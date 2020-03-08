94 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Влюбиться в природу горной Аджарии

С первого взгляда ваше воображение поразят величественные виды горных склонов и ущелий, бурных рек и пышного самшитового леса, будто сошедшего со страниц сказок. Мы прогуляемся по тенистым тропам национального парка Мачахела к аджарским водопадам: полюбуемся сверкающим мощным потоком 20-метрового Мирвети, поговорим о легендах четырех знаменитых водопадов. Кроме того, вы побываете в живописном месте слияния двух горных рек.

От римлян до царицы Тамары

Вы не только насладитесь волшебной аджарской природой, но и прикоснетесь к разным эпохам истории Грузии: пройдете по мосту царицы Тамары 12 века, рассмотрите древнюю крепость Гонио-Апсаросс 1 века, которая прекрасно сохранилась до наших дней, и услышите об истории страны.

Особенности аджарской культуры

Всю поездку вас будет сопровождать небанальные рассказы об истории горной Аджарии и Батуми, особенностях местного жизненного уклада и быта, культурных контрастах и, конечно же, кухне! Вы убедитесь, что хачапури по-аджарски — лишь одно из «фирменных блюд» Аджарии, а во время нашего путешествия сможете подкрепиться в традиционном ресторане.