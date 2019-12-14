31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Полюбоваться панорамой Окаце, проплыть по реке в Мартвили и исследовать подземные гроты

zaza
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zaza – ваш гид
Я покажу вам главные красоты Грузии: от каньона Окаце, который мы осмотрим с высоты 140 метров, до гротов Мартвили.

Вы полюбуетесь водопадами и бирюзовой водой Царской купальни, увидите подземные озера и лес сталактитов в пещере Прометея.

На протяжении поездки мы поговорим об укладе и традициях грузин и затронем основные вехи истории Сакартвело.
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в аэропорту города либо в вашем отеле
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У этой экскурсии31 отзыв
4.94
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Пещера Прометея и каньоны Грузии

Что вас ожидает

Панорамы, захватывающие дух
Мы отправимся к живописному каньону Окаце: здесь, на высоте 140 метров, оборудовали подвесной мостик для прогулок. Вы насладитесь впечатляющим видом и рассмотрите каньон сверху. В нескольких километрах от Окаце находится водопад Кинчха, где мы сможем полюбоваться мощью воды, обрушивающейся с высоты под сотню метров.

Гроты Мартвили
После нас ждет Мартвильский каньон, где обязательно стоит прокатиться на лодке, чтобы оценить его красоту. Мы отправимся в самую глубь каньона и осмотрим Царскую купальню семьи Дадиани — вода здесь почти прозрачная, но удивительно яркого цвета. Или же полюбуемся красотой каньона с высоты, стоя на деревянном мосту.

Христианское наследие
Древний монастырь Чкондиди станет тем культурным памятником, который разбавит нашу видовую экскурсию. Я расскажу его историю и покажу главные строения комплекса. Величественно возвышающийся на холме, он отлично получается на снимках.

Инопланетные пейзажи
Изюминкой нашей программы станет карстовая пещера Прометея — самая большая в стране. Её украшает множество подсвеченных сталактитов и сталагмитов, подземная река и озера дополняют фантастический ландшафт. Вы услышите легенды этой достопримечательности и узнаете, в честь кого установлена скульптура у входа.

Организационные детали

  • Трансфер и угощение вином и чачей входит в стоимость
  • Дополнительные расходы:
    — лодка на каньоне Мартвили (32 лари 25 копеек с человека, студентам и детям скидки)
    — каньон Окаце (17 лари 25 копеек, скидки детям и студентам)
    — билеты в пещеру Прометея (23 лари или 35 лари за прогулку на лодке, для детей от 6 до 18 лет — 5 лари 50 копеек при наличии документа)
    — водопад Кинчха (17 лари 25 копеек)
    — питание
  • Я постараюсь учесть все ваши пожелания
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Пещера Прометея и каньоны Грузии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в аэропорту города либо в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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zaza
zaza
Меня зовут Заза, мне 48 лет. Как местный житель работаю гидом и туроператором пятый год. С радостью организую для вас интересные экскурсии, а также трансфер по всей Грузии на комфортном минивэне. Вина и чача во время экскурсии предоставляются за мой счет!
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31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

14 декабря 2019
Спасибо! От души) мы отлично провели время. Грузия великолепна. А самая яркая достопримечательность - это водитель Заза. Мадлоба!
6 ноября 2019
Приятный гид. Показал еще несколько интересных мест по дороге.все понравилось)
2 ноября 2019
Спасибо Зазе за экскурсиюочень спокойный и обоятельный мужчина(вино и чача...отрыв башки..очень вкусно!!!!!).....погода подвела...но мы смогли посмотреть все что зотели:))..
18 октября 2019
Эта экскурсия несомненно включает те замечательные места, которые обязательно нужно увидеть в Грузии! Красота каньонов и мощь водопадов, умиротворение монастырей и очарование самой большой пещеры края - я уже сам, подобно гиду, рекламирую этот тур - но это полная правда! Экскурсия подобрана очень грамотно: за неполный день мы увидели и узнали так много! Трудно сказать, что понравилось больше всего, но пещера поразила однозначно! Случайно стали свидетелями, как одна женщина отказалась спускаться туда: "Что я, пещер не видела? В Крыму уже была..." Вот именно - не видела! Мы тоже были в разных пещерах, в том числе и в Крыму. Они все разные. Но пещеру Прометея, протяжённостью в полтора километра, увидеть нужно непременно!

