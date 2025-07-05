Две столицы в одном туре: Контрастный Тбилиси и древний Мцхета - групповая экскурсия

от 3095 ₽ за человека

Длительность экскурсии 7 часов

Лучший способ увидеть всё самое главное и интересное в Тбилиси и Мцхете за один день это присоединится в нашу авторскому туру.

Поверьте, экскурсия будет максимально душевной и занимательной!

Оба города имеют богатейшую историю и множество замечательных архитектурных памятников. Прочувствуйте шарм и уют живого и романтичного Тбилиси, а затем погрузитесь в атмосферу средних веков в Мцхете.

Наша прогулка начнётся у памятника основателю Тбилиси — царя Вахтанга Горгасали, возвышающегося на холме у храма Метехи.

Отсюда открываются панорамные виды на старый Тифлис. Прекрасное место чтобы узнать, как все начиналось

Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан.

Тут мы сделаем красочные фото на фоне Святой горы Мтацминда.

После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом.

Спустимся по винтовой лестнице, которая приведет нас к инжировому ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом.

Затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях.

Мы прогуляемся по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) старейший шопинг-центр Тбилиси.

Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, покажем самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира.

Далее выезд во Мцхета.

Да, как и обещали выше, сегодня мы совмещаем две столицы Грузии!

Мцхета древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны.

Здесь у Вас будет возможность ознакомиться с: Кафедральным собором Светицховели (Xi в), он же, собор 12-ти апостолов.

В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют вторым Иерусалимом.

Поднимемся в монастырь Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы (в Иерусалиме есть церковь с таким же названием).

С нами вам будет интересно, комфортно и конечно весело!

Примечание:

В летнее время экскурсия может проводиться с 9:00 до 16:00 из-за погодных условий (если будет очень жарко)