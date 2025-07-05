Две столицы в одном туре: Контрастный Тбилиси и древний Мцхета - групповая экскурсия

Лучший способ увидеть всё самое интересное в Тбилиси и Мцхете
Описание экскурсии

Длительность экскурсии 7 часов

Лучший способ увидеть всё самое главное и интересное в Тбилиси и Мцхете за один день это присоединится в нашу авторскому туру.

Поверьте, экскурсия будет максимально душевной и занимательной!

Оба города имеют богатейшую историю и множество замечательных архитектурных памятников. Прочувствуйте шарм и уют живого и романтичного Тбилиси, а затем погрузитесь в атмосферу средних веков в Мцхете.

Наша прогулка начнётся у памятника основателю Тбилиси — царя Вахтанга Горгасали, возвышающегося на холме у храма Метехи.

Отсюда открываются панорамные виды на старый Тифлис. Прекрасное место чтобы узнать, как все начиналось

Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан.

Тут мы сделаем красочные фото на фоне Святой горы Мтацминда.

После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом.

Спустимся по винтовой лестнице, которая приведет нас к инжировому ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом.

Затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях.

Мы прогуляемся по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) старейший шопинг-центр Тбилиси.

Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, покажем самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира.

Далее выезд во Мцхета.

Да, как и обещали выше, сегодня мы совмещаем две столицы Грузии!

Мцхета древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны.

Здесь у Вас будет возможность ознакомиться с: Кафедральным собором Светицховели (Xi в), он же, собор 12-ти апостолов.

В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют вторым Иерусалимом.

Поднимемся в монастырь Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы (в Иерусалиме есть церковь с таким же названием).

С нами вам будет интересно, комфортно и конечно весело!

Примечание:

В летнее время экскурсия может проводиться с 9:00 до 16:00 из-за погодных условий (если будет очень жарко)

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Тбилиси и обратно
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Подъем на крепостную стену Нарикала (канатная дорога)
  • Обед
О чём нужно знать до поездки

Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.

Пожелания к путешественнику

Для посещения храмов, желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная соответствующая таким мероприятиям форма одежды.

Удобная обувь для пешеходной прогулки

Одежда по погоде и сезону

Дождевик

Хорошее настроение и позитивный настрой!

Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Мераби
Мераби — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда с 14-летним опытом работы в туризме предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальных турах, выбирая
нестандартные маршруты и самые топовые места. Наша команда состоит из коренных жителей, и мы точно знаем, чем дышит каждый уголок в нашей любимой Сакартвело. ❤️Грузия–особая магия, в которую просто невозможно не влюбиться. ❤️Туризм это наша жизнь, и вы убедитесь в этом лично! ❤️ лучший сервис и море позитивных эмоций на все время путешествия с нашей командой, Вам гарантированы! Вас ждут: сказочная Грузия, солнечная Армения и пламенный Азербайджан! Не упустите свое путешествие мечты!

