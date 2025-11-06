Погрузитесь в природные и исторические чудеса Грузии всего за один день: попробуйте легендарную минеральную воду Боржоми, прогуляйтесь по средневековой цитадели Рабат и исследуйте уникальный скальный город Вардзия.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Боржоми Прогулка по живописному национальному парку, где вы попробуете минеральную воду прямо из источника. Узнаете интересные факты о происхождении воды и истории курорта. Цитадель Рабат Захватывающее путешествие в исторический замок, сочетающий восточную и западную архитектуру. Услышите легенды и реальные истории о реставрации и прошлом крепости. Пещерный город Вардзия Настоящее чудо архитектуры: скальный монастырский комплекс с 12 этажами и более 600 пещерами. Мы поднимемся по древним ступеням и заглянем в прошлое. Важная информация: Входные билеты и питание не включены в стоимость экскурсии. Стоимость билетов на текущий момент: Вардзия — 17 лари Крепость Рабат — 20 лари Парк в Боржоми — 5 лари.
Каждый день в 7:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Боржоми
- Цитадель Рабат и Пещерный Город Вардзия
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в музей/nСтоимость билетов на текущий момент:/n Вардзия - 17 лари/n Крепость Рабат - 20 лари/n Парк в Боржоми - 5 лари
- Питание
- Обед
Место начала и завершения?
Офис компании Meno Travel ул. Галактиона Табидзе, 3/5, Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Входные билеты и питание не включены в стоимость экскурсии. Стоимость билетов на текущий момент:
- Вардзия - 17 лари
- Крепость Рабат - 20 лари
- Парк в Боржоми - 5 лари
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилия
6 ноя 2025
Экскурсия была без гида. Все организационные моменты приходилось решать самостоятельно.
Из-за некачественного планирования дня мы не смогли посетить Боржоми, не было координации по времени нахождения на локациях.
Из-за некачественного планирования дня мы не смогли посетить Боржоми, не было координации по времени нахождения на локациях.
A
Abanoubnagi2
31 июл 2025
Хочу поблагодарить команду Meno Travel за волшебное путешествие! ✨ Это было настоящее приключение, полное ярких впечатлений, уюта и душевной теплоты 🧡 Всё было организовано с большой любовью и вниманием к
G
Gulnauryz
23 июл 2025
Очень благодарна Оксане за её заботливость и внимательность. Она купила нам воду и бананы на дорогу, что было очень приятно и удобно. Мы с подругой отправились в тур по Рабати, Вардзия и Боржоми, всё прошло отлично — нам всё очень понравилось. Единственное, немного устали от долгой дороги, но это вполне естественно. Большое спасибо за замечательный отдых и заботу.
M
Meena
19 июл 2025
Хочу выразить огромную благодарность компании Meno Travel за незабываемое путешествие! Это была настоящая сказка, наполненная впечатлениями, заботой и душевной атмосферой.
С самого начала всё было организовано на высшем уровне: экскурсия —
С самого начала всё было организовано на высшем уровне: экскурсия —
Н
Нино
19 июл 2025
Входит в следующие категории Боржоми
Похожие экскурсии из Боржоми
Мини-группа
до 10 чел.
Верхом на свободе: побег из Боржоми в нацпарк Харагаули
На лошадях - по Грузии, о которой вы мечтали: горной, дикой, лесной, исцеляющей душу
Начало: У сквера Костава
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
€115 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Боржоми, пещерный город Вардзиа и Крепость Рабат в Ахалцихе
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 7:00 - 9:00 утра
1 мая в 08:00
$350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Легендарные места Грузии: Боржоми, Вардзиа, Рабати
Начало: Место вашего проживания в Боржоми
Расписание: смотрите свободные даты
Завтра в 20:00
14 ноя в 09:00
$290 за всё до 6 чел.