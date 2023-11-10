Мераби — ваша команда гидов в Батуми

Провели экскурсии для 16 туристов

Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда с 11-летним опытом работы в туризме предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальных турах, выбирая нестандартные маршруты и самые топовые места. Наша команда состоит из коренных жителей, и мы точно знаем, чем дышит каждый уголок в нашей любимой Сакартвело. ❤️Грузия — особая магия, в которую просто невозможно не влюбиться. ❤️Туризм — это наша жизнь, и вы убедитесь в этом лично!

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