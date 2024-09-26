Национальный парк Мачахела - это место, где природа и история сливаются в единое целое. Водопад Махунцети, один из самых высоких в Аджарии, завораживает своей мощью. Водопад Мирвети, известный как жемчужина
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Водопад Махунцети — один из самых высоких и живописных в Аджарии. Он состоит из нескольких каскадов: вода стремительно падает с высоты, образуя сверкающие потоки
- Водопад Мирвети, известный как жемчужина Аджарских гор. Здесь находятся лучшие фотопоинты для захватывающих снимков
- Слияние рек Чорохи и Аджарицкали. Две реки, каждая со своим цветом и характером, соединяются, образуя мощный поток
- Подвесной мост через Мачахлисцкали — отличное место для селфи!
- Арочные мосты царицы Тамары 12 века — выдающиеся образцы средневековой архитектуры. Они не только функциональны, но и эстетически привлекательны, символизируют инженерное мастерство и историческое наследие Грузии
- Крепость Гвара 6 века. Раньше служила важным стратегическим пунктом, а сегодня привлекает путешественников исторической значимостью и впечатляющими видами
- Село Чхутунети. Здесь вы окунётесь в традиционную грузинскую культуру и быт. Это тихое и живописное место, где можно насладиться местной кухней, гостеприимством и атмосферой деревенской жизни, а также осмотреть исторические и природные достопримечательности
По пути мы расскажем вам интересные факты об истории Аджарии, её природе, культуре, традициях и старинных ремёслах. Вспомним легенды и предания и раскроем этнографические особенности.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер, услуги гида, пикник на природе
- Поедем на автомобиле Mitsubishi Outlander или Subaru Crosstrek
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей клманды
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари — Организатор в Батуми
Провёл экскурсии для 106 туристов
Меня зовут Мари, я представитель туристической компании. На рынке мы уже 2 года, проводим групповые и индивидуальные программы по Грузии. В нашем багаже уже более 100 туров. Мы проводим экскурсии и многодневные поездки на английском, грузинском и русском языках. Будем рады видеть вас в гостях!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ю
Юлия
26 сен 2024
Лучшая экскурсия в горах, которая у меня была! Джаба отличный водитель, показал очень интересные и не туристические места, было очень интересно, а ещё очень вкусно
Т
Татьяна
26 сен 2024
Благодарна Джабе за душевное путешествие в сказку.
И
Илья
26 сен 2024
Душевно и аутентично, по домашнему
Ольга
21 сен 2024
Потрясающая экскурсия! Гид Джаба прекрасный рассказчик и очень гостеприимный человек, устроивший нам невероятный пикник на природе и угощающий вином) Было здорово, что можно было корректировать маршрут и подстраивать его под наши запросы, поскольку экскурсия проводится в маленькой группе на 4 человека.
Благодарю вас за незабываемое путешествие!
Благодарю вас за незабываемое путешествие!
Людмила
19 сен 2024
Хотела увидеть природу окрестностей Батуми, поэтому, когда гид предложил изменить поездку в Мачахелу на Гомис Мту из-за пробок в городе, согласилась - и там, и там обещались хороший вид и
Л
Людмила
18 сен 2024
Огромная благодарность за экскурсию🙏🥳
Невероятно харизматичный Джаба очаровывает с первой минуты знакомства! Грузинское гостеприимство и благородство у него в крови!
Своим вниманием и заботой он сопровождает на протяжении всего путешествия по многочисленным локациям горной Аджарии! Удивительная вовлеченность в процесс!
Невероятно харизматичный Джаба очаровывает с первой минуты знакомства! Грузинское гостеприимство и благородство у него в крови!
Своим вниманием и заботой он сопровождает на протяжении всего путешествия по многочисленным локациям горной Аджарии! Удивительная вовлеченность в процесс!
Марина
18 сен 2024
Душевное путешествие с Джабой по водопадам, мостам Тамары, рекам и национальным паркам. Красивые виды, потрясающие горы Грузии. На экскурсию ездили 10 сентября. Очень комфортно было путешествовать вчетвером на машине. Нас
Александра
15 сен 2024
Спасибо Джабе за такой чудесный и красивый крайний день в Грузии на экскурсии. Всё было замечательно!)
Мачахела — это не парк, это горный рай, который нужно увидеть. Мои глаза до сих пор в восторге ⛰️
Мачахела — это не парк, это горный рай, который нужно увидеть. Мои глаза до сих пор в восторге ⛰️
Д
Дарья
15 сен 2024
Если вы хотите прочувствовать настоящее грузинское гостеприимство и душевность, внимание и заботу, увидеть красивые места, великолепную природу, то эта экскурсия для вас! Огромная благодарность гиду Джабе за комфортную, безопасную дорогу,
Екатерина
12 сен 2024
Одна из лучших экскурсий благодаря гиду. Много интересных локаций, учитывая то, что на некоторых я была с другими гидами ранее и могла оказаться в третий раз, наш гид учел этот
И
Ирина
10 сен 2024
Спасибо за экскурсию!!! Мы провели чудесный день в компании гида Джабы, было интересно и познавательно!! Красоты горной Аджарии нужно только смотреть, передать словами это невозможно, очень душевный пикник у нас получился с вкусным чаем, в горной реке не купались, но ноги помочили. Рекомендую всем к посещению!!
E
Evgeniia
8 сен 2024
Выражаем нашу сердечную благодарность гиду Джобе за его высокий профессионализм водителя и знатока здешних мест! Без него наша экскурсия бы не состоялась! Мы не могли представить,что поездка будет такой проникновенной,пикник,устроенный
А
Алексей
6 сен 2024
Были вдвоём на этой экскурсии. Джаба, большое спасибо за то, что показал множество красивых мест, до которых не доберёшься, не зная о них, а также за то, что постоянно терпел моё желание куда-то убежать и посмотреть места вокруг точки остановки. Отдельное спасибо за чай!
Е
Екатерина
6 сен 2024
Недавно посетила мастер-класс по хинкали в Батуми и хочу поделиться своими впечатлениями. Организация была на высшем уровне: нас встретили у отеля и отвезли на комфортабельном автомобиле прямо к месту проведения
С
Светлана
4 сен 2024
Мы в восторге от гида Джаба - очень приятный, информативный, интеллигентный, общаться с ним было большим удовольствием.
День в его компании прошел замечательно! Маршрут понравился, особенно, места, куда возил гид и где почти не было туристов, кроме нас. Места живописные действительно.
День в его компании прошел замечательно! Маршрут понравился, особенно, места, куда возил гид и где почти не было туристов, кроме нас. Места живописные действительно.
Входит в следующие категории Батуми
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