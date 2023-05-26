Горная Аджария — край водопадов, самшитовых лесов и арочных мостов. Путешествуя по ней, вы прикоснётесь к богатой истории Грузии и полюбуетесь её фантастическими пейзажами. Я покажу вам старинную Гонио-Апсаросскую крепость и мост Царицы Тамары 9 века. А также бесчисленное количество живописных природных уголков. Само собой, не обойдётся без дегустации местного вина!

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Описание

Что вас ожидает

Яркий день в Горной Аджарии

Прежде, чем отправиться в Горную Аджарию, мы с вами немного полюбуемся Батуми: проедем вдоль набережной от Морского вокзала до аэропорта. А также съездим к грузино-турецкой границе, где соприкасаются две религии, истории и культуры. Я покажу вам сооружения, отражающие этот дуализм: церковь Андрея Первозванного и мечеть. В основной программе экскурсии:

Водопад Андрея Первозванного — вы узнаете, почему апостол Андрей столь почитаем в Грузии. Кроме того, оцените удачное расположение водопада: прямо напротив Черного моря.

Гонио-Апсаросская крепость — считается, что именно здесь похоронен апостол Матфей. А ещё прямо в крепости есть археологический музей с экспонатами, найденными на её территории.

Двухцветная река — вы посетите место слияния рек Чорохи и Аджарисцхали и поймёте, почему его называют «двухцветная река».

Аджарский винный дом — мы попадём на уютную территорию с благоустроенным двором и обилием разных сортов вина. Например, вы сможете попробовать вино из местного розового винограда Чхавери.

Мост Царицы Тамары — вы оцените старинный арочный мост, расположенный у подножия горы. Несмотря на то, что мост построен в 9 веке, по нему можно смело прогуляться и перейти на другую сторону реки.

Водопад Махунцети — мы увидим стремительные струи воды, падающие с отвесной скалы. Это по-настоящему завораживающее зрелище!

Аджарское водохранилище — вы осмотрите искусственное водохранилище, созданное руками человека в прошлом веке, и узнаете его историю.

Мачахельское ущелье — мы погуляем по волшебному ущелью с подвесными мостами, самшитовыми рощами и величественными водопадами.

Организационные детали