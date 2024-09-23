Мототур по высокогорным регионам Грузии

Покорить головокружительные перевалы и побывать там, куда не добираются другие путешественники
Наслаждаясь управлением лёгких и идеальных по весу мотоциклов, вы увидите завораживающие своими пейзажами уголки страны.

Катаясь по грунтовым дорогам и лёгкому бездорожью, полюбуетесь невероятными видами Кавказского хребта.

Мы побываем в ущелье, о
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котором не знают даже местные жители, посетим малодоступные районы высокогорья и искупаемся в уникальном озере зелёного цвета. Будем провожать чарующие закаты и смотреть на звёзды, сидя у костра. Эта поездка точно запомнится надолго!

Мототур по высокогорным регионам Грузии
Мототур по высокогорным регионам Грузии
Мототур по высокогорным регионам Грузии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Программа тура может меняться в зависимости от погодных условий и опыта группы.
Для участия в туре обязательно наличие водительского удостоверения с категорией «А» и медицинская страховка.
Депозит при аренде мотоцикла для тура: 200 $ за HondaCRF 250 L, 500 $ за Husqvarna 701 Enduro. Возвращается по завершении тура при отсутствии повреждений. Ответственность за повреждения мотоцикла, превышающую номинал депозита, рассчитывается по завершению тура и восполняется райдером в полном объёме.

Проживание. Первая ночь — в туристическом приюте на высоте 2200 м. Полевая кухня, вечер у костра. Предоставляются и входят в стоимость тура весь бивуак, фонарики, посуда, дождевики и т. д.
Вторая ночь — в отеле «Panorama Bahmaro» в горном поселении Бахмаро. Горячий душ, ужин от топового повара Гурии.
Третья ночь — в отеле «Mates shack» прямо на перевале Годердзи.
Четвертая ночь — в глемпинге «Таго».

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Уровень сложности. Основная часть маршрута проходит по грунтовым дорогам и лёгкому бездорожью. Навыки управления мотоциклом в условиях бездорожья приветствуются. Сложность и протяжённость варьируется от уровня подготовки группы. Ежедневное время в пути — 5-8 часов, ежедневный пробег — 100-150 км.
Также возможно участие в туре на своём мотоцикле.
Для участия в туре обязательно наличие водительского удостоверения с категорией «А» и медицинская страховка.

Транспорт. Мы путешествуем на мотоциклах Honda CRF-250L. Эндуро — мотоцикл, который никогда не подведёт: лёгкая управляемость, оптимальный вес — 145 кг, электростартер, отличная тяга на низах, идеальная подвеска для умеренного бездорожья. Мотоцикл идеально подойдёт для езды как по грунту, так и по асфальту.
На CRF-250L могут поехать как новички, желающие присоединиться к классу внедорожных мотоциклов, так и опытные поклонники эндуро.

Программа тура по дням

1 день

Из Батуми в посёлок Гомисмта

Встретим вас в аэропорту или другом месте Батуми (по договорённости) и отправимся к месту старта нашего мотопутешествия. По прибытии познакомимся поближе, вы получите мотоциклы и необходимую экипировку, оформим документы. После прохождения инструктажа совершим радиальный выезд, чтобы опробовать наших «железных коней».

Затем выезжаем из Батуми. Заедем к 50-метровому водопаду — вас ждёт 50 км пути по асфальтированной дороге в ущелье. Затем — ещё 50 км подъёма на перевал высотой 2200 м. Здесь же останемся на ночь: разожжём костёр, обустроим полевую кухню и полюбуемся усыпанным звёздами небом.

Из Батуми в посёлок ГомисмтаИз Батуми в посёлок ГомисмтаИз Батуми в посёлок Гомисмта
2 день

Путь через высокогорный перевал в деревню Бахмаро

Утром выезжаем из Гомисмта и держим путь ещё выше, на перевал высотой 2650 м. Это самая высокая точка Аджарии, откуда видно весь Кавказский хребет. Продолжим движение по хребту и альпийским лугам. Проедем через высокогорные деревушки и озеро Чин-Чао и прибудем в деревню Бахмаро. Здесь вас ждёт горячий ужин и грузинские танцы.

В случае неподходящей погоды, а также в зависимости от уровня вашего мастерства и пожеланий маршрут дня может быть изменён на Кутаиси — Кориниши.

