53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прокатиться по живописным тропам колхидского леса и искупаться в горном озере

Robert
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Robert – ваш гид
Национальный парк Мтирала — один из красивейших уголков Аджарии с поразительным ландшафтом, который однозначно стоит того, чтобы его изучить.

На велопрогулке мы спустимся по горным тропам, любуясь субтропическими пейзажами, окунемся в воды горного озера, поговорим о культурных особенностях Батуми и отдохнем, перекусив блюдами местной кухни.

В итоге вы познакомитесь с миром первозданной аджарской природы в формате активного отдыха.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На велосипеде
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча В районе Макдональдс, Магнолия.
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У этой экскурсии53 отзыва
4.92
Велотур по Национальному парку Мтирала
Велотур по Национальному парку Мтирала

Что вас ожидает

Природная красота Национального парка Мтирала
Из Батуми на минивэне мы поднимемся на «плачущую» гору Мтирала, получившую свое название из-за невероятного количества выпадающих здесь осадков. Склоны национального парка поразят вас буйством субтропической растительности, интересными горными ландшафтами и исключительным многообразием местной флоры. А в дороге вас будут сопровождать рассказы об особенностях парка Мтирала, природе Аджарии и быте коренных жителей.

Велопрогулка по заповедным тропам
Немного прогулявшись по верхним участкам Мтиралы, мы начнем спускаться на велосипедах с горы, проезжая по дорожкам древнего колхидского леса. За каждым поворотом вас будут встречать зрелищные горные пейзажи — в самых живописных местах мы устроим фото-паузы. На маршруте вы встретите самые красивые локации парка: искупаетесь в чистейшем горном озере, отдохнете у 10-метрового водопада Цабилнари, переправитесь через реку по необычной канатной дороге, работающей на «ручной тяге» и увидите дома из каштана, которым больше двух веков. Кроме того, по пути мы заедем в магазин натурального меда и, когда вы проголодаетесь, остановимся на обед в зоне для пикников.

Кому подходит прогулка

Всем любителям активного отдыха, велопрогулок и видов первозданной горной природы.

Организационные детали

  • В стоимость входит: транспорт, аренда велосипеда, велосипедный шлем, бутылка воды, обед
  • Уровень дистанции — легкий, средний
Велотур по Национальному парку Мтирала
Велотур по Национальному парку Мтирала
Велотур по Национальному парку Мтирала
Велотур по Национальному парку Мтирала
Велотур по Национальному парку Мтирала
Велотур по Национальному парку Мтирала
Велотур по Национальному парку Мтирала
Велотур по Национальному парку Мтирала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В районе Макдональдс, Магнолия..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Robert
Robert
Мы — команда гидов, влюбленных в свою страну и свое дело. Мы стараемся передать путешественникам всю любовь к Грузию, ее природе и истории. Как любители активного отдыха и велоспорта, предлагаем велоэкскурсии, каякинг, пешие прогулки по Батуми, горным регионам Аджарии, Национальным Паркам. На экскурсиях с нами вы проникнетесь душевностью, гостеприимством и колоритом местного населения и попробуете национальную кухню, которая славится на весь мир.
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53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 октября 2019
Все прошло отлично. Интересная прогулка. Отличная погода, великолепная природа, интересный гид Роберт, вкуснейший обед после насыщенной прогулки в горах, ну и на десерт, шикарный спуск на великах. Вообщем, однозначно рекомендуем к посещению данного места именно в таком продуманном маршруте.
30 сентября 2019
Роберт топовый! Интересная беседа,веселая компания. Классный маршрут. Очень доволен и всем рекомендую
14 сентября 2019
Большое спасибо за экскурсию, Роберт! Маршрут живописный, водопад заряжает энергией на весь день, а купание в горном озере - это вообще незабываемый опыт!
Советуем всем, кто хочет насладиться природой Аджарии и получить невероятные эмоции и впечатления.
27 августа 2019
Экскурсия - восторг! Намного живописнее кататься по горам на велосипеде, чем на авто. Мы постоянно останавливались полюбоваться видом, пощёлкать фото и прикупить местного мёда. Идея с велосипедами - прекрасная, будем следить за появлением новых маршрутов ;)
Ксения
22 августа 2019
Я много путешествую и часто пользуюсь услугами гидов, но такой первоклассный уровень встречаю впервые.
Экскурсия началась во время и пока мы ехали до национального парка Роберт рассказывал много интересных фактов о Батуми и в целом о Грузии.
Дорога до водопада была местами очень скользкой и мне было сложно пройти, но Роберт с удовольствием помогал мне преодолеть каждый такой опасный участок, что значительно увеличивало эмоции от прохода маршрута и доказывало Гостеприимство гида.
Везде терпеливо ждал и фотографировал по просьбе. Всю дорогу, не смотря на расстояние и перепады высоты улыбался и дарил хорошее настроение, до спуска на призвал, позаботился о том, чтобы нас там уже ждал вкусный обед. Кстати, этого нет в экскурсии, но он подсказал, что можно съехать на тарзанке протяженностью в 500 метров и поверьте это было нечто. Это просто бомба.
А катиться по серпантинам на велосипедах - это особые эмоции, которые я увезу к себе в Беларусь и буду долгими зимними вечарами вспоминать об этом дне
Такие экскурсии нужно дарить своим близким на день рождения
18 августа 2019
Пешеходная часть была не очень интересна. Прошли по лесу совсем немного, увидели только маленький водопадик и небольшое озерцо. Информации по флоре практически не было.
Велосипедная часть понравился, велосипеды качественные, спустились с ветерком.
18 августа 2019
Все отлично! Все понравилось! Маршрут супер!виды впечатляющие ! Гид Роберт вообще красавчик! Фотки делает бомбезные :) Пообедали вкусно после прогулки в горах) и пересели на велосипеды, маршрут лёгкий,всем доступный от мало до велика) шлемы крепкие и надёжные) повезло с погодой обещали дождик, но мы успели все обойти и спуститься на велосипедах с горы без дождя ! Проехали даже чуть больше, чем было запланировано - это всё по нашей просьбе) В следущий раз, когда вернусь в Батуми, обязательно приведу друзей к Роберту на экскурсии))) вообщем впечатление потрясающие !) Спасибо за сервис!
8 августа 2019
Нам очень понравилось, особенно прогулка к водопаду. К сожалению был очень жаркий день. В лесу это не так чувствовалось, но при спуске на велосипедах солнце так и пекло, но зато природа очень красивая. Но даже несмотря на это, мы провели отличный день. Рекомендую всем любителям активного отдыха. Спасибо Роберту.
25 июля 2019
Хочется сказать слова благодарности Роберту за великолепную экскурсию!!!! Отличный маршрут, который подойдёт любому туристу как по возрасту, так и по физической подготовке! Парк Мтирали встретил солнышком и сочной зеленью,- несколько дней была непогода! Вкуснейший обед ждал после посещения водопада и озера! Вот прошло уже несколько недель после приезда из Грузии, а яркие эмоции не покидают: замечательные люди, вкусная еда, красивейшая природа!!! Очень хочется вернуться! Спасибо Роберту за экскурсию, обязательно буду рекомендовать своим друзьям!!!
22 июля 2019
Экскурсия очень понравилась. Сначала доехали до парка и прошлись по пешему маршруту до водопада и озера где искупались, после вкусно отобедали на грузинском застолье, после сели на велосипеды и провели спуск. Очень красивый и интересный маршрут. Спасибо Роберт!
Ещё 43 отзыва

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