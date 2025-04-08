Мини-группа
до 1 чел.
Тур в Боржоми, Рабат и Вардзию
Начало: Улица Коте Абхази, 22
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 07:00
9 апр в 07:00
$50 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Легендарные места Грузии: Боржоми, Вардзиа, Рабати
Начало: Место вашего проживания в Боржоми
Расписание: смотрите свободные даты
9 апр в 09:00
10 апр в 09:00
$290 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Боржоми, пещерный город Вардзиа и Крепость Рабат в Ахалцихе
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 7:00 - 9:00 утра
Завтра в 07:00
9 апр в 07:00
$350 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Боржоми в категории «На весь день»
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