Индивидуальное путешествие по высокогорной Сванетии

Насладиться живописными пейзажами, посмотреть на древние башни и погулять по атмосферным улочкам
Мы познакомим вас со Сванетией — исторической областью на северо-западе Грузии, со всех сторон зажатой в объятиях гор.

Это место — настоящая жемчужина страны, где сохранились сванские башни 7-12 веков —
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достояние ЮНЕСКО — и своя особенная атмосфера. Вы побываете в трёх высокогорных селениях: Местии, Хешкили и Ушгули.

Покачаетесь на знаменитых качелях, установленных над склоном, пройдётесь по уютным улицам и полюбуетесь горными вершинами. А ещё мы заедем на впечатляющую масштабом и видами Ингурскую ГЭС, чтобы сделать потрясающие кадры.

Индивидуальное путешествие по высокогорной Сванетии
Индивидуальное путешествие по высокогорной Сванетии
Индивидуальное путешествие по высокогорной Сванетии

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 7 лет.

Проживание. В гостинице «Eco cozy» 3*, в 2-местных номерах

Питание. В стоимость входит завтрак в гостинице. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Тур проводится на машинах Mitsubishi Outlander и Subaru Crosstrek.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Из Батуми в Местию: Ингурская ГЭС, древние башни, прогулка по селению

Встречаемся в Батуми рано утром, чтобы затем спокойно добраться до Местии. По пути вы полюбуетесь горными пейзажами, а в любых понравившихся вам местах мы сможем сделать фото-остановки. По дороге заедем на Ингурскую ГЭС — крупнейшую на Кавказе гидроэлектростанцию. Её масштабы впечатляют, а виды здесь просто нереальные! Посмотрим на огромные плотины и мощные турбины и сделаем много классных кадров.

По прибытии в Местию посетим древние башни, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и прогуляемся по узким улочкам этого села в Верхней Сванетии со своей особенной атмосферой.

Из Батуми в Местию: Ингурская ГЭС, древние башни, прогулка по селениюИз Батуми в Местию: Ингурская ГЭС, древние башни, прогулка по селениюИз Батуми в Местию: Ингурская ГЭС, древние башни, прогулка по селениюИз Батуми в Местию: Ингурская ГЭС, древние башни, прогулка по селениюИз Батуми в Местию: Ингурская ГЭС, древние башни, прогулка по селениюИз Батуми в Местию: Ингурская ГЭС, древние башни, прогулка по селению
2 день

Село Хешкили, подъём по канатной дороге, Ушгули, возвращение в Батуми

После завтрака поднимемся в село Хешкили на высоте 1900 метров, где стоят знаменитые качели над склоном — все желающие смогут покачаться и зарядиться яркими эмоциями. Затем по канатной дороге поднимемся ещё выше — на отметку 2300 метров — и насладимся панорамными видами Сванетии.

На обед заглянем в местное кафе, вы попробуете традиционные грузинские блюда (за доплату). Заключительной локацией этого дня станет село Ушгули, тоже входящее в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы сможете прогуляться по улицам, осмотреть старинные башни и познакомиться с богатой историей и культурой Сванетии. К 23:00 вернёмся в Батуми.

Село Хешкили, подъём по канатной дороге, Ушгули, возвращение в БатумиСело Хешкили, подъём по канатной дороге, Ушгули, возвращение в БатумиСело Хешкили, подъём по канатной дороге, Ушгули, возвращение в БатумиСело Хешкили, подъём по канатной дороге, Ушгули, возвращение в БатумиСело Хешкили, подъём по канатной дороге, Ушгули, возвращение в Батуми

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гидом-водителем
  • Транспорт на всё время тура
  • Проживание в гостинице
  • Завтрак
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Батуми и обратно
  • Входные билеты в музеи
  • Канатная дорога
  • Питание (кроме 1 завтрака)
  • Личные расходы
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты с июля по октябрь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми, 08:00
Завершение: Батуми, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Батуми

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПрирода и пейзажи

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