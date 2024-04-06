читать дальше есть заранее, до поездки. А водитель сумел найти меня в аэропорту, несмотря на то, что у меня не сработал никакой из видов связи.

Спасибо большое за трансфер: понравилось, что вся информация о машине и контактах водителя была у меня сразу после бронирования, то