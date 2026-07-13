7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы с июня по август, когда погода тёплая и сухая, что делает прогулки комфортными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, температура более мягкая, а туристов меньше, что позволяет насладиться спокойствием и красотой мест. Зимой, с ноября по март, возможны осадки и прохлада, но даже в это время года можно ощутить уникальную атмосферу древних мест, хотя и с некоторыми ограничениями в комфорте.

Вас ожидает незабываемое путешествие по Грузии, в ходе которого вы посетите Мцхету - древнюю столицу и духовный центр страны, где на каждом шагу ощущается история. Здесь вы увидите храм Светицховели

и Джвари, которые являются жемчужинами христианской архитектуры. Далее путь приведет вас в Уплисцихе - древний пещерный город, где каждая скала хранит тайны прошлого. Вы узнаете о жизни людей, которые тысячелетия назад высекали свои дома в скалах, и о языческих традициях, которые они практиковали. Завершится ваше путешествие в Боржоми - знаменитом курортном городе с целебными минеральными источниками, где вы сможете насладиться природной красотой и попробовать знаменитую минеральную воду прямо из источника. Эта экскурсия подарит вам не только новые знания, но и незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и уникальной культуры Грузии

Описание экскурсии

Мцхета: христианизация Грузии и лермонтовские места

В древнем и уютном городе, расположенном «там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры», вы узнаете об истории становления христианства в Грузии и о значении веры в жизни и культуре нашего народа. В программе два значимых для христианского мира места: храм Светицховели, где хранится Хитон Господень, и храм Джвари, стоящий на месте, где грузинская просветительница Св. Нино воздвигла первый крест на Иверской земле. Здесь вам откроется одна из самых узнаваемых панорам страны — та, что увековечена в поэме «Мцыри».

Уплисцихе: успешная жизнь в пещерах

Мы проедем вперёд на запад, а в истории перенесёмся назад — во времена языческой Грузии. В древнем пещерном городе Уплисцихе, который столетиями высекался в скале, невольно поражаешься титаническому труду создателей. Гуляя по Уплисцихе, вы узнаете о времени расцвета этого места и увидите храм поклонения солнцу, ямы для жертвоприношений, многочисленные тоннели, аптеку и эллинистический театр, в котором уже более полутора тысяч лет не давали представлений.

Боржоми: зелёный город и минеральная вода

После погружения в историю и приключения в пещерах вы отдохнёте в Боржомском городском парке. Я расскажу об открытии минеральных источников, о секретах целебной воды, о развитии курорта и об императорской резиденции. И конечно, вы попробуете знаменитый «Боржоми», бьющий из недр земли.

Организационные детали