Начнется наш винно-гастрономический тур в Грузии из небольшого путешествия из Кутаиси. На комфортном транспорте нашего туристического агентства мы отправимся из Кутаиси в живописный уголок Грузии, который знают и помнят во всем мире, а именно, город-курорт Цхалтубо (его часто называют грузинским Баден-Баденом) и его окрестности, и посетим Двор всемирно известного писателя и киносценариста Отиа Иоселиани, где находится его исторический Дом-Музей. В погребе Дома-Музея созревает 5 видов вина. Здесь производят пиво и чачу, проводят различные мастер-классы. Здесь вам расскажут о жизни и творчестве великого мастера слова и пера, об истории поместья и истории создания вин.
Вы продегустируете 3 вида брендовых вин:
Цоликаури — один из наиболее ценных сортов винограда, который растет в Имеретии. Вино по праву считается лучшим имеретинским вином. Имеет светло-льняной цвет с золотым оттенком. Тип вина: белое сухое.
Чхавери — высококачественный грузинский сорт винограда. Из него производят красное полусладкое вино. Выпускается с 1943 года. Вино легко пьется имеет приятное послевкусие.
Оцханурский саперави — древнейший грузинский сорт винограда. Из него изготавливают красное сухое вино, которое выдерживают в дубовых бочках.
К винам вам подадут традиционные блюда грузинской кухни:
Мчади — грузинская кукурузная лепешка, которую едят вместо хлеба и ломают руками. Мчади также может быть самостоятельным блюдом и содержать разные начинки: имеретинский сыр, отварная фасоль с луком, кинзой и другой зеленью.
Сыр — один из популярнейших продуктов в Грузии. Производят его из козьего, коровьего, овечьего буйволиного молока. Самые известные сорта грузинского сыра – это Имерули квели (имеретинский сыр), Сулугуни, Брынза.
Сезонные салаты. Их готовят из сезонных овощей и фруктов (яблоки, гранат… ) с добавлением измельченных грецких орехов, большого количества зелени.
Ассорти солений. Соленья называются Мцнили.
Пхали — это одно из самых популярнейших блюд Грузинской кухни. Растительная основа (шпинат, свекла, капуста всех видов) объединяется с яркими на вкус орехами и дополняется специями и приправами.
Хачапури — лепешка с начинкой, национальное грузинское блюдо. Основой хачапури является сыр. Но в каждом регионе Грузии свой неповторимый рецепт.
Шкмерули — курица в особом соусе приправами.
Фрукты
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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