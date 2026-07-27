Приглашаем вас принять участие в уникальном кулинарном мастер-классе в Батуми, где вы не только научитесь готовить аутентичные грузинские блюда, но и окунетесь в атмосферу настоящего грузинского застолья.Вас ждет поездка в

живописную горную деревню к семье Давида, где вы вместе приготовите аджарский хачапури и хинкали. Это не просто кулинарный урок, а полное погружение в культуру и традиции Грузии, сопровождающееся обильным застольем с домашним вином и чачей, фруктами, овощами и закусками. В стоимость включен трансфер из Батуми и обратно, все необходимые продукты, а также незабываемые впечатления от общения с прекрасными людьми и наслаждения вкусом подлинной грузинской кухни

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для участия в кулинарном мастер-классе в Батуми - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода теплая и комфортная, что делает поездку в горную деревню особенно приятной. В мае и сентябре также можно насладиться мероприятием, но стоит учитывать возможные дожди. В остальные месяцы мастер-класс проходит в помещении, что позволяет насладиться атмосферой грузинского гостеприимства в любое время года.

Сейчас август — это идеальное время.