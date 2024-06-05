Это предложение - для истинных гурманов! Для тех, кто любит Грузию, её национальный колорит и кухню.С радостью научим вас готовить самые популярные местные блюда - хачапури и хинкали! Также расскажем,

как правильно подбирать ингредиенты, и поделимся семейными рецептами в дружеской и весёлой атмосфере. В программе - не просто увлекательный рассказ, а практическое знакомство с национальной кухней Грузии! Узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-аджарски. И конечно, сами приготовите эти блюда, узнавая их секреты от шеф-повара. Сделаете 5-7 хинкали и 1 хачапури по-аджарски. В процессе вас угостят бокалом белого сухого вина или чачи, а также домашним соком. Кроме того, во время мастер-класса сможете сделать фото и видео в национальных костюмах. Трансфер до ресторана, где будет проходит мастер-класс, и обратно, а также все ингредиенты включены в стоимость. Встреча у вашего отеля на комфортабельном седане Mercedes S-класса или минивэне и после мастер-класса отвезут обратно. Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

В программе — не просто увлекательный рассказ, а практическое знакомство с национальной кухней Грузии! Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-аджарски. И конечно, сами приготовите эти блюда, узнавая их секреты от шеф-повара.

Вы сделаете 5-7 хинкали и 1 хачапури по-аджарски. В процессе я угощу вас бокалом белого сухого вина или чачи, а также домашним соком. Кроме того, во время мастер-класса вы сможете сделать фото и видео в национальных костюмах.

Организационные детали