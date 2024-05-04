Экскурсии в Уплисцихе из Мцхеты

Найдено 5 экскурсий в категории «Уплисцихе» в Мцхете, цены от €140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: путешествие в прошлое Грузии
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе
«Доистрическое прошлое Грузии – город Уплисцихе»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Духовная Мцхета, тайны Уплисцихе и целебный Боржоми: путешествие по Грузии
Вас ждет путешествие по святым местам Мцхеты, таинственному Уплисцихе и зеленому Боржоми. Погрузитесь в историю и природу Грузии
Начало: Тбилиси
«Уплисцихе: успешная жизнь в пещерах»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
188 за всё до 5 чел.
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе: путешествие к истокам грузинской культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грузии, посетив её духовные и исторические сокровища без посредников
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
«Финальной точкой нашей программы станет посещение пещерного города Уплисцихе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 197 за всё до 2 чел.
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Путешествие по древним храмам Мцхеты и пещерному городу Уплисцихе. Узнайте о важнейших вехах истории Грузии и легендарных правителях
Начало: Место вашего проживания
«Скальный Уплисцихе – назад в античность»
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
180 за всё до 3 чел.
Мцхета и Уплисцихе - генетический код Грузин
Индивидуальная
7 часов
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в сердце грузинской истории
Познайте дух древней Грузии, исследуя уникальные архитектурные памятники и пещерный город с 3000-летней историей
Начало: Ул. Пушкина, 1
«Уплисцихе — высеченный в скале город, одно из древнейших поселений на Кавказе с 3000-летней историей»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
$140 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Victoria
    4 мая 2024
    Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
    У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
    У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
  • В
    Виталий
    30 апреля 2024
    Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
    Галина очень грамотный гид. Большое спасибо за экскурсию. Отношение к своей профессии выше всяких похвал.
  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
    Спасибо сердечное Левану! Много информации получили. Экскурсия объемная, интересная. Все было очень интеллигентно. Однозначно рекомендую!
  • М
    Мирца
    8 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Спасибо Давиду, все было супер! Давид очень инетересно все рассказывает с большой любовью к своей стране. Поездка прошла довольно легко и очень насыщенно, нам всем очень понравилось!
  • М
    Мария
    1 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Давид очень приятный интеллигентный человек, который глубоко любит свою страну и умеет прекрасно о ней рассказывать, причем на очень грамотном
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    и правильном русском языке, что тоже немаловажно и приятно. При этом очень гибкий и всегда готовый подстроиться под ваши пожелания. Очень чистый и комфортный автомобиль, Давид спокойный и опытный водитель. Расстались друзьями и очень довольными поездкой!

  • В
    Виктория
    7 ноября 2023
    Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
    Прекрасная экскурсия, очень интересный рассказ, много познавательной информации. Удобный трансфер.
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  • П
    Полина
    10 августа 2023
    Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
    Леван прекрасный гид и человек, интеллигентный и доброжелательный, однозначно советуем обращаться к нему. Экскурсия очень понравилась.
  • У
    Ульяна
    27 января 2022
    Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
    Были на экскурсии 22 января. Получили море впечатлений. Прекрасная возможность, чтобы понять, насколько Грузия красивая страна, и насколько богата ее история. Спасибо большое Галине за понятный и структурированный материал и за прекрасную организация!
  • Ч
    Чанг
    19 января 2022
    Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
    На экскурсии в Мцхета и Уплисцихе были вдвоём, с молодым человеком. Нам очень понравилось! Галина - знаток истории Грузии, а также
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    мифов и легенд, которые с ней связаны- из её рассказа я узнала много интересной информации. Тем, кто любит религиозно-историческую тематику экскурсия будет по душе, мы узнали много чего нового про историю Грузии и ее религию. Если история вас интересует не очень сильно- не беда. Вы можете позадавать вопросы о том, что интересно, или что видите за окном- Галина на них с радостью ответит, добавляя разные факты про сооружения древности и легенды. Вам дадут возможность полюбоваться красивыми видами, или остановиться подольше там, где вам понравилось. Например, полазить по Уплисцихе или заехать в конце экскурсии на рынок в Мцхета. Вам еще и посоветуют где что покупать! Одним словом очень рекомендую эту поездку! ☺️

    На экскурсии в Мцхета и Уплисцихе были вдвоём, с молодым человеком. Нам очень понравилось!На экскурсии в Мцхета и Уплисцихе были вдвоём, с молодым человеком. Нам очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Уплисцихе»

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  1. Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
  2. Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
  3. Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
  4. Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
  5. Мцхета и Уплисцихе - генетический код Грузин
Сколько стоит экскурсия по Мцхете в июне 2024
Сейчас в Мцхете в категории "Уплисцихе" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 140 до 200. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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