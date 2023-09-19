В 14:00 отправимся на обзорную пешую прогулку с непродолжительными переездами между локациями. Вы насладитесь зелёными ухоженными кустами, деревьями и пальмами в парке, посетите зоопарк и аквариум, где рассмотрите экзотических птиц и животных.

Кульминацией дня станет шоу дельфинов, которое никого не оставит равнодушным. Затем попробуем аджарский хачапури с прохладным лимонадом местного производства. Прогуляемся по вечернему Батуми, его набережной, насладимся видом на море и увидим символ любви — статую Али и Нино.

Общая длительность экскурсии — 7 часов.