Это предложение - для истинных гурманов! Для тех, кто любит Грузию, её национальный колорит и кухню.
С радостью научим вас готовить самые популярные местные блюда - хачапури и хинкали! Также расскажем,
С радостью научим вас готовить самые популярные местные блюда - хачапури и хинкали! Также расскажем,
7 причин купить этот мастер-класс
- 🍴 Уникальная возможность научиться готовить хачапури и хинкали
- 🍷 Дегустация белого сухого вина или чачи
- 📸 Фото и видео в национальных костюмах
- 👨🍳 Уроки от профессионального шеф-повара
- 🚗 Комфортабельный трансфер до ресторана и обратно
- 👪 Интересно для взрослых и детей от 6 лет
- 📜 Семейные рецепты и секреты приготовления
Что можно увидеть
- Ресторан
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
В программе — не просто увлекательный рассказ, а практическое знакомство с национальной кухней Грузии! Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-аджарски. И конечно, сами приготовите эти блюда, узнавая их секреты от шеф-повара.
Вы сделаете 5-7 хинкали и 1 хачапури по-аджарски. В процессе я угощу вас бокалом белого сухого вина или чачи, а также домашним соком. Кроме того, во время мастер-класса вы сможете сделать фото и видео в национальных костюмах.
Организационные детали
- Трансфер до ресторана, где будет проходит мастер-класс, и обратно, а также все ингредиенты включены в стоимость
- Я встречу вас у вашего отеля на комфортабельном седане Mercedes S-класса или минивэне и после мастер-класса отвезу обратно
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
ежедневно в 12:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€40
|Дети до 12 лет
|€34
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
marta — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 25 туристов
Меня зовут Марта, я провожу мастер-классы по приготовлению блюд грузинской кухни уже 5 лет. Для меня это занятие — удовольствие. Когда путешественник интересуется грузинской кухней, я трачу как можно больше времени и сил, чтобы поделиться правильным рецептом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Слава
5 июня 2024
Были на мастер-классе по хинкали и хачапури по-аджарски, отличный опыт.
Место -- небольшой ресторан на территории усадьбы. Атмосфера уюта и лета. Хозяйка подстроилась под наши предпочтения, и узнав, что мы вегетарианцы,
Место -- небольшой ресторан на территории усадьбы. Атмосфера уюта и лета. Хозяйка подстроилась под наши предпочтения, и узнав, что мы вегетарианцы,
Д
Дмитрий
5 июня 2024
Сходили на потрясающий мастер-класс по приготовлению хачапури по аджарски и хинкалей. Рецепты несложные, их можно повторить и дома, поскольку нам их выдали. Атмосфера была невероятная, готовить национальные местные блюда от местных жителей очень познавательно.
Благодарим повара Марту за индивидуальный мастер-класс для нас двоих. Воспоминания на всю жизнь. Лучше любых экскурсий в Батуми!
Благодарим повара Марту за индивидуальный мастер-класс для нас двоих. Воспоминания на всю жизнь. Лучше любых экскурсий в Батуми!
Анастасия
9 мая 2024
Была на мастер-классе, который получился индивидуальным, так как другие участники не пришли. Было здорово! Уютная атмосфера семейного ресторана, очень понятные объяснения, домашние продукты. Получила ооогромное удовольствие от процесса готовки. Ну, и вкусно, конечно:)))
Елизавета
8 мая 2024
Нас забрали из отеля и привезли в ресторан с винодельней которые держат Марта и её муж. Марта и её помощница нас встретили очень душевно, рассказали что мы будем делать, напомнили,
natali
8 мая 2024
Мы заказали мастер класс что бы отпраздновать мой день рождения! Была лёгкая и непринужденная атмосфера. Работа кипела, а главное все получилось вкусно и красиво! Надеюсь дома получится также
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