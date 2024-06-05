Выездные экскурсии из Кутаиси

Найдено 25 экскурсий в категории «Выездные» в Кутаиси, цены от €40, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
441 отзыв
Каньоны и Водопады Кутаиси: Путешествие в Сердце Природы Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии: величественные каньоны, живописные водопады и таинственные пещеры
Начало: У места вашего проживания в Кутаиси
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Пещера Прометея и каньоны Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
93 отзыва
Пещера Прометея и каньоны Грузии: Путешествие по живописным местам Кутаиси
Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем
Начало: В аэропорту города либо в вашем отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
110 за всё до 6 чел.
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси: Гелати, озеро Шаори и река Риони
Приглашаем вас на захватывающий рафтинг по реке Риони из Кутаиси. Откройте для себя красоту Грузии, наслаждаясь приключением и местной культурой
Начало: Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 180 за всё до 10 чел.
Сны об Имеретии
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Путешествие по Имеретии из Кутаиси: Вина, Природа и Культура
Вас ждет захватывающее путешествие по Имеретии, где вы встретите уникальные традиции, пейзажи и вкусы этого региона Грузии
Начало: ваш адрес в черте города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 140 за всё до 20 чел.
Открыть красоту природы западной Грузии
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Красоты западной Грузии: индивидуальная экскурсия из Кутаиси
Погрузитесь в уникальный мир природы западной Грузии, где каждый шаг открывает новые потрясающие виды и истории
Начало: Ваш Отель (в черте города Кутаиси)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 188 за всё до 10 чел.
Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Грузинская кулинария в Кутаиси: от хачапури до пеламуши
Вас ждет незабываемое путешествие в мир грузинской кухни! Готовьте традиционные блюда и наслаждайтесь их вкусом с бокалом вина
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
45 за человека
Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи из Кутаиси
Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией на озеро Шаори и в Рачу. Живописные виды, исторические рассказы и купание в озере ждут вас
Начало: У Макдоналдс в центре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
от 260 за всё до 6 чел.
Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Путешествие по Раче-Лечхуми: от природы до гастрономии
Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы, следуя легендарным маршрутом из Кутаиси в Рачу и Лечхуми
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
180 за всё до 3 чел.
Покинутые села западной Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Покинутые села западной Грузии: экскурсия с гидом из Кутаиси
Погрузитесь в атмосферу старинных грузинских сел и откройте для себя их уникальную архитектуру и быт
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
от 270 за всё до 6 чел.
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Откроем для вас красоты Грузии: храм Баграта, пещера Прометея, монастырь Мартвили и каньон Мартвили. Погрузитесь в богатую историю и традиции
Начало: Гостиница
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
99 за всё до 4 чел.
Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Минеральные воды, вино и хачапури: путешествие по родине Маяковского
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от дома Маяковского до минеральных источников Саирме. Вкусное вино и хачапури дополнят ваше путешествие
Начало: От Вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 180 за всё до 20 чел.
Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
38 отзывов
Путешествие по Кутаиси: от пещер Прометея до курорта Цхалтубо
Запланируйте незабываемое путешествие по Кутаиси и Цхалтубо, где вас ждут удивительные пещеры Прометея и живописные пейзажи
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 88 за всё до 20 чел.
Путешествие по живописной Имеретии
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Путешествие по живописной Имеретии: от храма Баграта до пещеры Прометея
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы: от древних храмов до величественных пещер и уникальных кулинарных впечатлений
