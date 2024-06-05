Грузинские блюда своими руками

Погрузитесь в мир грузинской кухни! Научитесь готовить хачапури и хинкали, наслаждаясь процессом и узнавая секреты от шеф-повара в Батуми
Это предложение - для истинных гурманов! Для тех, кто любит Грузию, её национальный колорит и кухню.

С радостью научим вас готовить самые популярные местные блюда - хачапури и хинкали! Также расскажем,
читать дальше

как правильно подбирать ингредиенты, и поделимся семейными рецептами в дружеской и весёлой атмосфере.

В программе - не просто увлекательный рассказ, а практическое знакомство с национальной кухней Грузии! Узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-аджарски. И конечно, сами приготовите эти блюда, узнавая их секреты от шеф-повара. Сделаете 5-7 хинкали и 1 хачапури по-аджарски. В процессе вас угостят бокалом белого сухого вина или чачи, а также домашним соком. Кроме того, во время мастер-класса сможете сделать фото и видео в национальных костюмах.

Трансфер до ресторана, где будет проходит мастер-класс, и обратно, а также все ингредиенты включены в стоимость.

Встреча у вашего отеля на комфортабельном седане Mercedes S-класса или минивэне и после мастер-класса отвезут обратно. Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет

5
5 отзывов

7 причин купить этот мастер-класс

  1. 🍴 Уникальная возможность научиться готовить хачапури и хинкали
  2. 🍷 Дегустация белого сухого вина или чачи
  3. 📸 Фото и видео в национальных костюмах
  4. 👨‍🍳 Уроки от профессионального шеф-повара
  5. 🚗 Комфортабельный трансфер до ресторана и обратно
  6. 👪 Интересно для взрослых и детей от 6 лет
  7. 📜 Семейные рецепты и секреты приготовления

Что можно увидеть

  • Ресторан
Грузинские блюда своими руками
Грузинские блюда своими руками
Грузинские блюда своими руками
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

В программе — не просто увлекательный рассказ, а практическое знакомство с национальной кухней Грузии! Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-аджарски. И конечно, сами приготовите эти блюда, узнавая их секреты от шеф-повара.

Вы сделаете 5-7 хинкали и 1 хачапури по-аджарски. В процессе я угощу вас бокалом белого сухого вина или чачи, а также домашним соком. Кроме того, во время мастер-класса вы сможете сделать фото и видео в национальных костюмах.

Организационные детали

  • Трансфер до ресторана, где будет проходит мастер-класс, и обратно, а также все ингредиенты включены в стоимость
  • Я встречу вас у вашего отеля на комфортабельном седане Mercedes S-класса или минивэне и после мастер-класса отвезу обратно
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет

ежедневно в 12:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 13 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный€40
Дети до 12 лет€34
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
С
5 июня 2024
Были на мастер-классе по хинкали и хачапури по-аджарски, отличный опыт.
Место -- небольшой ресторан на территории усадьбы. Атмосфера уюта и лета. Хозяйка подстроилась под наши предпочтения, и узнав, что мы вегетарианцы,
читать дальше

предложила сделать хинкали с сыром и с грибами вместо мясных (и это были самые вкусные хинкали с грибами, что мы когда-либо ели, без шуток).
В целом поддержка чувствовалась на протяжении всего мастер-класса, беседа была приятной и ненавязчивой, нам ответили на все вопросы. Спасибо большое за такой незабываемый опыт!

Д
5 июня 2024
Сходили на потрясающий мастер-класс по приготовлению хачапури по аджарски и хинкалей. Рецепты несложные, их можно повторить и дома, поскольку нам их выдали. Атмосфера была невероятная, готовить национальные местные блюда от местных жителей очень познавательно.
Благодарим повара Марту за индивидуальный мастер-класс для нас двоих. Воспоминания на всю жизнь. Лучше любых экскурсий в Батуми!
Сходили на потрясающий мастер-класс по приготовлению хачапури по аджарски и хинкалей. Рецепты несложные, их можно повторить
Анастасия
9 мая 2024
Была на мастер-классе, который получился индивидуальным, так как другие участники не пришли. Было здорово! Уютная атмосфера семейного ресторана, очень понятные объяснения, домашние продукты. Получила ооогромное удовольствие от процесса готовки. Ну, и вкусно, конечно:)))
Елизавета
8 мая 2024
Нас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её муж. Марта и её помощница нас встретили очень душевно, рассказали что мы будем делать, напомнили,
читать дальше

что обязательно нужно делать фото, для того чтобы мы уехали с отличными воспоминаниями.

Было просто великолепно, мы делали тесто на хинкали, лепили их, нам рассказали и показали как делать тесто и начинку для хачипури, а потом и как делать их. Между делом мы пили вино, слушали музыку и танцевали. Шикарно!

Для кого важно скажу, что обстановка была очень классная, в ресторане очень тепло, а за пределами ресторана есть двор, куда можно выйти подышать/покурить/потрогать местную кошку.

На 100% советуем, особенно к Марте

Нас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её муж.Нас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её муж.Нас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её муж.Нас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её муж.Нас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её муж.Нас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её муж.Нас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её муж.Нас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её муж.Нас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её муж.Нас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её муж.
natali
8 мая 2024
Мы заказали мастер класс что бы отпраздновать мой день рождения! Была лёгкая и непринужденная атмосфера. Работа кипела, а главное все получилось вкусно и красиво! Надеюсь дома получится также
Мы заказали мастер класс что бы отпраздновать мой день рождения! Была лёгкая и непринужденная атмосфера. РаботаМы заказали мастер класс что бы отпраздновать мой день рождения! Была лёгкая и непринужденная атмосфера. РаботаМы заказали мастер класс что бы отпраздновать мой день рождения! Была лёгкая и непринужденная атмосфера. РаботаМы заказали мастер класс что бы отпраздновать мой день рождения! Была лёгкая и непринужденная атмосфера. РаботаМы заказали мастер класс что бы отпраздновать мой день рождения! Была лёгкая и непринужденная атмосфера. Работа

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеМастер-классыГастрономическиеУникальный опытАктивности

Похожие экскурсии из Батуми

Мир за стенами Мачахельского ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Мачахельское ущелье: путешествие по историческим и природным сокровищам Аджарии
Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии
Начало: В вашем месте проживания
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 130117 за всё до 6 чел.
Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Кулинарный мастер-класс в Батуми: хинкали и хачапури по-аджарски
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури по-аджарски под руководством шеф-повара
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 150 за всё до 8 чел.
Велотур в группе по Национальному парку Мтирала
🚲 На велосипеде
Мини-группа
6 часов
64 отзыва
Велотур Мтирала: приключение в сердце природы Аджарии
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
Расписание: в воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
16 июня в 10:00
50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Батуми
ХорошоТам