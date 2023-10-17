С первого взгляда ваше воображение поразят величественные виды горных склонов и ущелий, бурных рек и пышного самшитового леса, будто сошедшего со страниц сказок. Мы прогуляемся по тенистым тропам национального парка Мачахела к аджарским водопадам: полюбуемся сверкающим мощным потоком 20-метрового Мирвети, поговорим о легендах четырех знаменитых водопадов. Кроме того, вы побываете в живописном месте слияния двух горных рек. Это необыкновенно атмосферное место — готовые «декорации» к фэнтези или мистическим фильмам.

Крепость Гвара — фортификационное сооружение 6 века, к которому нас приведет таинственная и очень живописная дорога. Вы увидите остатки древних стен и зарытые в землю глиняные винные сосуды «квеври». Еще из крепости открывается необыкновенный вид на Мачахельское ущелье! Здесь вы послушаете историю аджарского народа, понаблюдаете, как неспешно плывут облака, цепляясь за горные пики, доберетесь до подножия водопада и попробуете мед, приготовленный по древнему аджарскому рецепту. А затем посетите этнографический музей в старинной мечети, где познакомитесь с многовековой историей горных народов, узнаете об их быте и традициях.

Финалом этого дня будет горный ресторан и фольклорное шоу — обычно это самая эмоциональная часть путешествия. Вы полюбуетесь потрясающими панорамами, оцените задорные грузинские танцы и попробуете национальные блюда, приготовленные из выращенных здесь натуральных продуктов.