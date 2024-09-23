Катаясь по грунтовым дорогам и лёгкому бездорожью, полюбуетесь невероятными видами Кавказского хребта.
Мы побываем в ущелье, о
Описание тура
Организационные детали
Программа тура может меняться в зависимости от погодных условий и опыта группы.
Для участия в туре обязательно наличие водительского удостоверения с категорией «А» и медицинская страховка.
Депозит при аренде мотоцикла для тура: 200 $ за HondaCRF 250 L, 500 $ за Husqvarna 701 Enduro. Возвращается по завершении тура при отсутствии повреждений. Ответственность за повреждения мотоцикла, превышающую номинал депозита, рассчитывается по завершению тура и восполняется райдером в полном объёме.
Проживание. Первая ночь — в туристическом приюте на высоте 2200 м. Полевая кухня, вечер у костра. Предоставляются и входят в стоимость тура весь бивуак, фонарики, посуда, дождевики и т. д.
Вторая ночь — в отеле «Panorama Bahmaro» в горном поселении Бахмаро. Горячий душ, ужин от топового повара Гурии.
Третья ночь — в отеле «Mates shack» прямо на перевале Годердзи.
Четвертая ночь — в глемпинге «Таго».
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Уровень сложности. Основная часть маршрута проходит по грунтовым дорогам и лёгкому бездорожью. Навыки управления мотоциклом в условиях бездорожья приветствуются. Сложность и протяжённость варьируется от уровня подготовки группы. Ежедневное время в пути — 5-8 часов, ежедневный пробег — 100-150 км.
Также возможно участие в туре на своём мотоцикле.
Для участия в туре обязательно наличие водительского удостоверения с категорией «А» и медицинская страховка.
Транспорт. Мы путешествуем на мотоциклах Honda CRF-250L. Эндуро — мотоцикл, который никогда не подведёт: лёгкая управляемость, оптимальный вес — 145 кг, электростартер, отличная тяга на низах, идеальная подвеска для умеренного бездорожья. Мотоцикл идеально подойдёт для езды как по грунту, так и по асфальту.
На CRF-250L могут поехать как новички, желающие присоединиться к классу внедорожных мотоциклов, так и опытные поклонники эндуро.
Программа тура по дням
Из Батуми в посёлок Гомисмта
Встретим вас в аэропорту или другом месте Батуми (по договорённости) и отправимся к месту старта нашего мотопутешествия. По прибытии познакомимся поближе, вы получите мотоциклы и необходимую экипировку, оформим документы. После прохождения инструктажа совершим радиальный выезд, чтобы опробовать наших «железных коней».
Затем выезжаем из Батуми. Заедем к 50-метровому водопаду — вас ждёт 50 км пути по асфальтированной дороге в ущелье. Затем — ещё 50 км подъёма на перевал высотой 2200 м. Здесь же останемся на ночь: разожжём костёр, обустроим полевую кухню и полюбуемся усыпанным звёздами небом.
Путь через высокогорный перевал в деревню Бахмаро
Утром выезжаем из Гомисмта и держим путь ещё выше, на перевал высотой 2650 м. Это самая высокая точка Аджарии, откуда видно весь Кавказский хребет. Продолжим движение по хребту и альпийским лугам. Проедем через высокогорные деревушки и озеро Чин-Чао и прибудем в деревню Бахмаро. Здесь вас ждёт горячий ужин и грузинские танцы.
В случае неподходящей погоды, а также в зависимости от уровня вашего мастерства и пожеланий маршрут дня может быть изменён на Кутаиси — Кориниши.
Неизведанное ущелье, купание в озере, перевал Годердзи
Сегодня снова преодолеем перевал, поднявшись на высоту 2450 м, и спустимся в «секретное» ущелье, о котором не знают даже местные жители. Вы полюбуетесь нетронутой природой, насладитесь тишиной и безлюдностью, вдохнёте аромат елового леса и ощутите прохладу у горных рек.
Затем мы поднимемся к уникальному озеру с зелёным цветом воды, искупаемся и отправимся к перевалу Годердзи. Здесь же, разместившись в гостинице, останемся на ночь. Вечером проводим невероятно красивый закат.
Альтернативный маршрут: Ахалцихе — Местия.
Крепость Хихаи, отдых в посёлке Хуло
После завтрака — снова «по коням»! Проедем по горному хребту вдоль турецкой границы и спустимся к крепости Хихани. Желающие смогут прогуляться до башни пешком.
Затем по ущелью доедем до посёлка Хуло, где вас ждёт настоящий релакс — ужин и баня с видом на ущелье (баня входит в стоимость тура). Ночь проведём в глэмпинге на горе.
Альтернативный маршрут: Хуло — Местия.
Канатная переправа, возвращение в Батуми, трансфер в аэропорт
Позавтракав, прокатимся по самой длинной канатной переправе. Затем вернёмся в Батуми, где подведём итоги и вы сдадите мототехнику. После прощального ужина — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Аренда Honda CRF 250 L, 1 человек
|$1 500
|Аренда Honda CRF 250 L, 2 человека
|$1 250
|Аренда Honda CRF 250 L, 3 и более человек
|$1 100
|Аренда Husqvarna 701 Enduro, 1 человек
|$1 700
|Аренда Husqvarna 701 Enduro, 2 человека
|$1 600
|Аренда Husqvarna 701 Enduro, 3 и более человек
|$1 550
|На своём мотоцикле, 1 человек
|$1 100
|На своём мотоцикле, 2 человека
|$850
|На своём мотоцикле, 3 и более человек
|$700
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда мотоцикла Honda CRF 250 L
- Бензин
- Специальные кофры для личных вещей
- Перекус в дороге
- Услуги гида-механика
- Ночёвки по программе
- Завтраки
- Баня (1 раз)
- Трансфер от отеля или аэропорта (Батуми)
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Комплект мотоэкипировки (кроссовый шлем, маска, черепаха, наколенники, мотоботы, брюки, джерси, перчатки, дождевик) - 60 $ за тур
- Обеды и ужины - около 100 $ за тур
- Алкогольные и другие напитки
- Медицинская страховка
- Дополнительные услуги вне программы
- Одноместный номер (при возможности предоставления отелем)
- Депозит при аренде мотоцикла для тура: 200 $ за HondaCRF 250 L, 500 $ за Husqvarna 701 Enduro. Возвращается по завершении тура при отсутствии повреждений. Ответственность за повреждения мотоцикла, превышающую номинал депозита, рассчитывается по завершению тура и восполняется райдером в полном объёме
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
- Стоимость тура указана при аренде Honda CRF 250 L на 1 участника. При аренде двух мотоциклов этой марки стоимость тура составит 1250 $/с человека, от 3 и более - 1100 $/с человека
- При аренде Husqvarna 701 Enduro на 1 участника стоимость тура составит 1750 $, на двоих - 1600 $/с человека, на 3 и более - 1550 $/с человека
- При участии в туре на собственном мотоцикле стоимость тура составит: 1100 $ при 1 участнике, 850 $/с человека - при 2 участниках, 700 $/с человека - при 3 и более