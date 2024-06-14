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10%
Авторский тур
5 дней
В Аджарию на море и в горы
Посмотреть на шоу фонтанов, попробовать вино, чачу и коньяк и погулять среди реликтовых лесов
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
457$412 за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Батуми для всей семьи
Посетить 5 парков и дельфинарий столицы Аджарии, попробовать хачапури и отдохнуть на море
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
457$412 за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
В Батуми на минутку: 5-дневный тур
Начало: Аэропорт Батуми
Расписание: Вт., ср., чт., пт., сб.
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 388$349 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «5-дневные туры»
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