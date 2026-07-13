7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Вас ждет путешествие по святым местам Мцхеты, таинственному Уплисцихе и зеленому Боржоми. Погрузитесь в историю и природу Грузии
Вас ожидает незабываемое путешествие по Грузии, в ходе которого вы посетите Мцхету - древнюю столицу и духовный центр страны, где на каждом шагу ощущается история. Здесь вы увидите храм Светицховели читать дальшеуменьшить
и Джвари, которые являются жемчужинами христианской архитектуры.
Далее путь приведет вас в Уплисцихе - древний пещерный город, где каждая скала хранит тайны прошлого.
Вы узнаете о жизни людей, которые тысячелетия назад высекали свои дома в скалах, и о языческих традициях, которые они практиковали.
Завершится ваше путешествие в Боржоми - знаменитом курортном городе с целебными минеральными источниками, где вы сможете насладиться природной красотой и попробовать знаменитую минеральную воду прямо из источника.
Эта экскурсия подарит вам не только новые знания, но и незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и уникальной культуры Грузии
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы с июня по август, когда погода тёплая и сухая, что делает прогулки комфортными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, температура более мягкая, а туристов меньше, что позволяет насладиться спокойствием и красотой мест. Зимой, с ноября по март, возможны осадки и прохлада, но даже в это время года можно ощутить уникальную атмосферу древних мест, хотя и с некоторыми ограничениями в комфорте.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Храм Светицховели
Храм Джвари
Пещерный город Уплисцихе
Боржомский городской парк
Эллинистический театр
Описание экскурсии
Мцхета: христианизация Грузии и лермонтовские места
В древнем и уютном городе, расположенном «там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры», вы узнаете об истории становления христианства в Грузии и о значении веры в жизни и культуре нашего народа. В программе два значимых для христианского мира места: храм Светицховели, где хранится Хитон Господень, и храм Джвари, стоящий на месте, где грузинская просветительница Св. Нино воздвигла первый крест на Иверской земле. Здесь вам откроется одна из самых узнаваемых панорам страны — та, что увековечена в поэме «Мцыри».
Уплисцихе: успешная жизнь в пещерах
Мы проедем вперёд на запад, а в истории перенесёмся назад — во времена языческой Грузии. В древнем пещерном городе Уплисцихе, который столетиями высекался в скале, невольно поражаешься титаническому труду создателей. Гуляя по Уплисцихе, вы узнаете о времени расцвета этого места и увидите храм поклонения солнцу, ямы для жертвоприношений, многочисленные тоннели, аптеку и эллинистический театр, в котором уже более полутора тысяч лет не давали представлений.
Боржоми: зелёный город и минеральная вода
После погружения в историю и приключения в пещерах вы отдохнёте в Боржомском городском парке. Я расскажу об открытии минеральных источников, о секретах целебной воды, о развитии курорта и об императорской резиденции. И конечно, вы попробуете знаменитый «Боржоми», бьющий из недр земли.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость.
Дополнительные расходы: входные билеты в Уплисцихе (15 лари) и парк Боржоми (2,5 лари).
Предусмотрено время для обеда в Гори или Боржоми.
В программе посещение монастырей, поэтому выберите подходящую одежду, а также возьмите удобную обувь с нескользящей подошвой и головной убор (в Уплисцихе яркое солнце).
Экскурсию для вас проведу я или мой коллега
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте, которое укажете в Тбилиси или Мцхета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваш гид в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1925 туристов
Грузия невелика по размеру, но удивительно многогранна. Она подарит вам новые впечатления, яркие эмоции и тёплые воспоминания, к которым захочется возвращаться снова и снова. Грузия — словно драгоценное ожерелье, где читать дальшеуменьшить
каждая жемчужина хранит свою историю. Уже почти 10 лет, работая в туризме и имея сертификат гида, я собираю эти истории одну за другой, постоянно пополняя свои знания о стране, её культуре, традициях и людях.
Для меня проведение экскурсий — одно из самых интересных занятий. Я с удовольствием показываю красивые места, рассказываю увлекательные истории и радуюсь искренним эмоциям гостей. В своих экскурсиях стараюсь создать атмосферу яркого путешествия, чтобы вы не просто увидели Грузию, а почувствовали её душу. Кавказские горы, древняя история, гостеприимство и знаменитая грузинская кухня — всё это ждёт вас. Добро пожаловать в нашу тёплую, красивую и уютную страну!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
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–
2
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–
А
Андрей
Отличная экскурсия! Очень красивые места и интересный маршрут. День прошел легко и комфортно.
Отдельное спасибо Левану! Очень чуткий, вежливый и внимательный гид. На протяжении всего дня чувствовалась забота о гостях — читать дальшеуменьшить
всё было продумано до мелочей. Было очень приятно, что нас никто не торопил — можно было спокойно насладиться видами и сделать столько фотографий, сколько хотелось.
Также хочется отметить комфортную дорогу и вкусный обед в Гори.
С удовольствием рекомендуем эту экскурсию!
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Е
Елизавета
Спасибо огромное Левану за настолько интересную экскурсию! За один день получилось увидеть и узнать столько нового, сколько за целую поездку иногда не получается. Помимо интересного рассказа получилось задать очень много собственных вопросов, на которые экскурсовод с радостью отвечал. Обязательно возьмем следующую экскурсию у Левана.
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М
Мария
Леван прекрасный гид! Было интересно, очень комфортно в пути Приятный собеседник, тактичный Однозначно рекомендую!
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Евгения
все прошло отлично! леван доброжелательный и оч приятный человек! рассказ интересный, спасибо!
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Игорь
Провели почти целый день с Леваном, узнали много нового, интересного не только по программе маршрута, но и по Грузии в целом. Леван хороший водитель, гид и собеседник. Мои рекомендации!
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О
Олеся
Это была прекрасная, очень насыщенная и интересная экскурсия. За один день мы погуляли по великолепной Мцхете, уникальному Уплисцихе и живописному Боржоми, заехали в отличный ресторан в Гори, гид Леван очень интеллигентный и эрудированный. Машина комфортная, вождение быстрое и аккуратное. Спасибо, нам очень понравилось!
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