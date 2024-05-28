1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: путешествие в прошлое Грузии
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Духовная Мцхета, тайны Уплисцихе и целебный Боржоми: путешествие по Грузии
Вас ждет путешествие по святым местам Мцхеты, таинственному Уплисцихе и зеленому Боржоми. Погрузитесь в историю и природу Грузии
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€188 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тбилиси-Мцхета: уникальное путешествие по древним легендам
Загляните в сердце Грузии с экскурсией по Тбилиси и Мцхете. Откройте для себя уникальные истории, архитектурные шедевры и духовные святыни
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€154 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе: путешествие к истокам грузинской культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грузии, посетив её духовные и исторические сокровища без посредников
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €197 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме - путешествие в душу Грузии
Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, исследуя сокровенные уголки Мцхеты, её храмы и монастыри, полные историй и легенд
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сердце православной Грузии - Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
Индивидуальная экскурсия по Мцхете и замку Ананури. Узнайте о православных святынях, исторических памятниках и легендах Грузии
Начало: Заеду по месту жительства
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Мцхета и Ананури: путешествие по святым местам и природе Грузии
Познайте сакральную Мцхету и крепость Ананури, исследуя грузинское православие и величественные ландшафты
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Погружение в историю и культуру Грузии: Тбилиси и Мцхета за 4 часа
Путешествие по двум самым знаковым городам Грузии обещает стать незабываемым. От старинных улиц Тбилиси до духовного сердца Мцхеты
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €189 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
Путешествие по сакральным местам Грузии: храм Джвари, собор Светицховели, Бодбийский монастырь и романтичный Сигнахи
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивный тур: Мцхета, Казбеги, Ананури - путешествие по душе Грузии
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы с эксклюзивным туром по Мцхете, Казбеги и Ананури
Начало: Мцхета или Тбилиси
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Монастырь Джвари, конная прогулка и прелести старого Тбилиси
Погрузитесь в историю Грузии, наслаждаясь красотой Мцхеты, монастыря Джвари и живописными видами во время конной прогулки
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
от €120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
11 часов
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Путешествие по древним храмам Мцхеты и пещерному городу Уплисцихе. Узнайте о важнейших вехах истории Грузии и легендарных правителях
Начало: Место вашего проживания
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в сердце грузинской истории
Познайте дух древней Грузии, исследуя уникальные архитектурные памятники и пещерный город с 3000-летней историей
Начало: Ул. Пушкина, 1
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
$140 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий28 мая 2024Давид прекрасный гид, организатор и человек. Он очень любит свою страну, много о ней знает и стремится всем гостям показать настоящую Грузию.
- ИИрина11 мая 2024Нам не повезло с погодой, зато очень повезло с гидом! Огромное спасибо Нукри за отличную экскурсию и за полезную информацию, следующий день в Тбилиси благодаря этому провели просто замечательно.
- GGennady8 мая 2024Отличная, познавательная экскурсия от Дианы на комфортабельном просторном минивэне! Наилучшие рекомендации!
- VVictoria4 мая 2024У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
- ВВиталий30 апреля 2024Галина очень грамотный гид. Большое спасибо за экскурсию. Отношение к своей профессии выше всяких похвал.
- ЕЕлена25 апреля 2024Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!
- ИИрина24 апреля 2024Спасибо сердечное Левану! Много информации получили. Экскурсия объемная, интересная. Все было очень интеллигентно. Однозначно рекомендую!
- ЮЮлия22 апреля 2024Огромная благодарность Мише за прекрасное путешествие, интересную информацию, наши замечательные впечатления, гостеприимство и вкусное вино!! Будем Вас с Оксаной вспоминать дома за бокалом Вашего вина теплыми и добрыми словами❤❤❤❤❤❤ И обязательно вернемся вновь!!
- ММирца8 апреля 2024Спасибо Давиду, все было супер! Давид очень инетересно все рассказывает с большой любовью к своей стране. Поездка прошла довольно легко и очень насыщенно, нам всем очень понравилось!
- ММария1 апреля 2024Давид очень приятный интеллигентный человек, который глубоко любит свою страну и умеет прекрасно о ней рассказывать, причем на очень грамотном
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Мцхете в июне 2024
Сейчас в Мцхете в категории "Выездные" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 120 до 250. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии по окрестностям Мцхеты и местам Грузии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август