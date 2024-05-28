Выездные экскурсии из Мцхеты

Найдено 13 экскурсий в категории «Выездные» в Мцхете, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: путешествие в прошлое Грузии
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Духовная Мцхета, тайны Уплисцихе и целебный Боржоми: путешествие по Грузии
Вас ждет путешествие по святым местам Мцхеты, таинственному Уплисцихе и зеленому Боржоми. Погрузитесь в историю и природу Грузии
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
188 за всё до 5 чел.
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Тбилиси-Мцхета: уникальное путешествие по древним легендам
Загляните в сердце Грузии с экскурсией по Тбилиси и Мцхете. Откройте для себя уникальные истории, архитектурные шедевры и духовные святыни
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
154 за всё до 4 чел.
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе: путешествие к истокам грузинской культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грузии, посетив её духовные и исторические сокровища без посредников
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 197 за всё до 2 чел.
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме - путешествие в душу Грузии
Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, исследуя сокровенные уголки Мцхеты, её храмы и монастыри, полные историй и легенд
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 6 чел.
Сердце православной Грузии - Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Сердце православной Грузии - Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
Индивидуальная экскурсия по Мцхете и замку Ананури. Узнайте о православных святынях, исторических памятниках и легендах Грузии
Начало: Заеду по месту жительства
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 3 чел.
Мцхета и Ананури: о вере и природе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Мцхета и Ананури: путешествие по святым местам и природе Грузии
Познайте сакральную Мцхету и крепость Ананури, исследуя грузинское православие и величественные ландшафты
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
220 за всё до 3 чел.
Тбилиси и Мцхета
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Погружение в историю и культуру Грузии: Тбилиси и Мцхета за 4 часа
Путешествие по двум самым знаковым городам Грузии обещает стать незабываемым. От старинных улиц Тбилиси до духовного сердца Мцхеты
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 189 за всё до 2 чел.
Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
Путешествие по сакральным местам Грузии: храм Джвари, собор Светицховели, Бодбийский монастырь и романтичный Сигнахи
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Эксклюзивный тур: Мцхета, Казбеги, Ананури - путешествие по душе Грузии
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы с эксклюзивным туром по Мцхете, Казбеги и Ананури
Начало: Мцхета или Тбилиси
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Монастырь Джвари, конная прогулка и прелести старого Тбилиси
Погрузитесь в историю Грузии, наслаждаясь красотой Мцхеты, монастыря Джвари и живописными видами во время конной прогулки
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
от 120 за всё до 15 чел.
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Путешествие по древним храмам Мцхеты и пещерному городу Уплисцихе. Узнайте о важнейших вехах истории Грузии и легендарных правителях
Начало: Место вашего проживания
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
180 за всё до 3 чел.
Мцхета и Уплисцихе - генетический код Грузин
Индивидуальная
7 часов
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в сердце грузинской истории
Познайте дух древней Грузии, исследуя уникальные архитектурные памятники и пещерный город с 3000-летней историей
Начало: Ул. Пушкина, 1
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
$140 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    28 мая 2024
    Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
    Давид прекрасный гид, организатор и человек. Он очень любит свою страну, много о ней знает и стремится всем гостям показать настоящую Грузию.
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
    Нам не повезло с погодой, зато очень повезло с гидом! Огромное спасибо Нукри за отличную экскурсию и за полезную информацию, следующий день в Тбилиси благодаря этому провели просто замечательно.
  • G
    Gennady
    8 мая 2024
    Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
    Отличная, познавательная экскурсия от Дианы на комфортабельном просторном минивэне! Наилучшие рекомендации!
  • V
    Victoria
    4 мая 2024
    Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
    У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
    У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
  • В
    Виталий
    30 апреля 2024
    Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
    Галина очень грамотный гид. Большое спасибо за экскурсию. Отношение к своей профессии выше всяких похвал.
  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
    Спасибо сердечное Левану! Много информации получили. Экскурсия объемная, интересная. Все было очень интеллигентно. Однозначно рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2024
    Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
    Огромная благодарность Мише за прекрасное путешествие, интересную информацию, наши замечательные впечатления, гостеприимство и вкусное вино!! Будем Вас с Оксаной вспоминать дома за бокалом Вашего вина теплыми и добрыми словами❤❤❤❤❤❤ И обязательно вернемся вновь!!
  • М
    Мирца
    8 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Спасибо Давиду, все было супер! Давид очень инетересно все рассказывает с большой любовью к своей стране. Поездка прошла довольно легко и очень насыщенно, нам всем очень понравилось!
  • М
    Мария
    1 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Давид очень приятный интеллигентный человек, который глубоко любит свою страну и умеет прекрасно о ней рассказывать, причем на очень грамотном
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    и правильном русском языке, что тоже немаловажно и приятно. При этом очень гибкий и всегда готовый подстроиться под ваши пожелания. Очень чистый и комфортный автомобиль, Давид спокойный и опытный водитель. Расстались друзьями и очень довольными поездкой!

Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Выездные»

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  1. Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
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  3. Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
  4. Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
  5. Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Сколько стоит экскурсия по Мцхете в июне 2024
Сейчас в Мцхете в категории "Выездные" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 120 до 250. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии по окрестностям Мцхеты и местам Грузии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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