Описание мастер-классаДобро пожаловать в настоящий грузинский дом, где кухня — это сердце семьи, а ароматные блюда готовятся с любовью. На этом уютном мастер-классе вы: 🥟 Научитесь лепить хинкали и готовить хачапури по-домашнему 👩🍳 Прикоснётесь к секретам семейной грузинской кухни 🍷 Попробуете национальные блюда за большим столом в тёплой атмосфере Вас встретят как дорогого гостя, расскажут об обычаях, кухне и традициях, накормят национальной едой и угостят чаем, вином или лимонадом, и поделятся частичкой грузинской души!) Важная информация: 📍 Место проведения: Уютный грузинский дом ⏰ Длительность: около 5 часов 👨👩👧👦 Формат: домашняя атмосфера, малые группы (до 8 человек) 🥣 Включено: все ингредиенты, фартуки, дегустация приготовленных блюд, застолье где много еды, вина и чачи! 🌿 Особенности: блюда готовятся вручную по семейным рецептам, с любовью и вниманием к деталям
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с отеля
Завершение: Привозим обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- 📍 Место проведения: Уютный грузинский дом
- ⏰ Длительность: около 5 часов
- 👨👩👧👦 Формат: домашняя атмосфера, малые группы (до 8 человек)
- 🥣 Включено: все ингредиенты, фартуки, дегустация приготовленных блюд, застолье где много еды, вина и чачи
- 🌿 Особенности: блюда готовятся вручную по семейным рецептам, с любовью и вниманием к деталям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
