось завершение экскурсии с национальным колоритом, танцами, блюдами. Спасибо большое за ваше гостеприимство!
- ССлава5 июня 2024Были на мастер-классе по хинкали и хачапури по-аджарски, отличный опыт. Место -- небольшой ресторан на территории усадьбы. Атмосфера уюта и лета.
- ДДмитрий5 июня 2024Сходили на потрясающий мастер-класс по приготовлению хачапури по аджарски и хинкалей. Рецепты несложные, их можно повторить и дома, поскольку нам
- ММария5 июня 2024Заказали экскурсию на месте с выездом на следующий день. С нами сразу связались, уточнили все детали, согласовали подачу авто. Машина была
- ССтепан1 июня 2024Замечательный гид, очень интересно рассказал и показал нам Грузию! Очень рекомендую!
- РРуслана1 июня 2024Очень благодарим Малхаза за приятное времяпрепровождение. Что очень понравилось, даже несмотря на то, что не набралась полная группа - нам
- LLeonid31 мая 2024Все понравилось. Рекомендую. Федор - вежливый, знающий гид. Через полчаса общаетесь, как со старым знакомым. Можно конечно самостоятельно все объездить,
- HHeidmets30 мая 2024Экскурсия очень понравилась, спасибо Малхазу!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Гастрономические»
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