Откройте для себя древние чудеса Грузии и её непередаваемые пейзажи в нашей однодневной экскурсии по сказочному Боржоми! Исследуйте загадочный пещерный город Вардзиа, высеченный в скалах монахами ещё в XII веке.
Затем маршрут приведёт вас к величественной Крепости Рабат в Ахалцихе, где прошлое встречается с настоящим. Погрузитесь вместе с нами в атмосферу вековых легенд!
Затем маршрут приведёт вас к величественной Крепости Рабат в Ахалцихе, где прошлое встречается с настоящим. Погрузитесь вместе с нами в атмосферу вековых легенд!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00
Что вас ожидает:
- Город Боржоми
- Пещерный город Вардзиа
- Крепость Рабат в Ахалцихе
Описание экскурсии
Отправляйтесь в захватывающее приключение по Грузии! Наш тур включает посещение величественной Вардзии – древней крепости, где вы окунетесь в историю и красоту местного пейзажа. Затем мы отправимся в Рабатскую крепость, совмещающую в себе величие и великолепную архитектуру. И под конец дня мы прикоснёмся к уникальной атмосферой Боржоми, где вы сможете насладиться природными горными источниками и чистейшим воздухом. Наше путешествие будет необычным и запоминающимся!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Боржоми
- Пещерный город Вардзиа
- Крепость Рабат в Ахалцихе
Место начала и завершения?
Metexi
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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