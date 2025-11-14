Мои заказы

От моря в Батуми до вершин Казбека: древние города, весёлые застолья и дегустации вин

Попробовать вино прямо из цистерн, посмотреть танцевальное шоу и узнать много интересного о стране
Вы успеете увидеть всё лучшее, что есть в Грузии: от живописного Батуми с протяжённой набережной и поющими фонтанами до заснеженных вершин Казбека и столицы.

Прогуляетесь по уютным улочкам Сигнахи, продегустируете вино
читать дальше

в Кахетии, подниметесь в горы по канатной дороге и погрузитесь в историю в пещерном городе Уплисцихе. Вас также ждут древняя Мцхета и утопающий в зелени Боржоми.

А изюминки туру добавят ужин в горах с шоу национальных танцев, фотосессия в традиционных костюмах и встречи с грузинским гостеприимством, о котором потом вспоминают годами.

От моря в Батуми до вершин Казбека: древние города, весёлые застолья и дегустации вин
От моря в Батуми до вершин Казбека: древние города, весёлые застолья и дегустации вин
От моря в Батуми до вершин Казбека: древние города, весёлые застолья и дегустации вин

Описание тура

Организационные детали

Необходимы платок/шарф и одежда, соответствующая визиту в храмы, удобная обувь для прогулок, одежда по погоде.

В зимний сезон возможна замена экскурсии Боржоми + Уплисцихе на Боржоми + Бакуриани.

Если вы путешествуете один, уточняйте про подселение у организатора: если подселения нет, нужно доплатить за 1-местное размещение.

Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений.

Питание. Включены завтраки в отелях, традиционный обед в горах Аджарии, аджарский хачапури с лимонадом, 2 дегустации вин в Кахетии. Дополнительное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes Sprinter, поезд.

Возраст участников. 0+. Для детей 0–5 лет — бесплатно без предоставления места в автобусе, 6–12 лет — стоимость рассчитывается индивидуально.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Тур не требует специальной физической подготовки. Передвижение преимущественно на транспорте. Небольшие пешеходные участки к достопримечательностям под силу людям с минимальным уровнем активности.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время

По прибытии вас ждёт трансфер в отель на побережье Чёрного моря. После размещения — свободное время, которое вы сможете провести в расслабленном ритме.

Встреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное время
2 день

Отдых у моря, экскурсия по Батуми

Первую половину дня вы сможете провести у моря. А во второй половине дня вас ждёт дегустация гастрономического символа Аджарии — хачапури в форме лодочки под освежающий грузинский лимонад.

В 17:00 начнётся обзорная экскурсия по Батуми продолжительностью 5 часов. Вы прогуляетесь по благоустроенной набережной, посетите турецкий квартал с мечетью Орта Джаме, окунётесь в атмосферу Старого города с его уютными улицами и пёстрыми площадями. Путь пролегает по улице Руставели — контрастной артерии города, где современные небоскрёбы соседствуют с исторической застройкой. По ходу маршрута вас ждут поющие фонтаны, Летний театр, японский сад и бамбуковая роща. Завершим вечер у подвижной скульптуры Али и Нино — трогательного символа любви.

Отдых у моря, экскурсия по БатумиОтдых у моря, экскурсия по БатумиОтдых у моря, экскурсия по БатумиОтдых у моря, экскурсия по БатумиОтдых у моря, экскурсия по БатумиОтдых у моря, экскурсия по БатумиОтдых у моря, экскурсия по Батуми
3 день

Горная Аджария, шоу с танцами, мастер-класс и фотосессия

После завтрака мы отправимся в горную часть Аджарии. Дорога пройдёт через леса и ущелья, мимо слияния рек Чорохи и Аджарисцкали. Вы увидите арочные мосты эпохи царицы Тамары и мощный водопад Махунцети. Также посетим национальный парк «Мачахела», прогуляемся к каскадному водопаду Чхутунети и по живописному ущелью.

Кульминацией станет визит к семье, где вас ждёт аутентичное грузинское шоу с танцами, обед из местных деликатесов, вино или чача на выбор, участие в мастер-классе по танцам и фотосессия в национальной одежде. После насыщенного дня — возвращение в Батуми и свободный вечер.

