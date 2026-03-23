Мой край богат рукотворными и природными чудесами, и я с удовольствием и гордостью покажу их вам. Мы посетим важный для каждого верующего грузина храм Баграта — уникальный из-за своего расположения. Отправимся исследовать подземные гроты и живописный глубокий каньон. В поездке поговорим о богатой истории и многовековых традициях гостеприимной Грузии.

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Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Храм Баграта

Это уникальное решение для грузинского зодчества — единственная церковь таких размеров, возведённая на скале. Вы полюбуетесь строгой геометрией строения, красивыми орнаментами и двухметровым бронзовым крестом весом в 300 килограмм. Во дворе храма увидите восьмиметровый древний колодец.

Пещера Прометея

Затем мы отправимся в карстовую пещеру на западе Грузии, в окрестностях города Цхалтубо. Её длина — примерно 11 километров. Для посетителей открыты только 1060 метров. Залы освещаются статичными огнями — атмосфера очень впечатляет. Экскурсию по пещере проводят только местные гиды. Подземная прогулка займёт примерно час.

Мартвильский монастырь

Монастырь 7 века, один из самых почитаемых в Грузии, служил усыпальницей для абхазских царей. Главный храм хорошо сохранился до наших дней. Вы увидите искусную резьбу на стенах и фрески 14–17 веков. Монастырский комплекс отлично гармонирует с красивыми пейзажами окрестностей. Готовьте камеры — такие снимки точно надо увезти с собой.

Каньон Мартвили

А после нас ждёт каньон, рождённый в скалах из известняка. В его верхней части можно прокатиться на лодке до семиметрового мощного водопада. Прогулка будет очень живописной — со скал свисают гигантские лианы, а стены как будто декорированы многовековыми мхами и тоненькими ручейками, выбивающимися из камней.

Водопад Огуеши

Завершим наш маршрут знакомством с водопадом Огуеши.

Организационные детали