94 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие по национальному парку Мачахела к водопадам, горным ущельям и Апсаросской крепости

Alexander
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Alexander – ваш гид
Понять культуру и характер Аджарии можно, лишь отправившись в горы! Во время поездки вы окажетесь в красивейших уголках национального парка Мачахела среди зарослей самшитового леса, пройдете по средневековому мосту царицы Тамары, насладитесь мощью горных рек и водопадов.

Я не только проведу вас по самым вдохновляющим природным тропам, но и расскажу об истории региона, аджарских традициях и особенностях вкуснейшей местной кухни.

После нашего путешествия вы смело сможете сказать, что видели настоящую Аджарию!
€80
68 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии94 отзыва
4.95
Открыть природу горной Аджарии
Открыть природу горной Аджарии

Что вас ожидает

Влюбиться в природу горной Аджарии
С первого взгляда ваше воображение поразят величественные виды горных склонов и ущелий, бурных рек и пышного самшитового леса, будто сошедшего со страниц сказок. Мы прогуляемся по тенистым тропам национального парка Мачахела к аджарским водопадам: полюбуемся сверкающим мощным потоком 20-метрового Мирвети, поговорим о легендах четырех знаменитых водопадов. Кроме того, вы побываете в живописном месте слияния двух горных рек.

От римлян до царицы Тамары
Вы не только насладитесь волшебной аджарской природой, но и прикоснетесь к разным эпохам истории Грузии: пройдете по мосту царицы Тамары 12 века, рассмотрите древнюю крепость Гонио-Апсаросс 1 века, которая прекрасно сохранилась до наших дней, и услышите об истории страны.

Особенности аджарской культуры
Всю поездку вас будет сопровождать небанальные рассказы об истории горной Аджарии и Батуми, особенностях местного жизненного уклада и быта, культурных контрастах и, конечно же, кухне! Вы убедитесь, что хачапури по-аджарски — лишь одно из «фирменных блюд» Аджарии, а во время нашего путешествия сможете подкрепиться в традиционном ресторане.

