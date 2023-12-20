Индивидуальная экскурсия из Мцхеты: Познакомьтесь с историей Грузии и Сталина
Вы побываете в первой столице Грузии, городе Мцхета.
Узнаете где и когда Грузия приняла христианство, увидите мощи Апостола Андрея Первозванного, увидите часть креста на котором был распят Христос. По вашему желанию, мы сможем заехать в Гори и посетить музей Сталина. Кроме этого, мы побываем в пещерном городе Уплисцихе, основанном во II веке до нашей эры.
Узнаете где и когда Грузия приняла христианство, увидите мощи Апостола Андрея Первозванного, увидите часть креста на котором был распят Христос. По вашему желанию, мы сможем заехать в Гори и посетить музей Сталина. Кроме этого, мы побываем в пещерном городе Уплисцихе, основанном во II веке до нашей эры.
Ближайшие даты:
20
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Церковь Джвари
- Город Мцхета
- Церковь Светицховели
- Пещерный город Уплисцихе
Описание
Что вас ожидает: Вдохновение для поэтов, романтиков и любителей древности Первая наша остановка будет в монастыре Джвари, откуда открываются потрясающие виды. Там, где Лермонтов вдохновившись написал произведение Мцыри. Наконец мы прибываем в первую столицу Грузии — город Мцхета. Здесь мы пройдем по местному рынку и закупимся сувенирами, чурчхелой, сванской солью, попробуем мороженое из вина и многое другое. Далее по программе нас ждет Кафедральный собор Светицховели — один из уделов Божией Матери. Затем мы отправимся в Гори, город где родился «вождь народа» И. Б. Джугашвили (Сталин), здесь же находится музей его имени. Следующая остановка пещерный город Уплисцихе — пещерный город в Горийском районе, основанный во II век до н. э. Важная информация:
Обратите внимание, что экскурсия начинается из Тбилиси • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в 9:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Интернет
- Что не входит
- Билеты
- Дегустации
- Обед
- Место начала и завершения?
- ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:30Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Обратите внимание, что экскурсия начинается из Тбилиси.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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