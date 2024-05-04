1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: путешествие в прошлое Грузии
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе
«Доистрическое прошлое Грузии – город Уплисцихе»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Духовная Мцхета, тайны Уплисцихе и целебный Боржоми: путешествие по Грузии
Вас ждет путешествие по святым местам Мцхеты, таинственному Уплисцихе и зеленому Боржоми. Погрузитесь в историю и природу Грузии
Начало: Тбилиси
«Уплисцихе: успешная жизнь в пещерах»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€188 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе: путешествие к истокам грузинской культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грузии, посетив её духовные и исторические сокровища без посредников
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
«Финальной точкой нашей программы станет посещение пещерного города Уплисцихе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €197 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Путешествие по древним храмам Мцхеты и пещерному городу Уплисцихе. Узнайте о важнейших вехах истории Грузии и легендарных правителях
Начало: Место вашего проживания
«Скальный Уплисцихе – назад в античность»
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в сердце грузинской истории
Познайте дух древней Грузии, исследуя уникальные архитектурные памятники и пещерный город с 3000-летней историей
Начало: Ул. Пушкина, 1
«Уплисцихе — высеченный в скале город, одно из древнейших поселений на Кавказе с 3000-летней историей»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
$140 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVictoria4 мая 2024У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
- ВВиталий30 апреля 2024Галина очень грамотный гид. Большое спасибо за экскурсию. Отношение к своей профессии выше всяких похвал.
- ЕЕлена25 апреля 2024Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!
- ИИрина24 апреля 2024Спасибо сердечное Левану! Много информации получили. Экскурсия объемная, интересная. Все было очень интеллигентно. Однозначно рекомендую!
- ММирца8 апреля 2024Спасибо Давиду, все было супер! Давид очень инетересно все рассказывает с большой любовью к своей стране. Поездка прошла довольно легко и очень насыщенно, нам всем очень понравилось!
- ММария1 апреля 2024Давид очень приятный интеллигентный человек, который глубоко любит свою страну и умеет прекрасно о ней рассказывать, причем на очень грамотном
- ВВиктория7 ноября 2023Прекрасная экскурсия, очень интересный рассказ, много познавательной информации. Удобный трансфер.
- ППолина10 августа 2023Леван прекрасный гид и человек, интеллигентный и доброжелательный, однозначно советуем обращаться к нему. Экскурсия очень понравилась.
- УУльяна27 января 2022Были на экскурсии 22 января. Получили море впечатлений. Прекрасная возможность, чтобы понять, насколько Грузия красивая страна, и насколько богата ее история. Спасибо большое Галине за понятный и структурированный материал и за прекрасную организация!
- ЧЧанг19 января 2022На экскурсии в Мцхета и Уплисцихе были вдвоём, с молодым человеком. Нам очень понравилось! Галина - знаток истории Грузии, а также
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Уплисцихе»
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