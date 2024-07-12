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Авторский тур
3 дня
Горные селения Сванетии. Индивидуальный тур
Побывать в аутентичных сёлах, где сохранились свои культура и традиции, и погулять по леднику
Начало: Батуми, 08:00
12 июля в 08:00
19 июля в 08:00
$400 за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Горные пейзажи Сванетии: от тёплого моря к манящим вершинам
Забраться на Сванскую башню, прокатиться по канатке Хацвали и промчаться по самой живописной дороге
Начало: Батуми, 8:00
20 авг в 08:00
23 авг в 08:00
16 999₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальное путешествие по высокогорной Сванетии
Насладиться живописными пейзажами, посмотреть на древние башни и погулять по атмосферным улочкам
Начало: Батуми, 08:00
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
350₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На машине»
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