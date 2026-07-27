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Батуми: кулинарный мастер-класс

Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, научитесь готовить хачапури и хинкали в живописной деревне
Приглашаем вас принять участие в уникальном кулинарном мастер-классе в Батуми, где вы не только научитесь готовить аутентичные грузинские блюда, но и окунетесь в атмосферу настоящего грузинского застолья.

Вас ждет поездка в
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живописную горную деревню к семье Давида, где вы вместе приготовите аджарский хачапури и хинкали.

Это не просто кулинарный урок, а полное погружение в культуру и традиции Грузии, сопровождающееся обильным застольем с домашним вином и чачей, фруктами, овощами и закусками.

В стоимость включен трансфер из Батуми и обратно, все необходимые продукты, а также незабываемые впечатления от общения с прекрасными людьми и наслаждения вкусом подлинной грузинской кухни

4.8
57 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍽️ Уникальный опыт приготовления хачапури и хинкали
  • 🏡 Погружение в грузинский быт и культуру
  • 🍷 Дегустация домашнего вина и чачи
  • 🎶 Участие в традиционном восточном застолье
  • 🌄 Путешествие в живописную горную деревню

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для участия в кулинарном мастер-классе в Батуми - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода теплая и комфортная, что делает поездку в горную деревню особенно приятной. В мае и сентябре также можно насладиться мероприятием, но стоит учитывать возможные дожди. В остальные месяцы мастер-класс проходит в помещении, что позволяет насладиться атмосферой грузинского гостеприимства в любое время года.
Сейчас август — это идеальное время.
Батуми: кулинарный мастер-класс
Батуми: кулинарный мастер-класс
Батуми: кулинарный мастер-класс

Что можно увидеть

  • Частный дом с мандариновым садом

Описание мастер-класса

Мастер-класс и настоящее грузинское застолье

Из Батуми мы отправимся в живописную горную деревню, где в уютном частном доме с мандариновым садом живет дружная семья Давида. Вы научитесь делать аджарский хачапури «Лодочка» с молодым сыром, раскроете особенности теста для хинкали и другие секреты традиционной грузинской кухни. А затем сядете за один большой стол с хозяевами и поймете, что такое быть гостем в Грузии!

Организационные детали

В стоимость экскурсии все включено: трансфер из Батуми до горной деревни и обратно, продукты для мастер-класса, фрукты, овощи, закуски, вино и чача

ежедневно в 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Стандартный билет€49
Дети до 12 лет€29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2247 туристов
Мы с командой гидов готовы помочь вам выбрать качественный и доступный отдых в Сочи, Грузии и Абхазии. Любим общаться с людьми и стараемся найти подход к каждому клиенту. Внимательно изучаем ваши запросы и предлагаем варианты, которые обязательно порадуют и оставят только приятные и яркие впечатления.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
3
2
2
1
1
Елена
Вчера мы побывали в живописном горном селе недалеко от Батуми в гостях у Давида и Марины. Не передать словами гостеприимную и теплую атмосферу в которой мы оказались. Под руководством Марины
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мы научились готовить хачапури и хинкали. И они получились восхитительны! А потом был накрыт Шикарный стол с вкуснейшими блюдами грузинской кухни. Давид с тостами и шутками угощал нас вином и чачей. Большое вам спасибо!

Вчера мы побывали в живописном горном селе недалеко от Батуми в гостях у Давида и Марины.
Вчера мы побывали в живописном горном селе недалеко от Батуми в гостях у Давида и Марины.
Вчера мы побывали в живописном горном селе недалеко от Батуми в гостях у Давида и Марины.
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В
Очень гостеприимно. Приготовили хачапури и хинкали, вкусно ели, душевно разговаривали. Спасибо Давиду и его семье за встречу
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Э
Прекрасное времяпровождение, прекрасная семья, невероятно вкусные хачапури и другие блюда! Давид и Марина очаровательны! Я даже не знаю, как у кого-то может подняться рука поставить оценку ниже 5. Мы отравлялись
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на мастер-класс и очень надеялись, что нам не придется слишком долго кулинарить, хотелось доброго семейного гостеприимного застолья с элементами мастер-класса. И мы это получили! Мы сами приготовили хачапури под чутким руководством Марины. Давид угощал нас чачей и вином, говорил душевные тосты, одарил нас последними лимонами, мандаринами и апельсинами из собственного сада - вкуснее мы еще не ели! Мы окунулись в ритм и быт этой прекрасной грузинской семьи, и за это им огромная благодарность, это очень ценно! Мы обязательно вернемся!

