Своими руками сделать известные на весь мир блюда грузинской кухни (в мини-группе)
Добро пожаловать в волшебный мир грузинской кухни, где изысканные вкусы и ароматы станут вашими надёжными спутниками в путешествии по кулинарным традициям! Вы узнаете секреты идеального теста и изящной лепки, попробуете приготовить хинкали и хачапури, а после за бокалом сока или вина насладитесь блюдами, созданными своими руками.
Ближайшие даты:
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даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
На мастер-классе вы пройдёте все этапы — от приготовления и раскатки теста до работы со специями и лепки. Обратите внимание: тесто для хачапури будет приготовлено заранее (ему нужно 2-3 часа, чтобы оно поднялось), но мы подробно расскажем, как его приготовить.
Итак, в программе:
- Выезжаем из вашего отеля и приезжаем в уютную семейную винодельню с рестораном, где и пройдёт наш мастер-класс.
- Начнём с хинкали: вы научитесь готовить идеальное тесто, сочную и ароматную начинку, а также плести красивые складки и правильно отрывать хвостики.
- Затем перейдём к главной гастрономической гордости Аджарии — хачапури по-аджарски. Вы откроете секреты идеального теста, узнаете, какой сыр необходимо использовать для лучшего вкуса и попробуете самостоятельно сделать лепёшки-лодочки.
- По завершению мастер-класса сядем за стол и насладимся своими блюдами за бокалом свежего сока или вина с местной винодельни.
Организационные детали
- Вас встретит водитель, который отвезёт на мастер-класс и обратно
- В стоимость включены все необходимые ингредиенты для приготовления хинкали и хачапури, а также кувшин компота
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены, но по желанию вы сможете приобрести вино на винодельне
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Особенности формата
- Программа подходит для взрослых и детей от 12 лет
- Мастер-класс проводится минимум для 2 человек
- Каждый участник сможет самостоятельно слепить 1 хачапури и 5-7 хинкали
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Батуми
Провёл экскурсии для 183 туристов
Привет! Меня зовут Сергей, мы с командой организуем увлекательные экскурсии и мастер-классы в Батуми. Грузия — это место, где дружелюбие и гостеприимство пронизывают каждый уголок. С любовью откроем вам её удивительный мир.
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