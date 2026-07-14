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Невероятная Горная Аджария

Мачахельское ущелье, водопады, необычные мосты и древняя крепость на авто-пешеходной экскурсии
Горная Аджария — край водопадов, самшитовых лесов и арочных мостов.

Путешествуя по ней, вы прикоснётесь к богатой истории Грузии и полюбуетесь её фантастическими пейзажами. Я покажу вам старинную Гонио-Апсаросскую крепость и мост Царицы Тамары 9 века. А также бесчисленное количество живописных природных уголков. Само собой, не обойдётся без дегустации местного вина!
5
236 отзывов
Невероятная Горная Аджария
Невероятная Горная Аджария
Невероятная Горная Аджария

Описание экскурсии

Яркий день в Горной Аджарии

Прежде, чем отправиться в Горную Аджарию, мы с вами немного полюбуемся Батуми: проедем вдоль набережной от Морского вокзала до аэропорта. А также съездим к грузино-турецкой границе, где соприкасаются две религии, истории и культуры. Я покажу вам сооружения, отражающие этот дуализм: церковь Андрея Первозванного и мечеть. В основной программе экскурсии:

  • Водопад Андрея Первозванного — вы узнаете, почему апостол Андрей столь почитаем в Грузии. Кроме того, оцените удачное расположение водопада: прямо напротив Черного моря.
  • Гонио-Апсаросская крепость — считается, что именно здесь похоронен апостол Матфей. А ещё прямо в крепости есть археологический музей с экспонатами, найденными на её территории.
  • Двухцветная река — вы посетите место слияния рек Чорохи и Аджарисцхали и поймёте, почему его называют «двухцветная река».
  • Аджарский винный дом — мы попадём на уютную территорию с благоустроенным двором и обилием разных сортов вина. Например, вы сможете попробовать вино из местного розового винограда Чхавери.
  • Мост Царицы Тамары — вы оцените старинный арочный мост, расположенный у подножия горы. Несмотря на то, что мост построен в 9 веке, по нему можно смело прогуляться и перейти на другую сторону реки.
  • Водопад Махунцети — мы увидим стремительные струи воды, падающие с отвесной скалы. Это по-настоящему завораживающее зрелище!
  • Аджарское водохранилище — вы осмотрите искусственное водохранилище, созданное руками человека в прошлом веке, и узнаете его историю.
  • Мачахельское ущелье — мы погуляем по волшебному ущелью с подвесными мостами, самшитовыми рощами и величественными водопадами.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Продолжительность экскурсии — 5-6 часов
  • Билеты в крепость оплачиваются дополнительно — 15 лари с человека
  • По желанию, мы можем добавить в программу: обед на природе в грузинском ресторане, фольклорное шоу в местной семье, рафтинг, зиплайн, катание на лошадях и другие развлечения. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Нептуна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ириндий
Ириндий — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1782 туристов
Мы работаем с 1995 года и имеем внушительный опыт в организации групповых и индивидуальных туристических программ. Экскурсии провожу я и мой коллега Эмзари — мы сертифицированные экскурсоводы. Сплавы и другие активности проходят в сопровождении опытных инструкторов из нашей команды. Будем рады помочь вам погрузиться в историю и красоты Грузии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 236 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
230
4
4
3
2
2
1
Ольга
Ириндий - прекрасный проводник. Он знает и любит Аджарию глубоко и изнутри, и с удовольствием делится этим знанием с гостями. Его историко-филологическое образование и дар рассказчика соединяются в емких и
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образных характеристиках исторических процессов и событий.

Ириндий синхронизируется с интересами и потребностями своих спутников, чтобы каждый вынес из поездки максимум впечатлений. Так что каждая поездка в своем роде уникальна - ведь каждый гость является со-творцом. Я навсегда запомню наши интереснейшие беседы на фоне прекрасной аджарской природы. Рекомендую!

