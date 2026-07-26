31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Лучшее время для посещения Пещеры Прометея и каньонов Грузии - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа раскрывается во всей красе. Весной и в сентябре также можно насладиться прогулкой, хотя возможны дожди. Зимой и поздней осенью, несмотря на прохладу, можно избежать большого количества туристов, но стоит учитывать, что некоторые активности могут быть ограничены из-за погодных условий.

Представьте себе мир, где природа и история переплетаются в удивительном танце. Где каждый шаг открывает новый пейзаж, богатый красками и легендами.Ваше путешествие начнется с восхождения к каньону Окаце, где подвесной

мостик на высоте 140 метров предложит вам панорамные виды, заставляющие сердце биться чаще. Затем, водопад Кинчха покажет мощь природы, обрушивающейся с высоты. Мартвильский каньон ждет вас с его прозрачными водами и возможностью прокатиться на лодке, чтобы в полной мере оценить его красоту. Древний монастырь Чкондиди добавит культурного наследия в ваше приключение, рассказывая истории прошлого. И, наконец, пещера Прометея унесет вас в мир подземных озер и сталактитов, где каждый уголок хранит свою тайну. Включенный трансфер и угощение вином и чачей дополнят ваше путешествие, делая его еще более приятным и беззаботным. Подарите себе этот день, наполненный открытиями и впечатлениями, которые останутся с вами на всю жизнь

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Панорамы, захватывающие дух

Мы отправимся к живописному каньону Окаце: здесь, на высоте 140 метров, оборудовали подвесной мостик для прогулок. Вы насладитесь впечатляющим видом и рассмотрите каньон сверху. В нескольких километрах от Окаце находится водопад Кинчха, где мы сможем полюбоваться мощью воды, обрушивающейся с высоты под сотню метров.

Гроты Мартвили

После нас ждет Мартвильский каньон, где обязательно стоит прокатиться на лодке, чтобы оценить его красоту. Мы отправимся в самую глубь каньона и осмотрим Царскую купальню семьи Дадиани — вода здесь почти прозрачная, но удивительно яркого цвета. Или же полюбуемся красотой каньона с высоты, стоя на деревянном мосту.

Христианское наследие

Древний монастырь Чкондиди станет тем культурным памятником, который разбавит нашу видовую экскурсию. Я расскажу его историю и покажу главные строения комплекса. Величественно возвышающийся на холме, он отлично получается на снимках.

Инопланетные пейзажи

Изюминкой нашей программы станет карстовая пещера Прометея — самая большая в стране. Её украшает множество подсвеченных сталактитов и сталагмитов, подземная река и озера дополняют фантастический ландшафт. Вы услышите легенды этой достопримечательности и узнаете, в честь кого установлена скульптура у входа.

Организационные детали