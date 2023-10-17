Мачахельское ущелье - там, где останавливается время

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусная и пешеходная.
Мачахельское ущелье - там, где останавливается время
Мачахельское ущелье - там, где останавливается время
Мачахельское ущелье - там, где останавливается время
Мачахельское ущелье - там, где останавливается время
Мачахельское ущелье - там, где останавливается время
Мачахельское ущелье - там, где останавливается время

Что вас ожидает:

  • Национальный парк Мачахела
  • Водопад Мирвети
  • Крепость Гвара
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Это приключение приведет нас к первозданным пейзажам Мачахельского ущелья, историческим памятникам Аджарии и её древним традициям. Вы полюбуетесь вершинами гор с крепости Гвара, пройдете по старинным подвесным мостам через бурные реки, а вечером будете наслаждаться ужином с блюдами домашней грузинской кухни, чачей, песнями и танцами.

Программа

С первого взгляда ваше воображение поразят величественные виды горных склонов и ущелий, бурных рек и пышного самшитового леса, будто сошедшего со страниц сказок. Мы прогуляемся по тенистым тропам национального парка Мачахела к аджарским водопадам: полюбуемся сверкающим мощным потоком 20-метрового Мирвети, поговорим о легендах четырех знаменитых водопадов. Кроме того, вы побываете в живописном месте слияния двух горных рек. Это необыкновенно атмосферное место — готовые «декорации» к фэнтези или мистическим фильмам.

Крепость Гвара — фортификационное сооружение 6 века, к которому нас приведет таинственная и очень живописная дорога. Вы увидите остатки древних стен и зарытые в землю глиняные винные сосуды «квеври». Еще из крепости открывается необыкновенный вид на Мачахельское ущелье! Здесь вы послушаете историю аджарского народа, понаблюдаете, как неспешно плывут облака, цепляясь за горные пики, доберетесь до подножия водопада и попробуете мед, приготовленный по древнему аджарскому рецепту. А затем посетите этнографический музей в старинной мечети, где познакомитесь с многовековой историей горных народов, узнаете об их быте и традициях.

Финалом этого дня будет горный ресторан и фольклорное шоу — обычно это самая эмоциональная часть путешествия. Вы полюбуетесь потрясающими панорамами, оцените задорные грузинские танцы и попробуете национальные блюда, приготовленные из выращенных здесь натуральных продуктов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Обед Билеты в музей Нобеля (10 лари)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Необычные
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