Ириндий - прекрасный проводник. Он знает и любит Аджарию глубоко и изнутри, и с удовольствием делится
Ириндий - прекрасный проводник. Он знает и любит Аджарию глубоко и изнутри, и с удовольствием делится
Ириндий - прекрасный проводник. Он знает и любит Аджарию глубоко и изнутри, и с удовольствием делится
Ириндий - прекрасный проводник. Он знает и любит Аджарию глубоко и изнутри, и с удовольствием делится
Ириндий - прекрасный проводник. Он знает и любит Аджарию глубоко и изнутри, и с удовольствием делится
Ириндий - прекрасный проводник. Он знает и любит Аджарию глубоко и изнутри, и с удовольствием делится
Ириндий - прекрасный проводник. Он знает и любит Аджарию глубоко и изнутри, и с удовольствием делится
Ириндий - прекрасный проводник. Он знает и любит Аджарию глубоко и изнутри, и с удовольствием делится+9
Ириндий - прекрасный проводник. Он знает и любит Аджарию глубоко и изнутри, и с удовольствием делится
Ириндий - прекрасный проводник. Он знает и любит Аджарию глубоко и изнутри, и с удовольствием делится
Ириндий - прекрасный проводник. Он знает и любит Аджарию глубоко и изнутри, и с удовольствием делится
Ириндий - прекрасный проводник. Он знает и любит Аджарию глубоко и изнутри, и с удовольствием делится
Ириндий - прекрасный проводник. Он знает и любит Аджарию глубоко и изнутри, и с удовольствием делится
Ириндий - прекрасный проводник. Он знает и любит Аджарию глубоко и изнутри, и с удовольствием делится
Ириндий - прекрасный проводник. Он знает и любит Аджарию глубоко и изнутри, и с удовольствием делится
Ириндий - прекрасный проводник. Он знает и любит Аджарию глубоко и изнутри, и с удовольствием делится
Ириндий - прекрасный проводник. Он знает и любит Аджарию глубоко и изнутри, и с удовольствием делится
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Кротова
Мы в полном восторге от экскурсии, Ириндий - замечательный гид, узнали много нового о Грузии, программа подобрана со вкусом, особенно хочется отметить посещение горной деревни с обедом и дегустацией, удалось погрузиться в атмосферу Грузии и почувствовать тонкости местных традиций. Ириндий - прекрасный рассказчик, благодаря ему, наше путешествие оставило самые прекрасные воспоминания!
Рекомендуем!
Мы в полном восторге от экскурсии, Ириндий - замечательный гид, узнали много нового о Грузии, программа
Мы в полном восторге от экскурсии, Ириндий - замечательный гид, узнали много нового о Грузии, программа
Мы в полном восторге от экскурсии, Ириндий - замечательный гид, узнали много нового о Грузии, программа
Мы в полном восторге от экскурсии, Ириндий - замечательный гид, узнали много нового о Грузии, программа
Мы в полном восторге от экскурсии, Ириндий - замечательный гид, узнали много нового о Грузии, программа
Мы в полном восторге от экскурсии, Ириндий - замечательный гид, узнали много нового о Грузии, программа
Мы в полном восторге от экскурсии, Ириндий - замечательный гид, узнали много нового о Грузии, программа
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С
Эту экскурсию из Батуми по окрестностям я рекомендую однозначно.
Мы ездили своей семьёй и бронировали эту экскурсию (без группы)

Ириндий очень внимательный и безопасный гид, водитель с ним не гоняет на дорогах,(уверена
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Ириндий также, если до 4 человек), много всего рассказывает и показывает, учитывает состояние, физические возможности и хотелки туристов - в общем, это была одна из самых комфортных моих экскурсий. Спасибо огромное Ириндию и его водителю.

Эту экскурсию из Батуми по окрестностям я рекомендую однозначно.
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Т
Хочу оставить положительный отзыв об экскурсии. Ириндий показал себя знающим и увлеченным человеком. Особенно порадовало, что он учитывал наши пожелания по темпу и остановкам. Транспорт был очень комфортным, в пути не устали. Маршрут составлен грамотно — всё самое интересное и никакой скуки. Также получили отличные лайфхаки, где вкусно поесть и что еще посмотреть самостоятельно. Всем советую!
Хочу оставить положительный отзыв об экскурсии. Ириндий показал себя знающим и увлеченным человеком. Особенно порадовало, что
Хочу оставить положительный отзыв об экскурсии. Ириндий показал себя знающим и увлеченным человеком. Особенно порадовало, что
Хочу оставить положительный отзыв об экскурсии. Ириндий показал себя знающим и увлеченным человеком. Особенно порадовало, что
Хочу оставить положительный отзыв об экскурсии. Ириндий показал себя знающим и увлеченным человеком. Особенно порадовало, что
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М
Огромное спасибо нашему гиду Ириндию за замечательную экскурсию по горам Аджарии! Мы посетили невероятно красивые водопады и насладились потрясающей природой. Даже пасмурная погода совсем не испортила впечатления — наоборот, атмосфера
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была очень уютной и особенной.

Отдельное спасибо за поездку к чудесному виноделу. Нас очень тепло встретили в семейном доме, где прошла прекрасная дегустация вина и вкусный ужин в душевной компании. Всё было организовано с заботой, вниманием и настоящим грузинским гостеприимством.

Экскурсия оставила только самые тёплые воспоминания. Рекомендуем от всей души!

Огромное спасибо нашему гиду Ириндию за замечательную экскурсию по горам Аджарии! Мы посетили невероятно красивые водопады
Огромное спасибо нашему гиду Ириндию за замечательную экскурсию по горам Аджарии! Мы посетили невероятно красивые водопады
Огромное спасибо нашему гиду Ириндию за замечательную экскурсию по горам Аджарии! Мы посетили невероятно красивые водопады
Огромное спасибо нашему гиду Ириндию за замечательную экскурсию по горам Аджарии! Мы посетили невероятно красивые водопады
Огромное спасибо нашему гиду Ириндию за замечательную экскурсию по горам Аджарии! Мы посетили невероятно красивые водопады
Огромное спасибо нашему гиду Ириндию за замечательную экскурсию по горам Аджарии! Мы посетили невероятно красивые водопады
Огромное спасибо нашему гиду Ириндию за замечательную экскурсию по горам Аджарии! Мы посетили невероятно красивые водопады
Огромное спасибо нашему гиду Ириндию за замечательную экскурсию по горам Аджарии! Мы посетили невероятно красивые водопады
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З
Хочу выразить благодарность Ириндию за экскурсию в Аджарию. С первых минут установилась дружественная атмосфера. Это высокообразованный человек, который нескучно и увлечённо рассказывает об истории своей страны. Мне было увлекательно интересно, хотя я не любитель истории. Если говорить кратко о плюсах, то это: пунктуальность, безопасность, высокий уровень знаний, комфортабельный автомобиль.
Хочу выразить благодарность Ириндию за экскурсию в Аджарию. С первых минут установилась дружественная атмосфера. Это высокообразованный
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