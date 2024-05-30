1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Грузинская кулинария в Кутаиси: от хачапури до пеламуши
Вас ждет незабываемое путешествие в мир грузинской кухни! Готовьте традиционные блюда и наслаждайтесь их вкусом с бокалом вина
«Дополнит гастрономическую программу приготовление ещё одного блюда — ароматного чашушули с курицей, зеленью и специями»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Раче-Лечхуми: от природы до гастрономии
Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы, следуя легендарным маршрутом из Кутаиси в Рачу и Лечхуми
«И конечно, гастрономическая часть»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Грузия в тарелке: уникальный кулинарный мастер-класс в Кутаиси
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии! Приготовьте традиционные блюда и узнайте секреты их приготовления в уютной деревенской обстановке
«Экскурс в гастрономию грузинского народа»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от €65 за человека
Индивидуальная
7 часов
Минеральные воды, вино и хачапури: путешествие по родине Маяковского
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от дома Маяковского до минеральных источников Саирме. Вкусное вино и хачапури дополнят ваше путешествие
Начало: От Вашего отеля
«По желанию, вы попробуете не только минеральную воду, но и отличное вино этого края, закусив хачапури»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от €180 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Секреты имеретинского вина: погружение в мир виноделия в Кутаиси
Познакомьтесь с древними традициями виноделия Грузии, насладитесь дегустацией эксклюзивных сортов вина и чачи в уютной атмосфере семейного поместья
«В стоимость включён трансфер из Кутаиси и обратно, экскурсия по поместью и дегустация (4 типа вина и чача)»
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от €45 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
Начните свое путешествие из Кутаиси, одного из древнейших городов мира. Вас ждут легенды горцев, живописные виды и дегустация редкого вина Усахелаури
Начало: От Вашего отеля
«Дегустация Усахелоури на его родине»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Готовим шкмерули в горах Рачи - мастер-класс в Кутаиси
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу на Шкмерийском плато. Узнайте секреты приготовления шкмерули и насладитесь видами Кавказа
«Все транспортные и кулинарные расходы включены в цену»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от €220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кутаиси и наследие Имеретии: от древних храмов до винодельни
Погрузитесь в богатую историю Имеретии, исследуя древние храмы и монастыри Кутаиси, а также насладитесь дегустацией местных вин
Начало: Кутаиси, Площадь Давида Агмашенебели
«Имеретинская кухня-одна из лучших в Грузии»
Расписание: Ежедневно в 10:15
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$110 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастрономическое путешествие в Кутаиси: от рынка до стола
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить пхали и сациви и насладитесь ужином с бокалом вина
«И приступим к гастрономическому мастер-классу, который пройдёт у меня дома»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 мая 2024Отличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природы, вкуснейшая еда. Не ешьте перед экскурсией! Помимо того, что Вы приготовите сами, Вас угостят обедом из блюд местной кухни. Это очень вкусно!!!
- ИИрина20 мая 2024Были на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказала какие блюда едят сами
- ААлександр5 мая 2024Выбрали этот мастер-класс, чтобы провести время с родителями. Геннадий забрал нас на минивэне из гостиницы. Оказалось, что Ульяна и Геннадий
- ННина26 апреля 2024Спасибо огромное Тамар!!! Прекрасный гид с внимательным, аккуратным, заботливым водителем! Окутали нас гостеприимством и показали удивительные и неповторимые красоты региона, заразили любовью к Грузии и жизни! От души порекомендую всем путешественникам! Надеюсь на новые встречи)
- ППолина22 апреля 2024Мастер-класс был просто великолепен! Участие в нем стало настоящим погружением в атмосферу грузинской кухни. Домашние рецепты и профессиональное руководство помогли создать волшебство на тарелке. И, конечно, дегустация вин добавила неповторимый шарм этому кулинарному опыту. Благодарю и всем советую!
- ДДавид15 апреля 2024Очень аутентично и лирично, поэма грузина-винодела, открытый и глубокий разговор о прошлом и будущем органического виноделия Грузии на примере одного марани. Гиорги гостеприимный хозяин, попробовали все что есть, уехали с покупками и подарками.
- ААнна15 марта 2024Очень понравилась экскурсия. Гиорги в назначенное время забрал меня от отеля, все хорошо организованно. По дороге рассказал не только о
- IIrina18 февраля 2024Прекрасная поездка. Гид отлично разбирается в теме, предлагает оптимальные решения и удобные варианты. Слушать и спрашивать одно удовольствие,найдёт подход к любому. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто ищет тихую и дикую Грузию.
- ТТатьяна15 января 2024Спасибо Гиорги за внимательное отношение и приятную беседу. Этот тур для тех кто хочет изучить Грузию через её традиции и местных жителей. Нам очень понравилось погружение в обстановку семейного ремесла и спасибо за это Гиорги.
- NNina1 октября 2023Поездка нам с Тамар понравилась, съездили с удовольствием!
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "Гастрономические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 45 до 220. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Кутаиси, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024