Незабываемый девичник в прекрасном Батуми! Уникальная программа отдыха для невесты с подружками на побережье Черного моря и путешествие по главным достопримечательностям Аджарии в нашем двухдневном туре.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание тура
Мы предоставляем проживание с видом на море и удобный авто с водителем и гидом-фотографом. В программе праздника: экскурсии и фотосессии в Батуми, путешествие на яхте, русская баня, квадроциклы в горах, рафтинг, винный ужин, предсвадебная вечеринка с фотосессией, семинар с психологом (по желанию). Вы выбираете подходящие варианты развлечений и мы организуем уникальную программу отдыха, который запомнится на всю жизнь. Бонус: подарок невесте от наших партнеров.
дату и время согласовываем индивидуально
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: дату и время согласовываем индивидуально
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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