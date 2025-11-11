Мои заказы

Индивидуальное путешествие по Батуми и Аджарии

Исследовать второй по величине город Грузии, подышать морем и поучаствовать в традиционном застолье
В этом персональном путешествии каждый день вас ждут новые впечатления! Вы увидите знаменитый Батумский ботанический сад, раскинувшийся на склонах Зелёного мыса, с редчайшими растениями со всего мира. Исследуете крепость Петра,
откуда открываются потрясающие панорамы Чёрного моря. Полюбуетесь водопадами Махунцети и Мирвети, спрятанными в изумрудных ущельях.

Прогуляетесь по Батуми, насладитесь вкусом аджарской кухни, попробуете ароматное вино и послушаете зажигательные грузинские песни.

В программе также уникальный чёрный пляж Шекветили и свободное время для самостоятельного знакомства с курортом.

Индивидуальное путешествие по Батуми и Аджарии
Индивидуальное путешествие по Батуми и Аджарии
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Если вы не прилетаете, а прибываете на поезде или автобусе, наш водитель встретит вас на ж/д или автовокзале.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, вечерняя экскурсия по городу

Добро пожаловать в Грузию! В аэропорту вас встретит наш водитель и доставит в отель. После заселения будет время отдохнуть.

В 18:00 начнём пешую экскурсию по Батуми, где современность переплетается с богатым историческим наследием. Прогуляемся по уютным улицам старой части города, посмотрим на знаменитые площади и необычные скульптуры. Вы насладитесь курортной атмосферой, вечерней подсветкой, музыкой и морским бризом.

Встреча, размещение в отеле, вечерняя экскурсия по городу
2 день

Природные достопримечательности Аджарии, национальный обед с грузинскими песнями

После завтрака мы отправимся в горные районы Аджарии — настоящую природную сокровищницу, где вас ждут чарующие пейзажи с прозрачными реками, водопадами и уютными деревушками. Первой остановкой станет место слияния рек Чорохи и Аджарисцкали, а затем вы увидите средневековый арочный мост и знаменитый водопад Махунцети.

Мы прогуляемся по живописному ущелью, где буйство зелени и кристально чистые водоёмы радуют глаз. В программе также посещение водопадов Мирвети и Каримана.

Обед пройдёт в традиционном аджарском стиле — с национальными блюдами, домашним вином и зажигательными грузинскими песнями. Вечером — возвращение в Батуми и отдых в отеле.

Природные достопримечательности Аджарии, национальный обед с грузинскими песнями
3 день

Свободный день

Сегодня свободный день. Вы можете прогуляться по набережной и послушать успокаивающий шум волн, прокатиться на велосипеде, попробовать свежайшие морепродукты в уютных ресторанчиках и заглянуть в знаменитый дельфинарий. Любители кофе смогут насладиться чашечкой ароматного напитка с традиционной пахлавой, а ценители искусства — исследовать выставки и галереи. Также рекомендуем полюбоваться закатом у моря.

Свободный день
4 день

Ботанический сад, крепость Петра, пляжи Шекветили или посещение парков

После завтрака мы отправимся в Батумский ботанический сад — живописный оазис, где на склонах Зелёного мыса раскинулась уникальная коллекция растений со всего мира. Вы откроете для себя пышные тропики, субтропические леса и средиземноморские рощи, а с террас сада насладитесь завораживающими видами на лазурное побережье.

Далее мы посетим крепость Петра — древнее укрепление с интересной историей и впечатляющими панорамами. Затем пообедаем в уютном ресторанчике при форелевой ферме: вы попробуете свежеприготовленную рыбу и грузинские национальные блюда.

После — отдых на знаменитых чёрных песчаных пляжах Шекветили, обладающих лечебными свойствами. В тёплое время года у вас будет время для купания, а зимой и весной мы заменим пляжный отдых посещением дендрологического парка и парка «Грузия в миниатюре». Вечером — возвращение в Батуми и отдых в отеле.

Ботанический сад, крепость Петра, пляжи Шекветили или посещение парков
5 день

Свободное время, отъезд

После завтрака у вас будет свободное время для прогулок и покупок. В 12:00 — освобождение номеров. Затем — трансфер в аэропорт ко времени вашего рейса. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€425
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 2 обеда во время экскурсий
  • Трансферы по программе
  • Обзорная экскурсия по Батуми
  • Экскурсия «Великолепная Аджария»
  • Экскурсия «Волшебные субтропики»
Что не входит в цену
  • Перелёт в Батуми и обратно
  • Питание вне программы
  • Страховка (обязательна, оформляется в вашем городе)
  • Входные билеты по программе (ботанический сад - €8, крепость Петра - €3)
  • 1-местное размещение - €160
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Место начала и завершения?
Батуми, в любое удобное время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 44 туристов
Меня зовут Катерина, я профессионально занимаюсь туризмом с 2006 года. Отправила отдыхать более 5000 человек, создала более 1000 авторских программ туров в самые разные уголки мира, сама объездила более 20
стран и однажды попала в Грузию. В 2016 году я создала в Батуми собственную туристическую компанию и работаю гидом в дружной команде. Влюблённые в Грузию, мы восхищаемся её историей, культурой и народом и с радостью делимся своими знаниями, позитивом и добротой. Мы уверены, что познать Грузию можно через природу, воздух, воду, вино, вкуснейшую кухню, длинные застолья, улыбки местных жителей и бесконечные шутки, истории и разговоры с людьми, которые по-настоящему любят и ценят страну и её достояние. Для вас такими людьми будем мы, ведь мы знаем и любим своё дело. Приглашаем на наши экскурсии в компании профессионалов, создающих неповторимые путешествия по Грузии!

Задать вопрос

