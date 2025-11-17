После завтрака мы выедем в сторону Кутаиси. Посетим каньон Мартвили, заедем в монастырь Мартвили (Чкондиди) и исследуем пещеру Прометея: пройдём 1,5 километра через шесть залов и спустимся на глубину до 40 метров. В завершение — прогулка на лодке по подземной реке.

Затем отправимся к монастырю Моцамета, расположенному на утёсе над рекой Цкалцители, и продолжим к монастырю Гелати. Если позволит время, заедем на Техурский термальный источник — горячий водопад с температурой воды 60–80 °C.

Обед запланирован с 14:00 до 15:00, ужин — с 21:00 до 22:00.