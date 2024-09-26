В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела

Путешествие по Аджарии: водопады, арочные мосты и крепость Гвара. Уникальные природные и исторические достопримечательности ждут вас
Национальный парк Мачахела - это место, где природа и история сливаются в единое целое. Водопад Махунцети, один из самых высоких в Аджарии, завораживает своей мощью. Водопад Мирвети, известный как жемчужина
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Аджарских гор, станет идеальным местом для фотографий. Слияние рек Чорохи и Аджарицкали создаёт мощный поток, который впечатляет своей силой. Подвесной мост через Мачахлисцкали - отличное место для селфи. Арочные мосты царицы Тамары 12 века поражают своим инженерным мастерством. Крепость Гвара 6 века привлекает исторической значимостью и видами. В селе Чхутунети можно насладиться традиционной грузинской культурой и местной кухней. Путешествие будет комфортным и безопасным благодаря нашему опыту и заботе о каждом госте

5
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Погружение в природу
  • 📸 Отличные фотопоинты
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🍲 Аутентичная грузинская кухня
  • 🚗 Комфортный трансфер
    • В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела
    В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела
    В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00

    Что можно увидеть

  • Водопад Махунцети
  • Водопад Мирвети
  • Слияние рек Чорохи и Аджарицкали
  • Подвесной мост через Мачахлисцкали
  • Арочные мосты царицы Тамары
  • Крепость Гвара
  • Село Чхутунети

    • Описание экскурсии

    • Водопад Махунцети — один из самых высоких и живописных в Аджарии. Он состоит из нескольких каскадов: вода стремительно падает с высоты, образуя сверкающие потоки
    • Водопад Мирвети, известный как жемчужина Аджарских гор. Здесь находятся лучшие фотопоинты для захватывающих снимков
    • Слияние рек Чорохи и Аджарицкали. Две реки, каждая со своим цветом и характером, соединяются, образуя мощный поток
    • Подвесной мост через Мачахлисцкали — отличное место для селфи!
    • Арочные мосты царицы Тамары 12 века — выдающиеся образцы средневековой архитектуры. Они не только функциональны, но и эстетически привлекательны, символизируют инженерное мастерство и историческое наследие Грузии
    • Крепость Гвара 6 века. Раньше служила важным стратегическим пунктом, а сегодня привлекает путешественников исторической значимостью и впечатляющими видами
    • Село Чхутунети. Здесь вы окунётесь в традиционную грузинскую культуру и быт. Это тихое и живописное место, где можно насладиться местной кухней, гостеприимством и атмосферой деревенской жизни, а также осмотреть исторические и природные достопримечательности

    По пути мы расскажем вам интересные факты об истории Аджарии, её природе, культуре, традициях и старинных ремёслах. Вспомним легенды и предания и раскроем этнографические особенности.

    Организационные детали

    • В стоимость входит трансфер, услуги гида, пикник на природе
    • Поедем на автомобиле Mitsubishi Outlander или Subaru Crosstrek
    • Отдельно по желанию оплачивается обед
    • Экскурсию проведёт один из гидов нашей клманды

    ежедневно в 10:00

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет€25
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 10:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 22 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

