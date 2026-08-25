Мы увидим три совершенно разных достопримечательности, каждая из которых по-своему раскрывает историческое и природное богатство Грузии.
Вы погуляете в историческом парке в Боржоми, родине целебных минеральных источников, откроете архитектурные особенности и государственную значимость средневековой крепости Рабат, а также осмотрите древний комплекс Вардзию, высеченный в скале.
Вы погуляете в историческом парке в Боржоми, родине целебных минеральных источников, откроете архитектурные особенности и государственную значимость средневековой крепости Рабат, а также осмотрите древний комплекс Вардзию, высеченный в скале.
Описание билета
Что вас ждет Боржоми В Боржоми вы побываете в парке, где каждый год отдыхал император Николай II со своей семьей, увидите памятник Прометею и симпатичный водопад. Мы поговорим о знаменитой «минералке», которую добывают в одноименной долине, расположенной на территории национального парка Боржоми-Харагаули и прямо из источника вы сможете продегустировать всемирно известную воду. Средневековая крепость Рабати Вы осмотрите достопримечательности крепости, оформленные в старинном грузинском стиле. Я расскажу вам об основании Рабата, его названии и объясню значимость Ахалцихе в истории Грузии. Вардзиа Вардзиа — монастырь, построенный недалеко от Тбилиси в XII веке. Город насчитывает 13 уровней и более 500 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Комнаты уходят на 50 метров вглубь и поднимаются на высоту в восемь этажей, кроме того, сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы. Вы узнаете, с какой целью был построен скальный город и какие функции выполнял на протяжении всей истории его существования. А по дороге к древнему комплексу вы увидите замечательную панораму отлично сохранившейся крепости Хертвиси. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида, • транспорт. Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты в комплексы Рабати и Вардзиа, парк Боржоми, • личные расходы, • обед.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Живописное боржомское ущелье
- Средневековая крепость Рабати
- Пещерный город и монастырь Вардзиа
- Крепость Хертвиси
Что включено
- Услуги гида,
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты в комплексы Рабати и Вардзиа, парк Боржоми,
- Личные расходы,
- Обед.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в Боржоми
Когда и как рано покупать?
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Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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