Увидеть главное - церковь Баграта, пещеру Прометея, Мартвильский монастырь и каньон Мартвили
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Описание
Что вас ожидает
Храм Баграта
Это уникальное решение для грузинского зодчества — единственная церковь таких размеров, возведённая на скале. Вы полюбуетесь строгой геометрией строения, красивыми орнаментами и двухметровым бронзовым крестом весом в 300 килограмм. Во дворе храма увидите восьмиметровый древний колодец.
Пещера Прометея
Затем мы отправимся в карстовую пещеру на западе Грузии, в окрестностях города Цхалтубо. Её длина — примерно 11 километров. Для посетителей открыты только 1060 метров. Залы освещаются статичными огнями — атмосфера очень впечатляет. Экскурсию по пещере проводят только местные гиды. Подземная прогулка займёт примерно час.
Мартвильский монастырь
Монастырь 7 века, один из самых почитаемых в Грузии, служил усыпальницей для абхазских царей. Главный храм хорошо сохранился до наших дней. Вы увидите искусную резьбу на стенах и фрески 14–17 веков. Монастырский комплекс отлично гармонирует с красивыми пейзажами окрестностей. Готовьте камеры — такие снимки точно надо увезти с собой.
Каньон Мартвили
А после нас ждёт каньон, рождённый в скалах из известняка. В его верхней части можно прокатиться на лодке до семиметрового мощного водопада. Прогулка будет очень живописной — со скал свисают гигантские лианы, а стены как будто декорированы многовековыми мхами и тоненькими ручейками, выбивающимися из камней.
Водопад Огуеши
Завершим наш маршрут знакомством с водопадом Огуеши.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, услуги русскоязычного гида, угощение вином и чачей, питьевая вода, wi-fi
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Camry или Toyota Prius
- Дополнительно оплачиваются вход в пещеру Прометея, каньон и прогулка на лодке — всего 55 лари/чел., обед — от 15 лари/чел.
- Могу забрать вас из аэропорта и отвезти обратно — дополнительно 20 лари в одну сторону
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.