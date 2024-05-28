читать дальше и правильном русском языке, что тоже немаловажно и приятно. При этом очень гибкий и всегда готовый подстроиться под ваши пожелания. Очень чистый и комфортный автомобиль, Давид спокойный и опытный водитель. Расстались друзьями и очень довольными поездкой!

Давид очень приятный интеллигентный человек, который глубоко любит свою страну и умеет прекрасно о ней рассказывать, причем на очень грамотном