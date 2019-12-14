31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Панорамы, захватывающие дух

Мы отправимся к живописному каньону Окаце: здесь, на высоте 140 метров, оборудовали подвесной мостик для прогулок. Вы насладитесь впечатляющим видом и рассмотрите каньон сверху. В нескольких километрах от Окаце находится водопад Кинчха, где мы сможем полюбоваться мощью воды, обрушивающейся с высоты под сотню метров.

Гроты Мартвили

После нас ждет Мартвильский каньон, где обязательно стоит прокатиться на лодке, чтобы оценить его красоту. Мы отправимся в самую глубь каньона и осмотрим Царскую купальню семьи Дадиани — вода здесь почти прозрачная, но удивительно яркого цвета. Или же полюбуемся красотой каньона с высоты, стоя на деревянном мосту.

Христианское наследие

Древний монастырь Чкондиди станет тем культурным памятником, который разбавит нашу видовую экскурсию. Я расскажу его историю и покажу главные строения комплекса. Величественно возвышающийся на холме, он отлично получается на снимках.

Инопланетные пейзажи

Изюминкой нашей программы станет карстовая пещера Прометея — самая большая в стране. Её украшает множество подсвеченных сталактитов и сталагмитов, подземная река и озера дополняют фантастический ландшафт. Вы услышите легенды этой достопримечательности и узнаете, в честь кого установлена скульптура у входа.