Но что была бы эта экскурсия без нашего сопровождающего?!! Это именно случай, когда искали гида - нашли друга! Есть гиды эрудированные, внимательные, интересные. Но Заза, помимо перечисленного, ещё и СВОЙ. Это трудно описать, но возникает чувство, как-будто вы знакомы сто лет, что этому весёлому человеку можно без оглядки довериться. Был момент, когда он моментально сориентировался в дороге и, выбрав альтернативный маршрут, быстро исправил то, что испортила погода. Неважно, где нам приходилось останавливаться, Заза общался с местными жителями, как-будто он живёт по-соседству. Казалось, он знает всех и каждого, и все знают его!
А каким превосходным вином и чачей он отогревал нас после того, как мы попали под дождь в каньоне! Потом повёз нас в местечко, где мы увидели, как выращивают киви, попробовали множество сортов мёда (и взяли с собой), посмотрели на мастерское изготовление сладостей - чурчхелы и тклани, местные жители везде угощали хурмой...
Но и на этом "гастрономическая оправа" нашего путешествия не закончилась. Когда мы спросили совета, где можно вкусно поужинать, Заза подмигнул и повёз нас в одно местечко: "Местные едят там, где недорого, но обязательно хорошая кухня". Как же он был прав!!! Я не буду называть это заведение, пусть Заза сам расскажет вам о нём ;)
5 октября 2019
Заза отличный гид. День экскурсии был наполнен как впечатлениями, так и комфортом. Были учтены наши пожелания. В итоге остались очень довольны экскурсией. Однозначно рекомендую тем кто хочет насладиться красотой грузинской природы, а также оценить грузинское гостеприимство.
28 сентября 2019
Спасибо, Заза! Все было чудесно. Все было так, как надо для получения удовольствия от экскурсии. С Зазой все будет в порядке - рекомендую.
24 сентября 2019
29 августа 2019г мы с мужем и еще одной семьей были на этой экскурсии с гидом Заза. Для этого мы специально своим ходом приехали в Кутаиси из Тбилиси на автобусе))) а потом весело возвращались вечером назад на маршрутке)) Серпантин на маршрутке это очень весело))) Возвращаясь к экскурсии - все было отлично: погода, гид, маршрут, горы, водопады, купание в ледяной воде и вино с чачей особенно)) Мы купаться не планировали и купальники не брали, но устоять перед искушением искупаться в жару в горной воде не смогли и искупались)) Ни о чем не пожалели и всем рекомендуем этот тур и гида Зазу! Успехов ему и процветания!
17 сентября 2019
Спасибо Зазе за тёплый приём, вкусные вино и чачу. Весь день мы ездили по каньонам и водопадам, слушали интересные истории. Побывали там, где делают пастилу и чурчхелу. Получили огромный заряд эмоций и позитива!!!
16 сентября 2019
спасибо гиду Карло за интересную экскурсию и интересные факты из истории Грузии!Замечательно провели день в его компании.Радушный и гостеприимный человек! В восторге от красивейших мест Грузии!
14 сентября 2019
Спасибо большое Зазе за экскурсию! Мы приехали в Грузию из Одессы, были первый раз, но точно вернёмся! Заза нам показал Грузию своими глазами, рассказал о жизни грузин и традициях. С этим гидом экскурсия точно будет интересна всем, потому что у него почти индивидуальный подход, он прислушивается к желаниям туристов и может изменить маршрут по вашему желанию.
Ещё 21 отзыв

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