Описание мастер-класса Добро пожаловать в настоящий грузинский дом, где кухня — это сердце семьи, а ароматные блюда готовятся с любовью. На этом уютном мастер-классе вы: 🥟 Научитесь лепить хинкали и готовить хачапури по-домашнему 👩‍🍳 Прикоснётесь к секретам семейной грузинской кухни 🍷 Попробуете национальные блюда за большим столом в тёплой атмосфере Вас встретят как дорогого гостя, расскажут об обычаях, кухне и традициях, накормят национальной едой и угостят чаем, вином или лимонадом, и поделятся частичкой грузинской души!) Важная информация: 📍 Место проведения: Уютный грузинский дом ⏰ Длительность: около 5 часов 👨‍👩‍👧‍👦 Формат: домашняя атмосфера, малые группы (до 8 человек) 🥣 Включено: все ингредиенты, фартуки, дегустация приготовленных блюд, застолье где много еды, вина и чачи! 🌿 Особенности: блюда готовятся вручную по семейным рецептам, с любовью и вниманием к деталям