Горная Аджария, шоу с танцами, мастер-класс и фотосессияГорная Аджария, шоу с танцами, мастер-класс и фотосессияГорная Аджария, шоу с танцами, мастер-класс и фотосессияГорная Аджария, шоу с танцами, мастер-класс и фотосессия
4 день

Переезд в Тбилиси, размещение в отеле, свободное время

После выселения из отеля едем на железнодорожный вокзал. Утренний поезд отправляется из Батуми в 8:00 и прибывает в Тбилиси в 13:20. После трансфера в отель — свободное время для прогулок и отдыха. Ночь в столице.

Переезд в Тбилиси, размещение в отеле, свободное времяПереезд в Тбилиси, размещение в отеле, свободное времяПереезд в Тбилиси, размещение в отеле, свободное время
5 день

Знакомство с Тбилиси и Мцхетой

В 10:00 начнётся экскурсия по Тбилиси. Вы увидите храм Метехи и памятник Вахтангу Горгасали, побываете у дворца царицы Дареджан и прокатитесь по канатной дороге над парком Рике. Затем прогуляемся вдоль крепости Нарикала и к статуе Мать Картли. Пройдём к ботаническому саду и водопаду в Инжировом ущелье, а затем — к серным баням и мосту Любви. Посетим площадь Горгасали, театр Габриадзе и мост Мира.

После отправимся в первую столицу страны, Мцхету. Здесь вы увидите собор Светицховели, где, по легенде, хранится Хитон Господень, и древний храм Джвари на утёсе, воспетый Лермонтовым. Завершением станет обед в национальном ресторане. Далее — возвращение в Тбилиси и ночь в отеле.

Знакомство с Тбилиси и МцхетойЗнакомство с Тбилиси и МцхетойЗнакомство с Тбилиси и МцхетойЗнакомство с Тбилиси и МцхетойЗнакомство с Тбилиси и МцхетойЗнакомство с Тбилиси и Мцхетой
6 день

Кахетия, Сигнахи и вино

После завтрака направимся в регион виноделия — Кахетию. По дороге вас ждут виноградники Алазанской долины и рассказы гида о грузинских тостах и традициях. Первой остановкой станет монастырь Бодбе, где покоится Святая Нино. Затем — город любви Сигнахи, прогулка по его улочкам и крепостной стене.

Мы посетим винный марани и ресторанный кахетинский комплекс, где можно будет поучаствовать в дегустации и пообедать (оплата на месте). На обратном пути в Тбилиси заедем на завод, где вы попробуете вина разных сортов прямо из цистерн.

Кахетия, Сигнахи и виноКахетия, Сигнахи и виноКахетия, Сигнахи и виноКахетия, Сигнахи и виноКахетия, Сигнахи и виноКахетия, Сигнахи и виноКахетия, Сигнахи и виноКахетия, Сигнахи и виноКахетия, Сигнахи и виноКахетия, Сигнахи и виноКахетия, Сигнахи и виноКахетия, Сигнахи и вино
7 день

Боржоми и пещерный город Уплисцихе

Сегодня отправимся в Боржоми — зелёный курорт, расположенный в ущелье. Здесь вы попробуете целебную воду, подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку и прогуляетесь по городскому парку.

Затем — поездка в древний пещерный город Уплисцихе, где вы исследуете храмы, залы и древние жилища, вырезанные в скалах, и узнаете об истории дохристианской Грузии. Вечером вернёмся в Тбилиси.

Боржоми и пещерный город УплисцихеБоржоми и пещерный город УплисцихеБоржоми и пещерный город УплисцихеБоржоми и пещерный город УплисцихеБоржоми и пещерный город Уплисцихе
8 день

Достопримечательности Военно-Грузинской дороги, дополнительная поездка на джипах к Троицкой церкви и кулинарный мастер-класс

После завтрака вас ждёт насыщенная экскурсия по Военно-Грузинской дороге. Мы посетим крепость Ананури, Жинвальское водохранилище и посёлок Пасанаури, где сливаются две реки.

Далее побываем на смотровой площадке «Дружба народов» в Гудаури и полюбуемся панорамами Степанцминды. За доплату можно будет принять участие в мастер-классе с обедом в гостеприимной горной семье.

