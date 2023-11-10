В Аджарию на море и в горы

Посмотреть на шоу фонтанов, попробовать вино, чачу и коньяк и погулять среди реликтовых лесов

Описание
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Морской город Батуми и горная часть Аджарии в одном путешествии — отдохнём на побережье и заберёмся повыше к ущельям и водопадам! Нас ждёт шоу фонтанов, вкусный хачапури с грузинским лимонадом, дегустация чачи, коньяка и вина и реликтовые леса национального парка «Мачахела».

Прогуляемся по улочкам Батуми, рассмотрим символ любви, прочувствуем восточный колорит в турецком квартале.

В программе запланирован свободный день, чтобы вы выбрали развлечение на свой вкус — спокойный отдых на море, шопинг в соседней стране, фототур, катание на яхте или дополнительную экскурсию в горы и по городу.
В Аджарию на море и в горы
В Аджарию на море и в горы
В Аджарию на море и в горы
В Аджарию на море и в горы
В Аджарию на море и в горы
В Аджарию на море и в горы
В Аджарию на море и в горы
В Аджарию на море и в горы
В Аджарию на море и в горы
В Аджарию на море и в горы
В Аджарию на море и в горы
В Аджарию на море и в горы
В Аджарию на море и в горы
В Аджарию на море и в горы
В Аджарию на море и в горы
Ближайшие даты:
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в райский уголок Аджарии

Встречаемся в Кутаиси и переезжаем в Батуми. Для прилетающих в аэропорт Батуми тоже будет организован групповой трансфер в отель.

Добро пожаловать в райский уголок АджарииДобро пожаловать в райский уголок АджарииДобро пожаловать в райский уголок АджарииДобро пожаловать в райский уголок Аджарии
2 день

Экскурсия по вечернему Батуми, хачапури и шоу фонтанов

В первую половину дня вы сможете самостоятельно прогуляться к морю и по улочкам Батуми. Встретимся в 16:00-17:00 (зависит от работы фонтанов) и начнём экскурсию с аджарского хачапури и местного лимонада. Далле отправимся гулять по уютным кварталам Батуми. Увидим Старый город, три площади, рассмотрим архитектуру зданий, прочувствуем восточный колорит в турецком квартале. Перед вами откроется контрастный морской город-порт Грузии. Заглянем в бамбуковую рощу, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и посмотрим на символ любви — гигантскую статую Али и Нино.

Продолжительность экскурсии — 5 часов.

Экскурсия по вечернему Батуми, хачапури и шоу фонтановЭкскурсия по вечернему Батуми, хачапури и шоу фонтановЭкскурсия по вечернему Батуми, хачапури и шоу фонтановЭкскурсия по вечернему Батуми, хачапури и шоу фонтановЭкскурсия по вечернему Батуми, хачапури и шоу фонтанов
3 день

Вкусы и виды горной Аджарии

Сегодня вы окажетесь среди реликтовых лесов, горных ущелий и бурных рек, увидите арочный мост и мощный поток воды с высоты 48 метров.

Прогуляемся по селу Мирвети, чтобы погрузиться в аутентичный быт местных жителей, дойдём через самшитовую рощу к ещё одному водопаду и насладимся природой в нацпарке «Мачахела». Заедем на обед в ресторан грузинской кухни, где продегустируем чачу, коньяк и вино.

Продолжительность экскурсии — 7 часов.

Вкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной Аджарии
4 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечения на ваш вкус: отдохнуть у моря, выспаться, прогуляться по городу или отправиться на дополнительную экскурсию. Поможем всё организовать! Предлагаем однодневные фототуры, катание на яхте, поездку на каньон, шопинг в Турции, полёт с парашютом и другие развлечения.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
5 день

Пора прощаться

После завтрака организован групповой трансфер в аэропорт Батуми. За доплату возможен трансфер в Кутаиси и Владикавказ (бронируется заранее).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми / Кутаиси, в течение дня
Завершение: Батуми / Кутаиси, в первую половину дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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