Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии

Индивидуальная экскурсия в Кутаиси

Увидеть главное - церковь Баграта, пещеру Прометея, Мартвильский монастырь и каньон Мартвили

Мой край богат рукотворными и природными чудесами, и я с удовольствием и гордостью покажу их вам. Мы посетим важный для каждого верующего грузина храм Баграта — уникальный из-за своего расположения. Отправимся исследовать подземные гроты и живописный глубокий каньон. В поездке поговорим о богатой истории и многовековых традициях гостеприимной Грузии.
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
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21
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Описание

Что вас ожидает

Храм Баграта

Это уникальное решение для грузинского зодчества — единственная церковь таких размеров, возведённая на скале. Вы полюбуетесь строгой геометрией строения, красивыми орнаментами и двухметровым бронзовым крестом весом в 300 килограмм. Во дворе храма увидите восьмиметровый древний колодец.

Пещера Прометея

Затем мы отправимся в карстовую пещеру на западе Грузии, в окрестностях города Цхалтубо. Её длина — примерно 11 километров. Для посетителей открыты только 1060 метров. Залы освещаются статичными огнями — атмосфера очень впечатляет. Экскурсию по пещере проводят только местные гиды. Подземная прогулка займёт примерно час.

Мартвильский монастырь

Монастырь 7 века, один из самых почитаемых в Грузии, служил усыпальницей для абхазских царей. Главный храм хорошо сохранился до наших дней. Вы увидите искусную резьбу на стенах и фрески 14–17 веков. Монастырский комплекс отлично гармонирует с красивыми пейзажами окрестностей. Готовьте камеры — такие снимки точно надо увезти с собой.

Каньон Мартвили

А после нас ждёт каньон, рождённый в скалах из известняка. В его верхней части можно прокатиться на лодке до семиметрового мощного водопада. Прогулка будет очень живописной — со скал свисают гигантские лианы, а стены как будто декорированы многовековыми мхами и тоненькими ручейками, выбивающимися из камней.

Водопад Огуеши

Завершим наш маршрут знакомством с водопадом Огуеши.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, услуги русскоязычного гида, угощение вином и чачей, питьевая вода, wi-fi
  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Camry или Toyota Prius
  • Дополнительно оплачиваются вход в пещеру Прометея, каньон и прогулка на лодке — всего 55 лари/чел., обед — от 15 лари/чел.
  • Могу забрать вас из аэропорта и отвезти обратно — дополнительно 20 лари в одну сторону

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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