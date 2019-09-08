7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Авто-путешествие 3в1 в западную Грузию

Леван
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Леван – ваш гид
Эта поездка за 10 часов подарит вам и новые знания, и приключения.

В древней столице, душе и «алтаре» Грузии — Мцхете — вы проследите христианский путь страны и полюбуетесь панорамами с открыток.

После отправитесь в ещё более далёкое прошлое в пещерах языческого города Уплисцихе.

И наконец, познакомитесь с Боржоми — городом, где отдыхали Романовы, и известной водой, которая стояла на всех заседаниях СССР.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Тбилиси
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У этой экскурсии7 отзывов
4.71
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми

Что вас ожидает

Мцхета: христианизация Грузии и лермонтовские места
В древнем и уютном городе, расположенном «там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры», вы узнаете об истории становления христианства в Грузии и о значении веры в жизни и культуре нашего народа. В программе два значимых для христианского мира места: храм Светицховели, где хранится Хитон Господень, и храм Джвари, стоящий на месте, где грузинская просветительница Св. Нино воздвигла первый крест на Иверской земле. Здесь вам откроется одна из самых узнаваемых панорам страны — та, что увековечена в поэме «Мцыри».

Уплисцихе: успешная жизнь в пещерах
Мы проедем вперёд на запад, а в истории перенесёмся назад — во времена языческой Грузии. В древнем пещерном городе Уплисцихе, который столетиями высекался в скале, невольно поражаешься титаническому труду создателей. Гуляя по Уплисцихе, вы узнаете о времени расцвета этого места и увидите храм поклонения солнцу, ямы для жертвоприношений, многочисленные тоннели, аптеку и эллинистический театр, в котором уже более полутора тысяч лет не давали представлений.

Боржоми: зелёный город и минеральная вода
После погружения в историю и приключения в пещерах вы отдохнёте в Боржомском городском парке. Я расскажу об открытии минеральных источников, о секретах целебной воды, о развитии курорта и об императорской резиденции. И конечно, вы попробуете знаменитый «Боржоми», бьющий из недр земли.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: входные билеты в Уплисцихе (15 лари) и парк Боржоми (2,5 лари).
  • Предусмотрено время для обеда в Гори или Боржоми.
  • В программе посещение монастырей, поэтому выберите подходящую одежду, а также возьмите удобную обувь с нескользящей подошвой и головной убор (в Уплисцихе яркое солнце).
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Тбилиси.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Леван
Леван
Грузия не велика, но так разнолика. Эта страна удивит вас, подарит новые впечатления, яркие и незабываемые эмоции, оставит прекрасные воспоминания, которые будут согревать и дарить теплую надежду на новые встречу. Грузия — как драгоценное ожерелье. Здесь каждый найдет для себя что то привлекательное. Эта страна с древнейшей историей. Кавказские горы — одни из самых красивых гор в мире. Их не описать словами, их надо видеть. Грузинская кухня — это рай для гурманов. Быть гостем в Грузии — это подарок судьбы. Я открою для вас нашу теплую, уютную, красивую и заботливую страну. Добро пожаловать!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 сентября 2019
Леван — настоящий знаток истории и культуры, профессионал.Спасибо большое за замечательные рассказы и ответы на наши бесконечные вопросы.Все места,которые мы посетили очень разнообразны,непохожи и удивительно красивы.Отличная экскурсия!
21 июня 2019
Увлекательно, не торопясь, в удобном для нас темпе. Леван завез пообедать в уютное место, где замечательно покормили.
4 июня 2019
Добрый день! Огромное спасибо нашему замечательному гиду Левану! Очень эрудированный, корректный и внимательный человек! Благодаря его экскурсии, частичка нашей души навсегда осталась в Грузии! Леван очень любит свою страну и щедро делиться своей любовью и знаниями со своими гостями! Леван, ты большой умница! Желаем тебе крепкого здоровья, удачи, творческих успехов! Из Украины с любовью!
28 апреля 2019
Начну с того, что нам не повезло с погодой! В день проведения экскурсии в Тбилиси и окрестностях был дождь. Дождевые тучи плотно покрывали небо и лежали на скалах. Но Мцхета и Джвари не стали от этого менее впечатляющи! К тому же в Уплисцихе уже во всю светило солнце! А вот в Боржоми мы добрались уже к вечеру, но вполне успели прогуляться по парку. Так что поездка была вполне конформной и насыщенной. Леван подстраивался под нас и наши интересы, но и не забывал рассказывать нам о Грузии, её истории, обычаях и людях. В Тбилиси вернулись уже за темно, даже немного прокатились по городу в вечерней подсветке. Леван, спасибо вам за экскурсию!
15 апреля 2019
Экскурсия интересная и познавательная. Длинный маршрут позволил узнать о Грузии и грузинах множество удивительных фактов. Мы услашали ответы на все свои вопросы. Мцхета-это про духовность и религию, Уплисцихе-древняя история. А в Боржоми мы просто замечательно прогулялись по парку, попили целебной воды, отдохнули одним словом. Леван очень аккуратный водитель, с которым чувствуешь себя в безопасности. Это важно, когда путешествуешь с ребенком. Спасибо за интересный маршрут.
3 апреля 2019
Нашей компании из 4 человек, 2 из которых кстати экскурсоводы, очень понравилось время, проведенное с Леваном. Он очень ненавязчиво преподносил информацию,обстоятельно отвечал на вопросы, откликался на наши просьбы. Экскурсия длительная, но время пролетело незаметно, впечатлений и положительных эмоций получили массу! Всем советую Левана, как экскурсовода, не пожалеете.
7 марта 2019
Все очень понравилось. Леван отличный рассказчик, знает очень много фактов о Грузии, очень хороший водитель и приятный человек. Посетили все как описано в экскурсии, попили боржоми, познакомились с храмами и песчаным городом

Леван проводит ещё 1 экскурсию

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