Город Мцхета и пещерный город - Уплисцихе

Индивидуальная экскурсия в Мцхете

Индивидуальная экскурсия из Мцхеты: Познакомьтесь с историей Грузии и Сталина

Вы побываете в первой столице Грузии, городе Мцхета.

Узнаете где и когда Грузия приняла христианство, увидите мощи Апостола Андрея Первозванного, увидите часть креста на котором был распят Христос. По вашему желанию, мы сможем заехать в Гори и посетить музей Сталина. Кроме этого, мы побываем в пещерном городе Уплисцихе, основанном во II веке до нашей эры.
Город Мцхета и пещерный город - Уплисцихе
Город Мцхета и пещерный город - Уплисцихе
Город Мцхета и пещерный город - Уплисцихе
Город Мцхета и пещерный город - Уплисцихе
Город Мцхета и пещерный город - Уплисцихе
Город Мцхета и пещерный город - Уплисцихе
Город Мцхета и пещерный город - Уплисцихе
Ближайшие даты:
20
дек
21
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даты

Что вас ожидает:

  • Церковь Джвари
  • Город Мцхета
  • Церковь Светицховели
  • Пещерный город Уплисцихе

Описание

Что вас ожидает: Вдохновение для поэтов, романтиков и любителей древности Первая наша остановка будет в монастыре Джвари, откуда открываются потрясающие виды. Там, где Лермонтов вдохновившись написал произведение Мцыри. Наконец мы прибываем в первую столицу Грузии — город Мцхета. Здесь мы пройдем по местному рынку и закупимся сувенирами, чурчхелой, сванской солью, попробуем мороженое из вина и многое другое. Далее по программе нас ждет Кафедральный собор Светицховели — один из уделов Божией Матери. Затем мы отправимся в Гори, город где родился «вождь народа» И. Б. Джугашвили (Сталин), здесь же находится музей его имени. Следующая остановка пещерный город Уплисцихе — пещерный город в Горийском районе, основанный во II век до н. э. Важная информация:
Обратите внимание, что экскурсия начинается из Тбилиси • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно в 9:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • Интернет
Что не входит
  • Билеты
  • Дегустации
  • Обед
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание, что экскурсия начинается из Тбилиси.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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