Увидеть главное - церковь Баграта, пещеру Прометея, Мартвильский монастырь и каньон Мартвили
Мой край богат рукотворными и природными чудесами, и я с удовольствием и гордостью покажу их вам. Мы посетим важный для каждого верующего грузина храм Баграта — уникальный из-за своего расположения. Отправимся исследовать подземные гроты и живописный глубокий каньон. В поездке поговорим о богатой истории и многовековых традициях гостеприимной Грузии.
Это уникальное решение для грузинского зодчества — единственная церковь таких размеров, возведённая на скале. Вы полюбуетесь строгой геометрией строения, красивыми орнаментами и двухметровым бронзовым крестом весом в 300 килограмм. Во дворе храма увидите восьмиметровый древний колодец.
Пещера Прометея
Затем мы отправимся в карстовую пещеру на западе Грузии, в окрестностях города Цхалтубо. Её длина — примерно 11 километров. Для посетителей открыты только 1060 метров. Залы освещаются статичными огнями — атмосфера очень впечатляет. Экскурсию по пещере проводят только местные гиды. Подземная прогулка займёт примерно час.
Мартвильский монастырь
Монастырь 7 века, один из самых почитаемых в Грузии, служил усыпальницей для абхазских царей. Главный храм хорошо сохранился до наших дней. Вы увидите искусную резьбу на стенах и фрески 14–17 веков. Монастырский комплекс отлично гармонирует с красивыми пейзажами окрестностей. Готовьте камеры — такие снимки точно надо увезти с собой.
Каньон Мартвили
А после нас ждёт каньон, рождённый в скалах из известняка. В его верхней части можно прокатиться на лодке до семиметрового мощного водопада. Прогулка будет очень живописной — со скал свисают гигантские лианы, а стены как будто декорированы многовековыми мхами и тоненькими ручейками, выбивающимися из камней.
Водопад Огуеши
Завершим наш маршрут знакомством с водопадом Огуеши.
Организационные детали
Поедем на автомобиле Toyota Camry 2019 г., для группы от 5 чел. — Mercedes Sprinter 2018 г. в. Транспорт с кондиционером, Wi-Fi и водой
Дополнительно оплачиваются: — вход в пещеру Прометея — 40 лари за чел. — вход в каньон Мартвили — 40 лари за чел. — прогулка на лодке — 20 лари за чел. — обед — от 15 лари за чел.
Могу забрать вас из аэропорта и отвезти обратно — дополнительно €15 в одну сторону
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роби — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 209 туристов
Здравствуйте, меня зовут Роби! Родился и вырос в Грузии, а именно в городе Кутаиси. Работаю гидом более 7 лет. Знаю все достопримечательности Грузии. С радостью обеспечу незабываемые туры в загадочной Грузии, полной своим неповторимым духом, многовековыми традициями, вкусной кухней и гостеприимством! Я люблю показывать свою красивую Грузию другим. Гарантирую незабываемое путешествие.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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София
Хорошо составленный маршрут, попросила добавить локацию, Роби согласился и добавил локацию без доплаты, машина была идеально чистая с водой, также после экскурсии нам нужно было добраться в Батуми, Роби организовал недорогой трансфер. Все было четко, Роби пунктуальный и очень тактичный молодой человек с хорошим знанием русского языка, однозначно советую!
Роби
Ответ организатора:
Хочу поблагодарить вас за то, что выбрали меня и доверились мне. Я стараюсь сделать всё возможное, чтобы обеспечить пассажирам максимальный комфорт во время поездки.
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Александр
Попросил изменить маршрут немного, все согласовали и прошли по моему плану, все остались довольны, большое спасибо.
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Ю
Юст
Путешествие было незабываемо! Очень комфортабельный автомобиль, Роби и Алико очень приятные, добрые, весёлые люди, любящие свою страну! Они показали нам красивейшие места в Кутаиси, Батуми и Гори. Познакомили с традициями и кухней прекрасной Грузии. Мы очень благодарны и обязательно вернёмся. Спасибо огромное ❤️❤️❤️
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Е
Евгений
Отличная поездка! Роби - человек знающий всю Грузию, за один день мы посетили столько мест, до которых мы не смогли бы добраться самостоятельно. Очень рекомендую
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А
Анна
Спасибо большое Роби за то, что так поздно организовал нам экскурсию. (мы брали экскурсию за день в 23:00, мне кажется это очень поздно, чтобы все хорошо организовать) К сожалению Роби позвонил читать дальшеуменьшить
и сказал что его машина сломана, но все равно все смог организовать и попросил своего коллегу Гогу нас покатать по всем красивым местам и быть нашим гидом. Гога оказался супер классным гидом, очень заботливым, аккуратным на дорогах и гостеприимным. Он показал нам красоту Грузии и рассказал много интересных вещей, так же угостил нас вкусным вином. Гога на столько нам понравился, что даже отвез нас из Кутаиси в Тбилиси. Спасибо большое Гоге за то, что был с нами в эти дни и за интересные факты о Грузии, а Роби большое спасибо за организацию и переживания о нас, я уверена что если бы Роби был нашим гидом все прошло бы так же замечательно, потому что он волновался о нас и сразу же вечер написал уточнить как прошел наш день. Я точно рекомендую Роби и Гогу, они отличная команда.
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Anna
Недавно побывала на экскурсии по Кутаиси и его окрестностям с Робби и хочу поделиться своими впечатлениями! Экскурсовод оказался настоящим профессионалом – доброжелательный, внимательный и учел все наши пожелания. Он с читать дальшеуменьшить
большим интересом рассказывал о местных достопримечательностях, истории и культуре, а маршрут был продуман до мелочей. Особенно понравилось, что у нас была возможность подстроить экскурсию под наши интересы, и это сделало поездку ещё более увлекательной. Огромное спасибо за потрясающие эмоции и незабываемый день!
+2
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