Две столицы в одном туре: Контрастный Тбилиси и древний Мцхета - групповая экскурсия

Описание экскурсии
Длительность экскурсии 7 часов
Лучший способ увидеть всё самое главное и интересное в Тбилиси и Мцхете за один день это присоединится в нашу авторскому туру.
Поверьте, экскурсия будет максимально душевной и занимательной!
Оба города имеют богатейшую историю и множество замечательных архитектурных памятников. Прочувствуйте шарм и уют живого и романтичного Тбилиси, а затем погрузитесь в атмосферу средних веков в Мцхете.
Наша прогулка начнётся у памятника основателю Тбилиси — царя Вахтанга Горгасали, возвышающегося на холме у храма Метехи.
Отсюда открываются панорамные виды на старый Тифлис. Прекрасное место чтобы узнать, как все начиналось
Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан.
Тут мы сделаем красочные фото на фоне Святой горы Мтацминда.
После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом.
Спустимся по винтовой лестнице, которая приведет нас к инжировому ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом.
Затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях.
Мы прогуляемся по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) старейший шопинг-центр Тбилиси.
Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, покажем самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира.
Далее выезд во Мцхета.
Да, как и обещали выше, сегодня мы совмещаем две столицы Грузии!
Мцхета древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны.
Здесь у Вас будет возможность ознакомиться с: Кафедральным собором Светицховели (Xi в), он же, собор 12-ти апостолов.
В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют вторым Иерусалимом.
Поднимемся в монастырь Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы (в Иерусалиме есть церковь с таким же названием).
С нами вам будет интересно, комфортно и конечно весело!
Примечание:
В летнее время экскурсия может проводиться с 9:00 до 16:00 из-за погодных условий (если будет очень жарко)
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Тбилиси и обратно
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Подъем на крепостную стену Нарикала (канатная дорога)
- Обед
О чём нужно знать до поездки
Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.
Пожелания к путешественнику
Для посещения храмов, желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
Удобная обувь для пешеходной прогулки
Одежда по погоде и сезону
Дождевик
Хорошее настроение и позитивный настрой!