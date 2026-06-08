53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Национальный парк Мтирала признан одним из самых живописных мест Аджарии, где каждый уголок наполнен уникальной красотой.Ваше путешествие начнется с комфортной поездки из Батуми на минивэне, во время которой вы познакомитесь

с историей и флорой этого места. Велопрогулка по парку позволит вам насладиться свежестью колхидского леса, познакомиться с местными жителями и их бытом. Вас ждет купание в горном озере, обед у водопада и переезд по канатной дороге. Этот тур идеально подойдет для тех, кто ценит активный отдых и хочет глубже познакомиться с природой и культурой Аджарии. В стоимость включены все необходимые удобства, чтобы ваше приключение было максимально комфортным и беззаботным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для велотура по национальному парку Мтирала - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна для активного отдыха: тепло и сухо, что позволяет в полной мере насладиться красотой природы и комфортно передвигаться по маршруту. В апреле, мае и октябре также можно отправиться в тур, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде, что может ограничить комфортность поездки.

Сейчас август — это идеальное время.