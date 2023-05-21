Пешеходный тур из Батуми в Национальный парк Мачахела
Эта экскурсия запечатлеет в ваших воспоминаниях яркие эмоции и оставит в сердце след, который будет напоминать о великолепии Грузии и ее волшебных уголках. Погрузитесь в это увлекательное путешествие и откройте для себя непреходящую красоту Мачахелы!
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Мирвети
- Арочные мосты
- Водопады
- Крепость и горы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Загадочная Мачахела: Величие и Кулинарное Искушение:
- Маршрут начинается с крепости Гонио-Апсарос, величественного сооружения с уникальным стратегическим значением. Она стояла на страже входов в ущелья Чорохи и Аджарисцкали, представляя собой захватывающую достопримечательность. Проезжая место слияния этих рек, мы въезжаем в Национальный парк Мачахела, открывая перед собой бескрайние природные просторы.
- Далее наш путь приведет нас в деревню Мирвети, где время словно остановилось. Здесь мы окунемся в атмосферу традиционной грузинской жизни, сможем познакомиться с местными обычаями и насладиться гостеприимством местных жителей.
- Одним из особых мест на маршруте является крепость Гвара, фортификационное сооружение 6 века. Таинственная и живописная дорога приведет нас к этому историческому месту, где мы сможем увидеть остатки древних стен и глиняные винные сосуды «квеври». Из крепости открывается впечатляющий вид на Мачахельское ущелье. В магазинчике у подножия крепости мы сможем насладиться изумительным чаем и приобрести горный ореховый мед, чтобы проникнуться аутентичным вкусом этих мест.
- Затем мы посетим заброшенный бункер времен Второй мировой войны с его толстыми стенами и старинной пушкой. Мы сможем осмотреть его снаружи и ненадолго заглянуть внутрь, вспоминая исторические события, которые связаны с этим местом.
- Наши приключения продолжатся с посещением водопада Каримана, самого необычного ступенчатого водопада в Мачахельском ущелье. Расположенный на реке Чхутунетисцкали, он поразит нас своей красотой и мощью природы.
- Горный ресторан и фольклорное шоу — обычно самая эмоциональная часть путешествия. Вы полюбуетесь потрясающими панорамами, оцените задорные грузинские танцы и попробуете национальные блюда, приготовленные из выращенных здесь натуральных продуктов.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно с 10:00 до 18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Трансфер
- Вода
- Что не входит
- Вход в Крепость Гонио-Апсарос 5 лари с человек
- Еда и напитки в ресторане оплачиваются отдельно — 50 лари с человека
- Место начала и завершения?
- Батуми, Гонио, Кобулети
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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