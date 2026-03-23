Мои заказы

Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии

Увидеть главное - церковь Баграта, пещеру Прометея, Мартвильский монастырь и каньон Мартвили
Мой край богат рукотворными и природными чудесами, и я с удовольствием и гордостью покажу их вам. Мы посетим важный для каждого верующего грузина храм Баграта — уникальный из-за своего расположения. Отправимся исследовать подземные гроты и живописный глубокий каньон. В поездке поговорим о богатой истории и многовековых традициях гостеприимной Грузии.
4.9
37 отзывов
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии

Описание экскурсии

Храм Баграта

Это уникальное решение для грузинского зодчества — единственная церковь таких размеров, возведённая на скале. Вы полюбуетесь строгой геометрией строения, красивыми орнаментами и двухметровым бронзовым крестом весом в 300 килограмм. Во дворе храма увидите восьмиметровый древний колодец.

Пещера Прометея

Затем мы отправимся в карстовую пещеру на западе Грузии, в окрестностях города Цхалтубо. Её длина — примерно 11 километров. Для посетителей открыты только 1060 метров. Залы освещаются статичными огнями — атмосфера очень впечатляет. Экскурсию по пещере проводят только местные гиды. Подземная прогулка займёт примерно час.

Мартвильский монастырь

Монастырь 7 века, один из самых почитаемых в Грузии, служил усыпальницей для абхазских царей. Главный храм хорошо сохранился до наших дней. Вы увидите искусную резьбу на стенах и фрески 14–17 веков. Монастырский комплекс отлично гармонирует с красивыми пейзажами окрестностей. Готовьте камеры — такие снимки точно надо увезти с собой.

Каньон Мартвили

А после нас ждёт каньон, рождённый в скалах из известняка. В его верхней части можно прокатиться на лодке до семиметрового мощного водопада. Прогулка будет очень живописной — со скал свисают гигантские лианы, а стены как будто декорированы многовековыми мхами и тоненькими ручейками, выбивающимися из камней.

Водопад Огуеши

Завершим наш маршрут знакомством с водопадом Огуеши.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Toyota Camry 2019 г., для группы от 5 чел. — Mercedes Sprinter 2018 г. в. Транспорт с кондиционером, Wi-Fi и водой
  • Дополнительно оплачиваются:
    — вход в пещеру Прометея — 40 лари за чел.
    — вход в каньон Мартвили — 40 лари за чел.
    — прогулка на лодке — 20 лари за чел.
    — обед — от 15 лари за чел.
  • Могу забрать вас из аэропорта и отвезти обратно — дополнительно €15 в одну сторону

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роби
Роби — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 209 туристов
Здравствуйте, меня зовут Роби! Родился и вырос в Грузии, а именно в городе Кутаиси. Работаю гидом более 7 лет. Знаю все достопримечательности Грузии. С радостью обеспечу незабываемые туры в загадочной Грузии, полной своим неповторимым духом, многовековыми традициями, вкусной кухней и гостеприимством! Я люблю показывать свою красивую Грузию другим. Гарантирую незабываемое путешествие.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
3
2
1
1
С
Хорошо составленный маршрут, попросила добавить локацию, Роби согласился и добавил локацию без доплаты, машина была идеально чистая с водой, также после экскурсии нам нужно было добраться в Батуми, Роби организовал недорогой трансфер. Все было четко, Роби пунктуальный и очень тактичный молодой человек с хорошим знанием русского языка, однозначно советую!
Роби
Роби
Ответ организатора:
Хочу поблагодарить вас за то, что выбрали меня и доверились мне. Я стараюсь сделать всё возможное, чтобы обеспечить пассажирам максимальный комфорт во время поездки.
Вам был полезен этот отзыв?
Александр
Попросил изменить маршрут немного, все согласовали и прошли по моему плану, все остались довольны, большое спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Путешествие было незабываемо! Очень комфортабельный автомобиль, Роби и Алико очень приятные, добрые, весёлые люди, любящие свою страну! Они показали нам красивейшие места в Кутаиси, Батуми и Гори.
Познакомили с традициями и кухней прекрасной Грузии. Мы очень благодарны и обязательно вернёмся. Спасибо огромное ❤️❤️❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Отличная поездка! Роби - человек знающий всю Грузию, за один день мы посетили столько мест, до которых мы не смогли бы добраться самостоятельно. Очень рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо большое Роби за то, что так поздно организовал нам экскурсию. (мы брали экскурсию за день в 23:00, мне кажется это очень поздно, чтобы все хорошо организовать)
К сожалению Роби позвонил
читать дальшеуменьшить