Кульминация дня — мастер-класс с обедом в горах (доплата $35/чел.). Желающие также смогут подняться к храму Святой Троицы в Гергети на джипе (за доплату на месте, примерно $4/чел.), откуда открываются потрясающие виды на Казбек. Возвращение в Тбилиси.

Достопримечательности Военно-Грузинской дороги, дополнительная поездка на джипах к Троицкой церкви и кулинарный мастер-классДостопримечательности Военно-Грузинской дороги, дополнительная поездка на джипах к Троицкой церкви и кулинарный мастер-классДостопримечательности Военно-Грузинской дороги, дополнительная поездка на джипах к Троицкой церкви и кулинарный мастер-классДостопримечательности Военно-Грузинской дороги, дополнительная поездка на джипах к Троицкой церкви и кулинарный мастер-классДостопримечательности Военно-Грузинской дороги, дополнительная поездка на джипах к Троицкой церкви и кулинарный мастер-классДостопримечательности Военно-Грузинской дороги, дополнительная поездка на джипах к Троицкой церкви и кулинарный мастер-класс
9 день

Свободный день или дополнительная экскурсия

Сегодня вы можете провести день по своему усмотрению или отправиться на дополнительную экскурсию в каньон Дашбаши и пройтись по стеклянному мосту над пропастью (за доплату). Вы увидите «Плачущую стену» — живописные водопады, прогуляетесь по тропе вниз к ущелью, посетите монастырь Пока, где монахи производят сладости и сувениры. Проедете вдоль озёр Цалка и Паравани, наслаждаясь видами суровой, но красивой Джавахетии.

Свободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсия
10 день

Завершение тура, отъезд

До 11:00-12:00 — выселение из отеля. В течение дня организуется трансфер в аэропорт под ваш рейс.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$990
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед в горах Аджарии с вином и чачей и ещё обед в подарок
  • Встреча в аэропорту Батуми
  • Все трансферы
  • Ж/д билеты Батуми - Тбилиси
  • Групповые сборы/развозы по отелям
  • Сопровождение гидом
  • Все экскурсии по маршруту и входные билеты
  • Мастер-класс по аджарским танцам
  • Национальное шоу
  • Фотосессия в горах
  • Дегустации вин
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Батуми и обратно из Тбилиси
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - от 4500 ₽
  • Групповой трансфер из Кутаиси и обратно (при необходимости) - доплата $32/чел
  • Обеды вне программы, ужины
  • Экскурсия на 9-й день
  • Кулинарный мастер-класс в 8-й день - $35/чел
  • Подъём к Гергети на джипе - $5-10/чел
  • Подъёмник в Боржоми
  • Вход в Дашбаши - $17/чел
  • Доплата за 1-местное размещение - $310
Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми, аэропорт, точное время по договорённости
Завершение: Тбилиси, аэропорт, ко времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мераби
Мераби — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 770 туристов
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда работает в туризме с 2011 года и предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальных
читать дальше

турах, выбираем нестандартные маршруты и самые топовые места. Наша команда состоит из коренных жителей, и мы точно знаем, чем дышит каждый уголок в нашей любимой Сакартвело. Грузия — особая магия, в которую просто невозможно не влюбиться. Туризм — это наша жизнь, и вы убедитесь в этом лично!

Тур входит в следующие категории Батуми

Похожие туры из Батуми

В Аджарию на море и в горы! С прогулками по лесам и дегустациями
На машине
5 дней
-
10%
В Аджарию на море и в горы! С прогулками по лесам и дегустациями
Посмотреть на шоу фонтанов, попробовать вино, чачу и коньяк и погулять среди реликтовых лесов
Начало: Батуми/Кутаиси, аэропорт, в течение дня (любое вре...
Завтра в 08:00
19 ноя в 08:00
$430$477 за человека
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
На машине
8 дней
-
10%
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня (любое время)
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
$646$717 за человека
От Батуми до Сванетии: экскурсии, пляжный отдых, горы и фотосессия
На машине
На микроавтобусе
8 дней
От Батуми до Сванетии: экскурсии, пляжный отдых, горы и фотосессия
Погрузиться в историю, влюбиться в гордые вершины, водопады и парки и отдохнуть на море
Начало: Аэропорт Батуми, время по договорённости
20 июн в 08:00
4 июл в 08:00
89 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Батуми
Все туры из Батуми