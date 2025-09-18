Верхом на свободе: побег из Боржоми в нацпарк Харагаули
На лошадях - по Грузии, о которой вы мечтали: горной, дикой, лесной, исцеляющей душу
Мы приглашаем тех, кто хочет замедлиться и обменять шум городов на шёпот леса, а тревоги и бесконечные планы — на умение быть здесь и сейчас. Горы, прозрачный воздух, встреча с читать дальше
мудрыми спутниками — лошадьми — помогут вам слиться с природой.
Здесь вы не будете «развиваться», а просто откроете, как прекрасно жить в согласии с собой и миром, чувствуя его ритм и тепло.
Описание экскурсии
Утром встречаемся в Боржоми и доезжаем до национального парка Харагаули — одного из самых красивых и просторных на европейской территории.
Проводим инструктаж, садимся на лошадей и отправляемся в поход.
Площадь нацпарка — 5300 км², а это 7,5% территории Грузии! В заповеднике можно встретить кавказских оленей, серн, косуль, лесных котов и даже рысь. Здесь обитает более 215 разновидностей птиц и 30 видов земноводных, а от вида альпийских лугов захватывает дух!
Вы увидите:
Девственные колхидские леса — реликтовые деревья, окутанные мхами, и тропы, где шагают олени
Горные цитадели — ущелья с водопадами, вершины в облаках (до 2 700 м) и каньоны рек
Историю под копытом — руины крепостей и целебные горные родники Боржоми
Вы почувствуете:
Свободу в седле — конный маршрут проходит сквозь сосновые боры и цветущие долины
Силу земли — выпьете ледяной воды из источника, бьющего из скал
Воскрешение духа — усталость от подъёма сменится восторгом на вершине
Связь времён — мы едем тропами, где столетиями ходили пастухи, купцы и цари
Примерный тайминг экскурсии:
8:00 — встреча в Боржоми 8:30 — прибытие в точку старта похода, погрузка на лошадей, инструктаж 9:30 — старт похода 11:30 — остановка для привала, обед 12:00 — продолжение похода 14:00 — достижение финальной точки похода (в зависимости от состава и подготовки группы, это может быть охотничий домик, Львиная гора или беседка на пригорке), остановка для наслаждения видами и отдыха, перекус 15:00 — спуск в город 18:00 — завершение похода, где оставляем наших лошадей и проводников и берём машины обратно до центра города 18:30 — прощание в Боржоми
При желании можете остаться на ночёвку в специально построенных домиках. Разжечь костёр, самостоятельно приготовить еду, помедитировать и послушать тишину.
Организационные детали
Трансфер до парка и обратно включён в стоимость
Вы можете быть без опыта конной езды. Мы проведём дополнительный инструктаж и будем оказывать поддержку
В поход мы берём детей от 6 лет
Питание не включено — вы можете позавтракать и поужинать в Боржоми, а с собой взять сытный перекус
Если вы планируете ночёвку в парке, то об этом важно заранее переговорить с нами. С собой нужно иметь спальник и пенку, сменную одежду и провиант
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У сквера Костава
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марго — ваша команда гидов в Боржоми
Провели экскурсии для 22 туристов
Путешествия всю жизнь были моей страстью и образом жизни. Я постоянно перемещалась — от океана в горы, из буддийского монастыря в город. Научилась идеально сочетать в себе эти два мира читать дальше
и помогаю делать это другим. Путешествия, которые я предлагаю своим клиентам сейчас, я называю духовными и трансформационными — это путешествия внутрь себя и к лучшей версии себя. Никто не возвращается от нас домой прежним. Если вы хотите изменить свою жизнь — вы по адресу.
В 2013 году официально приняла прибежище в буддизме и посвятила свою жизнь не количеству, а качеству и глубине практик. Самой главной практикой осознанности считаю мирскую жизнь: бизнес, дружбу, отношения, родительство — когда уже не пытаешься изменить весь мир и других, а просто сам становишься лучше.
Любитель активного спорта. В своё время с помощью йоги и дыхательных практик подняла уровень здоровья — теперь делюсь знаниями с другими.
Серийный предприниматель в сфере ментального здоровья.
Отзывы и рейтинг
Артем
18 сен 2025
Поразительный тур! Очень спокойные и ухоженные лошади, катались без опыта верховой езды и получили огромное удовольствие от самой езды и красот вокруг:) Отдельное огромное спасибо нашему гиду Бачо! Подробно отвечал на вопросы до тура, много помогал на самом маршруте и приготовил на костре очень вкусное мясо и рыбу. Спасибо большое грузинское сердце и гостеприимство! И отдельное спасибо маме за ткемали:)
A
Aleksei
8 сен 2025
"Побег из Боржоми" оказался для нас с девушкой настоящим приключенем, превзошедшем все ожидания. Нас научили общаться с конями, провели по живописному маршруту, рассказали много нового и интересного и покормили вкусным обедом на вершине горы. За всё это огромная благодарность нашему проводнику Бачо! Организация: 10 из 10. Если хочется в горы, свежего воздуха, драйва и общения с конями - вам сюда:)