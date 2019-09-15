3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие из Батуми в сердце колхидского леса, истории крепости Гвара и ужин по-аджарски

Федор
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Федор – ваш гид
Это приключение приведет вас к первозданным пейзажам Мачахельского ущелья, историческим памятникам Аджарии и её древним традициям.

Вы полюбуетесь вершинами гор с крепости Гвара, пройдете по старинным подвесным мостам через бурные реки, а вечером заглянете в гости к аджарской семье на ужин с блюдами домашней грузинской кухни, чачей, песнями и танцами.
От
€55
47 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем месте проживания
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Мир за стенами Мачахельского ущелья

Что вас ожидает

Край, где останавливается время
За один день вы встретите главные природные сокровища Мачахельского ущелья — увидите, как сливаются воды двух главных рек Аджарии, вдохновитесь девственными горными пейзажами, прогуляетесь по тропам реликтового колхидского леса и увидите водопад, скрывающийся за кронами деревьев. В жаркий день вы сможете освежиться и отдохнуть у прохладной реки, слушая истории о жителях аджарских гор. Следуя вдоль живописных горных рек, увидите подвесные мосты, прогулка по которым похожа на экстремальное приключение, и тысячелетние арочные мосты Мирвети и Цхемлара.

О чем расскажут стены крепости Гвара
Страницы истории Аджарии откроются вам на вершине крепости Гвара, возведенной в 6 веке. Вы узнаете, как грузины защищались от вражеских нашествий, чем помогали им стены крепости Гвара и самого ущелья Мачахела. Понаблюдаете, как неспешно плывут облака, цепляясь за горные пики, доберетесь до подножия водопада и попробуете мед, приготовленный по древнему аджарскому рецепту. А затем посетите этнографический музей в старинной мечети, где познакомитесь с многовековой историей горных народов, узнаете об их быте и традициях.

Ужин в аджарских традициях
Вечером вас ждет тёплый приём в семье, где по-прежнему чтят и соблюдают местные традиции и обычаи. Приготовьтесь отведать вкуснейшие блюда домашней грузинской кухни, угоститься аджарским вином и чачей. А горные пейзажи, звуки народных песен и пламенные народные танцы станут яркими завершающими штрихами вечера по-аджарски.

Организационные детали

  • Я заберу вас от вашего отеля в Батуми и привезу обратно. Трансфер по маршруту на комфортабельном минивэне включен в стоимость.
  • Также возможен трансфер из Махинджаури и Чакви (без доплаты), из Квариати, Гонио, Сарпи, Чакви (с доплатой 5 евро с человека), из Кобулети (с доплатой 10 евро с человека).
  • Эта экскурсия будет комфортной даже в дождливую погоду
  • Ужин не включен в стоимость экскурсии.
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Мир за стенами Мачахельского ущелья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем месте проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Федор
Федор
Однажды, приехав на отдых в Грузию, решил остаться тут навсегда. Бесконечно влюблён в природу этой страны, всё свободное время посвящаю исследованию новых маршрутов, выбираю лучшее и делюсь этим с вами! Став профессиональным гидом, я поставил себе цель — открыть для каждого путешественника истинную Грузию, неповторимую в своём величии и великолепии, познакомить вас с её многовековой историей и самыми гостеприимными людьми.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Наталья
15 сентября 2019
Отличная возможность выбраться за город , увидеть природу , красоту гор и водопадов ! Экскурсия прошла в формате приятного, дружеского общения . Экскурсия заявлена как групповая , но по факту нас было 2е , очень приятно, что получили практически индивидуальный формат. Федор отличный водитель и гид !
29 августа 2019
Только положительные впечатления от гида и Грузии. Спасибо Фёдору.
2 июля 2019
Фёдор-великолепный гид! Знающий, неравнодушный и интеллигентный. Уделяет максимальное внимание комфорту своих туристов, может быстро перепланировать экскурсию на ходу, если кто-то устал или капризничает. А ещё Фёдор сам по себе интересный человек.
Федор - замечательный водитель. Водит очень "нежно" на серпантине. Нам это было действительно важно, так как моего ребёнка иногда сильно укачивает в дороге. К тому же Фёдор владеет комфортным минивэном.
Всем рекомендую гида.
Спасибо за прекрасный день!

Федор проводит ещё 1 экскурсию

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