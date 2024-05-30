Гастрономические экскурсии Кутаиси

Найдено 9 экскурсий в категории «Гастрономические» в Кутаиси, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Грузинская кулинария в Кутаиси: от хачапури до пеламуши
Вас ждет незабываемое путешествие в мир грузинской кухни! Готовьте традиционные блюда и наслаждайтесь их вкусом с бокалом вина
«Дополнит гастрономическую программу приготовление ещё одного блюда — ароматного чашушули с курицей, зеленью и специями»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
45 за человека
Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Путешествие по Раче-Лечхуми: от природы до гастрономии
Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы, следуя легендарным маршрутом из Кутаиси в Рачу и Лечхуми
«И конечно, гастрономическая часть»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
180 за всё до 3 чел.
Грузия в тарелке: готовим и едим
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Грузия в тарелке: уникальный кулинарный мастер-класс в Кутаиси
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии! Приготовьте традиционные блюда и узнайте секреты их приготовления в уютной деревенской обстановке
«Экскурс в гастрономию грузинского народа»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 65 за человека
Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Минеральные воды, вино и хачапури: путешествие по родине Маяковского
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от дома Маяковского до минеральных источников Саирме. Вкусное вино и хачапури дополнят ваше путешествие
Начало: От Вашего отеля
«По желанию, вы попробуете не только минеральную воду, но и отличное вино этого края, закусив хачапури»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 180 за всё до 20 чел.
Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Секреты имеретинского вина: погружение в мир виноделия в Кутаиси
Познакомьтесь с древними традициями виноделия Грузии, насладитесь дегустацией эксклюзивных сортов вина и чачи в уютной атмосфере семейного поместья
«В стоимость включён трансфер из Кутаиси и обратно, экскурсия по поместью и дегустация (4 типа вина и чача)»
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 45 за всё до 5 чел.
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
Начните свое путешествие из Кутаиси, одного из древнейших городов мира. Вас ждут легенды горцев, живописные виды и дегустация редкого вина Усахелаури
Начало: От Вашего отеля
«Дегустация Усахелоури на его родине»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 200 за всё до 5 чел.
Готовим шкмерули в горах Рачи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Готовим шкмерули в горах Рачи - мастер-класс в Кутаиси
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу на Шкмерийском плато. Узнайте секреты приготовления шкмерули и насладитесь видами Кавказа
«Все транспортные и кулинарные расходы включены в цену»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 220 за всё до 5 чел.
Кутаиси и наследие Имеретии
Индивидуальная
8 часов
Кутаиси и наследие Имеретии: от древних храмов до винодельни
Погрузитесь в богатую историю Имеретии, исследуя древние храмы и монастыри Кутаиси, а также насладитесь дегустацией местных вин
Начало: Кутаиси, Площадь Давида Агмашенебели
«Имеретинская кухня-одна из лучших в Грузии»
Расписание: Ежедневно в 10:15
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$110 за всё до 3 чел.
Гастрономический мастер-класс по-домашнему
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Гастрономическое путешествие в Кутаиси: от рынка до стола
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить пхали и сациви и насладитесь ужином с бокалом вина
«И приступим к гастрономическому мастер-классу, который пройдёт у меня дома»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
    Отличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природы, вкуснейшая еда. Не ешьте перед экскурсией! Помимо того, что Вы приготовите сами, Вас угостят обедом из блюд местной кухни. Это очень вкусно!!!
    Отличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природыОтличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природыОтличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природыОтличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природыОтличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природы
  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
    Были на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказала какие блюда едят сами
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    местные жители, что готовят дома ежедневно, а что в основном только на праздники, помогала переводить в некоторых случаях на самом мастер-классе, а также делала фотографии по нашей просьбе. Само мероприятие было в гостях у грузинской семьи, которые сами делают вино, устаривают мастер-классы по приготовлению еды, а также дегустации. Хозяйка дома, очень приятная девушка рассказывала нам про местную кухню, как и из чего лучше готовить блюда, из чего их готовят традиционно и как в современном мире это упрощают. Мы готовили хинкали с мясом и с сыром, т. к. не все едят мясо, также имеретинские хачапури и кукурузные лепешки мчади. Во время готовки нас угощали вином и приготовили очень вкусный турецкий кофе. Все приготовление еды заняло около 2х часов, при том что тесто и начинку подготовили для нас заранее. Затем нам провели не большую экскурсию на домашнюю винодельню, мы попробовали вино, послушали рассказ о том как раньше делали вино и как это делают сейчас, понравившееся вино можно было купить и тут же при тебе его разливают, закрывают пробкой и клеят этикетку. Время пролетело незаметно. Рекомендуем к посещению)

