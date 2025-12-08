Программа тура: 1 день. Прибытие в Батуми Прибытие в райский предпраздничный уголок Аджарии Батуми, трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле Батуми. 2 день. Обзорная экскурсия по Батуми + Аджарский хачапури Завтрак в отеле. Свободное время для самостоятельного отдыха. 16:00-17:00 знакомство с визитной карточкой Аджарии - это аджарские хачапури в форме лодочки сорри, те кто, на диете Jпредлагаем в этот день снять все ограничения, так ка вас ждут вкуснейшие лодочки вприкуску с грузинским вкуснейшим лимонадом! Устоять Невозможно! Дополнит впечатления, теплая гостеприимная атмосфера лучшее начало знакомства с местным колоритом. 17:00-18:00 Встреча с гидом (время встречи зависит от работы фонтанов и погоды в Батуми) Продолжительность экскурсии 5 часов. Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Гид расскажет, почему в Аджарии собственный флаг, как Батуми связан с греческой культурой и почему здесь так много казино. Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям Европы, Театральной и кусочке Италии-Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками. Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. Это незабываемое шоу, от которого просто невозможно оторвать глаз (разноцветная струя воды поднимается к небу под звуки музыки После посетим местный символ любви —Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое бесподобно красивое зрелище. Не забудьте зарядить телефоны. Памятные фотовидеорилс гарантированы. Свободное время. Ночь в отеле Батуми. 3 день. Экскурсия в горную Аджарию + обед + дегустация Завтрак в отеле. Выезд на экскурсию в горную Аджарию. Продолжительность экскурсии 7 часов Аджария — гармония природного и рукотворного. Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами! Сегодня вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек Чорохи и Аджарисцкали, надышитесь чистым воздухом. И среди красот природы перед вами предстанут арочный мост времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Мы расскажем, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками, и расскажем о правлении великой женщины, о Золотом веке грузинской истории. Так же побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети, сделаем массу умопомрачительных фото. Кроме того, вас ждет Национальный парк Мачахела с удивительной природой: вы полюбуетесь ступенчатым водопадом Чхутунети, пройдете по Мачахельскому ущелью и посмотрите на него с высоты смотровой площадки. Невероятно вкусный обед в аджарском горном ресторане из натуральных продуктов, выращенных без гмо + дегустация в горной винодельне, где вас ждут вино, чача и коньяк пальчики оближешь. Более того, вы сможете насладиться не только местными угощениями, но и невероятными видами и чистейшим горным воздухом! Возвращение в Батуми. Ночь в отеле. 4 день. Свободный день Завтрак в отеле. Свободный день для самостоятельного отдыха. Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии/Турции: 1. Шопинг тур в Турцию-Трабзон 2. Каньон Мартвили+ Прометей 3. Батумская сказка у озера, зоопарк, аквариум, дельфинарием. 4. Все бомбические парки за 1 день - Дендропарк, парк Музыкантов, парк Миниатюр 5. Ботанический сад и крепость Петра- инста находка Позднее прибытие в Батуми. Ночь в отеле Батуми. 5 день. Свободный день Завтрак в отеле. Если у вас вечерний вылет, и вам не хватило умопомрачительных фото/видео/рилс с этого короткого путешествия, тогда эта экскурсия точно для вас! Доп, плата!

Продолжительность экскурсии 5-6 часов Ботанический сад и крепость Петра Готовьте телф и камеры, сегодня столько умопомрачительных мест для фото/видео/рилс, вы просто сойдете с ума от красоты, которая вас ждет, потому освободите память телф

J Начало экскурсии с посещения Эдемского сада J Да, да он существует на Земле и является визитной карточкой Батуми. Живописный Ботанический сад разместился, неподалеку от жемчужины черноморского моря, города Батуми. В этом потрясающем райском уголке, собраны образцы самых редких и красивых растений со всего мира. На огромной территории сада (свыше 110 гектаров) разместилась коллекция из более чем двух тысяч единиц древесных пород. Весь парк поделен на 21 зону: от жгучей Мексики и Южной Америки, до суровых Гималаев. Все растения высажены на разных высотах, так как при организации парка садоводы, дизайнеры и ботаники, решили превратить его в подобие садов Семирамиды. Поэтому, готовьтесь постоянно подниматься и спускаться по лестницам или просто зеленым тропинкам J Далее мы отправимся туда, где вы окунетесь в прошлое Аджарии! Крепость - замок Петра. Это сказочное место, с огромным утопающим в зелени пляжем, потрясающим шумом морских волн и голубым небом, оставляющим незабываемые впечатления у посетителей. Город-крепость расположен на берегу Черного моря, на высоте 440 метров над уровнем моря, в 9 км. от Кобулети и 15км от Батуми. Петра - византийское название этого города-крепости, а по-грузински он называется Замок Каджети. Что обозначает камень, скала! Существует мнение, что Петра является той самой Каджской крепостью, которая многократно упоминается в поэме Шота Руставели Витязь в тигровой шкуре. Трансфер в аэропорт Батуми без гида. Завершение обслуживания. Счастливое возвращение домой. (При желании, Вы можете продлить отдых в Батуми или на любом курорте Аджарии, забронировав дополнительные ночи в любом из отелей Аджарии). Важная информация: Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Дети от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально Основная стоимость указана за 1 человека при проживании в двухместном номере! Базовые отели по туру в Батуми: 3 Elio Inn / Ventura / Lord 3+ Проживание. В 3-х звёздочных отелях в Батуми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Возможно 1-местное размещение. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно, уточняйте у организатора). Доплата за одноместное размещение в 3 отеле - 172$ Возможно повышение категории номера или отеля на 4-5 за дополнительную плату. Питание. Каждый день завтраки в отеле, Вкуснейший аджарский хачапури с грузинским лимонадом (1 чел 1 бут. лимонада и 1 аджарский хачапури), вкуснейший обед в горах Аджарии с вином чачей. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кавказской кухни. Важная информация: Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты. Групповой трансфер из Батуми в Кутаиси (при необходимости) — доплата 32$ с человека 2 дороги (Кутаиси - Батуми - Кутаиси) За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту. Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным. Обращаем ваше внимание! Если даты вашего заезда и/или выезда попадают на 01.01.2026, то в этот день трансферы из аэропорта и в аэропорт не осуществляются. Просим это учесть при бронировании. Вы можете добавить ночь до или после тура, или же самостоятельно добраться в аэропорт и из аэропорта с помощью Яндекс такси.