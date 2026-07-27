Приглашаем вас принять участие в уникальном кулинарном мастер-классе в Батуми, где вы не только научитесь готовить аутентичные грузинские блюда, но и окунетесь в атмосферу настоящего грузинского застолья.
Вас ждет поездка в
Вас ждет поездка в
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍽️ Уникальный опыт приготовления хачапури и хинкали
- 🏡 Погружение в грузинский быт и культуру
- 🍷 Дегустация домашнего вина и чачи
- 🎶 Участие в традиционном восточном застолье
- 🌄 Путешествие в живописную горную деревню
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в кулинарном мастер-классе в Батуми - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода теплая и комфортная, что делает поездку в горную деревню особенно приятной. В мае и сентябре также можно насладиться мероприятием, но стоит учитывать возможные дожди. В остальные месяцы мастер-класс проходит в помещении, что позволяет насладиться атмосферой грузинского гостеприимства в любое время года.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Частный дом с мандариновым садом
Описание мастер-класса
Мастер-класс и настоящее грузинское застолье
Из Батуми мы отправимся в живописную горную деревню, где в уютном частном доме с мандариновым садом живет дружная семья Давида. Вы научитесь делать аджарский хачапури «Лодочка» с молодым сыром, раскроете особенности теста для хинкали и другие секреты традиционной грузинской кухни. А затем сядете за один большой стол с хозяевами и поймете, что такое быть гостем в Грузии!
Организационные детали
В стоимость экскурсии все включено: трансфер из Батуми до горной деревни и обратно, продукты для мастер-класса, фрукты, овощи, закуски, вино и чача
ежедневно в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€49
|Дети до 12 лет
|€29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2247 туристов
Мы с командой гидов готовы помочь вам выбрать качественный и доступный отдых в Сочи, Грузии и Абхазии. Любим общаться с людьми и стараемся найти подход к каждому клиенту. Внимательно изучаем ваши запросы и предлагаем варианты, которые обязательно порадуют и оставят только приятные и яркие впечатления.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вчера мы побывали в живописном горном селе недалеко от Батуми в гостях у Давида и Марины. Не передать словами гостеприимную и теплую атмосферу в которой мы оказались. Под руководством Марины
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В
Очень гостеприимно. Приготовили хачапури и хинкали, вкусно ели, душевно разговаривали. Спасибо Давиду и его семье за встречу
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Э
Прекрасное времяпровождение, прекрасная семья, невероятно вкусные хачапури и другие блюда! Давид и Марина очаровательны! Я даже не знаю, как у кого-то может подняться рука поставить оценку ниже 5. Мы отравлялись
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Это было отличное путешествие! Заур отвёз нас в дом Давида в горном посёлке, где на встретили добродушные хозяева. К нашему приезду уже был накрыт стол с разными домашними вкусностями. Осталось
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А
Всем доброго времени суток!)
Хочу оставить отзыв, побывав на кулинарном мастер классе по изготовлению хачапури и хинкали.
Безумно приятная семья, которая радушно встретила нас, хозяину дому Давиду огромное спасибо за богатый стол,
Хочу оставить отзыв, побывав на кулинарном мастер классе по изготовлению хачапури и хинкали.
Безумно приятная семья, которая радушно встретила нас, хозяину дому Давиду огромное спасибо за богатый стол,
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В
Нам очень понравилось. Атмосфера настоящего доброго и тёплого грузинского дома, хозяйка которого терпеливо учила нас правильно делать хачапури и хинкали. А потом было вкуснейшее застолье со щедрым многообразием национальных блюд,
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