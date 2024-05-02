Посетить 5 парков и дельфинарий столицы Аджарии, попробовать хачапури и отдохнуть на море
В программе запланированы свободные дни, чтобы вы сами выбрали развлечения по душе — шопинг в Турции, катание на яхте, фототур в горах, поездку к каньону, полёт с парашютом или отдых на море.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$412
Описание
Организационные детали
Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.
Проживание. В 3-звёздочном отеле в Батуми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью. Возможно 1-местное размещение, в номере на раздельных кроватях и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).
Питание. Включены завтраки со 2-го дня, хачапури с лимонадом во 2-й день. Каждый день вы сможете пробовать блюда национальной кухни.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.
Программа тура по дням
Батуми
Организуем групповой трансфер до отеля. Возможен трансфер из Кутаиси и Владикавказа за доплату. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Обзорная экскурсия, зоопарк, аквариум, шоу дельфинов и дегустация
В 14:00-14:30 отправимся на обзорную пешую прогулку с непродолжительными переездами между локациями. Вы насладитесь зелёными ухоженными кустами, деревьями и пальмами в одном из самых больших парков столицы Аджарии. Посетите зоопарк и аквариум, где рассмотрите экзотических птиц и животных. Увидите озеро естественного происхождения, которое соединяется каналом с морем. Здесь часто можно встретить рыбаков, ведь в водоёме водится много рыбы.
Кульминацией дня станет шоу дельфинов, которое никого не оставит равнодушным. Затем попробуем аджарский хачапури с прохладным лимонадом местного производства. Прогуляемся по вечернему Батуми, его набережной, насладимся видом на море и увидим символ любви — статую Али и Нино.
Общая длительность экскурсии — 7 часов.
Парки Батуми
Сегодня посетим 4 парка — Шекветили, Музыкантов, Миниатюр и «Цицинатела». Будем прогуливаться по ухоженным тропинкам, разглядывая растения, завезённые со всего мира, и высматривая птиц. Нам повстречаются павлины, цапли, туканы и ара. Испытаем восторг, увидев розового фламинго и лемура. Вспомним про знакомый с детства стих, наблюдая за аистами. Насладимся прогулкой по эвкалиптовой роще, в которой находятся памятники музыкантам. Посмотрим на миниатюры известных локаций и достопримечательностей Грузии.
В конце дня окажемся в парке аттракционов, где и взрослые, и дети найдут, чем заняться. Здесь у нас будет 2 часа веселья и экстрима в грузинском «мини-Диснейленде» (билеты на аттракционы оплачиваются дополнительно).
Общая длительность экскурсии — 8 часов.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечения на ваш вкус: отдохнуть у моря, выспаться, прогуляться по городу или отправиться на дополнительную экскурсию. Поможем всё организовать! Предлагаем однодневные фототуры, катание на яхте, поездку на каньон, шопинг в Турции, полёт с парашютом.
Отъезд и экскурсия по желанию
После завтрака выезжаем из отеля. Проводим вас в аэропорт.
Для желающих — дополнительная экскурсия в Батумский ботанический сад и к крепости Петра. Первый напоминает Эдемский сад и хранит редкие растения со всего мира. А вторая красуется среди зелени на скале. Существует мнение, что Петра является той самой Каджской крепостью, которая многократно упоминается в поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы
- Посещение всех локаций по программе
- Проживание
- Услуги гида
- Завтраки со 2-го дня
- Аджарский хачапури с лимонадом в подарок каждому
- Шоу дельфинов
- Посещение аквариума, зоопарка и музея (входные билеты)
- Ежедневный утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
- Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 430 долларов за человека
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Батуми/Кутаиси и обратно
- Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение - 673 доллара за человека за весь тур
- Размещение в 2-местном номере на раздельных кроватях - 470 долларов за человека за весь тур
- Размещение в 4-звёздочном отеле - от 462 долларов (3-местный номер) за человека за весь тур, от 499 долларов (2-местный номер) за человека за весь тур, от 700 долларов (1-местный номер)
- Дополнительные экскурсии на выбор в 4-й и 5-й дни (по желанию)
- Посещение аттракционов
- Возможно организовать путешествие в другие даты