и сказал что его машина сломана, но все равно все смог организовать и попросил своего коллегу Гогу нас покатать по всем красивым местам и быть нашим гидом.
Гога оказался супер классным гидом, очень заботливым, аккуратным на дорогах и гостеприимным. Он показал нам красоту Грузии и рассказал много интересных вещей, так же угостил нас вкусным вином.
Гога на столько нам понравился, что даже отвез нас из Кутаиси в Тбилиси.
Спасибо большое Гоге за то, что был с нами в эти дни и за интересные факты о Грузии, а Роби большое спасибо за организацию и переживания о нас, я уверена что если бы Роби был нашим гидом все прошло бы так же замечательно, потому что он волновался о нас и сразу же вечер написал уточнить как прошел наш день.
Я точно рекомендую Роби и Гогу, они отличная команда.

Спасибо большое Роби за то, что так поздно организовал нам экскурсию. (мы брали экскурсию за день
Спасибо большое Роби за то, что так поздно организовал нам экскурсию. (мы брали экскурсию за день
Спасибо большое Роби за то, что так поздно организовал нам экскурсию. (мы брали экскурсию за день
Спасибо большое Роби за то, что так поздно организовал нам экскурсию. (мы брали экскурсию за день
Спасибо большое Роби за то, что так поздно организовал нам экскурсию. (мы брали экскурсию за день
Спасибо большое Роби за то, что так поздно организовал нам экскурсию. (мы брали экскурсию за день
Вам был полезен этот отзыв?
Anna
Недавно побывала на экскурсии по Кутаиси и его окрестностям с Робби и хочу поделиться своими впечатлениями! Экскурсовод оказался настоящим профессионалом – доброжелательный, внимательный и учел все наши пожелания. Он с
читать дальшеуменьшить

большим интересом рассказывал о местных достопримечательностях, истории и культуре, а маршрут был продуман до мелочей. Особенно понравилось, что у нас была возможность подстроить экскурсию под наши интересы, и это сделало поездку ещё более увлекательной. Огромное спасибо за потрясающие эмоции и незабываемый день!

Недавно побывала на экскурсии по Кутаиси и его окрестностям с Робби и хочу поделиться своими впечатлениями!
Недавно побывала на экскурсии по Кутаиси и его окрестностям с Робби и хочу поделиться своими впечатлениями!
Недавно побывала на экскурсии по Кутаиси и его окрестностям с Робби и хочу поделиться своими впечатлениями!
Недавно побывала на экскурсии по Кутаиси и его окрестностям с Робби и хочу поделиться своими впечатлениями!
Недавно побывала на экскурсии по Кутаиси и его окрестностям с Робби и хочу поделиться своими впечатлениями!
Недавно побывала на экскурсии по Кутаиси и его окрестностям с Робби и хочу поделиться своими впечатлениями!
Недавно побывала на экскурсии по Кутаиси и его окрестностям с Робби и хочу поделиться своими впечатлениями!
Недавно побывала на экскурсии по Кутаиси и его окрестностям с Робби и хочу поделиться своими впечатлениями!+2
Недавно побывала на экскурсии по Кутаиси и его окрестностям с Робби и хочу поделиться своими впечатлениями!
Недавно побывала на экскурсии по Кутаиси и его окрестностям с Робби и хочу поделиться своими впечатлениями!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кутаиси

Похожие экскурсии на «Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии»

Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии
На машине
8 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии
Погрузитесь в мир природы Имеретии: пещера Прометея, каньоны Окаце и Мартвили, грузинские сладости и мастер-класс по чурчхеле. Уникальные впечатления
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от €75 за всё до 2 чел.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
На машине
9 часов
518 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии
Начало: У места вашего проживания в Кутаиси
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от €110 за всё до 6 чел.
Пещера Прометея и каньоны Грузии
На машине
9 часов
161 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем
Начало: В аэропорту города либо в вашем отеле
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €120 за всё до 6 чел.
Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
На машине
3 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
Знакомство с красотами двух городов и яркое путешествие в завораживающий подземный мир
Завтра в 13:30
14 авг в 08:00
от €70 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кутаиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кутаиси
от €150 за экскурсию