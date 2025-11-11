Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить её в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.

Проживание. Будем жить в отеле Boutique Hotel 32 в Батуми, 2-местное размещение.

Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц по гендерному признаку. Если в туре только 1 одиночный участник, то ему необходимо оплатить 1-местное размещение. Ребёнка до 10 лет можно разместить со скидкой на основном или дополнительном месте в 2-местном номере с родителями.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Минивэн (при группе до 6 человек), микроавтобус (при группе от 6 человек).

Возраст участников. 6+

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.