Незабываемый девичник в прекрасном Батуми! Уникальная программа отдыха для невесты с подружками на побережье Черного моря и путешествие по главным достопримечательностям Аджарии в нашем двухдневном туре.

Цена если вас не более 5 человек, но есть вариант до 10 чел.)

Описание тура

Мы предоставляем проживание с видом на море и удобный авто с водителем и гидом-фотографом. В программе праздника: экскурсии и фотосессии в Батуми, путешествие на яхте, русская баня, квадроциклы в горах, рафтинг, винный ужин, предсвадебная вечеринка с фотосессией, семинар с психологом (по желанию). Вы выбираете подходящие варианты развлечений и мы организуем уникальную программу отдыха, который запомнится на всю жизнь. Бонус: подарок невесте от наших партнеров.