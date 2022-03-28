Батуми: кулинарный мастер-класс

Побывать на душевном застолье в горной деревне и приготовить традиционные аджарские блюда

5
1 отзыв
Индивидуальная
Приглашаем вас в гости к замечательной грузинской семье! Вы увидите изнутри местный быт и совместно с хозяевами приготовите хачапури и хинкали.

А также узнаете, что такое настоящее восточное застолье — с льющимся рекой вином, домашней чачей, тостами, песнями и веселыми беседами.
Батуми: кулинарный мастер-класс
Батуми: кулинарный мастер-класс
Батуми: кулинарный мастер-класс
Батуми: кулинарный мастер-класс
Батуми: кулинарный мастер-класс
Батуми: кулинарный мастер-класс
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мастер-класс и настоящее грузинское застолье

Из Батуми мы отправимся в живописную горную деревню, где в уютном частном доме с мандариновым садом живет дружная семья Давида. Вы научитесь делать аджарский хачапури «Лодочка» с молодым сыром, раскроете особенности теста для хинкали и другие секреты традиционной грузинской кухни. А затем сядете за один большой стол с хозяевами и поймете, что такое быть гостем в Грузии!

Организационные детали

В стоимость экскурсии все включено: трансфер из Батуми до горной деревни и обратно, продукты для мастер-класса, фрукты, овощи, закуски, вино и чача.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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28 мар 2022
Отличный мастер класс, хороший и гостеприимный гид.
Прекрасный дом с мандариновым садом в грузинской деревне.
Все очень понравилось, приедем на другие экскурсии обязательно!
Отличный мастер класс, хороший и гостеприимный гид.Отличный мастер класс, хороший и гостеприимный гид.Отличный мастер класс, хороший и гостеприимный гид.

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