Прекрасное времяпровождение, прекрасная семья, невероятно вкусные хачапури и другие блюда! Давид и Марина очаровательны! Я даже
Прекрасное времяпровождение, прекрасная семья, невероятно вкусные хачапури и другие блюда! Давид и Марина очаровательны! Я даже
Прекрасное времяпровождение, прекрасная семья, невероятно вкусные хачапури и другие блюда! Давид и Марина очаровательны! Я даже
Прекрасное времяпровождение, прекрасная семья, невероятно вкусные хачапури и другие блюда! Давид и Марина очаровательны! Я даже
Прекрасное времяпровождение, прекрасная семья, невероятно вкусные хачапури и другие блюда! Давид и Марина очаровательны! Я даже
Прекрасное времяпровождение, прекрасная семья, невероятно вкусные хачапури и другие блюда! Давид и Марина очаровательны! Я даже
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Марина
Это было отличное путешествие! Заур отвёз нас в дом Давида в горном посёлке, где на встретили добродушные хозяева. К нашему приезду уже был накрыт стол с разными домашними вкусностями. Осталось
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только приготовить хачапури и хинкали, что мы и сделали под руководством хозяйки. Пока наши блюда готовились, мы приступили к обеду за домашним столом с домашним вином и вкуснейшим домашним компотом. Обстановка реально как дома. Мы чувствовали себя давними друзьями этого дома.
Спасибо огромное за дружбу! Да будет Мир во всем Мире!

Это было отличное путешествие! Заур отвёз нас в дом Давида в горном посёлке, где на встретили
Это было отличное путешествие! Заур отвёз нас в дом Давида в горном посёлке, где на встретили
Это было отличное путешествие! Заур отвёз нас в дом Давида в горном посёлке, где на встретили
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А
Всем доброго времени суток!)
Хочу оставить отзыв, побывав на кулинарном мастер классе по изготовлению хачапури и хинкали.
Безумно приятная семья, которая радушно встретила нас, хозяину дому Давиду огромное спасибо за богатый стол,
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за гостеприимство, его хозяюшкам отдельная благодарность за мастер класс, за угощения на столе.
Всем рекомендую посетить данное мероприятие, всё по домашнему, душевно, тепло и уютно😊💕👍 Так же спасибо всем туристам, которые скрасили в этот вечер нашу компанию, пусть всегда так будет и люди не перестают улыбаться и заряжать друг друга позитовом! 🤩👍🤗 Р. s. спасибо за мандаринки😊😃

Всем доброго времени суток!)
Всем доброго времени суток!)
Всем доброго времени суток!)
Всем доброго времени суток!)
Всем доброго времени суток!)
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В
Нам очень понравилось. Атмосфера настоящего доброго и тёплого грузинского дома, хозяйка которого терпеливо учила нас правильно делать хачапури и хинкали. А потом было вкуснейшее застолье со щедрым многообразием национальных блюд,
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домашнего вина, чачи и мудрыми грузинскими тостами. Включая те самые хачапури и хинкали, которые мы лепили. А то, что мы не смогли осилить (ибо человек не может столько съесть!))), нам упаковали с собой, да ещё и фруктов дали из собственного сада. В общем, атмосфера была совершенно домашняя. Мы под сильнейшим впечатлением. Очень рекомендуем!

Нам очень понравилось. Атмосфера настоящего доброго и тёплого грузинского дома, хозяйка которого терпеливо учила нас правильно
Нам очень понравилось. Атмосфера настоящего доброго и тёплого грузинского дома, хозяйка которого терпеливо учила нас правильно
Нам очень понравилось. Атмосфера настоящего доброго и тёплого грузинского дома, хозяйка которого терпеливо учила нас правильно
Нам очень понравилось. Атмосфера настоящего доброго и тёплого грузинского дома, хозяйка которого терпеливо учила нас правильно
Нам очень понравилось. Атмосфера настоящего доброго и тёплого грузинского дома, хозяйка которого терпеливо учила нас правильно
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