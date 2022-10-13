Легендарные места Грузии: Боржоми, Вардзиа, Рабати

Мы увидим три совершенно разных достопримечательности

Мы увидим три совершенно разных достопримечательности, каждая из которых по-своему раскрывает историческое и природное богатство Грузии.

Вы погуляете в историческом парке в Боржоми, родине целебных минеральных источников, откроете архитектурные особенности и государственную значимость средневековой крепости Рабат, а также осмотрите древний комплекс Вардзию, высеченный в скале.
Легендарные места Грузии: Боржоми, Вардзиа, Рабати
Легендарные места Грузии: Боржоми, Вардзиа, Рабати
Легендарные места Грузии: Боржоми, Вардзиа, Рабати
Легендарные места Грузии: Боржоми, Вардзиа, Рабати
Легендарные места Грузии: Боржоми, Вардзиа, Рабати
Легендарные места Грузии: Боржоми, Вардзиа, Рабати
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает 🤩

  • Живописное боржомское ущелье
  • Средневековая крепость Рабати
  • Пещерный город и монастырь Вардзиа
  • Крепость Хертвиси
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Описание

Что вас ждет

Боржоми

В Боржоми вы побываете в парке, где каждый год отдыхал император Николай II со своей семьей, увидите памятник Прометею и симпатичный водопад. Мы поговорим о знаменитой «минералке», которую добывают в одноименной долине, расположенной на территории национального парка Боржоми-Харагаули и прямо из источника вы сможете продегустировать всемирно известную воду.

Средневековая крепость Рабати

Вы осмотрите достопримечательности крепости, оформленные в старинном грузинском стиле. Я расскажу вам об основании Рабата, его названии и объясню значимость Ахалцихе в истории Грузии.

Вардзиа

Вардзиа — монастырь, построенный недалеко от Тбилиси в XII веке. Город насчитывает 13 уровней и более 500 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Комнаты уходят на 50 метров вглубь и поднимаются на высоту в восемь этажей, кроме того, сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы. Вы узнаете, с какой целью был построен скальный город и какие функции выполнял на протяжении всей истории его существования. А по дороге к древнему комплексу вы увидите замечательную панораму отлично сохранившейся крепости Хертвиси.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты в комплексы Рабати и Вардзиа, парк Боржоми,
  • личные расходы,
  • обед.

смотрите свободные даты

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в комплексы Рабати и Вардзиа, парк Боржоми
  • Личные расходы
  • Обед
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в Боржоми
Когда и сколько длится?
Когда: смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Общее расстояние по маршруту — около 560 км.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне либо на микроавтобусе в зависимости от количества участников.
  • Экскурсию провожу я или другой гид из моей команды.
  • В связи с достаточно большой длительностью путешествия и серьезными физическими нагрузками в процессе тура, нежелательно отправляться в путешествие с детьми младше 10-ти лет, а также тем, у кого есть проблемы со здоровьем, боязнь высоты и замкнутого пространства
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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👥Групповые🍤Гастрономические☀️На весь день

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