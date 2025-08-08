Экскурсии по Батуми и окрестностям и пляжный отдых в Уреки только для вашей компании

Понежиться на чёрном магнитном песке, увидеть горы Аджарии и осмотреть византийскую крепость Петра
В одном туре мы соединили увлекательные экскурсии и неспешный пляжный отдых.

Сначала познакомимся с удивительным Батуми: полюбуемся архитектурой, заглянем на рыбный рынок, где при желании и за доплату продегустируем морепродукты, надышимся
Посетим этнографический музей «Борджгало» и погрузимся в местную культуру, увидим водопады Махунцети и Мирвети. А ещё 3 дня проведём, расслабляясь на чёрных пляжах с магнитным песком на курорте Уреки.

Считается, что он хорошо влияет на сердце, органы дыхания и нервную систему — отдых будет не только приятным, но и полезным для здоровья. Жить будем в комфортных отелях 4*.

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия по Батуми и прогулка на кораблике

Встретим вас в аэропорту или на вокзале и отправимся на обед. Затем доставим в отель, у вас будет время на отдых, а вечером прогуляемся по Батуми. Полюбуемся архитектурой, надышимся морским бризом и покатаемся на кораблике вдоль залива.

2 день

Горы Аджарии, музей «Борджгало» и обед в семейном ресторане

После завтрака поедем в горы Аджарии. Остановимся у водопадов Махунцети и Мирвети и посетим этнографический музей «Борджгало» с интерактивными экспозициями. Увидим средневековый мост, сделаем красивые фотографии на природе и пообедаем в семейном ресторане с видом на горы и весёлой национальной программой.

Вечером вернёмся в Батуми. Вы сможете погулять по улочкам самостоятельно.

3 день

Церковь Самеба и дегустация морепродуктов

С утра у вас будет свободное время. Затем начнём экскурсию «Другая сторона Батуми», во время которой посетим церковь Самеба и заглянем на рыбный рынок, где вас ждёт дегустационный сет с морепродуктами и бокалом белого сухого вина. Оплачивается дополнительно.

4 день

Ботанический сад, крепость Петра и прибытие на курорт Уреки

Позавтракаем, соберём вещи и поедем на курорт Уреки. По пути остановимся в ботаническом саду и осмотрим византийскую крепость Петра. Пообедаем вкуснейшей свежей форелью, выпьем бокал вина и поедем дальше. Прибудем в Уреки, который славится пляжем с уникальным чёрным магнитным песком, и заселимся в отель. Дальше у вас будет время, чтобы понежиться на солнце, искупаться в море и отдохнуть.

5 день

Пляжный отдых

После завтрака — море, отдых и релакс на пляже.

6 день

Пляжный отдых

Продолжаем отдыхать на пляжах Уреки.

7 день

Пляжный отдых

Продолжаем отдыхать на пляжах Уреки.

8 день

Отъезд

Позавтракаем, освободим номера и в 10:30 поедем в аэропорт Батуми.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€590
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Питьевая вода во время экскурсий и переездов
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты в Батуми и обратно
  • Обеды и ужины
  • Страховка
  • 1-местное размещение - €220
  • Пакет «Комфорт» (входные билеты, обеды, дегустации, мастер-классы) - €150
  • Стоимость тура на 1 человека зависит от сезона:
  • В мае, июне и сентябре - €590
  • В июле - €615
  • В августе - €650
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Батуми или ж/д вокзал, встретим в любое время
Завершение: Аэропорт Батуми, 10:30
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 68 туристов
Меня зовут Катерина, я профессионально занимаюсь туризмом с 2006 года. Отправила отдыхать более 5000 человек, создала более 1000 авторских программ туров в самые разные уголки мира, сама объездила более 20
стран и однажды попала в Грузию. В 2016 году я создала в Батуми собственную туристическую компанию и работаю гидом в дружной команде. Влюблённые в Грузию, мы восхищаемся её историей, культурой и народом и с радостью делимся своими знаниями, позитивом и добротой. Мы уверены, что познать Грузию можно через природу, воздух, воду, вино, вкуснейшую кухню, длинные застолья, улыбки местных жителей и бесконечные шутки, истории и разговоры с людьми, которые по-настоящему любят и ценят страну и её достояние. Для вас такими людьми будем мы, ведь мы знаем и любим своё дело. Приглашаем на наши экскурсии в компании профессионалов, создающих неповторимые путешествия по Грузии!

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Тур запомнился очень хорошо! Гид с такой простотой и мягкостью показал всю красоту этой страны, что появилось желание вернуться туда снова. Программа была разнообразная и увлекательная, узнавали много нового и
при этом не уставали, наслаждались местной кухней, участвовали в кулинарных мастер-классах, пробовали разные вина и смотрели как их делают. Отдыхали на магнитных пляжах и купались в теплом море. Гид и сопровождающий всегда были рядом, заботились чтобы нам было удобно, отели очень понравились, еда вкусная, всегда помогали с любыми вопросами. Спасибо большое за такой классный отдых! Если хотите почувствовать легкость — стоит побывать в Грузии!
Гид — настоящий эксперт, всё было просто отлично!

В
Великолепная организация, особенно в индивидуальном формате

