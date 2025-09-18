Мы приглашаем тех, кто хочет замедлиться и обменять шум городов на шёпот леса, а тревоги и бесконечные планы — на умение быть здесь и сейчас. Горы, прозрачный воздух, встреча с

мудрыми спутниками — лошадьми — помогут вам слиться с природой. Здесь вы не будете «развиваться», а просто откроете, как прекрасно жить в согласии с собой и миром, чувствуя его ритм и тепло.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Утром встречаемся в Боржоми и доезжаем до национального парка Харагаули — одного из самых красивых и просторных на европейской территории.

Проводим инструктаж, садимся на лошадей и отправляемся в поход.

Площадь нацпарка — 5300 км², а это 7,5% территории Грузии! В заповеднике можно встретить кавказских оленей, серн, косуль, лесных котов и даже рысь. Здесь обитает более 215 разновидностей птиц и 30 видов земноводных, а от вида альпийских лугов захватывает дух!

Вы увидите:

Девственные колхидские леса — реликтовые деревья, окутанные мхами, и тропы, где шагают олени

Горные цитадели — ущелья с водопадами, вершины в облаках (до 2 700 м) и каньоны рек

Историю под копытом — руины крепостей и целебные горные родники Боржоми

Вы почувствуете:

Свободу в седле — конный маршрут проходит сквозь сосновые боры и цветущие долины

Силу земли — выпьете ледяной воды из источника, бьющего из скал

Воскрешение духа — усталость от подъёма сменится восторгом на вершине

Связь времён — мы едем тропами, где столетиями ходили пастухи, купцы и цари

Примерный тайминг экскурсии:

8:00 — встреча в Боржоми

8:30 — прибытие в точку старта похода, погрузка на лошадей, инструктаж

9:30 — старт похода

11:30 — остановка для привала, обед

12:00 — продолжение похода

14:00 — достижение финальной точки похода (в зависимости от состава и подготовки группы, это может быть охотничий домик, Львиная гора или беседка на пригорке), остановка для наслаждения видами и отдыха, перекус

15:00 — спуск в город

18:00 — завершение похода, где оставляем наших лошадей и проводников и берём машины обратно до центра города

18:30 — прощание в Боржоми

При желании можете остаться на ночёвку в специально построенных домиках. Разжечь костёр, самостоятельно приготовить еду, помедитировать и послушать тишину.

Организационные детали