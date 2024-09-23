Программа тура может меняться в зависимости от погодных условий и опыта группы.

Для участия в туре обязательно наличие водительского удостоверения с категорией «А» и медицинская страховка.

Депозит при аренде мотоцикла для тура: 200 $ за HondaCRF 250 L, 500 $ за Husqvarna 701 Enduro. Возвращается по завершении тура при отсутствии повреждений. Ответственность за повреждения мотоцикла, превышающую номинал депозита, рассчитывается по завершению тура и восполняется райдером в полном объёме.

Проживание. Первая ночь — в туристическом приюте на высоте 2200 м. Полевая кухня, вечер у костра. Предоставляются и входят в стоимость тура весь бивуак, фонарики, посуда, дождевики и т. д.

Вторая ночь — в отеле «Panorama Bahmaro» в горном поселении Бахмаро. Горячий душ, ужин от топового повара Гурии.

Третья ночь — в отеле «Mates shack» прямо на перевале Годердзи.

Четвертая ночь — в глемпинге «Таго».

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Уровень сложности. Основная часть маршрута проходит по грунтовым дорогам и лёгкому бездорожью. Навыки управления мотоциклом в условиях бездорожья приветствуются. Сложность и протяжённость варьируется от уровня подготовки группы. Ежедневное время в пути — 5-8 часов, ежедневный пробег — 100-150 км.

Также возможно участие в туре на своём мотоцикле.

Для участия в туре обязательно наличие водительского удостоверения с категорией «А» и медицинская страховка.

Транспорт. Мы путешествуем на мотоциклах Honda CRF-250L. Эндуро — мотоцикл, который никогда не подведёт: лёгкая управляемость, оптимальный вес — 145 кг, электростартер, отличная тяга на низах, идеальная подвеска для умеренного бездорожья. Мотоцикл идеально подойдёт для езды как по грунту, так и по асфальту.

На CRF-250L могут поехать как новички, желающие присоединиться к классу внедорожных мотоциклов, так и опытные поклонники эндуро.