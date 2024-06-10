Откройте для себя древние чудеса Грузии и её непередаваемые пейзажи в нашей однодневной экскурсии по сказочному Боржоми! Исследуйте загадочный пещерный город Вардзиа, высеченный в скалах монахами ещё в XII веке. Затем маршрут приведёт вас к величественной Крепости Рабат в Ахалцихе, где прошлое встречается с настоящим. Погрузитесь вместе с нами в атмосферу вековых легенд!

Описание экскурсии

Отправляйтесь в захватывающее приключение по Грузии! Наш тур включает посещение величественной Вардзии – древней крепости, где вы окунетесь в историю и красоту местного пейзажа. Затем мы отправимся в Рабатскую крепость, совмещающую в себе величие и великолепную архитектуру. И под конец дня мы прикоснёмся к уникальной атмосферой Боржоми, где вы сможете насладиться природными горными источниками и чистейшим воздухом. Наше путешествие будет необычным и запоминающимся!