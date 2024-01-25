Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
Мастер-класс в группе в Батуми

Своими руками сделать известные на весь мир блюда грузинской кухни (в мини-группе)

Добро пожаловать в волшебный мир грузинской кухни, где изысканные вкусы и ароматы станут вашими надёжными спутниками в путешествии по кулинарным традициям! Вы узнаете секреты идеального теста и изящной лепки, попробуете приготовить хинкали и хачапури, а после за бокалом сока или вина насладитесь блюдами, созданными своими руками.
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
Ближайшие даты:
25
янв
26
янв
27
янв
28
янв
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янв
30
янв
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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€39
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

На мастер-классе вы пройдёте все этапы — от приготовления и раскатки теста до работы со специями и лепки. Обратите внимание: тесто для хачапури будет приготовлено заранее (ему нужно 2-3 часа, чтобы оно поднялось), но мы подробно расскажем, как его приготовить.

Итак, в программе:

  • Выезжаем из вашего отеля и приезжаем в уютную семейную винодельню с рестораном, где и пройдёт наш мастер-класс.
  • Начнём с хинкали: вы научитесь готовить идеальное тесто, сочную и ароматную начинку, а также плести красивые складки и правильно отрывать хвостики.
  • Затем перейдём к главной гастрономической гордости Аджарии — хачапури по-аджарски. Вы откроете секреты идеального теста, узнаете, какой сыр необходимо использовать для лучшего вкуса и попробуете самостоятельно сделать лепёшки-лодочки.
  • По завершению мастер-класса сядем за стол и насладимся своими блюдами за бокалом свежего сока или вина с местной винодельни.

Организационные детали

  • Вас встретит водитель, который отвезёт на мастер-класс и обратно
  • В стоимость включены все необходимые ингредиенты для приготовления хинкали и хачапури, а также кувшин компота
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены, но по желанию вы сможете приобрести вино на винодельне
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Особенности формата

  • Программа подходит для взрослых и детей от 12 лет
  • Мастер-класс проводится минимум для 2 человек
  • Каждый участник сможет самостоятельно слепить 1 хачапури и 5-7 хинкали

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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