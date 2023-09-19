Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Зарядимся адреналином в парке аттракционов, испытаем восторг на шоу дельфинов и понаблюдаем за розовыми фламинго, попугаями и лемурами в зоопарке. Попробуем традиционные блюда и сможем отправиться на шопинг в Турцию.
сен
сен
сен
сен
окт
окт
окт
даты
Описание
Организационные детали
Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.
Программа тура по дням
Батуми
Организуем трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Обзорная экскурсия, зоопарк, аквариум, шоу дельфинов и дегустация
В 14:00 отправимся на обзорную пешую прогулку с непродолжительными переездами между локациями. Вы насладитесь зелёными ухоженными кустами, деревьями и пальмами в парке, посетите зоопарк и аквариум, где рассмотрите экзотических птиц и животных.
Кульминацией дня станет шоу дельфинов, которое никого не оставит равнодушным. Затем попробуем аджарский хачапури с прохладным лимонадом местного производства. Прогуляемся по вечернему Батуми, его набережной, насладимся видом на море и увидим символ любви — статую Али и Нино.
Общая длительность экскурсии — 7 часов.
Парки Батуми
Сегодня посетим 4 парка — Шекветили, Музыкантов, Миниатюр и «Цицинатела». Будем прогуливаться по ухоженным тропинкам, разглядывая растения, завезённые со всего мира, и высматривая птиц. Нам повстречаются павлины, цапли, туканы и ара. Испытаем восторг, увидев розового фламинго и лемура. Вспомним про знакомый с детства стих, наблюдая за аистами. Насладимся прогулкой по эвкалиптовой роще, в которой находятся памятники музыкантам. Посмотрим на миниатюры известных локаций и достопримечательностей Грузии.
В конце дня окажемся в парке аттракционов, где и взрослые, и дети найдут, чем заняться. Здесь у нас будет 2 часа веселья и экстрима в грузинском «мини-Диснейленде».
Общая длительность экскурсии — 8 часов.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечения на ваш вкус: отдохнуть у моря, выспаться, прогуляться по городу или отправиться на дополнительную экскурсию. Поможем всё организовать! Предлагаем однодневные фототуры, катание на яхте, поездку на каньон, полёт с парашютом.
Вкусы и виды горной Аджарии
Сегодня отправимся повыше в горы — к водопадам и панорамным видам. Вы окажетесь среди реликтовых лесов, горных ущелий и бурных рек, увидите арочный мост и мощный поток воды с высоты 48 метров. Заедем в музей «Боргало», где рассмотрим модели жилых и сельскохозяйственных построек, узнаем о народном ремесле, аграрном хозяйстве, быте.
Желающие смогут за доплату прокатиться на 512-метровом зиплайне на высоте 118 метров.
Затем прогуляемся по селу Мирвети, чтобы погрузиться в аутентичный быт местных жителей, дойдём через самшитовую рощу к ещё одному водопаду и насладимся природой в нацпарке «Мачахела». Заедем на обед в ресторан грузинской кухни, где продегустируем чачу, вино и коньяк.
День в вашем распоряжении
Свободный день или поездка в Турцию на шопинг.
Контрастный Батуми
Во второй половине дня отправимся в пешую экскурсию по уютным улочкам и кварталам Батуми. Увидим Старый город, три площади, рассмотрим архитектуру зданий, прочувствуем восточный колорит в турецком квартале. Перед вами откроется контрастный морской город-порт Грузии. Поднимемся по канатной дороге к вершине и насладимся видами с высоты.
Завершим день ужином в одном из лучших ресторанов Батуми с видом на весь город и национальной шоу-программой (с оплатой на месте и по желанию).
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми к вашему рейсу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Батуми, в течение дняЗавершение: Батуми, в течение дня под ваш рейс
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.