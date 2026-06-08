53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для велотура по национальному парку Мтирала - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна для активного отдыха: тепло и сухо, что позволяет в полной мере насладиться красотой природы и комфортно передвигаться по маршруту. В апреле, мае и октябре также можно отправиться в тур, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде, что может ограничить комфортность поездки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Горное озеро
Водопад Цабилнари
Дома из каштана
Описание экскурсии
Природная красота национального парка Мтирала
Из Батуми на минивэне мы поднимемся на «плачущую» гору Мтирала, получившую свое название из-за невероятного количества выпадающих здесь осадков. Склоны национального парка поразят вас буйством субтропической растительности, интересными горными ландшафтами и исключительным многообразием местной флоры. А в дороге вас будут сопровождать рассказы об особенностях парка Мтирала, природе Аджарии и быте коренных жителей.
Велопрогулка по заповедным тропам
Немного прогулявшись по верхним участкам Мтиралы, мы начнем спускаться на велосипедах с горы, проезжая по дорожкам древнего колхидского леса. За каждым поворотом вас будут встречать зрелищные горные пейзажи — в самых живописных местах мы устроим фото-паузы. На маршруте вы встретите самые красивые локации парка: искупаетесь в чистейшем горном озере, отдохнете у 10-метрового водопада Цабилнари, переправитесь через реку по необычной канатной дороге, работающей на «ручной тяге» и увидите дома из каштана, которым больше двух веков. Кроме того, по пути мы заедем в магазин натурального меда и, когда вы проголодаетесь, остановимся на обед в зоне для пикников.
Кому подходит прогулка
Всем любителям активного отдыха, велопрогулок и видов первозданной горной природы.
Организационные детали
В стоимость входит: транспорт, аренда велосипеда, велосипедный шлем, бутылка воды
Уровень дистанции — легкий, средний
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Макдональдс, Магнолия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роберт — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5814 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в свою страну и своё дело. Мы стараемся передать путешественникам всю любовь к Грузии, её природе и истории. Как любители активного отдыха и велоспорта предлагаем читать дальшеуменьшить
велоэкскурсии, каякинг, пешие прогулки по Батуми, горным регионам Аджарии, национальным паркам. На экскурсиях с нами вы проникнетесь душевностью, гостеприимством и колоритом местного населения и попробуете национальную кухню, которая славится на весь мир.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Карина
Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой! Экскурсия началась с прогулки по тропам к очень красивым озеру, в котором при желании можно искупаться, а читать дальшеуменьшить
далее к водопаду, который охлаждает после подъемов по горным тропам. Маршрут занял около 5км. Далее остановились на вкусный обед в ресторанчике с красивым видом на горную реку. И в конце прокатились с ветерком на велосипедах по серпантину с горы около 14 км. Зарядились позитивными эмоциями, и получили яркие впечатления! Благодарим нашего гида Зазу за этот день!
+1
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Л
Луговская
Здравствуйте! Это была великолепная экскурсия! Мы с сыном (12 лет) отдыхали в начале марта в Батуми. Невероятный гид Заза разнообразил наше времяпрепровождения. Реально знающий гид, который отлично знает русский. Интересно читать дальшеуменьшить
и увлекательно рассказывал и отвечал на все вопросы, даже ребенку было интересно! Насыщенная экскурсия: забрал нас точно во время, отвез в парк на автомобиле (мы были сами), всю дорогу увлекательно рассказывал, далее нелегкая но очень увлекательная прогулка по весеннему лесу к водопаду- он очень красивый, затем к озеру, потом были велосипеды- эмоций не передать от красоты! Везде он помогал и рассказывал! И завершили все вкусным обедом с последующей доставкой до дома! Однозначно всем советую! это не просто экскурсия- это теплые интересные беседы с хорошими положительными эмоциями! Гиду отдельное спасибо! Было здорово!
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С
Сергей
Отличная динамичная экскурсия, сначала поход к водопаду и горной речке с купанием,приблизительно 5 км,затем велопокатушка около 12 км
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Екатерина
Я бы назвала эту экскурсию триатлоном)))) и пешая на подъём к водопаду и возможность искупаться в озере с леденящей водой и обратно на велосипеде по серпантину. Однозначно рекомендую!
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Е
Екатерина
Были на экскурсии с Робертом в середине июля (2 чел.). Нам очень понравилось. Прошли пешим маршрутом по парку с несколькими остановками, затем был спуск на велосипедах по дороге вдоль живописного читать дальшеуменьшить
парка. Роберт рассказал нам историю Батуми пока ехали до парка. Хороший вариант активности, чтобы познакомиться с красотой Грузии, я рада что нашла именно велоэкскурсию. Рекомендую тем, кто любит активный отдых, а формат малой группы это очень комфотрно и удобно.
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Елена
Прекрасная экскурсия! Нашим гидом был Заза, благодаря которому настроение прекрасным было весь день. Много знает, прекрасно рассказывает, заразительно смеётся! Отметили его для себя для будущих поездок! Интересный маршрут, очень красивый водопад. И велосипеды, это конечно, экстрим. Потому что серпантин довольно опасный, набираешь большую скорость за секунды, а навстречу может ехать машина. Надо это иметь в виду. Рекомендую однозначно!
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