    В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Юлия)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Юлия)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Юлия)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Ольга)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Людмила)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Людмила)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Людмила)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Людмила)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Людмила)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Людмила)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Людмила)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Людмила)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Людмила)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Людмила)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Марина)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Марина)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Марина)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Марина)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Марина)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Марина)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Марина)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Марина)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Марина)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Александра)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Александра)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Александра)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Александра)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Александра)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Александра)В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела (Дарья)
    Ю
    26 сен 2024
    Лучшая экскурсия в горах, которая у меня была! Джаба отличный водитель, показал очень интересные и не туристические места, было очень интересно, а ещё очень вкусно
    Лучшая экскурсия в горах, которая у меня была! Джаба отличный водитель, показал очень интересные и неЛучшая экскурсия в горах, которая у меня была! Джаба отличный водитель, показал очень интересные и неЛучшая экскурсия в горах, которая у меня была! Джаба отличный водитель, показал очень интересные и не
    Т
    26 сен 2024
    Благодарна Джабе за душевное путешествие в сказку.
    И
    26 сен 2024
    Душевно и аутентично, по домашнему
    Ольга
    21 сен 2024
    Потрясающая экскурсия! Гид Джаба прекрасный рассказчик и очень гостеприимный человек, устроивший нам невероятный пикник на природе и угощающий вином) Было здорово, что можно было корректировать маршрут и подстраивать его под наши запросы, поскольку экскурсия проводится в маленькой группе на 4 человека.
    Благодарю вас за незабываемое путешествие!
    Потрясающая экскурсия! Гид Джаба прекрасный рассказчик и очень гостеприимный человек, устроивший нам невероятный пикник на природе
    Людмила
    19 сен 2024
    Хотела увидеть природу окрестностей Батуми, поэтому, когда гид предложил изменить поездку в Мачахелу на Гомис Мту из-за пробок в городе, согласилась - и там, и там обещались хороший вид и
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    впечатления. Не знаю, что ждало бы меня в первом варианте, но то что получила по факту превзошло ожидание.
    Мы поднялись на высоту в 2700 метров над уровнем моря и буквально оказались в облаках. Они были под нами, мы были в них. Первое время облачность была такой, что не было видно ничего дальше десяти метров и мы даже смирились, что поездка окажется вот такой мистической, без красивых видов. Но когда приехали к горному озеру, туман стал рассеиваться, облака ушли и открыли нам всё очарование места.
    На озере из-за сезона мы были одни, так что спокойно провели там больше часа, пили чай, приготовленный гидом Джабой, забирались на возвышенности, с которых открывался прекрасный вид, видели крохотных лягушат и хищных птиц. Сверху озеро оказалось похоже на сердечко)
    Затем проехали до шикарной смотровой площадки, откуда открывался просто фантастический вид на горы и на надвигающуюся на нас тучу)) Вообще, облака бродили вокруг туда-сюда, медленно наползая и идя дальше. Удивительное зрелище.
    На обратной дороге на гору Крест, делали ещё несколько остановок, чтобы насладиться видами, цветами, пасущимися коровами, которые прям позировали для фото))
    На горе собирались увидеть закат (тут уже были толпы туристов), но он всё-таки скрылся в облаках. Но и без него впечатлений хватило!
    Так что поездка оказалась очень классной. Хочу отметить ещё и аккуратное вождение гида, так что даже на долгом серпантине в облаках было очень комфортно.
    Надеюсь, в следующий приезд в Грузию, будет возможность отправиться в мини-путешествие с вами ещё раз!

    Хотела увидеть природу окрестностей Батуми, поэтому, когда гид предложил изменить поездку в Мачахелу на Гомис МтуХотела увидеть природу окрестностей Батуми, поэтому, когда гид предложил изменить поездку в Мачахелу на Гомис МтуХотела увидеть природу окрестностей Батуми, поэтому, когда гид предложил изменить поездку в Мачахелу на Гомис МтуХотела увидеть природу окрестностей Батуми, поэтому, когда гид предложил изменить поездку в Мачахелу на Гомис МтуХотела увидеть природу окрестностей Батуми, поэтому, когда гид предложил изменить поездку в Мачахелу на Гомис МтуХотела увидеть природу окрестностей Батуми, поэтому, когда гид предложил изменить поездку в Мачахелу на Гомис МтуХотела увидеть природу окрестностей Батуми, поэтому, когда гид предложил изменить поездку в Мачахелу на Гомис МтуХотела увидеть природу окрестностей Батуми, поэтому, когда гид предложил изменить поездку в Мачахелу на Гомис МтуХотела увидеть природу окрестностей Батуми, поэтому, когда гид предложил изменить поездку в Мачахелу на Гомис МтуХотела увидеть природу окрестностей Батуми, поэтому, когда гид предложил изменить поездку в Мачахелу на Гомис Мту
    Л
    18 сен 2024
    Огромная благодарность за экскурсию🙏🥳
    Невероятно харизматичный Джаба очаровывает с первой минуты знакомства! Грузинское гостеприимство и благородство у него в крови!
    Своим вниманием и заботой он сопровождает на протяжении всего путешествия по многочисленным локациям горной Аджарии! Удивительная вовлеченность в процесс!
    Марина
    18 сен 2024
    Душевное путешествие с Джабой по водопадам, мостам Тамары, рекам и национальным паркам. Красивые виды, потрясающие горы Грузии. На экскурсию ездили 10 сентября. Очень комфортно было путешествовать вчетвером на машине. Нас
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    забрали прямо от места проживания - не нужно было нестись в точку сбора к определенному времени. Джаба очень деликатный вежливый добродушный внимательный 👍 Повезло, что почти на все локации мы приезжали или до появления толп народа, или они как раз уходили с нашим приходом. Мы нигде не торопились, никто не подгонял, спокойно фотографировались, слушали рассказ о месте и ехали на следующую точку. У нас была своя компания из трех человек плюс девочка из Питера - что привнесло ещё больше впечатлений, обменялись опытом, местами, которые можно посетить. По ходу путешествия искупались в прохладной горной речке - впечатления незабываемые, в жару самое то! Днем гид устроил нам отличный пикник с чаем и кофе (и чачей 😁) - кто что любит))) А по окончании экскурсии завез нас в кафе на форелевую ферму, где ооочень вкусно и недорого покормили. Форельку выловили прямо при нас 👍

