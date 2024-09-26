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впечатления. Не знаю, что ждало бы меня в первом варианте, но то что получила по факту превзошло ожидание.

Мы поднялись на высоту в 2700 метров над уровнем моря и буквально оказались в облаках. Они были под нами, мы были в них. Первое время облачность была такой, что не было видно ничего дальше десяти метров и мы даже смирились, что поездка окажется вот такой мистической, без красивых видов. Но когда приехали к горному озеру, туман стал рассеиваться, облака ушли и открыли нам всё очарование места.

На озере из-за сезона мы были одни, так что спокойно провели там больше часа, пили чай, приготовленный гидом Джабой, забирались на возвышенности, с которых открывался прекрасный вид, видели крохотных лягушат и хищных птиц. Сверху озеро оказалось похоже на сердечко)

Затем проехали до шикарной смотровой площадки, откуда открывался просто фантастический вид на горы и на надвигающуюся на нас тучу)) Вообще, облака бродили вокруг туда-сюда, медленно наползая и идя дальше. Удивительное зрелище.

На обратной дороге на гору Крест, делали ещё несколько остановок, чтобы насладиться видами, цветами, пасущимися коровами, которые прям позировали для фото))

На горе собирались увидеть закат (тут уже были толпы туристов), но он всё-таки скрылся в облаках. Но и без него впечатлений хватило!

Так что поездка оказалась очень классной. Хочу отметить ещё и аккуратное вождение гида, так что даже на долгом серпантине в облаках было очень комфортно.

Надеюсь, в следующий приезд в Грузию, будет возможность отправиться в мини-путешествие с вами ещё раз!