Что вас ожидает: Вдохновение для поэтов, романтиков и любителей древности Первая наша остановка будет в монастыре Джвари, откуда открываются потрясающие виды. Там, где Лермонтов вдохновившись написал произведение Мцыри. Наконец мы прибываем в первую столицу Грузии — город Мцхета. Здесь мы пройдем по местному рынку и закупимся сувенирами, чурчхелой, сванской солью, попробуем мороженое из вина и многое другое. Далее по программе нас ждет Кафедральный собор Светицховели — один из уделов Божией Матери. Затем мы отправимся в Гори, город где родился «вождь народа» И. Б. Джугашвили (Сталин), здесь же находится музей его имени. Следующая остановка пещерный город Уплисцихе — пещерный город в Горийском районе, основанный во II век до н. э. Важная информация:

Обратите внимание, что экскурсия начинается из Тбилиси • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.