Посмотреть на шоу фонтанов, попробовать вино, чачу и коньяк и погулять среди реликтовых лесов
Прогуляемся по улочкам Батуми, рассмотрим символ любви, прочувствуем восточный колорит в турецком квартале.
В программе запланирован свободный день, чтобы вы выбрали развлечение на свой вкус — спокойный отдых на море, шопинг в соседней стране, фототур, катание на яхте или дополнительную экскурсию в горы и по городу.
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Описание
Организационные детали
Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в райский уголок Аджарии
Встречаемся в Кутаиси и переезжаем в Батуми. Для прилетающих в аэропорт Батуми тоже будет организован групповой трансфер в отель.
Экскурсия по вечернему Батуми, хачапури и шоу фонтанов
В первую половину дня вы сможете самостоятельно прогуляться к морю и по улочкам Батуми. Встретимся в 16:00-17:00 (зависит от работы фонтанов) и начнём экскурсию с аджарского хачапури и местного лимонада. Далле отправимся гулять по уютным кварталам Батуми. Увидим Старый город, три площади, рассмотрим архитектуру зданий, прочувствуем восточный колорит в турецком квартале. Перед вами откроется контрастный морской город-порт Грузии. Заглянем в бамбуковую рощу, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и посмотрим на символ любви — гигантскую статую Али и Нино.
Продолжительность экскурсии — 5 часов.
Вкусы и виды горной Аджарии
Сегодня вы окажетесь среди реликтовых лесов, горных ущелий и бурных рек, увидите арочный мост и мощный поток воды с высоты 48 метров.
Прогуляемся по селу Мирвети, чтобы погрузиться в аутентичный быт местных жителей, дойдём через самшитовую рощу к ещё одному водопаду и насладимся природой в нацпарке «Мачахела». Заедем на обед в ресторан грузинской кухни, где продегустируем чачу, коньяк и вино.
Продолжительность экскурсии — 7 часов.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечения на ваш вкус: отдохнуть у моря, выспаться, прогуляться по городу или отправиться на дополнительную экскурсию. Поможем всё организовать! Предлагаем однодневные фототуры, катание на яхте, поездку на каньон, шопинг в Турции, полёт с парашютом и другие развлечения.
Пора прощаться
После завтрака организован групповой трансфер в аэропорт Батуми. За доплату возможен трансфер в Кутаиси и Владикавказ (бронируется заранее).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Батуми / Кутаиси, в течение дняЗавершение: Батуми / Кутаиси, в первую половину дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.