    Душевное путешествие с Джабой по водопадам, мостам Тамары, рекам и национальным паркам. Красивые виды, потрясающие горыДушевное путешествие с Джабой по водопадам, мостам Тамары, рекам и национальным паркам. Красивые виды, потрясающие горыДушевное путешествие с Джабой по водопадам, мостам Тамары, рекам и национальным паркам. Красивые виды, потрясающие горыДушевное путешествие с Джабой по водопадам, мостам Тамары, рекам и национальным паркам. Красивые виды, потрясающие горыДушевное путешествие с Джабой по водопадам, мостам Тамары, рекам и национальным паркам. Красивые виды, потрясающие горыДушевное путешествие с Джабой по водопадам, мостам Тамары, рекам и национальным паркам. Красивые виды, потрясающие горыДушевное путешествие с Джабой по водопадам, мостам Тамары, рекам и национальным паркам. Красивые виды, потрясающие горыДушевное путешествие с Джабой по водопадам, мостам Тамары, рекам и национальным паркам. Красивые виды, потрясающие горыДушевное путешествие с Джабой по водопадам, мостам Тамары, рекам и национальным паркам. Красивые виды, потрясающие горы
    Александра
    15 сен 2024
    Спасибо Джабе за такой чудесный и красивый крайний день в Грузии на экскурсии. Всё было замечательно!)
    Мачахела — это не парк, это горный рай, который нужно увидеть. Мои глаза до сих пор в восторге ⛰️
    Спасибо Джабе за такой чудесный и красивый крайний день в Грузии на экскурсии. Всё было замечательно!)Спасибо Джабе за такой чудесный и красивый крайний день в Грузии на экскурсии. Всё было замечательно!)Спасибо Джабе за такой чудесный и красивый крайний день в Грузии на экскурсии. Всё было замечательно!)Спасибо Джабе за такой чудесный и красивый крайний день в Грузии на экскурсии. Всё было замечательно!)Спасибо Джабе за такой чудесный и красивый крайний день в Грузии на экскурсии. Всё было замечательно!)Спасибо Джабе за такой чудесный и красивый крайний день в Грузии на экскурсии. Всё было замечательно!)
    Д
    15 сен 2024
    Если вы хотите прочувствовать настоящее грузинское гостеприимство и душевность, внимание и заботу, увидеть красивые места, великолепную природу, то эта экскурсия для вас! Огромная благодарность гиду Джабе за комфортную, безопасную дорогу,
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    внимание, интересные истории, классные локации для фото. Отдельно хочется отметить пикник на природе, это просто невероятно душевно и по семейному! Вкусный ужин на форелевой ферме с домашним вином. Благодарим от всего сердца 💕

    Если вы хотите прочувствовать настоящее грузинское гостеприимство и душевность, внимание и заботу, увидеть красивые места, великолепнуюЕсли вы хотите прочувствовать настоящее грузинское гостеприимство и душевность, внимание и заботу, увидеть красивые места, великолепнуюЕсли вы хотите прочувствовать настоящее грузинское гостеприимство и душевность, внимание и заботу, увидеть красивые места, великолепнуюЕсли вы хотите прочувствовать настоящее грузинское гостеприимство и душевность, внимание и заботу, увидеть красивые места, великолепнуюЕсли вы хотите прочувствовать настоящее грузинское гостеприимство и душевность, внимание и заботу, увидеть красивые места, великолепную
    Екатерина
    12 сен 2024
    Одна из лучших экскурсий благодаря гиду. Много интересных локаций, учитывая то, что на некоторых я была с другими гидами ранее и могла оказаться в третий раз, наш гид учел этот
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    момент и постарался показать другие, я бы сказала, более интересные места, где была только наша группа, что позволило сделать множество фото без посторонних людей в кадре. Купание реке - особенный восторг! И в завершении дня ужин на ферме, где выращивают форель. Все сложилось удачно: и гид, и погода, и отличная компания (Москва-Рига-Владивосток)

