Описание тура
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить её в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.
Проживание. Будем жить в отеле Boutique Hotel 32 в Батуми, 2-местное размещение.
Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц по гендерному признаку. Если в туре только 1 одиночный участник, то ему необходимо оплатить 1-местное размещение. Ребёнка до 10 лет можно разместить со скидкой на основном или дополнительном месте в 2-местном номере с родителями.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Минивэн (при группе до 6 человек), микроавтобус (при группе от 6 человек).
Возраст участников. 6+
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. У вас будет время искупаться в море и отдохнуть. В 18:00 прогуляемся по вечернему Батуми, полюбуемся фонтанами, статуями и архитектурой.
Экскурсия по Батуми
После завтрака отправимся на море, будем купаться, загорать и наслаждаться отдыхом. С 17:00 до 21:00 — экскурсия по Батуми. Посетим площади Пьяцца и Европы, осмотрим статую Али и Нино, башню Чачи и башню Азбуки. Прогуляемся по набережной, сделаем красивые фотографии и послушаем шум волн.
Фотосессия на море, водопад Махунцети и арочный мост царицы Тамары
Позавтракаем и устроим фотосессию на берегу моря, рядом с аэропортом. Сделаем эффектные кадры с летящим почти над самой водой самолётом. Дальше поедем к водопаду Махунцети, желающие смогут искупаться в его бассейне. Ещё увидим арочный мост царицы Тамары 12 века и слияние рек Чорохи и Аджарисцкали.
Остановимся на рыбном рынке, закупимся вкусностями и вернёмся в отель.
Парк музыкантов, «Грузия в миниатюре» и Дендрологический парк
С утра — пляжный отдых. В 15:00 поедем в Парк музыкантов. Насладимся прогулкой и послушаем музыку известных композиторов. А затем посетим парк «Грузия в миниатюре», где увидим главные достопримечательности страны. Дальше поедем в посёлок Уреки, который знаменит своим чёрным магнитным песком с высоким содержанием магнетита. Считается, что он хорошо влияет на суставы и кожу. Здесь можно искупаться или зарыться в песок.
Завершим день посещением Дендрологического парка Б. Иванишвили. Осмотрим уникальные растения, собранные по всей Грузии.
Путь в Сванетию: дворец Дадиани, Ингурская ГЭС и прибытие в Местию
Позавтракаем и отправимся в Сванетию. Путь наш пройдёт через Зугдиди, где находится дворец Дадиани. Ещё остановимся у Ингурской ГЭС и слияния рек Ингури и Накра. Заселимся в гостевой дом или отель в Местии. По желанию и за доплату вы сможете посетить дом-музей Михаила Хергиани — известного на весь мир альпиниста и скалолаза.
Высокогорное село Ушгули
Сегодня посетим Ушгули — самое высокогорное село Европы. Но сначала остановимся около Башни любви (вход за доплату, при желании) и послушаем о ней красивую легенду. Подняться в Ушгули можно на джипах (за доплату). Селение находится у подножья Безенгийской стены на высоте 2200 метров.
Вас ждёт церковь Ламария, которая возвышается на склоне горы, обрамлённая суровыми вершинами, как жемчужина, спрятанная в каменном ожерелье. Снаружи строение выглядит как неприступная крепость, но внутри всё наполнено умиротворением, и мягкий свет скользит по древним фрескам. Вы увидите древние сванские башни и полюбуетесь горой Ушба, склоны которой обрываются крутыми стенами из красного гранита.
Затем — свободное время и ночь в Местии.
Возвращение в Батуми
Вернёмся в Батуми. Вы сможете самостоятельно погулять по городу или отдрхнуть на пляже.
Отъезд
После завтрака — групповой трансфер в аэропорт Батуми с 11:45 до 12:30.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|89 900 ₽
|1-местное размещение
|107 500 ₽
|2-местный номер, ребёнок до 10 лет
|80 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Батуми и обратно
- Обеды и ужины
- Подъём в Ушгули на джипах - 40-50 лари
- Катание на канатках
- Парк «Грузия в миниатюрах» - 6 лари
- Парк музыкантов - 6 лари
- Канатная дорога в Местии - 25 лари
- Башня любви - 2 лари
- Дворец Дадиани - 10-12 лари
- Стоимость тура при 1-местном размещении - указана в билете