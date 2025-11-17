Побываем
Описание тура
Организационные детали
Виза в Грузию не требуется.
Обратите внимание: порядок дней в программе может меняться в зависимости от погодных условий, уровня воды в реке и других технических факторов — без предварительного согласования.
Питание. Включены завтраки, остальное питание за доплату.
Транспорт. Комфортабельные авто с кондиционером.
Возраст участников. 18-50 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. В туре вас ждёт рафтинг с лёгкими порогами, займёт 1,5-3 часа. Опыт и особые физические навыки не понадобятся. Перед выходом проводится инструктаж, вам предоставятся спасательные жилеты, а на борту есть аптечка. Активность может быть отменена из-за погодных условий.
Виза. Не нужна гражданам РФ, въезд по загранпаспорту.
Возможно проведение тура в индивидуальном формате.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту или на вокзале до 18:00, затем отвезём в отель. За ужином в ресторане познакомимся друг с другом.
Каньон Мартвили, пещера Прометея, монастыри Моцамета и Гелати
После завтрака мы выедем в сторону Кутаиси. Посетим каньон Мартвили, заедем в монастырь Мартвили (Чкондиди) и исследуем пещеру Прометея: пройдём 1,5 километра через шесть залов и спустимся на глубину до 40 метров. В завершение — прогулка на лодке по подземной реке.
Затем отправимся к монастырю Моцамета, расположенному на утёсе над рекой Цкалцители, и продолжим к монастырю Гелати. Если позволит время, заедем на Техурский термальный источник — горячий водопад с температурой воды 60–80 °C.
Обед запланирован с 14:00 до 15:00, ужин — с 21:00 до 22:00.
Крепость Гонио, водопад Андрея Первозванного, прогулка по самшитовому лесу, мост царицы Тамары и экскурсия по Батуми
Отправимся в сторону Мачахелы. Первой остановкой станет смотровая площадка «Крест» с видом на Батуми, реку Чорох и горы Аджарии. Затем посетим крепость Гонио и водопад Андрея Первозванного.
Увидим слияние рек Аджарисцкали и Чороха, пройдём по подвесному деревянному мосту над бурной рекой. Прогуляемся по самшитовому лесу к арочному мосту Мирвети (11–13 века) и водопаду. После этого отправимся к водопаду Махунцети и мосту царицы Тамары, которому около 900 лет.
С 14:00 до 15:00 пообедаем в кафе у горной реки.
Во второй половине дня состоится пешеходная экскурсия по Батуми. Пройдём по набережной с арт-объектами, увидим башню Алфавит (по желанию — поднимемся на неё лифте), статую Али и Нино, Чача-Тауэр, площадь Европы со статуей Медеи и площадь Пьяцца. Прокатимся на колесе обозрения.
Рафтинг по реке Риони
Проснёмся пораньше и уже в 7:30 выедем к месту начала сплава. По дороге перекусим, а по прибытии пройдём инструктаж по технике безопасности. Нас ждёт рафтинг по реке Риони — протяжённостью 23 км. На маршруте нам встретятся водовороты, водопады, скалы и каньоны. Продолжительность — от 1,5 до 3 часов в зависимости от уровня воды.
Вечером вернёмся в отель.
Храм Самеба, музыкальный парк, банановые пальмы и шоу фонтанов
Утром поднимемся на смотровую площадку у храма Самеба, затем посетим парк «Грузия в миниатюре» и музыкальный парк. Заедем в «уголок Таиланда в Грузии» — локацию с банановыми пальмами, где сделаем эффектные фотографии. Пообедаем в кафе у побережья Чёрного моря. Затем продолжим обзорную экскурсию по Батуми, а вечером увидим шоу танцующих фонтанов с моста Любви и заглянем в необычное здание McDonald’s, номинированное на звание одного из самых впечатляющих в мире.
День в горах Аджарии
Утром поднимемся на смотровую площадку с панорамой гор и побережья, где установлены самый большой винный рог в мире (9 метров), кровать у обрыва и гигантское аджарское хачапури. Здесь можно искупаться в подогреваемом панорамном бассейне на краю склона — виды и фотографии точно впечатлят. Для фотосессий доступна аренда платьев со шлейфом и национальных костюмов (от 20 лари).
Пообедаем на природе с видом на горы, а вечером поужинаем в кафе.
Отъезд
С 8:00 до 9:00 — завтрак в отеле. До 12:00 будет свободное время, а затем выселимся из отеля и поедем в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|100 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Рафтинг
Что не входит в цену
- Билеты до Батуми и обратно
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка
- Аренда костюмов для фотосессии (по желанию) - ок. 20 лари
- Купание в панорамном бассейне (по желанию)