    И
    10 сен 2024
    Спасибо за экскурсию!!! Мы провели чудесный день в компании гида Джабы, было интересно и познавательно!! Красоты горной Аджарии нужно только смотреть, передать словами это невозможно, очень душевный пикник у нас получился с вкусным чаем, в горной реке не купались, но ноги помочили. Рекомендую всем к посещению!!
    Спасибо за экскурсию!!! Мы провели чудесный день в компании гида Джабы, было интересно и познавательно!! КрасотыСпасибо за экскурсию!!! Мы провели чудесный день в компании гида Джабы, было интересно и познавательно!! КрасотыСпасибо за экскурсию!!! Мы провели чудесный день в компании гида Джабы, было интересно и познавательно!! КрасотыСпасибо за экскурсию!!! Мы провели чудесный день в компании гида Джабы, было интересно и познавательно!! КрасотыСпасибо за экскурсию!!! Мы провели чудесный день в компании гида Джабы, было интересно и познавательно!! Красоты
    E
    8 сен 2024
    Выражаем нашу сердечную благодарность гиду Джобе за его высокий профессионализм водителя и знатока здешних мест! Без него наша экскурсия бы не состоялась! Мы не могли представить,что поездка будет такой проникновенной,пикник,устроенный
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    Джобой был очень душевный (Джоба приготовил грузинский чай,выращенный его папой)!На протяжении всего маршрута мы чувствовали его заботу и участие! Спасибо Мари и Джобе за бесценные впечатления о водопадах и истории Грузии на протяжении веков.

    Выражаем нашу сердечную благодарность гиду Джобе за его высокий профессионализм водителя и знатока здешних мест! БезВыражаем нашу сердечную благодарность гиду Джобе за его высокий профессионализм водителя и знатока здешних мест! БезВыражаем нашу сердечную благодарность гиду Джобе за его высокий профессионализм водителя и знатока здешних мест! БезВыражаем нашу сердечную благодарность гиду Джобе за его высокий профессионализм водителя и знатока здешних мест! Без
    А
    6 сен 2024
    Были вдвоём на этой экскурсии. Джаба, большое спасибо за то, что показал множество красивых мест, до которых не доберёшься, не зная о них, а также за то, что постоянно терпел моё желание куда-то убежать и посмотреть места вокруг точки остановки. Отдельное спасибо за чай!
    Были вдвоём на этой экскурсии. Джаба, большое спасибо за то, что показал множество красивых мест, доБыли вдвоём на этой экскурсии. Джаба, большое спасибо за то, что показал множество красивых мест, доБыли вдвоём на этой экскурсии. Джаба, большое спасибо за то, что показал множество красивых мест, доБыли вдвоём на этой экскурсии. Джаба, большое спасибо за то, что показал множество красивых мест, доБыли вдвоём на этой экскурсии. Джаба, большое спасибо за то, что показал множество красивых мест, доБыли вдвоём на этой экскурсии. Джаба, большое спасибо за то, что показал множество красивых мест, до
    Е
    6 сен 2024
    Недавно посетила мастер-класс по хинкали в Батуми и хочу поделиться своими впечатлениями. Организация была на высшем уровне: нас встретили у отеля и отвезли на комфортабельном автомобиле прямо к месту проведения
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    мероприятия.
    Мастер-класс проходил в уютной семейной обстановке, где мы готовили хинкали и хачапури по-аджарски. Процесс обучения был интересным и познавательным: мы узнали секреты приготовления идеального теста, сочной начинки и красивых складок.
    В конце мастер-класса мы наслаждались своими блюдами за столом, запивая их свежим соком и домашним вином, так же попробовали вкуснейшую домашнюю чачу. Это был незабываемый опыт, который помог мне лучше понять грузинскую кухню и традиции.

    С
    4 сен 2024
    Мы в восторге от гида Джаба - очень приятный, информативный, интеллигентный, общаться с ним было большим удовольствием.
    День в его компании прошел замечательно! Маршрут понравился, особенно, места, куда возил гид и где почти не было туристов, кроме нас. Места живописные действительно.
    Мы в восторге от гида Джаба - очень приятный, информативный, интеллигентный, общаться с ним было большим удовольствием.Мы в восторге от гида Джаба - очень приятный, информативный, интеллигентный, общаться с ним было большим удовольствием.

    Входит в следующие категории Батуми

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