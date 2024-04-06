Трансфер в Батуми

Найдено 9 экскурсий в категории «Трансфер» в Батуми, цены от €25, скидки до 11%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выгодный трансфер в Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Выгодный трансфер в Батуми - комфорт и удобство
Выгодный трансфер в Батуми с русскоговорящим водителем. Комфортная поездка из аэропорта в город или обратно. Закажите сейчас
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 07:00
10 июня в 00:00
25 за всё до 3 чел.
Один день в Национальном парке Мачахела
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Один день в Национальном парке Мачахела
Начало: Батуми, Гонио, Кобулети
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $40 за человека
Трансфер в Батуми с приятным бонусом
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер в Батуми с приятным бонусом
С комфортом добраться до города и получить ценные советы от местного жителя
«Мы предлагаем не просто трансфер, а настоящую адаптацию, которая начинается с момента вашего прибытия»
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
50 за человека
Путешествие в волшебный Кеда
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в волшебный Кеда
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$245 за всё до 5 чел.
Крепость Петра и Ботанический сад
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Крепость Петра и Ботанический сад
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 5 чел.
Пещеры и храмы Кутаиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Пещеры и храмы Кутаиси
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00 утра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00 утра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь (групповой тур)
🚶 Пешая
скидка
11%
Групповая
10 часов
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь (групповой тур)
Начало: Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
45$40 за человека
Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
11%
Групповая
10 часов
Пещеры и храмы Кутаиси (групповой тур)
Начало: Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
45$40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 апреля 2024
    Выгодный трансфер в Батуми
    Спасибо большое за трансфер: понравилось, что вся информация о машине и контактах водителя была у меня сразу после бронирования, то
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    есть заранее, до поездки. А водитель сумел найти меня в аэропорту, несмотря на то, что у меня не сработал никакой из видов связи.

  • О
    Ольга
    19 января 2023
    Дендрологический парк Шекветили, парк миниатюр, музыкальный парк
    Очень красивые места. Потрясающая аура и чистый воздух. Очень грамотный гид. Выяснилось что гид какое-то время жил в Казахстане. Очень
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    обширные знания. Время пролетело незаметно и очень жаль что нам пришлось уезжать. Надеюсь что мы обязательно вернёмся на более продолжительное время чтобы посмотреть все красоты Батуми.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Трансфер»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Выгодный трансфер в Батуми
  2. Один день в Национальном парке Мачахела
  3. Трансфер в Батуми с приятным бонусом
  4. Путешествие в волшебный Кеда
  5. Крепость Петра и Ботанический сад
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Трансфер" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 25 до 250 со скидкой до 11%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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