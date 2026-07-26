31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Пещера Прометея и каньоны Грузии

Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем
Представьте себе мир, где природа и история переплетаются в удивительном танце. Где каждый шаг открывает новый пейзаж, богатый красками и легендами.

Ваше путешествие начнется с восхождения к каньону Окаце, где подвесной
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мостик на высоте 140 метров предложит вам панорамные виды, заставляющие сердце биться чаще. Затем, водопад Кинчха покажет мощь природы, обрушивающейся с высоты.

Мартвильский каньон ждет вас с его прозрачными водами и возможностью прокатиться на лодке, чтобы в полной мере оценить его красоту.

Древний монастырь Чкондиди добавит культурного наследия в ваше приключение, рассказывая истории прошлого.

И, наконец, пещера Прометея унесет вас в мир подземных озер и сталактитов, где каждый уголок хранит свою тайну.

Включенный трансфер и угощение вином и чачей дополнят ваше путешествие, делая его еще более приятным и беззаботным.

Подарите себе этот день, наполненный открытиями и впечатлениями, которые останутся с вами на всю жизнь

4.9
161 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие панорамы каньона Окаце
  • 🚤 Прогулка на лодке по Мартвильскому каньону
  • 🏞️ Водопады и бирюзовая вода Царской купальни
  • ⛪ Исторический монастырь Чкондиди
  • 🕳️ Удивительные пейзажи пещеры Прометея
  • 🍷 Угощение вином и чачей
  • 🚗 Индивидуальный трансфер

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Пещеры Прометея и каньонов Грузии - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа раскрывается во всей красе. Весной и в сентябре также можно насладиться прогулкой, хотя возможны дожди. Зимой и поздней осенью, несмотря на прохладу, можно избежать большого количества туристов, но стоит учитывать, что некоторые активности могут быть ограничены из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Пещера Прометея и каньоны Грузии

Что можно увидеть

  • Каньон Окаце
  • Водопад Кинчха
  • Мартвильский каньон
  • Царская купальня
  • Монастырь Чкондиди
  • Пещера Прометея

Описание экскурсии

Панорамы, захватывающие дух

Мы отправимся к живописному каньону Окаце: здесь, на высоте 140 метров, оборудовали подвесной мостик для прогулок. Вы насладитесь впечатляющим видом и рассмотрите каньон сверху. В нескольких километрах от Окаце находится водопад Кинчха, где мы сможем полюбоваться мощью воды, обрушивающейся с высоты под сотню метров.

Гроты Мартвили

После нас ждет Мартвильский каньон, где обязательно стоит прокатиться на лодке, чтобы оценить его красоту. Мы отправимся в самую глубь каньона и осмотрим Царскую купальню семьи Дадиани — вода здесь почти прозрачная, но удивительно яркого цвета. Или же полюбуемся красотой каньона с высоты, стоя на деревянном мосту.

Христианское наследие

Древний монастырь Чкондиди станет тем культурным памятником, который разбавит нашу видовую экскурсию. Я расскажу его историю и покажу главные строения комплекса. Величественно возвышающийся на холме, он отлично получается на снимках.

Инопланетные пейзажи

Изюминкой нашей программы станет карстовая пещера Прометея — самая большая в стране. Её украшает множество подсвеченных сталактитов и сталагмитов, подземная река и озера дополняют фантастический ландшафт. Вы услышите легенды этой достопримечательности и узнаете, в честь кого установлена скульптура у входа.

Организационные детали

  • Трансфер и угощение вином и чачей входит в стоимость
  • Дополнительные расходы:
    — лодка на каньоне Мартвили (32 лари 25 копеек с человека, студентам и детям скидки)
    — каньон Окаце (17 лари 25 копеек, скидки детям и студентам). Осмотреть каньон можно пешком либо оплатить машину с местным сопровождающим и доехать до видовой лестницы (от 80 до 100 лари).
    — билеты в пещеру Прометея (23 лари или 35 лари за прогулку на лодке, для детей от 6 до 18 лет — 5 лари 50 копеек при наличии документа)
    — водопад Кинчха (17 лари 25 копеек)
    — питание
  • Я постараюсь учесть все ваши пожелания

