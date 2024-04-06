1 чел.
По популярности
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Батуми - комфорт и удобство
Выгодный трансфер в Батуми с русскоговорящим водителем. Комфортная поездка из аэропорта в город или обратно. Закажите сейчас
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 07:00
10 июня в 00:00
€25 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Один день в Национальном парке Мачахела
Начало: Батуми, Гонио, Кобулети
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $40 за человека
Индивидуальная
1 час
Трансфер в Батуми с приятным бонусом
С комфортом добраться до города и получить ценные советы от местного жителя
«Мы предлагаем не просто трансфер, а настоящую адаптацию, которая начинается с момента вашего прибытия»
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
€50 за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в волшебный Кеда
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$245 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Крепость Петра и Ботанический сад
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пещеры и храмы Кутаиси
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00 утра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00 утра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
скидка
11%
Групповая
10 часов
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь (групповой тур)
Начало: Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
45$40 за человека
скидка
11%
Групповая
10 часов
Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
Начало: Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
45$40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 апреля 2024Спасибо большое за трансфер: понравилось, что вся информация о машине и контактах водителя была у меня сразу после бронирования, то
- ООльга19 января 2023Дендрологический парк Шекветили, парк миниатюр, музыкальный паркОчень красивые места. Потрясающая аура и чистый воздух. Очень грамотный гид. Выяснилось что гид какое-то время жил в Казахстане. Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Трансфер»
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