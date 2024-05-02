Батуми для всей семьи
Авторский тур в Батуми

Посетить 5 парков и дельфинарий столицы Аджарии, попробовать хачапури и отдохнуть на море

В нашем путешествие будет интересно и взрослым, и детям — увидим экзотические растения, животных и птиц, посетим парк аттракционов, отдохнём у озера с фонтаном, прогуляемся по набережной и восхитимся шоу дельфинов! Попробуем настоящий аджарский хачапури с местным лимонадом, рассмотрим памятники музыкантам и достопримечательности Грузии в миниатюре.

В программе запланированы свободные дни, чтобы вы сами выбрали развлечения по душе — шопинг в Турции, катание на яхте, фототур в горах, поездку к каньону, полёт с парашютом или отдых на море.
Батуми для всей семьи
Батуми для всей семьи
Батуми для всей семьи
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$412
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.

Проживание. В 3-звёздочном отеле в Батуми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью. Возможно 1-местное размещение, в номере на раздельных кроватях и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).

Питание. Включены завтраки со 2-го дня, хачапури с лимонадом во 2-й день. Каждый день вы сможете пробовать блюда национальной кухни.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Батуми

Организуем групповой трансфер до отеля. Возможен трансфер из Кутаиси и Владикавказа за доплату. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

БатумиБатумиБатумиБатумиБатуми
2 день

Обзорная экскурсия, зоопарк, аквариум, шоу дельфинов и дегустация

В 14:00-14:30 отправимся на обзорную пешую прогулку с непродолжительными переездами между локациями. Вы насладитесь зелёными ухоженными кустами, деревьями и пальмами в одном из самых больших парков столицы Аджарии. Посетите зоопарк и аквариум, где рассмотрите экзотических птиц и животных. Увидите озеро естественного происхождения, которое соединяется каналом с морем. Здесь часто можно встретить рыбаков, ведь в водоёме водится много рыбы.

Кульминацией дня станет шоу дельфинов, которое никого не оставит равнодушным. Затем попробуем аджарский хачапури с прохладным лимонадом местного производства. Прогуляемся по вечернему Батуми, его набережной, насладимся видом на море и увидим символ любви — статую Али и Нино.

Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Обзорная экскурсия, зоопарк, аквариум, шоу дельфинов и дегустацияОбзорная экскурсия, зоопарк, аквариум, шоу дельфинов и дегустацияОбзорная экскурсия, зоопарк, аквариум, шоу дельфинов и дегустацияОбзорная экскурсия, зоопарк, аквариум, шоу дельфинов и дегустацияОбзорная экскурсия, зоопарк, аквариум, шоу дельфинов и дегустацияОбзорная экскурсия, зоопарк, аквариум, шоу дельфинов и дегустацияОбзорная экскурсия, зоопарк, аквариум, шоу дельфинов и дегустацияОбзорная экскурсия, зоопарк, аквариум, шоу дельфинов и дегустация
3 день

Парки Батуми

Сегодня посетим 4 парка — Шекветили, Музыкантов, Миниатюр и «Цицинатела». Будем прогуливаться по ухоженным тропинкам, разглядывая растения, завезённые со всего мира, и высматривая птиц. Нам повстречаются павлины, цапли, туканы и ара. Испытаем восторг, увидев розового фламинго и лемура. Вспомним про знакомый с детства стих, наблюдая за аистами. Насладимся прогулкой по эвкалиптовой роще, в которой находятся памятники музыкантам. Посмотрим на миниатюры известных локаций и достопримечательностей Грузии.

В конце дня окажемся в парке аттракционов, где и взрослые, и дети найдут, чем заняться. Здесь у нас будет 2 часа веселья и экстрима в грузинском «мини-Диснейленде» (билеты на аттракционы оплачиваются дополнительно).

Общая длительность экскурсии — 8 часов.

Парки БатумиПарки БатумиПарки БатумиПарки БатумиПарки Батуми
4 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечения на ваш вкус: отдохнуть у моря, выспаться, прогуляться по городу или отправиться на дополнительную экскурсию. Поможем всё организовать! Предлагаем однодневные фототуры, катание на яхте, поездку на каньон, шопинг в Турции, полёт с парашютом.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
5 день

Отъезд и экскурсия по желанию

После завтрака выезжаем из отеля. Проводим вас в аэропорт.

Для желающих — дополнительная экскурсия в Батумский ботанический сад и к крепости Петра. Первый напоминает Эдемский сад и хранит редкие растения со всего мира. А вторая красуется среди зелени на скале. Существует мнение, что Петра является той самой Каджской крепостью, которая многократно упоминается в поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Отъезд и экскурсия по желаниюОтъезд и экскурсия по желаниюОтъезд и экскурсия по желаниюОтъезд и экскурсия по желанию

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы
  • Посещение всех локаций по программе
  • Проживание
  • Услуги гида
  • Завтраки со 2-го дня
  • Аджарский хачапури с лимонадом в подарок каждому
  • Шоу дельфинов
  • Посещение аквариума, зоопарка и музея (входные билеты)
  • Ежедневный утренний групповой сбор туристов из разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
  • Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 430 долларов за человека
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Батуми/Кутаиси и обратно
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - 673 доллара за человека за весь тур
  • Размещение в 2-местном номере на раздельных кроватях - 470 долларов за человека за весь тур
  • Размещение в 4-звёздочном отеле - от 462 долларов (3-местный номер) за человека за весь тур, от 499 долларов (2-местный номер) за человека за весь тур, от 700 долларов (1-местный номер)
  • Дополнительные экскурсии на выбор в 4-й и 5-й дни (по желанию)
  • Посещение аттракционов
  • Возможно организовать путешествие в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
Завершение: Батуми/Кутаиси, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Батуми

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыПаркиПрирода и пейзажиЖивотныеРазвлеченияДельфины

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