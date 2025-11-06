Мои заказы

Однодневный тур в Боржоми, Рабат и пещерный город Вардзия

Погрузитесь в природные и исторические чудеса Грузии всего за один день: попробуйте легендарную минеральную воду Боржоми, прогуляйтесь по средневековой цитадели Рабат и исследуйте уникальный скальный город Вардзия.
4.6
5 отзывов
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Боржоми Прогулка по живописному национальному парку, где вы попробуете минеральную воду прямо из источника. Узнаете интересные факты о происхождении воды и истории курорта. Цитадель Рабат Захватывающее путешествие в исторический замок, сочетающий восточную и западную архитектуру. Услышите легенды и реальные истории о реставрации и прошлом крепости. Пещерный город Вардзия Настоящее чудо архитектуры: скальный монастырский комплекс с 12 этажами и более 600 пещерами. Мы поднимемся по древним ступеням и заглянем в прошлое. Важная информация: Входные билеты и питание не включены в стоимость экскурсии. Стоимость билетов на текущий момент: Вардзия — 17 лари Крепость Рабат — 20 лари Парк в Боржоми — 5 лари.

Каждый день в 7:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Боржоми
  • Цитадель Рабат и Пещерный Город Вардзия
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты в музей/nСтоимость билетов на текущий момент:/n Вардзия - 17 лари/n Крепость Рабат - 20 лари/n Парк в Боржоми - 5 лари
  • Питание
  • Обед
Место начала и завершения?
Офис компании Meno Travel ул. Галактиона Табидзе, 3/5, Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • Входные билеты и питание не включены в стоимость экскурсии. Стоимость билетов на текущий момент:
  • Вардзия - 17 лари
  • Крепость Рабат - 20 лари
  • Парк в Боржоми - 5 лари
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
Л
Лилия
6 ноя 2025
Экскурсия была без гида. Все организационные моменты приходилось решать самостоятельно.
Из-за некачественного планирования дня мы не смогли посетить Боржоми, не было координации по времени нахождения на локациях.
A
Abanoubnagi2
31 июл 2025
Хочу поблагодарить команду Meno Travel за волшебное путешествие! ✨ Это было настоящее приключение, полное ярких впечатлений, уюта и душевной теплоты 🧡 Всё было организовано с большой любовью и вниманием к
читать дальше

деталям — от экскурсий до маленьких, но приятных моментов. Наш гид был просто супер: добрый, весёлый и очень знающий 📚👏
Особенно запомнились Вардзиа 🏞️ — как будто попала в другой мир, и Рабат 🏰 — настоящая сказка! А в Боржоми я почувствовала настоящее грузинское гостеприимство и силу природы 🌿💧
Спасибо вам за заботу, тепло и безопасность на протяжении всей поездки 🙏 Я уезжала с лёгким сердцем и массой приятных воспоминаний. Обязательно вернусь с вами снова! 💫💼

G
Gulnauryz
23 июл 2025
Очень благодарна Оксане за её заботливость и внимательность. Она купила нам воду и бананы на дорогу, что было очень приятно и удобно. Мы с подругой отправились в тур по Рабати, Вардзия и Боржоми, всё прошло отлично — нам всё очень понравилось. Единственное, немного устали от долгой дороги, но это вполне естественно. Большое спасибо за замечательный отдых и заботу.
M
Meena
19 июл 2025
Хочу выразить огромную благодарность компании Meno Travel за незабываемое путешествие! Это была настоящая сказка, наполненная впечатлениями, заботой и душевной атмосферой.

С самого начала всё было организовано на высшем уровне: экскурсия —
читать дальше

чувствовалась профессиональная работа и внимание к каждой детали. Гид был невероятно знающим, доброжелательным и чутким. Особенно впечатлили Вардзия — как древний живой город в скале, мистическая и завораживающая, и Рабат — словно попала в средневековую сказку. В Боржоми ощутила настоящую силу природы и грузинского гостеприимства.
Спасибо Meno Travel за заботу, безопасность и тёплую атмосферу на протяжении всей поездки. Это путешествие останется в моём сердце надолго! Обязательно вернусь и с радостью поеду с Вами.

Н
Нино
19 июл 2025

