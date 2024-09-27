Сванетия — самый труднодоступный, высокогорный регион Грузии. Это местность удивительной красоты. Здесь вы увидите знаменитые сванские башни — символ Сванетии. По дороге вас ждут альпийские луга, ущелья, перевалы, ледники, горные реки, водопады и озера. Фотографии будут улетные!
Описание тураЧто вас ждет: 1 день. Главное, ради чего стоит заехать в Зугдиди — это величественный, почти европейский дворец мегрельских князей Дадиани, связанных родственными узами с семьей Наполеона. А главное, прекрасный парк с уникальными деревьями возрастом от 200 лет. Ингурская ГЭС — одно из самых красивых водохранилищ в мире. Можно пройти только на смотровую площадку и спуститься к воде. Это интересная достопримечательность для ценителей гения инженерной мысли, а также любителей природы и пейзажей. Огромное бирюзовое озеро, скрытое между скал. Следующая точка нашего маршрута — Местия — cтолица Сванетии. Расположена на высоте 1500 метров над уровнем моря и вытянута по ущелью примерно на 6 км. Тут вы увидите множество святынь и интересных мест:
- Сванские башни — прямоугольные, трапециевидные сооружение высотой до 28 метров. Построены в период с VIII — XVIII век. Они включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;
- старинные памятники. Один из них памятник царице Тамаре — культовой фигуре в грузинской истории;
- Церкви с древними фресками. 2 день. В Ушгули наша машина не пройдет и вам будет предложен подъем на комфортных джипах с местными жителями (по желанию). Здесь вас ждет высокогорная атмосфера и разряженный воздух. Здесь люди проживают по принципу общинно-родового племени. Они является единственной общиной, которая никогда не была завоевана. По желанию поднимитесь по канатной дороге на высоту 1 865 м. Ледник Чалаади — самый большой ледник Сванетии и один из красивейших на Кавказе. Высота ледника 1 800 м. Из ледопада доносится гул движущихся ледяных глыб. Вашему взору предстанет каменное море и незабываемые ощущения. Помимо всего описанного, вы посетите множество живописных мест, которые знают только местные. Отведаете блюда местной кухни. Мы сделаем ваше путешествие в Сванетию одним из самых незабываемых приключений в вашей жизни.
Ежедневно в 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зугдиди
- Река Хобисцхале
- Водопад Ингури
- Ингурская ГЭС
- Местия
- Ледник Чалаади
Что включено
- Трансфер в обе стороны (минивэн Mersedes Benz, Vito),
- Вино в подарок.
Что не входит в цену
- Питание,
- Проживание в guest house,
- Вход в дворец Дадиани взр. - 5 лари/дет. 1 лари,
- Подъем в Ушгули от 100 лари за машину,
- Канатная дорога взр. - 20 лари/ 6-10 лет - 5 лари/ до 6 лет бесплатно,
- Конные прогулки (по желанию).
Место начала и завершения?
Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Спасибо, что выбрали нас
- Мы заберем вас от вашего места проживания и доставим туда же. С вами свяжется водитель для уточнения всех деталей
- Возьмите с собой наличные на все расходы и купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
27 сен 2024
25 и 26 сентября 2024 года были с супругом на индивидуальной экскурсии по горной Сванетии. Совершенно незабываемые и грандиозные впечатления, Ингурская ГЭС, Местия, Ушгули - очень интересные места. Природа великолепна,
V
Vasilisa
19 сен 2022
ПОтрясающая экскурсия по невероятно красивым местам! Количество увиденной красоты превзошло все ожидания от экскурсии, без преувеличения. Нашим проводником в путешествие в Сванетию был Давид. Когда едешь в длительную экскурсию (2
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