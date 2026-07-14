Горная Аджария — край водопадов, самшитовых лесов и арочных мостов.
Путешествуя по ней, вы прикоснётесь к богатой истории Грузии и полюбуетесь её фантастическими пейзажами. Я покажу вам старинную Гонио-Апсаросскую крепость и мост Царицы Тамары 9 века. А также бесчисленное количество живописных природных уголков. Само собой, не обойдётся без дегустации местного вина!
Путешествуя по ней, вы прикоснётесь к богатой истории Грузии и полюбуетесь её фантастическими пейзажами. Я покажу вам старинную Гонио-Апсаросскую крепость и мост Царицы Тамары 9 века. А также бесчисленное количество живописных природных уголков. Само собой, не обойдётся без дегустации местного вина!
Описание экскурсии
Яркий день в Горной Аджарии
Прежде, чем отправиться в Горную Аджарию, мы с вами немного полюбуемся Батуми: проедем вдоль набережной от Морского вокзала до аэропорта. А также съездим к грузино-турецкой границе, где соприкасаются две религии, истории и культуры. Я покажу вам сооружения, отражающие этот дуализм: церковь Андрея Первозванного и мечеть. В основной программе экскурсии:
- Водопад Андрея Первозванного — вы узнаете, почему апостол Андрей столь почитаем в Грузии. Кроме того, оцените удачное расположение водопада: прямо напротив Черного моря.
- Гонио-Апсаросская крепость — считается, что именно здесь похоронен апостол Матфей. А ещё прямо в крепости есть археологический музей с экспонатами, найденными на её территории.
- Двухцветная река — вы посетите место слияния рек Чорохи и Аджарисцхали и поймёте, почему его называют «двухцветная река».
- Аджарский винный дом — мы попадём на уютную территорию с благоустроенным двором и обилием разных сортов вина. Например, вы сможете попробовать вино из местного розового винограда Чхавери.
- Мост Царицы Тамары — вы оцените старинный арочный мост, расположенный у подножия горы. Несмотря на то, что мост построен в 9 веке, по нему можно смело прогуляться и перейти на другую сторону реки.
- Водопад Махунцети — мы увидим стремительные струи воды, падающие с отвесной скалы. Это по-настоящему завораживающее зрелище!
- Аджарское водохранилище — вы осмотрите искусственное водохранилище, созданное руками человека в прошлом веке, и узнаете его историю.
- Мачахельское ущелье — мы погуляем по волшебному ущелью с подвесными мостами, самшитовыми рощами и величественными водопадами.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Продолжительность экскурсии — 5-6 часов
- Билеты в крепость оплачиваются дополнительно — 15 лари с человека
- По желанию, мы можем добавить в программу: обед на природе в грузинском ресторане, фольклорное шоу в местной семье, рафтинг, зиплайн, катание на лошадях и другие развлечения. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Нептуна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ириндий — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1782 туристов
Мы работаем с 1995 года и имеем внушительный опыт в организации групповых и индивидуальных туристических программ. Экскурсии провожу я и мой коллега Эмзари — мы сертифицированные экскурсоводы. Сплавы и другие активности проходят в сопровождении опытных инструкторов из нашей команды. Будем рады помочь вам погрузиться в историю и красоты Грузии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 236 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ириндий - прекрасный проводник. Он знает и любит Аджарию глубоко и изнутри, и с удовольствием делится этим знанием с гостями. Его историко-филологическое образование и дар рассказчика соединяются в емких и
+9
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Мы в полном восторге от экскурсии, Ириндий - замечательный гид, узнали много нового о Грузии, программа подобрана со вкусом, особенно хочется отметить посещение горной деревни с обедом и дегустацией, удалось погрузиться в атмосферу Грузии и почувствовать тонкости местных традиций. Ириндий - прекрасный рассказчик, благодаря ему, наше путешествие оставило самые прекрасные воспоминания!
Рекомендуем!
Рекомендуем!
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С
Эту экскурсию из Батуми по окрестностям я рекомендую однозначно.
Мы ездили своей семьёй и бронировали эту экскурсию (без группы)
Ириндий очень внимательный и безопасный гид, водитель с ним не гоняет на дорогах,(уверена
Мы ездили своей семьёй и бронировали эту экскурсию (без группы)
Ириндий очень внимательный и безопасный гид, водитель с ним не гоняет на дорогах,(уверена
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Т
Хочу оставить положительный отзыв об экскурсии. Ириндий показал себя знающим и увлеченным человеком. Особенно порадовало, что он учитывал наши пожелания по темпу и остановкам. Транспорт был очень комфортным, в пути не устали. Маршрут составлен грамотно — всё самое интересное и никакой скуки. Также получили отличные лайфхаки, где вкусно поесть и что еще посмотреть самостоятельно. Всем советую!
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М
Огромное спасибо нашему гиду Ириндию за замечательную экскурсию по горам Аджарии! Мы посетили невероятно красивые водопады и насладились потрясающей природой. Даже пасмурная погода совсем не испортила впечатления — наоборот, атмосфера
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З
Хочу выразить благодарность Ириндию за экскурсию в Аджарию. С первых минут установилась дружественная атмосфера. Это высокообразованный человек, который нескучно и увлечённо рассказывает об истории своей страны. Мне было увлекательно интересно, хотя я не любитель истории. Если говорить кратко о плюсах, то это: пунктуальность, безопасность, высокий уровень знаний, комфортабельный автомобиль.
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