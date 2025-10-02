Антон Чехов называл Грузию "страной души", а Осип Мандельштам говорил, что Батуми - это "русская спекулятивная Калифорния".
Почему же этот город так вдохновлял знаменитых путешественников? Прогулка по улицам Старого Батуми расскажет
Почему же этот город так вдохновлял знаменитых путешественников? Прогулка по улицам Старого Батуми расскажет
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Истории великих писателей
- 🌊 Атмосфера морского города
- 🏛️ Архитектурные достопримечательности
- 🎭 Театральная площадь и фонтан
- 🗺️ Уникальные маршруты
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Площадь Европы
- Статуя Медеи
- Театральная площадь
- Фонтан Нептун
- Батумский бульвар
Описание экскурсии
Батуми — город небольшой, тут многие знакомы друг с другом. Но здесь есть море. И это меняет всё. Потому что есть коренные жители, а есть —путешественники. И зачастую воспоминания последних ярче и подробнее описывают атмосферу и быт города, чем свидетельства старожилов. Знаменитых путешественников в Батуми всегда было много, и именно им будет посвящена наша прогулка.
Вы узнаете:
- Как проявляются синдромы путешественника: Марко Поло, Стендаля и Парижский
- Почему в Батуми в конце 19 века было множество консульств различных стран
- Кто жил и что происходило в особняке, построенном Альфонсом Ротшильдом
- Что общего у братьев Нобелей и Валерия Меладзе
- Как принять и пережить долгие батумские дожди — советы Константина Паустовского
А также я расскажу,
- Как здесь заблудилась Агата Кристи
- Влюблялся нобелевский лауреат Никос Казандзакис
- Продавал последнюю шинель Михаил Булгаков
- Много работал с перерывами на романтические отношения Сергей Есенин
- Почему писатель Давид Кладиашвили в Батуми «заново выучил грузинский»
- И многое другое!
На нашем маршруте: Площадь Европы и статуя Медеи — Театральная площадь и фонтан «Нептун» — дома, в которых останавливались Антон Чехов, Леся Украинка, Сергей Есенин, Максим Горький, Константин Паустовский — отель «Интурист», построенный Алексеем Щусевым — Батумский бульвар и памятник его основателю Мишелю Д’Альфонсу
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Европы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 5303 туристов
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю каждый год. КаждыйЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгения
2 окт 2025
Я ничего не ожидала от Батуми и была поражена, сколько судеб здесь вершилось, сколько тайн он хранит! Галина - потрясающий рассказчик, влюблённый в свой город, с невероятным юмором и очень
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€52 за всё до 4 чел.
-
4%
Индивидуальная
до 5 чел.
Батуми - путешествие во времени: от истории к современности
Погрузитесь в историю Батуми, узнайте его тайны и встречайте знаковые места города в компании опытного гида
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€55
€57 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЭкскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 6 чел.