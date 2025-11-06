Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в природные и исторические чудеса Грузии всего за один день: попробуйте легендарную минеральную воду Боржоми, прогуляйтесь по средневековой цитадели Рабат и исследуйте уникальный скальный город Вардзия. 4.6 5 отзывов

Описание экскурсии Что вас ожидает: Боржоми Прогулка по живописному национальному парку, где вы попробуете минеральную воду прямо из источника. Узнаете интересные факты о происхождении воды и истории курорта. Цитадель Рабат Захватывающее путешествие в исторический замок, сочетающий восточную и западную архитектуру. Услышите легенды и реальные истории о реставрации и прошлом крепости. Пещерный город Вардзия Настоящее чудо архитектуры: скальный монастырский комплекс с 12 этажами и более 600 пещерами. Мы поднимемся по древним ступеням и заглянем в прошлое. Важная информация: Входные билеты и питание не включены в стоимость экскурсии. Стоимость билетов на текущий момент: Вардзия — 17 лари Крепость Рабат — 20 лари Парк в Боржоми — 5 лари.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Боржоми

Цитадель Рабат и Пещерный Город Вардзия Что включено Услуги гида

Трансфер Что не входит в цену Личные расходы

Питание

Место начала и завершения? Офис компании Meno Travel ул. Галактиона Табидзе, 3/5, Тбилиси Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 7:00 Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек. Важная информация Входные билеты и питание не включены в стоимость экскурсии. Стоимость билетов на текущий момент:

Парк в Боржоми - 5 лари Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.