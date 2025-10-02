Мои заказы

Очарованные странники в Батуми: истории знаменитых путешественников

Погрузитесь в атмосферу Батуми, где великие писатели находили вдохновение. Узнайте истории Чехова, Булгакова и других на улицах города
Антон Чехов называл Грузию "страной души", а Осип Мандельштам говорил, что Батуми - это "русская спекулятивная Калифорния".

Почему же этот город так вдохновлял знаменитых путешественников? Прогулка по улицам Старого Батуми расскажет
читать дальше

о воспоминаниях Константина Паустовского, Агаты Кристи, Михаила Булгакова и других.

Узнайте, как в Батуми проявляются синдромы путешественника, почему здесь было множество консульств и что общего у братьев Нобелей и Валерия Меладзе. Воспоминания и истории, которые делают Батуми уникальным

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Истории великих писателей
  • 🌊 Атмосфера морского города
  • 🏛️ Архитектурные достопримечательности
  • 🎭 Театральная площадь и фонтан
  • 🗺️ Уникальные маршруты
Очарованные странники в Батуми: истории знаменитых путешественников© Галина
Очарованные странники в Батуми: истории знаменитых путешественников© Галина
Очарованные странники в Батуми: истории знаменитых путешественников© Галина
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Площадь Европы
  • Статуя Медеи
  • Театральная площадь
  • Фонтан Нептун
  • Батумский бульвар

Описание экскурсии

Батуми — город небольшой, тут многие знакомы друг с другом. Но здесь есть море. И это меняет всё. Потому что есть коренные жители, а есть —путешественники. И зачастую воспоминания последних ярче и подробнее описывают атмосферу и быт города, чем свидетельства старожилов. Знаменитых путешественников в Батуми всегда было много, и именно им будет посвящена наша прогулка.

Вы узнаете:

  • Как проявляются синдромы путешественника: Марко Поло, Стендаля и Парижский
  • Почему в Батуми в конце 19 века было множество консульств различных стран
  • Кто жил и что происходило в особняке, построенном Альфонсом Ротшильдом
  • Что общего у братьев Нобелей и Валерия Меладзе
  • Как принять и пережить долгие батумские дожди — советы Константина Паустовского

А также я расскажу,

  • Как здесь заблудилась Агата Кристи
  • Влюблялся нобелевский лауреат Никос Казандзакис
  • Продавал последнюю шинель Михаил Булгаков
  • Много работал с перерывами на романтические отношения Сергей Есенин
  • Почему писатель Давид Кладиашвили в Батуми «заново выучил грузинский»
  • И многое другое!

На нашем маршруте: Площадь Европы и статуя Медеи — Театральная площадь и фонтан «Нептун» — дома, в которых останавливались Антон Чехов, Леся Украинка, Сергей Есенин, Максим Горький, Константин Паустовский — отель «Интурист», построенный Алексеем Щусевым — Батумский бульвар и памятник его основателю Мишелю Д’Альфонсу

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Европы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 5303 туристов
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю каждый год. Каждый
читать дальше

раз я думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает меня до слёз. Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, как это было в Грузии. Когда-то занималась энологией (наукой о вине) и поделюсь с вами своими находками. На экскурсиях уделяю особое внимание фольклору, легендам, обычаям, быту и образу жизни. Но это же великолепные влажные субтропики — как тут не поговорить об окружающей нас природе! А ещё при слове «Грузия» (Сакартвело) я всегда улыбаюсь. Постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка:)

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Евгения
Евгения
2 окт 2025
Я ничего не ожидала от Батуми и была поражена, сколько судеб здесь вершилось, сколько тайн он хранит! Галина - потрясающий рассказчик, влюблённый в свой город, с невероятным юмором и очень
читать дальше

интересным взглядом. Моё видение Батуми изменилось на 180 градусов. Спасибо за мудрость и осознанность ❤️ Приходите, даже если вы вообще не собирались на экскурсию, и если вам кажется, что вы другого склада человек.

Входит в следующие категории Батуми

Похожие экскурсии из Батуми

Многоликий Батуми
Пешая
3 часа
505 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€52 за всё до 4 чел.
Батуми - путешествие во времени
Пешая
2 часа
-
4%
56 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Батуми - путешествие во времени: от истории к современности
Погрузитесь в историю Батуми, узнайте его тайны и встречайте знаковые места города в компании опытного гида
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€55€57 за всё до 5 чел.
Винные бары Батуми
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Батуми