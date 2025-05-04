Отправляйтесь из Батуми в Кутаиси на общем трансфере в удобном автомобиле с кондиционером и мягкими креслами.
Выберите утреннее или вечернее отправление и наслаждайтесь безопасной поездкой с опытным водителем без хлопот общественного транспорта.
Описание трансфер
Удобное и продуманное путешествие Выбирая наш совместный трансфер из Батуми в Кутаиси, вы получаете плавную, удобную и организованную поездку. Мы предлагаем два варианта отправления — утром и вечером, чтобы вы могли выбрать время, максимально подходящее под ваши планы. Все наши автомобили находятся в отличном состоянии и оснащены современными удобствами: климат‑контролем, комфортными креслами и чистым салоном. Ваш комфорт и удобство во время поездки — наш приоритет. Наши профессиональные водители отлично знают маршрут и соблюдают все правила безопасности. Они помогут вам расслабиться и насладиться дорогой, избавив от стресса поиска маршрута или сложностей общественного транспорта. Совместный трансфер — это гибкость, надёжность и доступная цена. Мы заботимся о вас с момента отправления и до прибытия, чтобы каждая поездка была приятной и лёгкой. Важная информация: Важно знать перед поездкой:
Внимание: так как за детей плата не взимается, они должны сидеть на коленях у взрослых. Если требуется отдельное место — будет взиматься полная стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Полный транспортный сервис
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: 56 Gen Giorgi Mazniashvili St, Batumi 6000, Georgia
Завершение: Кутаиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мирослава
4 мая 2025
Очень рекомендую! Трансфер прошёл безопасно и в отличной атмосфере. Водитель был внимательным и готов помочь.
Д
Даниил
24 окт 2024
Связь с оператором была очень удобной — на мои вопросы отвечали быстро и подробно. Перед поездкой я получил напоминание в WhatsApp с контактами водителя, местом встречи и всей важной информацией. В целом остался очень доволен!
Е
Егор
7 окт 2024
Всё прошло идеально — отличный частный трансфер, и я оказался единственным пассажиром. Очень комфортно!
