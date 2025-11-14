Прогуляетесь по уютным улочкам Сигнахи, продегустируете вино
Описание тура
Организационные детали
Необходимы платок/шарф и одежда, соответствующая визиту в храмы, удобная обувь для прогулок, одежда по погоде.
В зимний сезон возможна замена экскурсии Боржоми + Уплисцихе на Боржоми + Бакуриани.
Если вы путешествуете один, уточняйте про подселение у организатора: если подселения нет, нужно доплатить за 1-местное размещение.
Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений.
Питание. Включены завтраки в отелях, традиционный обед в горах Аджарии, аджарский хачапури с лимонадом, 2 дегустации вин в Кахетии. Дополнительное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Mercedes Sprinter, поезд.
Возраст участников. 0+. Для детей 0–5 лет — бесплатно без предоставления места в автобусе, 6–12 лет — стоимость рассчитывается индивидуально.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Тур не требует специальной физической подготовки. Передвижение преимущественно на транспорте. Небольшие пешеходные участки к достопримечательностям под силу людям с минимальным уровнем активности.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время
По прибытии вас ждёт трансфер в отель на побережье Чёрного моря. После размещения — свободное время, которое вы сможете провести в расслабленном ритме.
Отдых у моря, экскурсия по Батуми
Первую половину дня вы сможете провести у моря. А во второй половине дня вас ждёт дегустация гастрономического символа Аджарии — хачапури в форме лодочки под освежающий грузинский лимонад.
В 17:00 начнётся обзорная экскурсия по Батуми продолжительностью 5 часов. Вы прогуляетесь по благоустроенной набережной, посетите турецкий квартал с мечетью Орта Джаме, окунётесь в атмосферу Старого города с его уютными улицами и пёстрыми площадями. Путь пролегает по улице Руставели — контрастной артерии города, где современные небоскрёбы соседствуют с исторической застройкой. По ходу маршрута вас ждут поющие фонтаны, Летний театр, японский сад и бамбуковая роща. Завершим вечер у подвижной скульптуры Али и Нино — трогательного символа любви.
Горная Аджария, шоу с танцами, мастер-класс и фотосессия
После завтрака мы отправимся в горную часть Аджарии. Дорога пройдёт через леса и ущелья, мимо слияния рек Чорохи и Аджарисцкали. Вы увидите арочные мосты эпохи царицы Тамары и мощный водопад Махунцети. Также посетим национальный парк «Мачахела», прогуляемся к каскадному водопаду Чхутунети и по живописному ущелью.
Кульминацией станет визит к семье, где вас ждёт аутентичное грузинское шоу с танцами, обед из местных деликатесов, вино или чача на выбор, участие в мастер-классе по танцам и фотосессия в национальной одежде. После насыщенного дня — возвращение в Батуми и свободный вечер.
Переезд в Тбилиси, размещение в отеле, свободное время
После выселения из отеля едем на железнодорожный вокзал. Утренний поезд отправляется из Батуми в 8:00 и прибывает в Тбилиси в 13:20. После трансфера в отель — свободное время для прогулок и отдыха. Ночь в столице.
Знакомство с Тбилиси и Мцхетой
В 10:00 начнётся экскурсия по Тбилиси. Вы увидите храм Метехи и памятник Вахтангу Горгасали, побываете у дворца царицы Дареджан и прокатитесь по канатной дороге над парком Рике. Затем прогуляемся вдоль крепости Нарикала и к статуе Мать Картли. Пройдём к ботаническому саду и водопаду в Инжировом ущелье, а затем — к серным баням и мосту Любви. Посетим площадь Горгасали, театр Габриадзе и мост Мира.
После отправимся в первую столицу страны, Мцхету. Здесь вы увидите собор Светицховели, где, по легенде, хранится Хитон Господень, и древний храм Джвари на утёсе, воспетый Лермонтовым. Завершением станет обед в национальном ресторане. Далее — возвращение в Тбилиси и ночь в отеле.
Кахетия, Сигнахи и вино
После завтрака направимся в регион виноделия — Кахетию. По дороге вас ждут виноградники Алазанской долины и рассказы гида о грузинских тостах и традициях. Первой остановкой станет монастырь Бодбе, где покоится Святая Нино. Затем — город любви Сигнахи, прогулка по его улочкам и крепостной стене.
Мы посетим винный марани и ресторанный кахетинский комплекс, где можно будет поучаствовать в дегустации и пообедать (оплата на месте). На обратном пути в Тбилиси заедем на завод, где вы попробуете вина разных сортов прямо из цистерн.
Боржоми и пещерный город Уплисцихе
Сегодня отправимся в Боржоми — зелёный курорт, расположенный в ущелье. Здесь вы попробуете целебную воду, подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку и прогуляетесь по городскому парку.
Затем — поездка в древний пещерный город Уплисцихе, где вы исследуете храмы, залы и древние жилища, вырезанные в скалах, и узнаете об истории дохристианской Грузии. Вечером вернёмся в Тбилиси.
Достопримечательности Военно-Грузинской дороги, дополнительная поездка на джипах к Троицкой церкви и кулинарный мастер-класс
После завтрака вас ждёт насыщенная экскурсия по Военно-Грузинской дороге. Мы посетим крепость Ананури, Жинвальское водохранилище и посёлок Пасанаури, где сливаются две реки.
Далее побываем на смотровой площадке «Дружба народов» в Гудаури и полюбуемся панорамами Степанцминды. За доплату можно будет принять участие в мастер-классе с обедом в гостеприимной горной семье.
Кульминация дня — мастер-класс с обедом в горах (доплата $35/чел.). Желающие также смогут подняться к храму Святой Троицы в Гергети на джипе (за доплату на месте, примерно $4/чел.), откуда открываются потрясающие виды на Казбек. Возвращение в Тбилиси.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Сегодня вы можете провести день по своему усмотрению или отправиться на дополнительную экскурсию в каньон Дашбаши и пройтись по стеклянному мосту над пропастью (за доплату). Вы увидите «Плачущую стену» — живописные водопады, прогуляетесь по тропе вниз к ущелью, посетите монастырь Пока, где монахи производят сладости и сувениры. Проедете вдоль озёр Цалка и Паравани, наслаждаясь видами суровой, но красивой Джавахетии.
Завершение тура, отъезд
До 11:00-12:00 — выселение из отеля. В течение дня организуется трансфер в аэропорт под ваш рейс.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$990
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед в горах Аджарии с вином и чачей и ещё обед в подарок
- Встреча в аэропорту Батуми
- Все трансферы
- Ж/д билеты Батуми - Тбилиси
- Групповые сборы/развозы по отелям
- Сопровождение гидом
- Все экскурсии по маршруту и входные билеты
- Мастер-класс по аджарским танцам
- Национальное шоу
- Фотосессия в горах
- Дегустации вин
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Батуми и обратно из Тбилиси
- Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - от 4500 ₽
- Групповой трансфер из Кутаиси и обратно (при необходимости) - доплата $32/чел
- Обеды вне программы, ужины
- Экскурсия на 9-й день
- Кулинарный мастер-класс в 8-й день - $35/чел
- Подъём к Гергети на джипе - $5-10/чел
- Подъёмник в Боржоми
- Вход в Дашбаши - $17/чел
- Доплата за 1-местное размещение - $310