Начало: Место встречи ваш отель. Можно рассмотреть встречу...
Сегодня в 15:00
10 июня в 10:30
11592 за всё до 6 чел.
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
Начните свое путешествие из Кутаиси, одного из древнейших городов мира. Вас ждут легенды горцев, живописные виды и дегустация редкого вина Усахелаури
Начало: От Вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 200 за всё до 5 чел.
Большое путешествие по Имеретии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Бюджетный тур по Имеретии: путешествие в древнюю Колхиду
Погрузитесь в историю древнего государства Колхида, узнайте о культуре Имеретии и насладитесь красотами Кавказа
Начало: От центральной площади Кутаиси
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 198 за всё до 20 чел.
Пещера Магара - неандертальская «многооэтажка»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Пещера Магара в Кутаиси: Путешествие к неандертальцам и крепости 17 века
Погрузитесь в доисторический мир Пещеры Магара, где вас ждут следы жизни неандертальцев и удивительные природные красоты
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
180 за всё до 3 чел.
Право на отдых: курорт Цхалтубо
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Право на отдых: курорт Цхалтубо
Посетите Кутаиси и Цхалтубо, погрузитесь в историю советских курортов и насладитесь СПА-процедурами в действующих родонитовых ваннах
Начало: На центральной площади в Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 120 за всё до 10 чел.
Готовим шкмерули в горах Рачи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Готовим шкмерули в горах Рачи - мастер-класс в Кутаиси
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу на Шкмерийском плато. Узнайте секреты приготовления шкмерули и насладитесь видами Кавказа
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 220 за всё до 5 чел.
Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Из Кутаиси в удивительную Мегрелию: Монастырь, каньоны и лес
Погрузитесь в атмосферу древней Мегрелии: от мистических лесов до величественных каньонов и исторических монастырей
Начало: На площади Давида Агмашенебели
Сегодня в 15:00
10 июня в 10:00
11592 за всё до 6 чел.
Кутаиси и наследие Имеретии
Индивидуальная
8 часов
Кутаиси и наследие Имеретии: от древних храмов до винодельни
Погрузитесь в богатую историю Имеретии, исследуя древние храмы и монастыри Кутаиси, а также насладитесь дегустацией местных вин
Начало: Кутаиси, Площадь Давида Агмашенебели
Расписание: Ежедневно в 10:15
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$110 за всё до 3 чел.
Рафтинг на реке Цхенисцкали
Индивидуальная
1 час
Рафтинг на реке Цхенисцкали: приключение длиной в 12 км в Кутаиси
Погрузитесь в мир приключений с рафтингом на реке Цхенисцкали. Эмоции, которые останутся с вами навсегда, ждут вас в Кутаиси
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$40 за человека
Самый экстремальный рафтинг в Грузии
Индивидуальная
9 часов
Экстремальный рафтинг в Кутаиси: приключение среди каньонов и водопадов
Готовы к приключению жизни? Присоединяйтесь к нам в путешествие по бурным рекам и живописным каньонам Грузии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$70 за человека
Из Кутаиси в прекрасную Сванетию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Кутаиси в загадочную Сванетию: Ушгули, Местия и не только
Погрузитесь в атмосферу древней Сванетии, посетив Ушгули и Местию. Насладитесь неповторимыми пейзажами и узнайте уникальные традиции
Начало: В вашем отеле
Завтра в 14:00
10 июня в 07:00
380 за всё до 6 чел.
Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо
Цхалтубо - рай для любителей заброшенных мест и советской архитектуры. Погрузитесь в атмосферу прошлого, посетив уникальные объекты с профессиональным гидом
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:30
от 110 за всё до 10 чел.
Ничто не вечно. Застывшие канатки Чиатуры и санатории Цхалтубо
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Ничто не вечно. Застывшие канатки Чиатуры и санатории Цхалтубо
Погрузитесь в атмосферу двух уникальных городов-призраков, исследуйте их заброшенные канатные дороги и санатории, почувствуйте дух прошлого
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
от 100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Паулина
    5 июня 2024
    Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
    Были в Кутаиси впервые, вдвоем с парнем, и так случилась весёлая молодая компания. Огромная благодарность нашему гиду Роби за то,
    читать дальше