    Были на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказалаБыли на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказалаБыли на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказалаБыли на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказалаБыли на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказала
  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Грузия в тарелке: готовим и едим
    Выбрали этот мастер-класс, чтобы провести время с родителями. Геннадий забрал нас на минивэне из гостиницы. Оказалось, что Ульяна и Геннадий
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    несколько лет назад вернулись на землю своих предков, в Грузию, чтобы полностью поменять свою жизнь: переехали из города на природу. Было очень интересно послушать про это. Информация на мастер-классе была понятная и интересная. Сами мы также принимали непосредственное участие в готовке. В процессе, а также во время трапезы, нас угощали домашним вином: белым и красным. Из мамалыги помимо гоми также сделали ещё и лепёшки чвиштари бонусом. А после мастер-класса Ульяна выслала рецепты приготовленных блюд на WhatsApp, что было очень удобно! В конце нам показали огромных кроликов🙂 Прошло всё душевно, спасибо!

  • Н
    Нина
    26 апреля 2024
    Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии
    Спасибо огромное Тамар!!! Прекрасный гид с внимательным, аккуратным, заботливым водителем! Окутали нас гостеприимством и показали удивительные и неповторимые красоты региона, заразили любовью к Грузии и жизни! От души порекомендую всем путешественникам! Надеюсь на новые встречи)
  • П
    Полина
    22 апреля 2024
    Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
    Мастер-класс был просто великолепен! Участие в нем стало настоящим погружением в атмосферу грузинской кухни. Домашние рецепты и профессиональное руководство помогли создать волшебство на тарелке. И, конечно, дегустация вин добавила неповторимый шарм этому кулинарному опыту. Благодарю и всем советую!
    Мастер-класс был просто великолепен! Участие в нем стало настоящим погружением в атмосферу грузинской кухни. Домашние рецептыМастер-класс был просто великолепен! Участие в нем стало настоящим погружением в атмосферу грузинской кухни. Домашние рецепты
  • Д
    Давид
    15 апреля 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Очень аутентично и лирично, поэма грузина-винодела, открытый и глубокий разговор о прошлом и будущем органического виноделия Грузии на примере одного марани. Гиорги гостеприимный хозяин, попробовали все что есть, уехали с покупками и подарками.
  • А
    Анна
    15 марта 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Очень понравилась экскурсия. Гиорги в назначенное время забрал меня от отеля, все хорошо организованно. По дороге рассказал не только о
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    виноделии, но и немного истории данных мест. В Грузии самые старинные традиции виноделия: производство вин в глиняных сосудах (квеври) под землей. Все это можно увидеть и, конечно, попробовать на экскурсии. Однозначно, рекомендую.

  • I
    Irina
    18 февраля 2024
    Готовим шкмерули в горах Рачи
    Прекрасная поездка. Гид отлично разбирается в теме, предлагает оптимальные решения и удобные варианты. Слушать и спрашивать одно удовольствие,найдёт подход к любому. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто ищет тихую и дикую Грузию.
  • Т
    Татьяна
    15 января 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Спасибо Гиорги за внимательное отношение и приятную беседу. Этот тур для тех кто хочет изучить Грузию через её традиции и местных жителей. Нам очень понравилось погружение в обстановку семейного ремесла и спасибо за это Гиорги.
    Спасибо Гиорги за внимательное отношение и приятную беседу. Этот тур для тех кто хочет изучить ГрузиюСпасибо Гиорги за внимательное отношение и приятную беседу. Этот тур для тех кто хочет изучить Грузию
  • N
    Nina
    1 октября 2023
    Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии
    Поездка нам с Тамар понравилась, съездили с удовольствием!

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кутаиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
  2. Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии
  3. Грузия в тарелке: готовим и едим
  4. Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
  5. Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "Гастрономические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 45 до 220. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Кутаиси, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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