Удобное и продуманное путешествие Выбирая наш совместный трансфер из Батуми в Кутаиси, вы получаете плавную, удобную и организованную поездку. Мы предлагаем два варианта отправления — утром и вечером, чтобы вы могли выбрать время, максимально подходящее под ваши планы. Все наши автомобили находятся в отличном состоянии и оснащены современными удобствами: климат‑контролем, комфортными креслами и чистым салоном. Ваш комфорт и удобство во время поездки — наш приоритет. Наши профессиональные водители отлично знают маршрут и соблюдают все правила безопасности. Они помогут вам расслабиться и насладиться дорогой, избавив от стресса поиска маршрута или сложностей общественного транспорта. Совместный трансфер — это гибкость, надёжность и доступная цена. Мы заботимся о вас с момента отправления и до прибытия, чтобы каждая поездка была приятной и лёгкой. Важная информация: Важно знать перед поездкой:

Внимание: так как за детей плата не взимается, они должны сидеть на коленях у взрослых. Если требуется отдельное место — будет взиматься полная стоимость.