Путь через высокогорный перевал в деревню БахмароПуть через высокогорный перевал в деревню БахмароПуть через высокогорный перевал в деревню Бахмаро
3 день

Неизведанное ущелье, купание в озере, перевал Годердзи

Сегодня снова преодолеем перевал, поднявшись на высоту 2450 м, и спустимся в «секретное» ущелье, о котором не знают даже местные жители. Вы полюбуетесь нетронутой природой, насладитесь тишиной и безлюдностью, вдохнёте аромат елового леса и ощутите прохладу у горных рек.

Затем мы поднимемся к уникальному озеру с зелёным цветом воды, искупаемся и отправимся к перевалу Годердзи. Здесь же, разместившись в гостинице, останемся на ночь. Вечером проводим невероятно красивый закат.

Альтернативный маршрут: Ахалцихе — Местия.

Неизведанное ущелье, купание в озере, перевал ГодердзиНеизведанное ущелье, купание в озере, перевал ГодердзиНеизведанное ущелье, купание в озере, перевал Годердзи
4 день

Крепость Хихаи, отдых в посёлке Хуло

После завтрака — снова «по коням»! Проедем по горному хребту вдоль турецкой границы и спустимся к крепости Хихани. Желающие смогут прогуляться до башни пешком.

Затем по ущелью доедем до посёлка Хуло, где вас ждёт настоящий релакс — ужин и баня с видом на ущелье (баня входит в стоимость тура). Ночь проведём в глэмпинге на горе.

Альтернативный маршрут: Хуло — Местия.

Крепость Хихаи, отдых в посёлке ХулоКрепость Хихаи, отдых в посёлке ХулоКрепость Хихаи, отдых в посёлке Хуло
5 день

Канатная переправа, возвращение в Батуми, трансфер в аэропорт

Позавтракав, прокатимся по самой длинной канатной переправе. Затем вернёмся в Батуми, где подведём итоги и вы сдадите мототехнику. После прощального ужина — трансфер в аэропорт.

Канатная переправа, возвращение в Батуми, трансфер в аэропорт

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Аренда Honda CRF 250 L, 1 человек$1 500
Аренда Honda CRF 250 L, 2 человека$1 250
Аренда Honda CRF 250 L, 3 и более человек$1 100
Аренда Husqvarna 701 Enduro, 1 человек$1 700
Аренда Husqvarna 701 Enduro, 2 человека$1 600
Аренда Husqvarna 701 Enduro, 3 и более человек$1 550
На своём мотоцикле, 1 человек$1 100
На своём мотоцикле, 2 человека$850
На своём мотоцикле, 3 и более человек$700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда мотоцикла Honda CRF 250 L
  • Бензин
  • Специальные кофры для личных вещей
  • Перекус в дороге
  • Услуги гида-механика
  • Ночёвки по программе
  • Завтраки
  • Баня (1 раз)
  • Трансфер от отеля или аэропорта (Батуми)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Комплект мотоэкипировки (кроссовый шлем, маска, черепаха, наколенники, мотоботы, брюки, джерси, перчатки, дождевик) - 60 $ за тур
  • Обеды и ужины - около 100 $ за тур
  • Алкогольные и другие напитки
  • Медицинская страховка
  • Дополнительные услуги вне программы
  • Одноместный номер (при возможности предоставления отелем)
  • Депозит при аренде мотоцикла для тура: 200 $ за HondaCRF 250 L, 500 $ за Husqvarna 701 Enduro. Возвращается по завершении тура при отсутствии повреждений. Ответственность за повреждения мотоцикла, превышающую номинал депозита, рассчитывается по завершению тура и восполняется райдером в полном объёме
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
  • Стоимость тура указана при аренде Honda CRF 250 L на 1 участника. При аренде двух мотоциклов этой марки стоимость тура составит 1250 $/с человека, от 3 и более - 1100 $/с человека
  • При аренде Husqvarna 701 Enduro на 1 участника стоимость тура составит 1750 $, на двоих - 1600 $/с человека, на 3 и более - 1550 $/с человека
  • При участии в туре на собственном мотоцикле стоимость тура составит: 1100 $ при 1 участнике, 850 $/с человека - при 2 участниках, 700 $/с человека - при 3 и более
Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми, 10:00
Завершение: Батуми, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Батуми

ИндивидуальныеГрупповыеНа мотоциклеЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные туры

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