Мачахельское ущелье, водопады, необычные мосты и древняя крепость на авто-пешеходной экскурсии
Горная Аджария — край водопадов, самшитовых лесов и арочных мостов.
Путешествуя по ней, вы прикоснётесь к богатой истории Грузии и полюбуетесь её фантастическими пейзажами. Я покажу вам старинную Гонио-Апсаросскую крепость и мост Царицы Тамары 9 века. А также бесчисленное количество живописных природных уголков. Само собой, не обойдётся без дегустации местного вина!
Путешествуя по ней, вы прикоснётесь к богатой истории Грузии и полюбуетесь её фантастическими пейзажами. Я покажу вам старинную Гонио-Апсаросскую крепость и мост Царицы Тамары 9 века. А также бесчисленное количество живописных природных уголков. Само собой, не обойдётся без дегустации местного вина!
Ближайшие даты:
26
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Яркий день в Горной Аджарии
Прежде, чем отправиться в Горную Аджарию, мы с вами немного полюбуемся Батуми: проедем вдоль набережной от Морского вокзала до аэропорта. А также съездим к грузино-турецкой границе, где соприкасаются две религии, истории и культуры. Я покажу вам сооружения, отражающие этот дуализм: церковь Андрея Первозванного и мечеть. В основной программе экскурсии:
- Водопад Андрея Первозванного — вы узнаете, почему апостол Андрей столь почитаем в Грузии. Кроме того, оцените удачное расположение водопада: прямо напротив Черного моря.
- Гонио-Апсаросская крепость — считается, что именно здесь похоронен апостол Матфей. А ещё прямо в крепости есть археологический музей с экспонатами, найденными на её территории.
- Двухцветная река — вы посетите место слияния рек Чорохи и Аджарисцхали и поймёте, почему его называют «двухцветная река».
- Аджарский винный дом — мы попадём на уютную территорию с благоустроенным двором и обилием разных сортов вина. Например, вы сможете попробовать вино из местного розового винограда Чхавери.
- Мост Царицы Тамары — вы оцените старинный арочный мост, расположенный у подножия горы. Несмотря на то, что мост построен в 9 веке, по нему можно смело прогуляться и перейти на другую сторону реки.
- Водопад Махунцети — мы увидим стремительные струи воды, падающие с отвесной скалы. Это по-настоящему завораживающее зрелище!
- Аджарское водохранилище — вы осмотрите искусственное водохранилище, созданное руками человека в прошлом веке, и узнаете его историю.
- Мачахельское ущелье — мы погуляем по волшебному ущелью с подвесными мостами, самшитовыми рощами и величественными водопадами.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Продолжительность экскурсии — 6-8 часов
- Билеты в крепость оплачиваются дополнительно — 5 лари с человека
- По желанию, мы можем добавить в программу: обед на природе в грузинском ресторане и фольклорное шоу в местной семье. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Нептуна
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ириндий — ваша команда гидов в Батуми
Мы работаем с 1995 года и имеем внушительный опыт в организации групповых и индивидуальных туристических программ. Экскурсии провожу я и мой коллега Эмзари — мы сертифицированные экскурсоводы. Сплавы и другие активности проходят в сопровождении опытных инструкторов из нашей команды. Будем рады помочь вам погрузиться в историю и красоты Грузии!
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