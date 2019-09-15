3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Край, где останавливается время

За один день вы встретите главные природные сокровища Мачахельского ущелья — увидите, как сливаются воды двух главных рек Аджарии, вдохновитесь девственными горными пейзажами, прогуляетесь по тропам реликтового колхидского леса и увидите водопад, скрывающийся за кронами деревьев. В жаркий день вы сможете освежиться и отдохнуть у прохладной реки, слушая истории о жителях аджарских гор. Следуя вдоль живописных горных рек, увидите подвесные мосты, прогулка по которым похожа на экстремальное приключение, и тысячелетние арочные мосты Мирвети и Цхемлара.

О чем расскажут стены крепости Гвара

Страницы истории Аджарии откроются вам на вершине крепости Гвара, возведенной в 6 веке. Вы узнаете, как грузины защищались от вражеских нашествий, чем помогали им стены крепости Гвара и самого ущелья Мачахела. Понаблюдаете, как неспешно плывут облака, цепляясь за горные пики, доберетесь до подножия водопада и попробуете мед, приготовленный по древнему аджарскому рецепту. А затем посетите этнографический музей в старинной мечети, где познакомитесь с многовековой историей горных народов, узнаете об их быте и традициях.

Ужин в аджарских традициях

Вечером вас ждет тёплый приём в семье, где по-прежнему чтят и соблюдают местные традиции и обычаи. Приготовьтесь отведать вкуснейшие блюда домашней грузинской кухни, угоститься аджарским вином и чачей. А горные пейзажи, звуки народных песен и пламенные народные танцы станут яркими завершающими штрихами вечера по-аджарски.