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту города либо в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заза
Заза — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 1178 туристов
Меня зовут Заза, мне 48 лет. Как местный житель работаю гидом и туроператором пятый год. С радостью организую для вас интересные экскурсии, а также трансфер по всей Грузии на комфортном минивэне. Вина и чача во время экскурсии предоставляются за мой счет!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 161 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
151
4
6
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3
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1
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С
Прекрасно проведенный день с феерическим количеством впечатлений. Фото передать впечатления не могут. Это надо видеть и потом рассказывать друзьям за бокалом вина!
Прекрасно проведенный день с феерическим количеством впечатлений. Фото передать впечатления не могут. Это надо видеть и
Прекрасно проведенный день с феерическим количеством впечатлений. Фото передать впечатления не могут. Это надо видеть и
Прекрасно проведенный день с феерическим количеством впечатлений. Фото передать впечатления не могут. Это надо видеть и
Прекрасно проведенный день с феерическим количеством впечатлений. Фото передать впечатления не могут. Это надо видеть и
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Т
Большое спасибо гиду Заза, за экскурсию, за его профессионализм. Помимо стандартной программы, пещера Прометея, каньон Акаце, водопад Мартвели, показали еще санатории Медия, Цхалтубо. Дом сладости- как делается чурчхела. В машине угощали фруктами и чурчхелой, и домашнее вино подарили.
Большое спасибо гиду Заза, за экскурсию, за его профессионализм. Помимо стандартной программы, пещера Прометея, каньон Акаце,
Большое спасибо гиду Заза, за экскурсию, за его профессионализм. Помимо стандартной программы, пещера Прометея, каньон Акаце,
Большое спасибо гиду Заза, за экскурсию, за его профессионализм. Помимо стандартной программы, пещера Прометея, каньон Акаце,
Большое спасибо гиду Заза, за экскурсию, за его профессионализм. Помимо стандартной программы, пещера Прометея, каньон Акаце,
Большое спасибо гиду Заза, за экскурсию, за его профессионализм. Помимо стандартной программы, пещера Прометея, каньон Акаце,
Большое спасибо гиду Заза, за экскурсию, за его профессионализм. Помимо стандартной программы, пещера Прометея, каньон Акаце,
Большое спасибо гиду Заза, за экскурсию, за его профессионализм. Помимо стандартной программы, пещера Прометея, каньон Акаце,
Большое спасибо гиду Заза, за экскурсию, за его профессионализм. Помимо стандартной программы, пещера Прометея, каньон Акаце,
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Павел
Заза сделал нам отличную экскурсию! Мы приехали на пасху. И часть мест была закрыта. Но был спланирован чуть другой маршрут и мы ничуть не пожалели. Набрались впечатлений и увидели много
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красоты.
Перед и на протяжении всей экскурсии Заза был очень внимателен ко всем нашим запросам и желаниям. Отвечал на все наши вопросы и рассказывал интересные легенды и факты. В плане качество заготовленных исторических справок или стендапов, возможно, вы сможете найти гида лучше, но в плане заботы, удобства, гибкости и адаптации под наши пожелания - не знаю даже что можно было бы сделать. Заза заехал точно во время на своей очень комфортной семи местной, чистой машине. Позвонил, подождал, завез позавтракать. Вел машину на протяжении всего пути очень аккуратно. Плейлист с грузинской музыкой, дополнял атмосферу рассказов и пейзажей.

Заза сделал нам отличную экскурсию! Мы приехали на пасху. И часть мест была закрыта. Но был
Заза сделал нам отличную экскурсию! Мы приехали на пасху. И часть мест была закрыта. Но был
Заза сделал нам отличную экскурсию! Мы приехали на пасху. И часть мест была закрыта. Но был
Заза сделал нам отличную экскурсию! Мы приехали на пасху. И часть мест была закрыта. Но был
Заза сделал нам отличную экскурсию! Мы приехали на пасху. И часть мест была закрыта. Но был
Заза сделал нам отличную экскурсию! Мы приехали на пасху. И часть мест была закрыта. Но был
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Виталий
Всем настоятельно рекомендую гида Зазу. Это профессионал своего дела. Очень грамотно составленный маршрут позволяет в полном объёме насладится невероятной красотой грузинских пейзажей. Также Вы услышите интересные истории связанный с этой
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чудесной страной и ее традициями. Узнаете о доброте людей живущих в этой стране и прочувствуете на себе их гостеприимство. Попробуете домашнее вино и чачу которые Заза готовит по старому и проверенному столетиями рецепту. Заза не только профессионал, он еще добрый и гостеприимный человек. Время, проведенное в рамках экскурсии, оставило множество положительных эмоций. Огромное спасибо!!!!!

Всем настоятельно рекомендую гида Зазу. Это профессионал своего дела. Очень грамотно составленный маршрут позволяет в полном
Всем настоятельно рекомендую гида Зазу. Это профессионал своего дела. Очень грамотно составленный маршрут позволяет в полном
Всем настоятельно рекомендую гида Зазу. Это профессионал своего дела. Очень грамотно составленный маршрут позволяет в полном
Всем настоятельно рекомендую гида Зазу. Это профессионал своего дела. Очень грамотно составленный маршрут позволяет в полном
Всем настоятельно рекомендую гида Зазу. Это профессионал своего дела. Очень грамотно составленный маршрут позволяет в полном
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Е
Экскурсия и впечатления надолго останутся в нашей памяти. Как и наш гид Заза. Его колоритные рассказы про Грузию, дружелюбие и энтузиазм просто сделали наш день настолько насыщенным и ярким, что вспоминаем до сих пор. Советуем всем. Заза исполнит каждое ваше желание и изменит маршрут под вас если только пожелаете. И конечно же не обошлось без грузинского вина!!!
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T
Мне очень понравилась экскурсия. Дети тоже принимали в ней участие. Гид это учел и немного скорректировал маршрут, чтобы нам было легче! У нас была возможность купить вкусные сладости и сухофрукты. У гида отличное чувство юмора, и мы чувствовали себя желанными гостями. Маршрут пролегал на комфортабельном автомобиле. Я определенно рекомендую выбрать экскурсию, организованную Заза.
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