    что сделал наш день и экскурсию по местным достопримечательностям таким запоминающимся и весёлым. Места поражали своей красотой и атмосфера путешествия вызывала восторг и восхищение. Однозначно рекомендуем провести ваш день в компании Роби, в радости и в поисках новых ярких впечатлений.

    Были в Кутаиси впервые, вдвоем с парнем, и так случилась весёлая молодая компания. Огромная благодарность нашему
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Сны об Имеретии
    Для нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозам нам повезло!) Вначале был
    читать дальше

    трекинг по вековому лесу пока мы не вышли к выступу на вершине горы. От великолепного вида на долину захватывало дух, над нами летали орлы. Мы остались там на какое-то время полюбоваться и помедитировать, уезжать никак не хотелось. Потом мы поехали к церкви Св. Николая - церковь редкой красоты и сохранности. По фрескам на стенах можно отследить историю региона, каждый любитель истории будет приятно удивлен. Завершили мы свою поездку в винодельне, где отведали вино - гордость региона!

    Для нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозам
  • М
    Михаил
    30 мая 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Карло - лучший гид!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
    Отличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природы, вкуснейшая еда. Не ешьте перед экскурсией! Помимо того, что Вы приготовите сами, Вас угостят обедом из блюд местной кухни. Это очень вкусно!!!
    Отличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природыОтличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природыОтличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природыОтличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природыОтличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природы
  • И
    Инесса
    29 мая 2024
    Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
    Это было великолепно. Мы объязательно вернёмся,но уже на другой маршрут. Спасибо вашей команде
  • М
    Маргарита
    28 мая 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Были с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. Было много полезной интересной информации об истории Грузии, традициях, особенностях. Попробовали разные виды чурчхел, вина. В общем все очень гостеприимно. Все советую!
    Были с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. БылоБыли с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. БылоБыли с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. Было
  • L
    Leonid
    23 мая 2024
    Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
    Мы провели не одну, а четыре тура! От встречи после приземления до отлёта всё прошло идеально! Роби очень душевный, весёлый и
    читать дальше

    пунктуальный молодой человек с прекрасным русским. Роби учтёт Ваши пожелания при планировании туров, покажет хорошие рестораны и сэкономит Ваши деньги блогодаря своим советам. Без него наша поездка не была бы такой успешной! Очень спокойно, когда в чужой стране есть кто то на кого можешь положится. После использования местного такси, мы особенно стали ценить его удобную, не прокуренную и не пахнущую всевозможными благовониями машину.;)

  • В
    Вероника
    22 мая 2024
    Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи
    Не знаю даже, что впечатлило меня больше - невероятная по красоте природа, величественные горы, источники с вкуснейшей чистой водой, васильковый
    читать дальше

    цвет воды в озере или наш гид Сергей, который не только знает миллион историй и деталей событий, происходивших здесь, но так горячо и искренне любит эти места. Я уже давно влюблена в Грузию, много где была. Но эту экскурсию запомню надолго, она была очень познавательной, очень красочной, очень душевной.

  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
    Были на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказала какие блюда едят сами
    читать дальше

    местные жители, что готовят дома ежедневно, а что в основном только на праздники, помогала переводить в некоторых случаях на самом мастер-классе, а также делала фотографии по нашей просьбе. Само мероприятие было в гостях у грузинской семьи, которые сами делают вино, устаривают мастер-классы по приготовлению еды, а также дегустации. Хозяйка дома, очень приятная девушка рассказывала нам про местную кухню, как и из чего лучше готовить блюда, из чего их готовят традиционно и как в современном мире это упрощают. Мы готовили хинкали с мясом и с сыром, т. к. не все едят мясо, также имеретинские хачапури и кукурузные лепешки мчади. Во время готовки нас угощали вином и приготовили очень вкусный турецкий кофе. Все приготовление еды заняло около 2х часов, при том что тесто и начинку подготовили для нас заранее. Затем нам провели не большую экскурсию на домашнюю винодельню, мы попробовали вино, послушали рассказ о том как раньше делали вино и как это делают сейчас, понравившееся вино можно было купить и тут же при тебе его разливают, закрывают пробкой и клеят этикетку. Время пролетело незаметно. Рекомендуем к посещению)

    Были на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказалаБыли на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказалаБыли на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказалаБыли на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказалаБыли на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказала
  • Е
    Евгения
    18 мая 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Очень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с ним мы почувствовали настоящий дух Грузии. У нас времени было достаточно и он показал ещё пару красивых мест, было очень интересно!
    Очень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с нимОчень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с нимОчень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с ним

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кутаиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
  2. Пещера Прометея и каньоны Грузии
  3. Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
  4. Сны об Имеретии
  5. Открыть красоту природы западной Грузии
Какие места ещё посмотреть в Кутаиси
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Собор Баграта
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "Выездные" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 40 до 380 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 717 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии по окрестностям Кутаиси и местам Грузии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам