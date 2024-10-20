6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Горная Аджария: самый удивительный уголок Европы
Начало: Батуми, возле входа в гостиницу «Интурист» по ул. ...
Завтра в 09:00
21 окт в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гомис Мта: прогулка над облаками
Начало: Батуми
Расписание: по субботам и воскресеньям в 9:00
Завтра в 09:00
26 окт в 09:00
$260 за всё до 7 чел.
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Аджария - то что следует исследовать
Начало: Площадь Пьяцца
21 окт в 10:00
22 окт в 10:00
$190 за человека
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