Программа тура по дням
1 день
Пешеходная экскурсия по Батуми и прогулка на кораблике
Встретим вас в аэропорту или на вокзале и отправимся на обед. Затем доставим в отель, у вас будет время на отдых, а вечером прогуляемся по Батуми. Полюбуемся архитектурой, надышимся морским бризом и покатаемся на кораблике вдоль залива.
2 день
Горы Аджарии, музей «Борджгало» и обед в семейном ресторане
После завтрака поедем в горы Аджарии. Остановимся у водопадов Махунцети и Мирвети и посетим этнографический музей «Борджгало» с интерактивными экспозициями. Увидим средневековый мост, сделаем красивые фотографии на природе и пообедаем в семейном ресторане с видом на горы и весёлой национальной программой.
Вечером вернёмся в Батуми. Вы сможете погулять по улочкам самостоятельно.
3 день
Церковь Самеба и дегустация морепродуктов
С утра у вас будет свободное время. Затем начнём экскурсию «Другая сторона Батуми», во время которой посетим церковь Самеба и заглянем на рыбный рынок, где вас ждёт дегустационный сет с морепродуктами и бокалом белого сухого вина. Оплачивается дополнительно.
4 день
Ботанический сад, крепость Петра и прибытие на курорт Уреки
Позавтракаем, соберём вещи и поедем на курорт Уреки. По пути остановимся в ботаническом саду и осмотрим византийскую крепость Петра. Пообедаем вкуснейшей свежей форелью, выпьем бокал вина и поедем дальше. Прибудем в Уреки, который славится пляжем с уникальным чёрным магнитным песком, и заселимся в отель. Дальше у вас будет время, чтобы понежиться на солнце, искупаться в море и отдохнуть.
5 день
Пляжный отдых
После завтрака — море, отдых и релакс на пляже.
6 день
Пляжный отдых
Продолжаем отдыхать на пляжах Уреки.
7 день
Пляжный отдых
Продолжаем отдыхать на пляжах Уреки.
8 день
Отъезд
Позавтракаем, освободим номера и в 10:30 поедем в аэропорт Батуми.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€590
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Начало: Аэропорт Батуми или ж/д вокзал, встретим в любое время
Завершение: Аэропорт Батуми, 10:30
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 68 туристов
Меня зовут Катерина, я профессионально занимаюсь туризмом с 2006 года. Отправила отдыхать более 5000 человек, создала более 1000 авторских программ туров в самые разные уголки мира, сама объездила более 20 читать дальшеуменьшить
стран и однажды попала в Грузию. В 2016 году я создала в Батуми собственную туристическую компанию и работаю гидом в дружной команде.
Влюблённые в Грузию, мы восхищаемся её историей, культурой и народом и с радостью делимся своими знаниями, позитивом и добротой. Мы уверены, что познать Грузию можно через природу, воздух, воду, вино, вкуснейшую кухню, длинные застолья, улыбки местных жителей и бесконечные шутки, истории и разговоры с людьми, которые по-настоящему любят и ценят страну и её достояние. Для вас такими людьми будем мы, ведь мы знаем и любим своё дело. Приглашаем на наши экскурсии в компании профессионалов, создающих неповторимые путешествия по Грузии!
Евгения
Тур запомнился очень хорошо! Гид с такой простотой и мягкостью показал всю красоту этой страны, что появилось желание вернуться туда снова. Программа была разнообразная и увлекательная, узнавали много нового и читать дальшеуменьшить
при этом не уставали, наслаждались местной кухней, участвовали в кулинарных мастер-классах, пробовали разные вина и смотрели как их делают. Отдыхали на магнитных пляжах и купались в теплом море. Гид и сопровождающий всегда были рядом, заботились чтобы нам было удобно, отели очень понравились, еда вкусная, всегда помогали с любыми вопросами. Спасибо большое за такой классный отдых! Если хотите почувствовать легкость — стоит побывать в Грузии! Гид — настоящий эксперт, всё было просто отлично!
Виктор
Великолепная организация, особенно в индивидуальном формате
