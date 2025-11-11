Добро пожаловать в Грузию! В аэропорту вас встретит наш водитель и доставит в отель. После заселения будет время отдохнуть.

В 18:00 начнём пешую экскурсию по Батуми, где современность переплетается с богатым историческим наследием. Прогуляемся по уютным улицам старой части города, посмотрим на знаменитые площади и необычные скульптуры. Вы насладитесь курортной атмосферой, вечерней подсветкой, музыкой и морским бризом.