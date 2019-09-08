7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мцхета: христианизация Грузии и лермонтовские места

В древнем и уютном городе, расположенном «там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры», вы узнаете об истории становления христианства в Грузии и о значении веры в жизни и культуре нашего народа. В программе два значимых для христианского мира места: храм Светицховели, где хранится Хитон Господень, и храм Джвари, стоящий на месте, где грузинская просветительница Св. Нино воздвигла первый крест на Иверской земле. Здесь вам откроется одна из самых узнаваемых панорам страны — та, что увековечена в поэме «Мцыри».

Уплисцихе: успешная жизнь в пещерах

Мы проедем вперёд на запад, а в истории перенесёмся назад — во времена языческой Грузии. В древнем пещерном городе Уплисцихе, который столетиями высекался в скале, невольно поражаешься титаническому труду создателей. Гуляя по Уплисцихе, вы узнаете о времени расцвета этого места и увидите храм поклонения солнцу, ямы для жертвоприношений, многочисленные тоннели, аптеку и эллинистический театр, в котором уже более полутора тысяч лет не давали представлений.

Боржоми: зелёный город и минеральная вода

После погружения в историю и приключения в пещерах вы отдохнёте в Боржомском городском парке. Я расскажу об открытии минеральных источников, о секретах целебной воды, о развитии курорта и об императорской резиденции. И конечно, вы попробуете знаменитый «Боржоми», бьющий из недр земли.