Комфорт-тур по Батуми и окрестностям: горы Аджарии, каньон Мартвили, главные места и рафтинг

Исследовать пещеру Прометея, погулять по улочкам Батуми, увидеть древние монастыри
Отправляемся в западную Грузию, туда, где высятся горы Аджарии, шепчут волны Чёрного моря, стоят исполинами старинные святыни и шумят водопады. Мы покажем вам как природные, так и архитектурные чудеса Батуми.

Побываем
в живописном каньоне Мартвили, спустимся в подземное царство со сталактитами и сталагмитами и преодолеем несложные пороги на реке Риони на рафте.

Погуляем по подвесным мостам в Мачахельском ущелье, сделаем красивые кадры в пальмовых рощах и на фоне вершин.

А ещё посетим музыкальный парк, необычное здание McDonald’s, номинированное на звание одного из самых впечатляющих в мире, пройдёмся по набережной и осмотрим арт-объекты.

Комфорт-тур по Батуми и окрестностям: горы Аджарии, каньон Мартвили, главные места и рафтинг

Описание тура

Организационные детали

Виза в Грузию не требуется.

Обратите внимание: порядок дней в программе может меняться в зависимости от погодных условий, уровня воды в реке и других технических факторов — без предварительного согласования.

Питание. Включены завтраки, остальное питание за доплату.

Транспорт. Комфортабельные авто с кондиционером.

Возраст участников. 18-50 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. В туре вас ждёт рафтинг с лёгкими порогами, займёт 1,5-3 часа. Опыт и особые физические навыки не понадобятся. Перед выходом проводится инструктаж, вам предоставятся спасательные жилеты, а на борту есть аптечка. Активность может быть отменена из-за погодных условий.

Виза. Не нужна гражданам РФ, въезд по загранпаспорту.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту или на вокзале до 18:00, затем отвезём в отель. За ужином в ресторане познакомимся друг с другом.

Прибытие и заселение
2 день

Каньон Мартвили, пещера Прометея, монастыри Моцамета и Гелати

После завтрака мы выедем в сторону Кутаиси. Посетим каньон Мартвили, заедем в монастырь Мартвили (Чкондиди) и исследуем пещеру Прометея: пройдём 1,5 километра через шесть залов и спустимся на глубину до 40 метров. В завершение — прогулка на лодке по подземной реке.

Затем отправимся к монастырю Моцамета, расположенному на утёсе над рекой Цкалцители, и продолжим к монастырю Гелати. Если позволит время, заедем на Техурский термальный источник — горячий водопад с температурой воды 60–80 °C.

Обед запланирован с 14:00 до 15:00, ужин — с 21:00 до 22:00.

Каньон Мартвили, пещера Прометея, монастыри Моцамета и Гелати
3 день

Крепость Гонио, водопад Андрея Первозванного, прогулка по самшитовому лесу, мост царицы Тамары и экскурсия по Батуми

Отправимся в сторону Мачахелы. Первой остановкой станет смотровая площадка «Крест» с видом на Батуми, реку Чорох и горы Аджарии. Затем посетим крепость Гонио и водопад Андрея Первозванного.

Увидим слияние рек Аджарисцкали и Чороха, пройдём по подвесному деревянному мосту над бурной рекой. Прогуляемся по самшитовому лесу к арочному мосту Мирвети (11–13 века) и водопаду. После этого отправимся к водопаду Махунцети и мосту царицы Тамары, которому около 900 лет.

С 14:00 до 15:00 пообедаем в кафе у горной реки.

Во второй половине дня состоится пешеходная экскурсия по Батуми. Пройдём по набережной с арт-объектами, увидим башню Алфавит (по желанию — поднимемся на неё лифте), статую Али и Нино, Чача-Тауэр, площадь Европы со статуей Медеи и площадь Пьяцца. Прокатимся на колесе обозрения.

Крепость Гонио, водопад Андрея Первозванного, прогулка по самшитовому лесу, мост царицы Тамары и экскурсия по Батуми
4 день

Рафтинг по реке Риони

Проснёмся пораньше и уже в 7:30 выедем к месту начала сплава. По дороге перекусим, а по прибытии пройдём инструктаж по технике безопасности. Нас ждёт рафтинг по реке Риони — протяжённостью 23 км. На маршруте нам встретятся водовороты, водопады, скалы и каньоны. Продолжительность — от 1,5 до 3 часов в зависимости от уровня воды.

Вечером вернёмся в отель.

Рафтинг по реке Риони
5 день

Храм Самеба, музыкальный парк, банановые пальмы и шоу фонтанов

Утром поднимемся на смотровую площадку у храма Самеба, затем посетим парк «Грузия в миниатюре» и музыкальный парк. Заедем в «уголок Таиланда в Грузии» — локацию с банановыми пальмами, где сделаем эффектные фотографии. Пообедаем в кафе у побережья Чёрного моря. Затем продолжим обзорную экскурсию по Батуми, а вечером увидим шоу танцующих фонтанов с моста Любви и заглянем в необычное здание McDonald’s, номинированное на звание одного из самых впечатляющих в мире.

Храм Самеба, музыкальный парк, банановые пальмы и шоу фонтанов
6 день

День в горах Аджарии

Утром поднимемся на смотровую площадку с панорамой гор и побережья, где установлены самый большой винный рог в мире (9 метров), кровать у обрыва и гигантское аджарское хачапури. Здесь можно искупаться в подогреваемом панорамном бассейне на краю склона — виды и фотографии точно впечатлят. Для фотосессий доступна аренда платьев со шлейфом и национальных костюмов (от 20 лари).

Пообедаем на природе с видом на горы, а вечером поужинаем в кафе.

День в горах Аджарии
7 день

Отъезд

С 8:00 до 9:00 — завтрак в отеле. До 12:00 будет свободное время, а затем выселимся из отеля и поедем в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет100 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Рафтинг
Что не входит в цену
  • Билеты до Батуми и обратно
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Аренда костюмов для фотосессии (по желанию) - ок. 20 лари
  • Купание в панорамном бассейне (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или вокзал Батуми, до 18:00
Завершение: Аэропорт Батуми, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мила
Мила — ваша команда гидов в Батуми
Добрый день, меня зовут Мила! Я организовываю туры по России и зарубежью. Мной продуман каждый день детально, ведь я режиссирую Ваш опыт в путешествии. Моя задача как организатора — показать
некую точку на карте через мою призму или в необычном ключе, найти что-то такое интересное, увлекательное и с комфортом. Объединить людей и создать тёплую и дружескую атмосферу, чтобы на протяжении тура мы жили одной семьёй. Путешествия позволяют ощутить яркость и полноту жизни, познакомиться с разными людьми, их культурой, а также лучше понять саму себя! Люблю комфортные поездки и вкусную еду, могу в любой момент остановиться и насладиться моментом. Предпочитаю активный вид отдыха: полетать на параплане, поплавать на сапах, сплавиться по горным рекам на рафте, погрузиться на дно океана или покататься на сноуборде в горах Кавказа! Но также могу и «потюленить». Пусть Ваши путешествия будут максимально приятными и запоминающимися!

