53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Природная красота Национального парка Мтирала

Из Батуми на минивэне мы поднимемся на «плачущую» гору Мтирала, получившую свое название из-за невероятного количества выпадающих здесь осадков. Склоны национального парка поразят вас буйством субтропической растительности, интересными горными ландшафтами и исключительным многообразием местной флоры. А в дороге вас будут сопровождать рассказы об особенностях парка Мтирала, природе Аджарии и быте коренных жителей.

Велопрогулка по заповедным тропам

Немного прогулявшись по верхним участкам Мтиралы, мы начнем спускаться на велосипедах с горы, проезжая по дорожкам древнего колхидского леса. За каждым поворотом вас будут встречать зрелищные горные пейзажи — в самых живописных местах мы устроим фото-паузы. На маршруте вы встретите самые красивые локации парка: искупаетесь в чистейшем горном озере, отдохнете у 10-метрового водопада Цабилнари, переправитесь через реку по необычной канатной дороге, работающей на «ручной тяге» и увидите дома из каштана, которым больше двух веков. Кроме того, по пути мы заедем в магазин натурального меда и, когда вы проголодаетесь, остановимся на обед в зоне для пикников.

Кому подходит прогулка

Всем любителям активного отдыха, велопрогулок и видов первозданной горной природы.