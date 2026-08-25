Что вас ждет Боржоми В Боржоми вы побываете в парке, где каждый год отдыхал император Николай II со своей семьей, увидите памятник Прометею и симпатичный водопад. Мы поговорим о знаменитой «минералке», которую добывают в одноименной долине, расположенной на территории национального парка Боржоми-Харагаули и прямо из источника вы сможете продегустировать всемирно известную воду. Средневековая крепость Рабати Вы осмотрите достопримечательности крепости, оформленные в старинном грузинском стиле. Я расскажу вам об основании Рабата, его названии и объясню значимость Ахалцихе в истории Грузии. Вардзиа Вардзиа — монастырь, построенный недалеко от Тбилиси в XII веке. Город насчитывает 13 уровней и более 500 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Комнаты уходят на 50 метров вглубь и поднимаются на высоту в восемь этажей, кроме того, сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы. Вы узнаете, с какой целью был построен скальный город и какие функции выполнял на протяжении всей истории его существования. А по дороге к древнему комплексу вы увидите замечательную панораму отлично сохранившейся крепости Хертвиси. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • транспорт. Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты в комплексы Рабати и Вардзиа, парк Боржоми, • личные расходы, • обед.