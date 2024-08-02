Горные селения Сванетии. Индивидуальный тур

Побывать в аутентичных сёлах, где сохранились свои культура и традиции, и погулять по леднику
Сванетия — уникальный горный край с особой атмосферой и нетронутой природой, где сохранились башни 7-12 веков, а местные жители говорят на собственном языке. Мы побываем в высокогорных селениях: Местии, Хешкили и Ушгули. Посетим впечатляющую Ингурскую ГЭС и совершим треккинг к леднику Шхара. Вы пройдётесь по аутентичным улочкам и полюбуетесь невероятными пейзажами.
Горные селения Сванетии. Индивидуальный тур
Горные селения Сванетии. Индивидуальный тур
Горные селения Сванетии. Индивидуальный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 7 лет.

Проживание. В гостинице «Eco cozy» 3*, в 2-местных номерах

Питание. В стоимость входят 2 завтрака в гостинице. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Тур проводится на машинах Mitsubishi Outlander и Subaru Crosstrek.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Ингурская ГЭС, прогулка по Местии

Встречаемся в Батуми рано утром и отправляемся в Местию. По пути вы полюбуетесь горными пейзажами, а в любых понравившихся вам местах мы сможем сделать фото-остановки. По дороге заедем на Ингурскую ГЭС — крупнейшую на Кавказе гидроэлектростанцию. Её масштабы впечатляют, а виды здесь просто нереальные! Посмотрим на огромные плотины и мощные турбины и сделаем много классных кадров.

По прибытии в Местию посетим древние башни, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и прогуляемся по узким улочкам этого села в Верхней Сванетии со своей особенной атмосферой.

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2 день

Село Хешкили, подъём по канатной дороге

После завтрака поднимемся в село Хешкили на высоте 1900 метров, где стоят знаменитые качели над склоном — все желающие смогут покачаться и зарядиться яркими эмоциями. Затем по канатной дороге поднимемся ещё выше — на отметку 2300 метров — и насладимся панорамными видами Сванетии.

На обед заглянем в местное кафе, вы попробуете традиционные грузинские блюда (за доплату).

Село Хешкили, подъём по канатной дорогеСело Хешкили, подъём по канатной дорогеСело Хешкили, подъём по канатной дорогеСело Хешкили, подъём по канатной дорогеСело Хешкили, подъём по канатной дорогеСело Хешкили, подъём по канатной дорогеСело Хешкили, подъём по канатной дорогеСело Хешкили, подъём по канатной дороге
3 день

Село Ушгули, ледник Шхара

Сегодня вас ждёт поездка в село Ушгули, тоже входящее в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы сможете прогуляться по улицам, осмотреть старинные башни и познакомиться с богатой историей и культурой Сванетии. В завершении совершим треккинг к леднику Шхара. К 23:00 вернёмся в Батуми.

Село Ушгули, ледник ШхараСело Ушгули, ледник ШхараСело Ушгули, ледник ШхараСело Ушгули, ледник ШхараСело Ушгули, ледник ШхараСело Ушгули, ледник ШхараСело Ушгули, ледник Шхара

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гидом-водителем
  • Транспорт на всё время тура
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Батуми и обратно
  • Входные билеты в музеи
  • Канатная дорога
  • Питание (кроме 1 завтрака)
  • Личные расходы
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты с июля по октябрь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми, 08:00
Завершение: Батуми, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Батуми

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыПрирода и пейзажи

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