1.5 день
Зимние приключения на Горнолыжном курорте Годердзи
Начало: Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
3 янв в 08:00
4 янв в 08:00
$120 за человека
скидка
15%
8 дней
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
«Обратите внимание, зимой парк «Цицинатела» не работает, он открыт с 15»
31 дек в 08:00
2 янв в 08:00
673$573 за человека
скидка
15%
5 дней
Батуми для всей семьи: парки, аттракционы и волны
Посетить 5 парков и дельфинарий столицы Аджарии, попробовать хачапури и отдохнуть на море
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
«Обратите внимание, зимой парк «Цицинатела» не работает, он открыт с 15»
31 дек в 08:00
2 янв в 08:00
457$389 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Зимние»
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