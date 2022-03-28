Что вас ожидает

Мастер-класс и настоящее грузинское застолье

Из Батуми мы отправимся в живописную горную деревню, где в уютном частном доме с мандариновым садом живет дружная семья Давида. Вы научитесь делать аджарский хачапури «Лодочка» с молодым сыром, раскроете особенности теста для хинкали и другие секреты традиционной грузинской кухни. А затем сядете за один большой стол с хозяевами и поймете, что такое быть гостем в Грузии!

Организационные детали

В стоимость экскурсии все включено: трансфер из Батуми до горной деревни и обратно, продукты для мастер-класса, фрукты, овощи, закуски, вино и чача.