Один день в Национальном парке Мачахела

Пешеходный тур из Батуми в Национальный парк Мачахела

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Эта экскурсия запечатлеет в ваших воспоминаниях яркие эмоции и оставит в сердце след, который будет напоминать о великолепии Грузии и ее волшебных уголках. Погрузитесь в это увлекательное путешествие и откройте для себя непреходящую красоту Мачахелы!
Один день в Национальном парке Мачахела
Один день в Национальном парке Мачахела
Один день в Национальном парке Мачахела
Один день в Национальном парке Мачахела
Один день в Национальном парке Мачахела
Один день в Национальном парке Мачахела
Ближайшие даты:
21
мая
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мая
23
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Что вас ожидает:

  • Мирвети
  • Арочные мосты
  • Водопады
  • Крепость и горы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Загадочная Мачахела: Величие и Кулинарное Искушение:

  • Маршрут начинается с крепости Гонио-Апсарос, величественного сооружения с уникальным стратегическим значением. Она стояла на страже входов в ущелья Чорохи и Аджарисцкали, представляя собой захватывающую достопримечательность. Проезжая место слияния этих рек, мы въезжаем в Национальный парк Мачахела, открывая перед собой бескрайние природные просторы.
  • Далее наш путь приведет нас в деревню Мирвети, где время словно остановилось. Здесь мы окунемся в атмосферу традиционной грузинской жизни, сможем познакомиться с местными обычаями и насладиться гостеприимством местных жителей.
  • Одним из особых мест на маршруте является крепость Гвара, фортификационное сооружение 6 века. Таинственная и живописная дорога приведет нас к этому историческому месту, где мы сможем увидеть остатки древних стен и глиняные винные сосуды «квеври». Из крепости открывается впечатляющий вид на Мачахельское ущелье. В магазинчике у подножия крепости мы сможем насладиться изумительным чаем и приобрести горный ореховый мед, чтобы проникнуться аутентичным вкусом этих мест.
  • Затем мы посетим заброшенный бункер времен Второй мировой войны с его толстыми стенами и старинной пушкой. Мы сможем осмотреть его снаружи и ненадолго заглянуть внутрь, вспоминая исторические события, которые связаны с этим местом.
  • Наши приключения продолжатся с посещением водопада Каримана, самого необычного ступенчатого водопада в Мачахельском ущелье. Расположенный на реке Чхутунетисцкали, он поразит нас своей красотой и мощью природы.
  • Горный ресторан и фольклорное шоу — обычно самая эмоциональная часть путешествия. Вы полюбуетесь потрясающими панорамами, оцените задорные грузинские танцы и попробуете национальные блюда, приготовленные из выращенных здесь натуральных продуктов.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно с 10:00 до 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • Трансфер
  • Вода
Что не входит
  • Вход в Крепость Гонио-Апсарос 5 лари с человек
  • Еда и напитки в ресторане оплачиваются отдельно — 50 лари с человека
Место начала и завершения?
Батуми, Гонио, Кобулети
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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