Антон Чехов называл Грузию "страной души", а Осип Мандельштам говорил, что Батуми - это "русская спекулятивная Калифорния".Почему же этот город так вдохновлял знаменитых путешественников? Прогулка по улицам Старого Батуми расскажет

о воспоминаниях Константина Паустовского, Агаты Кристи, Михаила Булгакова и других. Узнайте, как в Батуми проявляются синдромы путешественника, почему здесь было множество консульств и что общего у братьев Нобелей и Валерия Меладзе. Воспоминания и истории, которые делают Батуми уникальным

за 1–3 человек или €20 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Батуми — город небольшой, тут многие знакомы друг с другом. Но здесь есть море. И это меняет всё. Потому что есть коренные жители, а есть —путешественники. И зачастую воспоминания последних ярче и подробнее описывают атмосферу и быт города, чем свидетельства старожилов. Знаменитых путешественников в Батуми всегда было много, и именно им будет посвящена наша прогулка.

Вы узнаете:

Как проявляются синдромы путешественника: Марко Поло, Стендаля и Парижский

Почему в Батуми в конце 19 века было множество консульств различных стран

Кто жил и что происходило в особняке, построенном Альфонсом Ротшильдом

Что общего у братьев Нобелей и Валерия Меладзе

Как принять и пережить долгие батумские дожди — советы Константина Паустовского

А также я расскажу,

Как здесь заблудилась Агата Кристи

Влюблялся нобелевский лауреат Никос Казандзакис

Продавал последнюю шинель Михаил Булгаков

Много работал с перерывами на романтические отношения Сергей Есенин

Почему писатель Давид Кладиашвили в Батуми «заново выучил грузинский»

И многое другое!

На нашем маршруте: Площадь Европы и статуя Медеи — Театральная площадь и фонтан «Нептун» — дома, в которых останавливались Антон Чехов, Леся Украинка, Сергей Есенин, Максим Горький, Константин Паустовский — отель «Интурист», построенный Алексеем Щусевым — Батумский бульвар и памятник его основателю Мишелю Д’Альфонсу