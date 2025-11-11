Мои заказы

От Батуми до Сванетии: экскурсии, пляжный отдых, горы и фотосессия

Погрузиться в историю, влюбиться в гордые вершины, водопады и парки и отдохнуть на море
В одном туре мы соединили Батуми и Сванетию: жаркое солнце и освежающий горный воздух, бескрайнее море и суровые хребты в белых шапках, современные небоскрёбы и древние родовые башни.

Начнём с релакса
на пляже, исследуем достопримечательности Батуми и погуляем по его паркам, набережным и уютным улочкам.

Сделаем эффектные снимки на море, у аэропорта: подгадаем время так, чтобы в кадре прямо над вами летел самолёт, совсем близко к земле. А затем переедем в Сванетию.

Насладимся видами, а при желании и за доплату на джипах поднимемся в Ушгули — одно из самых высокогорных селений в Европе.

От Батуми до Сванетии: экскурсии, пляжный отдых, горы и фотосессия
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить её в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.

Проживание. Будем жить в отеле Boutique Hotel 32 в Батуми, 2-местное размещение.

Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц по гендерному признаку. Если в туре только 1 одиночный участник, то ему необходимо оплатить 1-местное размещение. Ребёнка до 10 лет можно разместить со скидкой на основном или дополнительном месте в 2-местном номере с родителями.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Минивэн (при группе до 6 человек), микроавтобус (при группе от 6 человек).

Возраст участников. 6+

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. У вас будет время искупаться в море и отдохнуть. В 18:00 прогуляемся по вечернему Батуми, полюбуемся фонтанами, статуями и архитектурой.

2 день

Экскурсия по Батуми

После завтрака отправимся на море, будем купаться, загорать и наслаждаться отдыхом. С 17:00 до 21:00 — экскурсия по Батуми. Посетим площади Пьяцца и Европы, осмотрим статую Али и Нино, башню Чачи и башню Азбуки. Прогуляемся по набережной, сделаем красивые фотографии и послушаем шум волн.

3 день

Фотосессия на море, водопад Махунцети и арочный мост царицы Тамары

Позавтракаем и устроим фотосессию на берегу моря, рядом с аэропортом. Сделаем эффектные кадры с летящим почти над самой водой самолётом. Дальше поедем к водопаду Махунцети, желающие смогут искупаться в его бассейне. Ещё увидим арочный мост царицы Тамары 12 века и слияние рек Чорохи и Аджарисцкали.

Остановимся на рыбном рынке, закупимся вкусностями и вернёмся в отель.

4 день

Парк музыкантов, «Грузия в миниатюре» и Дендрологический парк

С утра — пляжный отдых. В 15:00 поедем в Парк музыкантов. Насладимся прогулкой и послушаем музыку известных композиторов. А затем посетим парк «Грузия в миниатюре», где увидим главные достопримечательности страны. Дальше поедем в посёлок Уреки, который знаменит своим чёрным магнитным песком с высоким содержанием магнетита. Считается, что он хорошо влияет на суставы и кожу. Здесь можно искупаться или зарыться в песок.

Завершим день посещением Дендрологического парка Б. Иванишвили. Осмотрим уникальные растения, собранные по всей Грузии.

5 день

Путь в Сванетию: дворец Дадиани, Ингурская ГЭС и прибытие в Местию

Позавтракаем и отправимся в Сванетию. Путь наш пройдёт через Зугдиди, где находится дворец Дадиани. Ещё остановимся у Ингурской ГЭС и слияния рек Ингури и Накра. Заселимся в гостевой дом или отель в Местии. По желанию и за доплату вы сможете посетить дом-музей Михаила Хергиани — известного на весь мир альпиниста и скалолаза.

6 день

Высокогорное село Ушгули

Сегодня посетим Ушгули — самое высокогорное село Европы. Но сначала остановимся около Башни любви (вход за доплату, при желании) и послушаем о ней красивую легенду. Подняться в Ушгули можно на джипах (за доплату). Селение находится у подножья Безенгийской стены на высоте 2200 метров.

Вас ждёт церковь Ламария, которая возвышается на склоне горы, обрамлённая суровыми вершинами, как жемчужина, спрятанная в каменном ожерелье. Снаружи строение выглядит как неприступная крепость, но внутри всё наполнено умиротворением, и мягкий свет скользит по древним фрескам. Вы увидите древние сванские башни и полюбуетесь горой Ушба, склоны которой обрываются крутыми стенами из красного гранита.

Затем — свободное время и ночь в Местии.

7 день

Возвращение в Батуми

Вернёмся в Батуми. Вы сможете самостоятельно погулять по городу или отдрхнуть на пляже.

8 день

Отъезд

После завтрака — групповой трансфер в аэропорт Батуми с 11:45 до 12:30.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение89 900 ₽
1-местное размещение107 500 ₽
2-местный номер, ребёнок до 10 лет80 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Батуми и обратно
  • Обеды и ужины
  • Подъём в Ушгули на джипах - 40-50 лари
  • Катание на канатках
  • Парк «Грузия в миниатюрах» - 6 лари
  • Парк музыкантов - 6 лари
  • Канатная дорога в Местии - 25 лари
  • Башня любви - 2 лари
  • Дворец Дадиани - 10-12 лари
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - указана в билете
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Батуми, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Батуми, групповой трансфер с 11:45 до 12:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара
Зара — Организатор в Батуми
Провела экскурсии для 172 туристов
Более 12 лет я работаю в туризме, побывала в 35 странах мира, влюбляла путешественников в разные континенты и города. После пандемии стала создавать авторские туры в моей любимой Республике Ингушетия. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности южных регионов, понимаю, что я на правильном пути.
