Встречаемся в Батуми рано утром, чтобы затем спокойно добраться до Местии. По пути вы полюбуетесь горными пейзажами, а в любых понравившихся вам местах мы сможем сделать фото-остановки. По дороге заедем на Ингурскую ГЭС — крупнейшую на Кавказе гидроэлектростанцию. Её масштабы впечатляют, а виды здесь просто нереальные! Посмотрим на огромные плотины и мощные турбины и сделаем много классных кадров.

По прибытии в Местию посетим древние башни, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и прогуляемся по узким улочкам этого села в Верхней Сванетии со своей особенной атмосферой.