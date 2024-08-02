Побывать в аутентичных сёлах, где сохранились свои культура и традиции, и погулять по леднику
Сванетия — уникальный горный край с особой атмосферой и нетронутой природой, где сохранились башни 7-12 веков, а местные жители говорят на собственном языке. Мы побываем в высокогорных селениях: Местии, Хешкили и Ушгули. Посетим впечатляющую Ингурскую ГЭС и совершим треккинг к леднику Шхара. Вы пройдётесь по аутентичным улочкам и полюбуетесь невероятными пейзажами.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми с 7 лет.
Проживание. В гостинице «Eco cozy» 3*, в 2-местных номерах
Питание. В стоимость входят 2 завтрака в гостинице. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Тур проводится на машинах Mitsubishi Outlander и Subaru Crosstrek.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
1 день
Ингурская ГЭС, прогулка по Местии
Встречаемся в Батуми рано утром и отправляемся в Местию. По пути вы полюбуетесь горными пейзажами, а в любых понравившихся вам местах мы сможем сделать фото-остановки. По дороге заедем на Ингурскую ГЭС — крупнейшую на Кавказе гидроэлектростанцию. Её масштабы впечатляют, а виды здесь просто нереальные! Посмотрим на огромные плотины и мощные турбины и сделаем много классных кадров.
По прибытии в Местию посетим древние башни, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и прогуляемся по узким улочкам этого села в Верхней Сванетии со своей особенной атмосферой.
2 день
Село Хешкили, подъём по канатной дороге
После завтрака поднимемся в село Хешкили на высоте 1900 метров, где стоят знаменитые качели над склоном — все желающие смогут покачаться и зарядиться яркими эмоциями. Затем по канатной дороге поднимемся ещё выше — на отметку 2300 метров — и насладимся панорамными видами Сванетии.
На обед заглянем в местное кафе, вы попробуете традиционные грузинские блюда (за доплату).
3 день
Село Ушгули, ледник Шхара
Сегодня вас ждёт поездка в село Ушгули, тоже входящее в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы сможете прогуляться по улицам, осмотреть старинные башни и познакомиться с богатой историей и культурой Сванетии. В завершении совершим треккинг к леднику Шхара. К 23:00 вернёмся в Батуми.
Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты с июля по октябрь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми, 08:00
Завершение: Батуми, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари — Организатор в Батуми
Меня зовут Мари, я представитель туристической компании. На рынке мы уже 2 года, проводим групповые и индивидуальные программы по Грузии. В нашем багаже уже более 100 туров. Мы проводим экскурсии и многодневные поездки на английском, грузинском и русском языке. Будем рады видеть вас в гостях!