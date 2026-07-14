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Ольга читать дальше уменьшить образных характеристиках исторических процессов и событий.



Ириндий синхронизируется с интересами и потребностями своих спутников, чтобы каждый вынес из поездки максимум впечатлений. Так что каждая поездка в своем роде уникальна - ведь каждый гость является со-творцом. Я навсегда запомню наши интереснейшие беседы на фоне прекрасной аджарской природы. Рекомендую! Ириндий - прекрасный проводник. Он знает и любит Аджарию глубоко и изнутри, и с удовольствием делится этим знанием с гостями. Его историко-филологическое образование и дар рассказчика соединяются в емких и +9 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Кротова Мы в полном восторге от экскурсии, Ириндий - замечательный гид, узнали много нового о Грузии, программа подобрана со вкусом, особенно хочется отметить посещение горной деревни с обедом и дегустацией, удалось погрузиться в атмосферу Грузии и почувствовать тонкости местных традиций. Ириндий - прекрасный рассказчик, благодаря ему, наше путешествие оставило самые прекрасные воспоминания!

Рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана

Мы ездили своей семьёй и бронировали эту экскурсию (без группы)



Ириндий очень внимательный и безопасный гид, водитель с ним не гоняет на дорогах,(уверена читать дальше уменьшить Ириндий также, если до 4 человек), много всего рассказывает и показывает, учитывает состояние, физические возможности и хотелки туристов - в общем, это была одна из самых комфортных моих экскурсий. Спасибо огромное Ириндию и его водителю. Эту экскурсию из Батуми по окрестностям я рекомендую однозначно.Мы ездили своей семьёй и бронировали эту экскурсию (без группы)Ириндий очень внимательный и безопасный гид, водитель с ним не гоняет на дорогах,(уверена Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Хочу оставить положительный отзыв об экскурсии. Ириндий показал себя знающим и увлеченным человеком. Особенно порадовало, что он учитывал наши пожелания по темпу и остановкам. Транспорт был очень комфортным, в пути не устали. Маршрут составлен грамотно — всё самое интересное и никакой скуки. Также получили отличные лайфхаки, где вкусно поесть и что еще посмотреть самостоятельно. Всем советую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марина читать дальше уменьшить была очень уютной и особенной.



Отдельное спасибо за поездку к чудесному виноделу. Нас очень тепло встретили в семейном доме, где прошла прекрасная дегустация вина и вкусный ужин в душевной компании. Всё было организовано с заботой, вниманием и настоящим грузинским гостеприимством.



Экскурсия оставила только самые тёплые воспоминания. Рекомендуем от всей души! Огромное спасибо нашему гиду Ириндию за замечательную экскурсию по горам Аджарии! Мы посетили невероятно красивые водопады и насладились потрясающей природой. Даже пасмурная погода совсем не испортила впечатления — наоборот, атмосфера Вам был полезен этот отзыв? Да Нет