Организационные детали

  • Путешествовать мы будем на комфортабельном 7-местном минивэне, транспорт включён в стоимость экскурсии
  • Отдельно оплачиваются расходы на еду и напитки
Открыть природу горной Аджарии
Открыть природу горной Аджарии
Открыть природу горной Аджарии
Открыть природу горной Аджарии
Открыть природу горной Аджарии
Открыть природу горной Аджарии
Открыть природу горной Аджарии
Открыть природу горной Аджарии
Открыть природу горной Аджарии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alexander
Alexander
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в городе Батуми — на мой взгляд, самом лучшем городе земли. На своих экскурсиях я всегда стараюсь влюбить путешественников в Аджарию так же, как люблю её сам, показать красивейшие природные уголки и рассказать о богатой истории региона. Грузия ждет вас!
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94 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Так как мы жили в Батуми, Александр забрал нас прямо у нашего дома. Экскурсия началась сразу же с рассказа об истории и достопримечательностях Батуми и Грузии в целом. Узнали много нового и интересного. Природа горной Аджарии завораживает своей красотой.
Александр не только интересно рассказывает об исторических фактах, легендах и местных устоях, но и готов ответить на любые вопросы, например, где вкусно поесть, как удобнее добраться до места назначения, где что-то купить, не только во время экскурсии, но и на протяжении всего пребывания в Грузии.
1 марта 2020
Екскурсія вдалась неперевершеною,багато приємних вражень,неймовірних місць відвідали ми.Ця подорож нам подарувала море емоцій,шикарних фотографій,багато нового і корисного)Гід Олександр-людина дуже щира,дружня і привітна,майстер своєї справи) Старанний,веселий,компанійський,вміє заінтригувати,підняти настрій, подарувати позитив, цікаво розповісти про історію,культуру Грузії,Батумі і взагалі всього оточення, ознайомити детально з найкращими куточками Батумі,розкішними краєвидами цієї місцевості. Рекомендую всім звертатися саме до нього щодо проведення екскурсії,будете тільки задоволеними . Насолоджуйтесь життям,подорожайте, цінуйте кожну мить...
16 февраля 2020
Экскурсия была на 5+. Александр отличный гид и просто замечательный человек. Забрал прямо от отеля в оговорённый срок, машина комфортабельная (минивэн), экскурсия на 5 часов пролетела незаметно, все рассказал и показал. После экскурсии по нашей просьбе свозил на местный рынок, подскакал где и что купить ( вино, мёд, сладости). При следующей поездке обязательно снова к нему обратимся. Привет из Минска.
18 января 2020
Экскурсия началась вовремя,Александр очень знающий и чувствующий своих туристов гид и интересный собеседник обладающий широкими познаниями в истории и культуре этого края.Удивила природа Аджарии,водопады и хорошо сохранившиеся древние постройки .Время на экскурсии пролетело совсем незаметно.Было интересно и доступно.Спасибо большое Вам, Александр.Мы остались очень довольны экскурсией, и всем советуем!
6 января 2020
Очень и очень нам понравилось путешествовать с Александром.
За время, которое мы провели вместе, мы успели побывать на 3 водопадах, нескольких старинных мостах, увидеть красоту мест малого Кавказа. И везде нас сопровождал профессиональный рассказ.Александра. То, что экскурсия была практически приватной создавало особую, теплую, атмосферу. Александр не оставил без ответа ни один из наших вопросов.
И маленьким бонусом была экскурсия по городу, с которым , можно сказать, он нас и познакомил, хотя мы гостили в Батуми уже 4 дня)))
Благодарим Александра от всей души, это знающий, любящий свой край и очень коммуникабельный человек. С ним нам было очень интересно.
30 декабря 2019
Интересно, познавательно, душевно на 5+. Очень советуем.
24 декабря 2019
Летели с мужем в Батуми уже не в первый раз. Хотелось сделать мужу в подарок сюрприз, так как он почти не видел достопримечательностей, и заказала экскурсию у Александра. Мы остались в восторге, огромная благодарность от мужа за такой приятный подарок - проведённое время с Александром было и интересно а так же познавательно. Во первых хотелось отметить, что Александр отличный человек и очень профессиональный гид, прекрасный рассказчик и собеседник, очень приятный, образованный, начитанный. Столько всего нового я узнала о городе, хоть бываю тут постоянно на протяжении уже нескольких лет. Александр знает каждый домик и улочку наизусть, с удовольствием рассказывает и отвечает на любые вопросы и видно делает своё дело с большим удовольствием. А так же огромная благодарность Александру за то что по нашей просьбе показал и рассказал "свои" местные местечки на базаре, благодаря ему купили домой много качественных продуктов в подарки, а так же привезли вкуснейшие вино.
Будем советовать своим друзьям экскурсии именно с Александром и в следующий раз пркатимся по красотам Аджарии именно с ним!
10 декабря 2019
На экскурсии были 3 декабря. Все очень понравилось! Природа Аджарии прекрасна- горы,водопады,красивый сказочный лес,слияние рек,древние мосты... Повезло с погодой-светило солнышко,хотя до этого два дня поливали дожди. И конечно повезло с гидом! Александр не только интересно рассказал и показал эти чудесные места, но и дал много хороших советов где что купить, чем мы попозже и воспользовались. Много познавательного и о самом Батуми рассказал Александр. Хороший автомобиль, комфортное вождение и доброжелательный гид! Спасибо, Александр! Мы остались очень довольны экскурсией, и всем советуем!
12 ноября 2019
Отличная экскурсия в ходе которой я посетил множество живописных мест. Александр прекрасный человек и отличный рассказчик, обладающий широкими познаниями в истории и культуре этого края. Могу смело рекомендовать всем кто хочет узнать и увидеть город Батуми и живописные уголки Аджарии. Вас ждёт увлекательное путешествие в ходе которого время летит незаметно. Огромное спасибо.
3 ноября 2019
Были на экскурсии с Александром по горной Аджарии и всё понравилось. Александр знает очень много о Грузии, её истории, о Батуми (что было даже вне программы экскурсии) и самой Аджарии. В день экскурсии был дождик, но это не помешало насладиться ею, тем более у Александра были зонтик и дождевики для путешественников. Всем рекомендуем Александра и его экскурсию по горной Аджарии.
Ещё 84 отзыва

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