Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
Уникальная возможность познакомиться с духовной и культурной историей Грузии, посетив её древние памятники и наслаждаясь местными традициями
Экскурсия по Мцхете, Шиомгвиме и Уплисцихе - это путешествие в сердце грузинской истории.
Участники увидят монастырь Джвари, храм Светицховели и Самтавро, а также древний пещерный город Уплисцихе.
Путешествие позволит оценить культурное наследие и религиозные традиции, которые формировались на протяжении веков. После экскурсии можно насладиться дегустацией домашнего вина и попробовать грузинские деликатесы
Вы посетите монастырь Джвари — первый в Грузии памятник, вошедший в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Возле храма поговорим о становлении грузинской государственности, формировании национальной культуры и искусства, возникновении письменности, а также о знаковом событии — крещении народа Картли и принятии христианства в качестве официальной религии страны. Со стен монастыря вам откроются потрясающе красивые панорамные виды на окрестности. Затем мы отправимся в храм Светицховели — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Здесь находится место захоронения святынь христианства — хитона Иисуса Христа и милоти Ильи Пророка, а также покоится часть мощей Андрея Первозванного. После этого вы прогуляетесь к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги — царицы Наны, а также покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского. Кроме того, вы увидите легендарный, считающийся чудотворным ежевичный куст, под которым жила и проповедовала св. Нина — «еживичник» не раз вырубали варвары, однако всякий раз он вновь восстанавливался и прорастал. После экскурсии по храмам во Мцхета вы сможете приобрести настоящее грузинское вино, соус ткемали, кизиловое и инжировое варенье.
Мистический Шиомгвиме
Далее мы остановимся возле удивительно красивого монастыря с богатой историей. Этот весьма значительный памятник грузинской архитектуры раннего средневековья был онован в середине 6 века, а возникновение его связано с «ассирийским отцом» Шио — одним из тринадцати христианских миссионеров, прибывших в Грузию. Я расскажу вам о жизни этого сакрального места, некогда являющегося центром культурной и религиозной деятельности страны, а также открою таинственные истории, неизменно сопровождающие подобные древние обители.
Скальная архитектура «Божьей Крепости»
Финальной точкой нашей программы станет посещение пещерного города Уплисцихе. Это один из первых городов на территории Грузии. Вы побываете в самой древней его части, высеченной в скале Квернаки. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени. Однако этих уцелевших построек достаточно, чтобы воссоздать картину архитектурного формирования этого удивительного памятника, существующего уже не одно тысячелетие. На экскурсии вас ждет захватывающее исследование сложной цепи тоннелей, площадей, жилых комнат и залов, храмов, хранилищ и хозяйственных построек, а также история, мифы и легенды этого поселения.
После экскурсии вам будет предложена дегустация настоящего домашнего вина «Каберне», а при желании можно будет пообедать в уютном местном ресторанчике.
Организационные детали
Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии.
Мы заедем за вами на автомобиле к вашему месту проживания, а после экскурсии отвезем обратно.
В оплату тура не включены расходы на входные билеты в Уплисцихе.
Обед в ресторане оплачивается дополнительно (примерно в 10-12 евро на человека с вином).
Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Мцхете
Провели экскурсии для 1282 туристов
Мне 50 лет. Профессиональный гид, экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. Специализируюсь по истории Грузии. Рассказываю не только исторические факты, а еще легенды и предания. Могу также рассказывать об особенностях быта, языка и традиций народа, веселые истории. Наша сверхзадача — досконально изучить интересные места в Грузии, куда еще не добрались туристы и другие гиды.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Гудкова
5 апр 2025
Посетили экскурсию вдвоём с мужем и остались в восторге от поездки. Галина очень интересно рассказывала, большой материал по истории, о местных традициях и интересных фактах. У индивидуальной экскурсии большой плюс читать дальше
независимого от других туристов изучения достопримечательностей, когда можно свободно передвигаться столько времени, сколько потребуется, чтобы изучить более подробно, сфотографироваться или сделать видео на память. Галина очень приятный эрудированный собеседник, с грамотной речью, ответит на любые вопросы и посоветует где и какие приобрести сувениры, вино отличного качества и по хорошей цене. Кухня ресторанчика, где проходил наш обед выше всяких похвал, где нас очень гостеприимно встретили и угостили бесплатно своим вкуснейшим домашним вином с собственных виноградников. Причём вино подавали в неограниченных количествах! Поездка прошла легко и 9 часов пролетели незаметно. Обязательно советую приобрести тур у Галины.
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Виталий
30 апр 2024
Галина очень грамотный гид. Большое спасибо за экскурсию. Отношение к своей профессии выше всяких похвал.
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Ульяна
27 янв 2022
Были на экскурсии 22 января. Получили море впечатлений. Прекрасная возможность, чтобы понять, насколько Грузия красивая страна, и насколько богата ее история. Спасибо большое Галине за понятный и структурированный материал и за прекрасную организация!
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Чанг
19 янв 2022
На экскурсии в Мцхета и Уплисцихе были вдвоём, с молодым человеком. Нам очень понравилось! Галина - знаток истории Грузии, а также мифов и легенд, которые с ней связаны- из её рассказа читать дальше
я узнала много интересной информации. Тем, кто любит религиозно-историческую тематику экскурсия будет по душе, мы узнали много чего нового про историю Грузии и ее религию. Если история вас интересует не очень сильно- не беда. Вы можете позадавать вопросы о том, что интересно, или что видите за окном- Галина на них с радостью ответит, добавляя разные факты про сооружения древности и легенды. Вам дадут возможность полюбоваться красивыми видами, или остановиться подольше там, где вам понравилось. Например, полазить по Уплисцихе или заехать в конце экскурсии на рынок в Мцхета. Вам еще и посоветуют где что покупать! Одним словом очень рекомендую эту поездку! ☺️
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Надежда
20 апр 2019
Отличная экскурсия. Красивые места, интересный рассказ, замечательные гиды. Маршрут был спланирован так, чтобы не попадать в момент массового «завоза туристов» почти всё удалось посмотреть без толпы. Галина и Дмитрий подсказали «вкусные» и интересные места, и не только в Тбилиси. Большое спасибо за незабываемые впечатления!