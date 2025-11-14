Вы успеете увидеть всё лучшее, что есть в Грузии: от живописного Батуми с протяжённой набережной и поющими фонтанами до заснеженных вершин Казбека и столицы.Прогуляетесь по уютным улочкам Сигнахи, продегустируете вино

в Кахетии, подниметесь в горы по канатной дороге и погрузитесь в историю в пещерном городе Уплисцихе. Вас также ждут древняя Мцхета и утопающий в зелени Боржоми. А изюминки туру добавят ужин в горах с шоу национальных танцев, фотосессия в традиционных костюмах и встречи с грузинским гостеприимством, о котором потом вспоминают годами.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Необходимы платок/шарф и одежда, соответствующая визиту в храмы, удобная обувь для прогулок, одежда по погоде.

В зимний сезон возможна замена экскурсии Боржоми + Уплисцихе на Боржоми + Бакуриани.

Если вы путешествуете один, уточняйте про подселение у организатора: если подселения нет, нужно доплатить за 1-местное размещение.

Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений.